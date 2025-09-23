Supermarkety nechtějí plýtvat potravinami. Jak díky tomu ušetří zákazník?

Během roku 2024 potravinové banky shromáždily rekordních 16 600 tun potravin a drogerie – o 20 % více než v roce předchozím – a pomohly tak 430 tisícům lidí v nouzi. Z toho necelých 9000 tun dorazilo ze supermarketů, zbytek od producentů, zemědělců a ze sbírek. Hodnota zachráněných potravin přitom dosáhla částky 996 mil. Kč.
Povinnost nabízet neziskovým organizacím neprodané, ale z hlediska konzumace stále bezpečné potraviny, ukládá prodejnám nad 400 m2 zákon o potravinách (§ 11). Ještě předtím se je ale obchodní řetězce snaží udat u svých zákazníků. Instalují speciální regály nebo připravují zvýhodněné balíčky.
Zeptali jsme se proto v jednotlivých obchodech, kde takové zboží v jejich prodejnách hledat a kolik lze ušetřit.
Máte jasno v pojmech?
Datum spotřeby/Spotřebujte do: Toto označení se používá u potravin, které podléhají rychlé zkáze. Pro obchody platí, že po datu spotřeby už by neměly produkty prodávat, protože se na ně nahlíží jakožto na zdraví nebezpečné. Doma se pak můžete řídit vlastním úsudkem.
Minimální trvanlivost: Označení se využívá pro suché potraviny, konzervy, koření nebo třeba sušenky. Tyto potraviny by ani po datu minimální trvanlivosti neměly představovat riziko (pokud například není protrhnutý obal), už ale nemusí mít očekávanou kvalitu, co se například chuti nebo textury týče. I po uplynutí minimální trvanlivosti mohou obchody tyto potraviny nabízet, vždy by je ale měly oddělit a viditelně označit.
Neplýtvejte s Penny
Jedním ze supermarketů, který potraviny s blížícím se datem spotřeby nabízí v rámci předchystaného balíčku, je Penny. Na rozdíl od konkurence se přitom neomezuje pouze na zeleninu a ovoce.
V papírových taškách za 79 Kč označených logem „Neplýtváme s Penny“ můžete najít také mléčné výrobky, uzeniny, hotová jídla a samozřejmě pečivo. Hodnota potravin v balíčku je přitom podle Petra Baudyše, vedoucího kvality a udržitelnosti Penny, vždy minimálně dvojnásobná. Papírové tašky hledejte ve spodních policích chladícího regálu u akčního zboží.
Papírové tašky Penny původně nabízelo pouze ve vybraných prodejnách, od letošního července ale balíčky s potravinami těšně před datem spotřeby najdete ve všech 430 prodejnách.
Vedle zmíněných balíčků se řetězec do boje proti plýtvání zapojuje i jinak – loni šlo například o 900 tun potravin pro potravinové banky. Neprodané ovoce a zeleninu obchody posílají také do zoologických zahrad, kde slouží jako krmivo pro zvířata.
Kaufland: Nekrm koš
Pokud půjdete nakupovat do Kauflandu, hledejte stojany s nápisem Nekrm koš.
Standardem je zlevňování zboží s blížící se expirací napříč sortimentem. Naši zákazníci najdou zlevněné produkty v rámci sortimentní skupiny, které jsou označeny zlevněnou etiketou a heslem Nekrm koš, vysvětluje tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl.
I Kaufland neprodané zboží vhodné ke konzumaci věnuje České federaci potravinových bank. Zbytek putuje za symbolickou částku lokálním ZOO parkům a mysliveckým spolkům.
Žádné jídlo nazmar v Tescu
Potraviny s blížícím se datem spotřeby za zvýhodněnou cenu najdou zákazníci Tesca v sekcích označených „Žádné jídlo nazmar“. Sleva je progresivní a v průběhu dne může dosáhnout až 70 %.
Pokud se některé potraviny neprodají, nabízí je všechny naše obchody každý den potravinovým bankám a charitativním organizacím. Jen za loňský rok jsme tímto způsobem darovali lidem v nouzi přes 4,6 milionu porcí jídla. Nově testujeme i darování zboží ze sekce lahůdek a baleného chlazeného masa v rámci večerních svozů u devíti obchodů, popisuje tisková mluvčí Tesco Stores ČR Lucie Loučková.
Albert: Pomozte nám neplýtvat
Albert označuje zboží před expirací nálepkou s logem „Pomozte nám neplýtvat“, sleva přitom činí maximálně 30 %. Výjimkou je pečivo, které se před zavíračkou zlevňuje postupně až o 60 %.
Na některých prodejnách nyní společnost testuje systém dynamických slev.
Systém automaticky určuje „ideální“ výši slevy na zboží s blížící se expiraci, především u čerstvých produktů. Aktuálně se týká vybraných kategorií, například mléčných výrobků, sýrů, jogurtů, masa, ryb, drůbeže, červeného masa, sushi, čerstvého pečiva a vajec. Slevy se pohybují v rozmezí 20 až 60 %, říká ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.
Zboží, které nekoupí zákazníci – díky objednávkovému systému řízenému umělou inteligencí se podle Marečka neprodané potraviny pohybují kolem 1 % – putuje do potravinových bank, na farmy nebo do záchranných stanic.
Lidl šetří jídlem
S „Lidlem šetříme jídlem“ například díky taškám, ve kterých za 39 Kč najdete 3 kg různého ovoce a zeleniny.
S blížícím se koncem doby spotřeby zlevňujeme o 20 % maso a chlazené a trvanlivé produkty. V poslední den prodeje pak zákazníci tyto výrobky mohou zakoupit s 60% slevou. Chléb i další pečivo z předešlého dne nabízíme se slevou 60 %, vysvětluje manažerka komunikace Iveta Barabášová. Připravené sáčky s pečivem jsou k zakoupení vždy do 12:00 následujícího dne.
Tip: Aplikace na nákup přebytků
Pokud chcete ušetřit, nebo prostě jen nemáte rádi plýtvání, můžete vyzkoušet některou z aplikací, které partnerským kavárnám, restauracím ale i obchodům pomáhají prodat přebytky – od lahůdek, přes zákusky, až po hotová jídla.
Jednou z nich je platforma Nesnězeno, přes kterou se dají sehnat nejrůznější pokrmy či balíčky z obchodů obvykle s 50% slevou. Pokud chcete Nesnězeno zkusit, můžete si stáhnout aplikaci do mobilu, nebo použít webové rozhraní. Zde se podle zadané lokality, nebo skrze vyhledávání, zobrazí dostupné balíčky. Když vás nabídka zaujme, balíček si jednoduše rezervujete a následně ho v určeném čase, zpravidla ve večerních hodinách před zavíračkou, vyzvednete.
Konkrétní složení balíčku bývá překvapením – provozovny logicky dopředu netuší, co zbyde. Pokud neradi kupujete zajíce v pytli, na Facebooku funguje několik skupin, kde uživatelé sdílí zkušenosti i fotky s obsahem jednotlivých balíčků.
Nesnězeno v Česku spolupracuje s přibližně 1800 partnery. Nejširší nabídka bývá ve velkých městech, ani uživatelé v těch menších ale nemusí přijít zkrátka.
Na stejném principu funguje i původem dánský startup Too Good To Go (TGTG). Tedy si skrze aplikaci TGTG v daném podniku zarezervujete takzvaný Dobrovak a ten následně v daném čase vyzvednete. TGTG spolupracuje s necelou pětistovkou obchodů v Praze, Liberci, Brně, Plzni či Ostravě. Před časem společnost navázala spolupráci také se sítí čerpacích stanic Orlen.
Obchodní řetězec Billa odpovědi nezaslal, proto ve výčtu chybí.