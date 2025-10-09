Superdávka v otázkách a odpovědích. Velký přehled pro příjemce starých dávek i nováčky

Příjem žádostí o novou dávku státní sociální pomoci (DSSP), které se také přezdívá superdávka, spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí před týdnem ve středu 1. října. Nová dávka nahrazuje, respektive do jedné sdružuje, 4 aktuálně vyplácené dávky: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Týká se tedy jak lidí, kteří budou o sociální dávku žádat úplně poprvé, i toho, kdo aktuálně jednu nebo více z uvedených dávek čerpá.
Co se dozvíte v článku
- Změny pro stávající příjemce přídavku na dítě, příspěvku a doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí
- Jak podat žádost?
Změny pro stávající příjemce přídavku na dítě, příspěvku a doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí
Dokdy budu dostávat staré dávky a kdy mi přijde nová dávka?
Platí půlroční přechodné období, což znamená, že stará dávka vám přijde naposledy v dubnu 2026. Půjde přitom o dávku za březen 2026.
Následující měsíc, tedy v květnu 2026, by pak měla poprvé dorazit superdávka (za duben 2026).
Pro takto plynulý přechod na superdávku je ovšem nutné o superdávku požádat nejpozději do konce roku 2025. Žádost tedy můžete podat už v říjnu, ale i během listopadu či prosince. Nejzazší termín je 31. 12. 2025.
Co se stane, když o superdávku do konce roku nezažádám?
Pokud žádost do konce roku nepodáte, nárok na původní dávky vám s koncem roku 2025 zanikne. V lednu si pak můžete o superdávku požádat jako nový žadatel. Na vyřízení vaší žádosti budou mít úředníci 30 dní, ve složitějších případech se může lhůta protáhnout až na 60 dní.
Dosud jsem čerpali pouze přídavek na dítě, můžeme si požádat jen o něj?
Nemůžete. Samostatná dávka přídavek na dítě zanikla. Nově jde o bonus na dítě, který je jednou ze 4 složek superdávky. O tyto složky přitom nejde požádat samostatně, žádá se vždy o celou dávku jako takovou.
Úředníci pak na základě posouzení vašich příjmů, pracovní aktivity a celkové majetkové situace určí, zda máte nárok jen na 1 složku (například zmíněný bonus na dítě) nebo i na některé další složky.
V říjnu se vždy dokládaly náklady na bydlení za předcházející čtvrtletí, musím je doložit i teď?
Nemusíte. Staré dávky budete až do konce přechodného období dostávat ve výši dávek za září. Případně do konce roku 2025, pokud během října, listopadu či prosince nezažádáte o superdávku.
Doložení nákladů na bydlení za předchozí 3 měsíce bude nutné až v momentě, kdy budete žádat o superdávku.
Stejná pravidla platí pro dokládání příjmů.
Pobírali jsme přídavky na děti, ve 2. čtvrtletí letošního roku nám ale nárok zanikl. Spadáme mezi staré, nebo nové příjemce?
Pokud aktuálně přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí nečerpáte, řadíte se mezi nové příjemce. Tedy rovnou žádáte o superdávku.
Když mi Úřad práce žádost o superdávku zamítne, přijdu i o staré dávky?
Nepřijdete. Případné zamítnutí superdávky nebude mít na výplatu starých dávek vliv. Tedy budete jejich příjemcem až do března 2026, přičemž dávka za březen vám přijde v dubnu 2026.
Musím znovu zadávat svoje údaje, příjmy a dokládat nájemní smlouvu, když už ode mě tohle všechno Úřad práce má a nic se nezměnilo?
Ano, vzhledem k tomu, že jde o novou dávku a nové správní řízení žádost o superdávku se bez toho neobejde. Pokud žádost podáte online prostřednictvím portálu Jenda, některé údaje se díky napojení na základní registry a další úřady alespoň načtou automaticky.
Dosud jsem čerpala pouze přídavek na dítě, ale teď mi budou zvedat nájem. Můžu si zažádat ještě o příspěvek na bydlení.
Žádat o příspěvek na bydlení není od 1. října možné. Bude třeba počkat, zda dosáhnete na složku bydlení v rámci nové superdávky. Pokud byste se během tohoto přechodného období dostala do finanční tísně, Úřad práce radí požádat o mimořádnou okamžitou pomoc.
Noví žadatelé o dávku
Na jakou podporu můžu v rámci superdávky dosáhnout?
