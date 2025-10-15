Kalkulačka superdávky. Spočítejte si, kolik peněz dostanete od státu na dávkách

Příjem žádostí o novou dávku státní sociální pomoci, zjednodušeně superdávku, spustily úřady práce 1. října 2025. Prostřednictvím reformy dávek chtěl dosluhující ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka celý systém zjednodušit a zároveň ho nastavit tak, aby na pomoc státu dosáhl pouze ten, kdo ji opravdu potřebuje a nemůže si pomoci sám. Součástí nové dávky je tak například majetkové testování nebo bonus za pracovní aktivitu.
Ačkoli k finálnímu schválení nové legislativy došlo už letos v květnu, Ministerstvo práce a sociální věcí dosud nezveřejnilo kalkulačku, s jejíž pomocí by si mohli budoucí i současní příjemci dávek propočíst, jakým způsobem novinka ovlivní jejich rozpočet. Spuštění kalkulačky MPSV avizovalo teprve nedávno, s termínem
někdy v druhé půlce října.
Nově kalkulačku superdávky najdete na Měšci:
Dřív, než se do propočtů pustíte, si také můžete projít, co konkrétně se změnilo a jaká jsou nová pravidla.
Které dávky superdávka nahrazuje?
Superdávka nově do jedné sdružuje 4 dosud vyplácené dávky, konkrétně: příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
Ty se do nové dávky promítnou jako takzvané složky. Domácnost pak může mít nárok na všechny, nebo pouze některé složky superdávky. Rozhodovat bude stejně jako dosud výše jejich příjmů. Nově se ale zohledňuje také to, zda je alespoň 1 člen domácnost pracovně aktivní. Přiznání složky na dítě se pak podmiňuje také plněním povinné školní docházky.
Složka bydlení
Nárok na tuto složku vám vznikne, jestliže za bydlení platíte víc, než je zákonem stanovená mez. Zároveň ale vaše náklady na bydlení nesmí přesáhnout určitý limit, který se označuje jako rozhodné náklady na bydlení.
U domácností s příjmem do 2násobku životního minima je hranicí 30 % příjmu domácnosti. Pro domácnosti s příjmem nad 2násobek životního minima se rozhodný příjem vypočte jako 30 % příjmu domácnosti + 10 % z částky, o kterou příjem domácnosti přesahuje 2násobek životního minima.
Bonus na dítě
Na bonus na dítě vaše domácnost dosáhne, jestliže je váš příjem nižší než 4násobek životního minima. Od konkrétní výše příjmů se pak bude odvíjet i výše bonusu. Stejně jako u přídavku na dítě stát zvýhodní ty rodiny, kde alespoň 1 člen pracuje a tedy je příjem rodiny vyšší. Konkrétně:
- rodiny s příjmem do 1,43násobku životního minima získají 500 Kč na každé dítě, nebo 1000 Kč pokud jsou všichni členové zranitelnými osobami (viz. složka živobytí),
- rodiny s příjmem v rozmezí 1,43 až 3násobku životního minima získají 1000 Kč na každé dítě,
- rodinám s příjmem v rozmezí 3 až 4násobku životního minima se výše příspěvku posoudí individuálně.
Složka živobytí
Tuto složku úředníci započítají pouze domácnostem s příjmem pod 1,43násobek životního minima. Konkrétní výše složky bude záviset na vašich celkových příjmech a také snaze zapojit se do pracovního procesu. Pracovní aktivita se nezohledňuje pouze u skupiny tzv. zranitelných osob. Jde o:
- osoby starší 68 let,
- starobní důchodce,
- osoby invalidní ve II. nebo III. stupni,
- osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
- rodiče pečující o dítě mladší 4 let věku nebo osamělého rodič pečující o dítě mladší 7 let věku,
- osoby osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. nebo osoba osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. nebo vyšším
- příjemce příspěvku na péči ve stupni II. nebo vyšším,
- nezaopatřené děti (děti do 18 let věku, nebo studenti do 26 let věku),
- pozůstalého manžela či pozůstalou manželku, nebo pozůstalého partner či partnerku po dobu 12 kalendářních měsíců od měsíce následujícího po měsíci, kdy jeho či její manžel, manželka nebo partner či partnerka zemře.
Pracovní bonus
Na pracovní bonus dosáhnou domácnosti, kde alespoň 1 člen pracuje nebo pobírá rodičovský příspěvek. Pro domácnosti s příjmem do 1,6násobku životního minima bude pracovní bonus odpovídat 40 % z celkových příjmů z pracovní aktivity. Kdo si vydělá víc, tomu se bude komponenta postupně – 40% tempem – redukovat.
Superdávka: Pozor na majetkový test
Ani nízké příjmy, zranitelnost či pracovní aktivita vám ovšem v řízení o superdávku nepomohou, pokud neprojdete majetkovým testem. V něm se nově bude sledovat výše úspor žadatelů ale i vlastnictví nemovitostí a osobních automobilů.
Jako konkrétně bude majetkové testování probíhat, včetně dalších odpovědí na nejčastější otázky nových žadatelů, najdete v článku:
Jak na superdávku přejít?
Spuštění superdávky jako takové se nyní týká především nových žadatelů. Ten, kdo v září pobíral jednu ze 4 starých dávek (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí) bude na nový systém přecházet postupně během půlročního přechodného období.
Pro plynulý přechod je ovšem nutné o superdávku během října, listopadu nebo prosince 2025 alespoň požádat. Kdo žádost do konce roku podá, tomu budou chodit dávky ve výši přiznané za září až do dubna 2026, kdy obdrží dávky za březen.
Kdo by ale žádost nepodal, tomu Úřad práce výplatu starých dávek ke konci roku 2025 stopne a po Novém roce již bude muset žádat o superdávku.
Podrobnosti, včetně návodu jak žádost podat a jaké dokumenty si připravit, najdete v článku: