Superdávka měla připravit většinu domácností o část peněz. Ministerstvo přiznalo problém a změnilo pravidla

Superdávka, oficiálně dávka státní sociální pomoci, nahradila čtyři dosavadní dávky: příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nový systém se začal zavádět 1. října 2025. Místo několika žádostí tak podáváte jednu za celou domácnost.
Podpora má čtyři části: pomoc s bydlením, pomoc se živobytím, bonus na dítě a pracovní bonus. Podle Vaší životní situace můžete získat všechny nebo jen některou z nich.
Sloučení dávek přitom nezaručuje stejnou částku jako dříve. Změnilo se i to, které výdaje stát uzná a kolik peněz má domácnost na bydlení vynaložit sama. Někomu tak mohla nová podpora vyjít nižší, přestože se jeho příjem ani nájem nezměnily.
Podle propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí by si při přechodu na superdávku podle původních pravidel pohoršilo 57,2 % z přibližně 285 000 domácností, které dávku pobírají. Vyplývá to z tiskové zprávy MPSV z 2. listopadu 2026.
„Proto když data ukázala, že by lidé, které měla chránit, propadali systémem, upravili jsme pravidla,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
|
Skupina domácností
|
Podíl, který by si bez úprav pohoršil
|
Všechny posuzované domácnosti
|
57,2 %
|
Senioři nad 65 let
|
78 %
|
Jednotlivci do 65 let
|
72 %
|
Samoživitelé
|
52 %
Zdroj: MPSV. Odhad dopadů přechodu na superdávku před úpravou pravidel.
Na hrozící snížení podpory Měšec upozornil už v květnu. Ministerstvo tehdy avizovalo opravy výpočtu, které nakonec začaly platit od 1. října 2026. Nově se nájemné posuzuje podle okresu, rozšířila se ochrana samoživitelů a do dávky vstupuje vyšší životní minimum.
Proč mohla být nová podpora nižší
U bydlení záleží na tom, kolik z vašich výdajů stát do výpočtu zahrne. Nájemné a služby uznává jen do stropu zvaného normativ. Pokud je tento strop nižší než váš nájem, rozdíl se nezapočte. Platíte-li naopak méně, úřad použije nižší skutečné náklady. U části domácností se navíc energie počítají paušálem, takže vyšší účet za elektřinu nebo teplo nemusí znamenat vyšší podporu.
Změnilo se také, kolik má domácnost zaplatit sama. U původního příspěvku na bydlení se od uznaných nákladů odečítalo 30 % příjmu. U superdávky se při příjmu nad dvojnásobek životního minima odečítá ještě 10 % z částky nad touto hranicí. Při stejných uznaných nákladech tak může vyjít nižší pomoc s bydlením.
Důchodce, který žije jen ze starobního důchodu, nezíská bonus na dítě ani pracovní bonus. Nižší podporu na bydlení mu proto tyto bonusy nevyrovnají. Ministerstvo přitom přiznává, že původní normativy dostatečně nezohledňovaly skutečné náklady domácností. Jejich úpravou tak chce část propadů napravit.
Brnu se strop nájemného snížil
Do konce září měly Praha a Brno společné normativní nájemné. Další dvě skupiny obcí se rozlišovaly podle hranice 70 tisíc obyvatel. Od října má vlastní částky 77 okresů, přičemž Praha se pro účely dávky počítá jako jeden okres.
Pokud žijete sami a nepatříte mezi zranitelné osoby, stát vám v Praze nově uzná nájemné a služby ve výši až 13 380 Kč měsíčně. V Brně je nový strop 11 331 Kč. Do konce září přitom pro obě města platilo shodných 12 831 Kč. U důchodce, který bydlí sám se původní společný strop 15 910 Kč změnil v Praze na 16 810 Kč a v Brně na 14 910 Kč.
Víc peněz nebo nový nárok na dávku: Superdávka se změnila. Vysvětlujeme, komu to pomůže
Samoživitelům má změna přidat průměrně 2216 Kč
Samoživitel patří nově mezi zranitelné osoby, pokud pečuje o dítě mladší 15 let. Dříve o tento status přišel, jakmile dítě dosáhlo sedmi let. Podmínku zranitelnosti přitom musí splňovat všichni členové domácnosti. Samotná přítomnost dítěte vyšší stropy celé rodině nezajistí.
Podle MPSV se rozšíření ochrany týká přes 28 tisíc samoživitelů. Ministerstvo u nich očekává zvýšení dávky v průměru o 2216 Kč měsíčně.
Současně se zvýšilo životní minimum. U jednotlivce vzrostlo ze 4860 na 5500 Kč, u prvního dospělého ve vícečlenné domácnosti ze 4470 na 5000 Kč. Částky pro děti se nezměnily. Rodič s desetiletým dítětem tak má nově životní minimum domácnosti 8050 Kč místo původních 7520 Kč.