V závislosti na vaší finanční situaci vám úřady práce přiznají některou, nebo všechny z uvedených složek superdávky: bonus na dítě, složka bydlení, složka živobytí, pracovní bonus.
Pro přiznání pracovního bonusu je nutnou podmínkou vaše pracovní aktivita, bonus na dítě lze získat, pouze pokud dané dítě řádně plní povinnou školní docházku a všichni plnoletí členové domácnosti – vyjma zranitelných osob, kterými jsou mimo jiné i studenti do 26 let jakožto nezaopatřené děti – jsou určitým způsobem pracovně aktivní.
- Složka bydlení: nárok na tuto složku vznikne, pokud náklady na bydlení přesáhnou určitou zákonem stanovenou mez a zároveň nejsou vyšší než takzvané rozhodné náklady na bydlení. U domácností s příjmem do 2násobku životního minima je hranicí 30 % příjmu domácnosti. Pro domácnosti s příjmem nad 2násobek životního minima se rozhodný příjem vypočte jako 30 % příjmu domácnosti + 10 % z částky, o kterou příjem domácnosti přesahuje 2násobek životního minima.
- Bonus na dítě: na bonus dosáhnou rodiny s příjmem nižším než 4násobek životního minima, výše podpory se odvíjí od příjmu vaší domácnosti, rozhoduje ale i to, zda se snažíte zlepšit soběstačnost vaší domácnosti vlastní prací.
- Složka živobytí: Na tuto složku dosáhnou domácnosti s příjmem pod 1,43násobek životního minima, konkrétní výše této složky se odvíjí od příjmů a snahy zapojit se do pracovního procesu, pouze u skupiny zranitelných osob se tato snaha neposuzuje.
- Pracovní bonus: jde o finanční odměnu pro domácnosti, kde alespoň 1 její člen pracuje, nebo pobírá rodičovský příspěvek.
Kdo spadá do okruhu zranitelných osob?
- osoby starší 68 let,
- starobní důchodci,
- osoby invalidní ve II. nebo III. stupni,
- osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
- rodič pečující o dítě mladší 4 let věku nebo osamělý rodič pečující o dítě mladší 7 let věku,
- osoby osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. nebo osoba osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. nebo vyšším
- příjemci příspěvku na péči ve stupni II. nebo vyšším,
- nezaopatřené děti (děti do 18 let věku, nebo studenti do 26 let věku),
- pozůstalý manžel či pozůstalá manželka, nebo pozůstalý partner či partnerka po dobu 12 kalendářních měsíců od měsíce následujícího po měsíci, kdy jeho či její manžel, manželka nebo partner či partnerka zemře.
Co se považuje za pracovní aktivitu?
Za pracovně aktivní vás úředníci budou považovat pokud:
- máte zaměstnání nebo dohodu alespoň na 30 hodin měsíčně,
- jste OSVČ a jste přihlášení na správě sociálního zabezpečení,
- jste dočasně práce neschopní z důvodu nemoci nebo úrazu,
- jste v evidenci uchazečů o zaměstnání,
- pobíráte odměnu pěstouna nebo poskytujete pěstounskou péči (max. po dobu 2 let).
Co musí domácnost splňovat, aby prošla majetkovým testem?
V rámci majetkového testování se zkoumají 3 oblasti: úspory, osobní automobily a nemovitosti.
Platí, že domácnost může vlastnit 1 nemovitost, ve které bydlí a po dobu maximálně 3 let od podání žádosti ještě 1 další nemovitost určenou k bydlení nebo rekreaci.
Zároveň může vaše domácnost vlastnit tolik osobních automobilů, kolik má plnoletých členů. Tedy 2 dospělí v domácnosti mohou vlastnit 2 auta.
Úspory domácnosti (peníze v hotovosti a peníze na běžných a spořicích účtech) pak nesmí překročit následující limity:
- Jednotlivec: 200 000 Kč
- Dvoučlenná domácnost: 250 000 Kč
- Tříčlenná domácnost: 300 000 Kč
- Čtyřčlenná domácnost: 350 000 Kč
- Pět a více členů: 400 000 Kč
Za jak dlouho od podání žádosti mi superdávka přijde?
Pokud žádost podáte v období do konce roku 2025, může její vyřízení trvat až 90 dní. U žádostí podaných od 1. ledna 2026 bude doba pro zpracování 30 dní. Pokud ale bude charakter vaší žádosti vyžadovat detailnější posouzení, může se správní řízení protáhnout o dalších 30 dní.
