Svět se mění a Komerčka taky. Nové tarify, účty a vlastně celá banka. Zatím jen pro nováčky

Komerční banka (KB) 18. dubna 2024 oficiálně oznámila svoji kompletní přeměnu. Její ambicí je přechod na plně digitální a bezpapírovou banku. To, co můžete vidět už dnes, jsou zbrusu nové webové stránky. Zájemci, kteří se rozhodnou otevřít si v KB nový účet, už budou pracovat s novým internetovým a mobilním bankovnictvím. Pokud jste stávajícími klienty banky, budete si muset na novinky ještě počkat. Proč a jak, k tomu se dostaneme za chvíli.

Generální ředitel a předseda představenstva KB Jan Juchelka oznámil, že po dvou a půl letech přípravných prací v bance v podstatě nezůstal kámen na kameni. Změnily se vizuály i „vnitřek“, tedy některé produkty.

Nová éra bankovnictví Komerční banky přináší do České republiky unikátní klientskou propozici, maximální zjednodušení jak na straně klientské obsluhy, tak na straně fungování banky a v neposlední řadě unikátní přístup k transformaci firmy. Dnes představujeme novou banku s klientem v centru veškerého dění a postavenou na nejmodernějších technologiích a nástrojích. Ve spolupráci s našimi klienty jsme navrhli inteligentní produkty a služby reagující na jejich aktuální požadavky a potřeby, říká Jan Juchelka.

Podstatou změny, o jejíž přípravách jsme už psali, je kompletní digitalizace, zjednodušení a konec používání papíru.

Nevytváříme produkty a služby, které není možné sjednat digitálně. Jediná výjimka zůstává u hypotéky, kde jsou zástavní smlouvy. Registry na katastrálním úřadu stále ještě pracují s papíry, čemuž my se nedokážeme vyhnout až do doby, než nám v tom stát pomůže. Vytištěný papír dostanete do ruky pouze v případě, když si to budete přát, ale banka už si svoji kopii tisknout nebude, říká Miroslav Hiršl, člen představenstva zodpovědný za Retailové bankovnictví. Banka počítá i s klienty, kteří mají tlačítkové telefony. I pro ně má banka způsob, jak vše potřebné vyřídit bez pomoci papíru.

Vizuál aplikace mobilního bankovnictví KB+ Autor: Komerční banka, a.s.

Vizuál internetového bankovnictví KB+ Autor: Komerční banka, a.s.

Banka si vás převede ze starého bankovnictví do nového postupně

Pokud jste stávajícími klienty Komerčky, kromě webových stránek ve svém internetovém nebo mobilním bankovnictví ještě konkrétní změnu neuvidíte.

Teď vlastně fungují dvě banky vedle sebe, ta „stará“, jejíž služby a internetové i mobilní bankovnictví používáte, a ta „nová“. Banka, která nyní dokončila technický proces vývoje nové verze, si do ní začne postupně převádět jednoho klienta po druhém. Začne retailem, tedy fyzickými osobami, pak bude pokračovat malými podnikateli a nakonec převede korporátní klientelu. Celý proces začne v nejbližších dnech pro občany, do roku 2025 by měli být převedeni malí podnikatelé. Korporátní klientela přijde na řadu přibližně od roku 2026.

Letos bude moci začít využívat novou banku téměř 300 tisíc klientů KB, kteří budou postupně převedeni ze současného do nového světa. Bude se jednat o obchodní migraci, tedy opak technické migrace, protože každý klient bude nejen převeden do aplikace KB+, ale současně získá novou klientskou propozici založenou na zjednodušení produktů a procesů, nových a moderních tarifech, plně digitální nabídce a zjednodušené obsluze, říká Miroslav Hiršl.

Zcela noví klienti, kteří se rozhodnou využívat služby Komerčky od 18. dubna, však budou mít „novou“ banku k dispozici hned.

Nové typy tarifů osobních běžných účtů

Výraznou změnou, kterou KB spustila, jsou dosavadní 4 tarify osobních účtů, které se přeměnily na nové:





Nové tarify osobních účtů KB od 18. 4. 2023 Původní tarif Měsíční poplatek za vedení účtu Nový tarif Měsíční poplatek za vedení účtu Co v novém tarifu dostanete MůjÚčet 0 Kč Start 0 Kč 1 běžný účet v Kč,

1 debetní karta,

výběry ze sdílené bankomatové sítě, neomezené vklady do bankomatů KB,

domácí a SEPA platby. MůjÚčet Plus 39 Kč Standard 39 Kč 1 multiměnový účet,

až 2 debetní karty, výběry ze sdílené bankomatové sítě,

až 2 výběry z každé karty z cizích bankomatů v ČR a Evropě,

neomezené vklady do bankomatů KB,

domácí a SEPA platby. MůjÚčet Gold 169 Kč Komfort 89 Kč Až 3 multiměnové účty, až 4 debetní karty ke každému účtu, neomezené výběry hotovosti ze všech bankomatů v ČR a Evropě,

neomezené vklady do bankomatů KB,

domácí a SEPA platby. TOP nabídka 490 Kč

(případně 245 Kč s podmínkou obratu 80 tis. Kč nebo vkladech/investicích min. 2,5 mil. Kč) Exclusive 169 Kč Až 10 multiměnových účtů,

až 10 debetních karet ke každému účtu, neomezené výběry ze všech bankomatů v ČR a Evropě,

neomezené vklady do bankomatů KB Domácí a SEPA platby.

Kromě základního účtu Start budou ostatní 3 účty, tedy Standard, Komfort a Exclusive, multiměnové. Zatímco doposud měla KB běžné účty, ke kterým bylo možné otevřít si ještě druhý v cizí měně, nyní už dostanete jeden účet, ze kterého bude možné platit ve 13 různých zahraničních měnách. V mobilní aplikaci KB+ je můžete směňovat s korunami a platit v takové měně, kterou zrovna potřebujete.

Klient tedy bude mít jen jeden účet, jedno číslo účtu, které si může sám zvolit, jednu kartu a mnoho měn. Když potřebujete poslat peníze nebo vám přijde platba, děje se to například v eurové podobálce vašeho účtu a bez konverze, dodává Miroslav Hiršl.

Multiměnové účty jsou česká vzácná vychytávka již od 90. let minulého století. Jako první a dlouho jediná banka je již od počátku (05/1998) nabízela Expandia banka, později přejmenovaná na eBanku. Tu koupila Raiffeisenbank a s ní získala unikátní produkt, který nabízí dodnes.

Od roku 2009 je má v nabídce i spořitelní družstvo Citfin, které se však orientuje pouze na firemní klientelu. Až v roce 2015 začal multiměnové účty nabízet Revolut. To však není přímý konkurent univerzální banky, jako je Komerčka.