Změny mohou dávku i snížit
Pro Měšec jsme propočítali dopad říjnových pravidel na pracujícího jednotlivce, seniora a samoživitelku v Praze, Brně a Klatovech v Plzeňském kraji. Všude počítáme s nájemným a službami 16 000 Kč měsíčně bez energií. Částku ponecháváme stejnou, abychom porovnali rozdíl v pravidlech mezi okresy.
• Pracující jednotlivec žije sám, ze zaměstnání má čistých 18 000 Kč měsíčně a nepatří mezi zranitelné osoby.
• Sedmdesátiletý senior žije sám a pobírá starobní důchod 18 000 Kč měsíčně. Další příjmy nemá.
• Samoživitelka žije s desetiletým dítětem. K čisté mzdě 18 000 Kč dostává soudem stanovené výživné 2000 Kč měsíčně. Její domácnost má započitatelný příjem 20 000 Kč.
Domácnosti mají v obou obdobích stejné příjmy i náklady, splňují majetkové a ostatní podmínky nároku a nájemní byt nesdílejí s další domácností. Platby za energie v našich příkladech započítáváme pevnou částku určenou zákonem.
Srovnáváme celou superdávku podle zářijových a říjnových pravidel, včetně pracovního bonusu a bonusu na dítě. Tabulka nevyčísluje rozdíl proti čtyřem dřívějším dávkám.
|
Domácnost
|
Okres
|
Pravidla do
|
Pravidla od
|
Změna měsíčně
|
Pracující jednotlivec
|
Praha
|
8947 Kč
|
10 340 Kč
|
+1393 Kč
|
Pracující jednotlivec
|
Brno-město
|
8947 Kč
|
8291 Kč
|
−656 Kč
|
Pracující jednotlivec
|
Klatovy
|
3696 Kč
|
2840 Kč
|
−856 Kč
|
Senior
|
Praha
|
12 902 Kč
|
13 120 Kč
|
+218 Kč
|
Senior
|
Brno-město
|
12 902 Kč
|
12 030 Kč
|
−872 Kč
|
Senior
|
Klatovy
|
7302 Kč
|
6430 Kč
|
−872 Kč
|
Samoživitelka s dítětem
|
Praha
|
13 393 Kč
|
16 746 Kč
|
+3353 Kč
|
Samoživitelka s dítětem
|
Brno-město
|
13 393 Kč
|
16 746 Kč
|
+3353 Kč
|
Samoživitelka s dítětem
|
Klatovy
|
8172 Kč
|
12 516 Kč
|
+4344 Kč
Zdroj: vlastní výpočet podle zákona č. 151/2025 Sb., sdělení MPSV č. 526/2025 Sb. a č. 169/2026 Sb. a příslušných částek životního minima. Výsledná dávka je zaokrouhlená na celé koruny nahoru.
Brněnský senior v našem příkladu přijde o 872 Kč měsíčně. Snížení normativu mu z uznaného nájemného ubere 1000 Kč. Vyšší životní minimum mu naopak pomůže o 128 Kč: část příjmu, kterou úřad při výpočtu bydlení odečítá, klesne z 6228 na 6100 Kč.
Pracujícímu jednotlivci část ztráty vyrovná také vyšší pracovní bonus. Na pokles nájemního stropu ale v Brně ani Klatovech nestačí. U samoživitelky naopak spojení vyššího životního minima a ochrany zranitelné domácnosti zvedne dávku o 3353 Kč v Praze a Brně, v Klatovech o 4344 Kč.
Pražský senior dostane navíc jen 218 Kč, přestože mu normativ vzrostl o 900 Kč. Z nového stropu 16 810 Kč totiž při nájmu 16 000 Kč nevyužije celou částku. Uznané nájemné mu stoupne jen o 90 Kč, dalších 128 Kč přinese vyšší životní minimum.
Novou žádost kvůli přepočtu nepodávejte
Pokud superdávku pobíráte, kvůli říjnovým změnám novou žádost nepodáváte. Úřad práce je zahrnuje do pravidelného přehodnocení. Při říjnovém přepočtu vychází z příjmů a uhrazených nákladů za červenec, srpen a září 2026. Ve vašem rozhodnutí se tak vedle nových pravidel může projevit například změna výdělku nebo nájmu.
Orientační výši podpory si můžete ověřit v kalkulačce Měšce pro říjnová pravidla. O nároku rozhoduje Úřad práce ČR. V rozhodnutí si zkontrolujte započtené příjmy, okres, počet členů domácnosti i zařazení mezi zranitelné osoby. Pokud s přepočítanou výší podpory nesouhlasíte, tak se můžete odvolat do 30 dnů od doručení rozhodnutí.