Jak podat žádost?
Jak mám žádost podat, kde najdu nějaké formuláře?
Klasické tiskopisy k vyplnění, jako tomu bylo u starých dávek, nejsou k dispozici. O dávku se žádá výhradně elektronicky. Buď na vlastní pěst pomocí klientského portálu MPSV Jenda, nebo v rámci asistovaného podání na Úřadu práce.
Pokud zvažujete osobní podání na pobočce, lze si dopředu přes webové stránky Úřadu práce na některých pracovištích rezervovat termín na informační schůzku. V ostatních případech můžete na vaši pobočku dorazit v dočasně rozšířených úředních hodinách od pondělí do čtvrtka: Úřady práce spustí superdávku a prodlouží úřední hodiny. Kdy jít podat žádost?
Co potřebuju k přihlášení do Jendy?
Přihlášení do Jendy, včetně jeho mobilní aplikace, se neobejde bez Identity občana. Tu si založíte například prostřednictvím vaší banky. Návod, jak na to a přehled dalších možných způsobů, najdete v článku: Online přístup ke státním portálům. Zřídíte ho na dálku, nebo budete muset na úřad?
Návody, jak o superdávku skrze Jendu žádat, si můžete přehrát na YouTube kanálu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Jaké dokumenty jsou k podání žádosti potřeba?
Konkrétní dokumenty se odvíjí od individuální situace žadatele, určitě se ale neobejdete bez souhlasu všech zletilých členů vaší domácnosti s pokračováním řízení. Příslušný formulář si můžete stáhnout na webu MPSV, vyplnit, nechat podepsat a poté stačí jeho sken či fotografii nahrát do Jendy či ukázat úřednici při osobním vyřízení žádosti.
Za všechny členy domácnosti pak bude třeba také doložit čestné prohlášení ohledně orientační výše průměrného měsíčního příjmu, počtu vlastněných nemovitostí k bydlení, osobních automobilů a přibližné výše finančních úspor.
Dále Úřad práce doporučuje si připravit nebo vzít s sebou na pobočku:
- Právní titul k užívání bydlení, kterým může být nájemní smlouva nebo smlouva o ubytování. Vlastníci nemovitosti nic takového dokládat nemusí.
- Doklad o úhradě nájemného a služeb třeba výpis z účtu, doklad SIPO nebo jiné potvrzení, kterým prokážete reálnou úhradu.
- Doklad o úhradě nákladů za energie, kterým může být výpis z účtu, doklad SIPO nebo jiné potvrzení prokazující reálnou úhradu. Nově bude také možné místo dokladů o energiích předložit jen čísla odběrných míst (EAN/EIC) a Úřad práce si poté údaje ověří přímo u dodavatele.
- Potvrzení o příjmech všech členů domácnosti, kdy u zaměstnanců postačí IČO zaměstnavatele, o výdělcích OSVČ poskytne informace finanční úřad.
- Nově se také dokládá potvrzení o vyživovací povinnosti na nezaopatřené dítě, připravit byste si měli dokument (originál či kopii) prokazující soudem stanovenou vyživovací povinnost nebo sjednanou dohodu rodičů.
- Potvrzení o studiu u osob nad 15 let do 26 let (potvrzení k nezaopatřenosti).
Na základě vaší konkrétní situace vás pak může Úřad práce vyzvat také k doložení dalších podkladů, například potvrzení o nutnosti dietního stravování. Při osobním podání na úřadě se také neobejdete bez dokladu totožnosti a rodných čísel členů vaší domácnosti.
Pro rychlé vyřízení žádosti je podle Úřadu práce klíčové včas reagovat na výzvy k doložení dokumentů, které v podání chybí.
Proč musím dokládat souhlasy a příjmy celé rodiny?
O superdávku se žádá za celou domácnost, proto Úřad práce potřebuje souhlasy ostatních členů domácnosti a také informace o jejich příjmech a dalších skutečnostech.
Musím kvůli majetkovému testu dokládat výpisy z účtu?
Nemusíte. Ačkoli je součástí posouzení nároku na superdávku majetkové testování, majetek se nijak nedokládá, pouze se prohlašuje.
Aktualizace 9. 10.: doplnění informací ohledně určení nároku na složku bydlení.