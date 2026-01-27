Měšec.cz  »  Dávky a důchody  »  Na odvolání proti rozhodnutí o superdávce je 30 dní. Pozor na fikci doručení

Na odvolání proti rozhodnutí o superdávce je 30 dní. Pozor na fikci doručení

Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 8 minut
Nová sociální superdávka vyobrazená jako superhrdinka.
Autor: Veselíková s využitím DALL-E
Úřad práce postupně zpracovává na 400 tisíc došlých žádostí o superdávku. Jak řešit, pokud s výsledným rozhodnutím nesouhlasíte? A co ohlídat, abyste o přiznanou dávku nepřišli?

Úřad práce ČR evidoval k 21. lednu 2026 celkem 401 065 podaných žádostí o superdávku. Žádosti jsou zpracovávány podle data podání, přičemž aktuální prioritou je odbavení podání z období října až prosince 2025, kdy systém čelil nejvyšší provozní zátěži, sdělil na dotaz redakce Měšec.cz František Bikár z tiskového oddělení Úřadu práce.

Co se dozvíte v článku
  1. Odvolání: Jaké jsou možnosti
  2. Ohlídejte den doručení
  3. Máte schváleno? Nezapomeňte na dokládání příjmů a nákladů na bydlení
  4. Superdávka: Kdo na ni dosáhne v roce 2026?
  5. Kalkulačka superdávky: Na jak vysokou dávku dosáhnete?

U žádostí, které prvožadatelé podávali od října do prosince minulého roku, měli úředníci na vyřízení až 90 dní, u žádostí podaných od 1. ledna 2026 platí standardní lhůta 30 dní. Tyto lhůty ovšem vždy začínají běžet až v momentě, kdy je podaná žádost kompletní. Mnoho žadatelů tedy na rozhodnutí stále čeká.

Přesto se už teď vyplatí vědět, jak postupovat, pokud nebudete s rozhodnutím Úřadu práce souhlasit a především, jaké lhůty mít na paměti. Termíny si ale musí hlídat i ten, kdo už superdávku čerpá.

Odvolání: Jaké jsou možnosti

Jestliže vám Úřad práce dávku zamítl, nebo podle vás nesprávně posoudil její výši, máte za zákona nárok se proti rozhodnutí odvolat. Možností je hned několik:

  • prostřednictvím klientské zóny Jenda,
  • osobně na kontaktním pracovišti ÚP,
  • datovou schránkou,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • poštou.

Ohlídejte den doručení

Odvolání jako takové lze podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Lhůtu je nutné dobře ohlídat, hlavně v souvislosti s tím, odkdy se vlastně běží. 

V praxi je totiž rozdíl v tom, zda vám rozhodnutí přijde poštou, nebo skrze Jendu. Pokud je rozhodnutí doručené elektronicky, začne vám lhůta běžet buď od okamžiku, kdy se přihlásíte do informačního systému dávky anebo po 10 dnech od vložení rozhodnutí do systému. Jde o takzvanou fikci doručení.

O tom, že vám do Jendy rozhodnutí přišlo, byste se měli dozvědět e-mailem či SMSkou. U rozhodnutí, která dorazila poštou, začíná lhůta běžet následující den po doručení.

Při podání odvolání je možné přiložit nové nebo dodatečné doklady, které mohou ovlivnit výsledek řízení – například potvrzení o příjmu, nákladech nebo jiné skutečnosti, které nebyly dříve doloženy. Tyto dokumenty mohou být rozhodující pro posouzení nároku nebo jeho výše, radí František Bikár z Úřadu práce.

Máte schváleno? Nezapomeňte na dokládání příjmů a nákladů na bydlení

Komunikaci s úřadem se ale dost možná nevyhnete, ani pokud proti jeho rozhodnutí námitky nemáte. Obdobně jako u starých dávek je totiž třeba každé 3 měsíce prokázat, že váš nárok na superdávku v dané výši trvá. To obnáší doložení vašich příjmů a nákladů na bydlení.

Neplatí to ale bez výjimky – tato povinnost by se vás neměla týkat, pokud máte:

  • příjmy, které poskytne zaměstnavatel, 
  • příjmy ze samostatné činnosti,
  • příjmy z nájmů,
  • příjmy (dávky, důchody), které vyplácí Úřad práce nebo Česká správa sociálního zabezpečení.

Náklady na bydlení pak u domácností, které mají příjmy do 1,43násobku životního minima, sdělí jejich dodavatel energií.

Pokud superdávku řešíte prostřednictvím Jendy, mělo by vám v něm doložení příjmů a nákladů na bydlení vyskočit jako úkol.

Kdo příjmy a náklady nenahlásí, tomu může Úřad práce výplatu dávky zastavit: od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce bylo potřeba tuto povinnost splnit. Pokud byste potřebné údaje nedoložili ani za další 2 měsíce, nárok na superdávku vám zanikne. 

Příklad: O superdávku jste požádali v lednu 2026 – tedy jste dokládali za měsíce říjen, listopad a prosinec. Příjmy a náklady na bydlení za leden, únor a březen pak budete muset doložit do konce dubna 2026. Pokud to neuděláte, Úřad práce vám od tohoto měsíce přestane superdávku vyplácet. Poslední výplatu za březen byste obdrželi v dubnu.

Pro příjemce starých dávek jinak

Pokud patříte do skupiny příjemců starých dávek – tedy žadatelů, kteří před startem superdávky pobírali přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení či příspěvek na živobytí, dokládání rozhodných příjmů nebo nákladů na bydlení se vás aktuálně netýká.

Tato povinnost pro vás začne platit až v momentě, kdy vám úřady začnou superdávku vyplácet, což by mělo být od dubna 2026 (poprvé přijde v květnu). Příjmy a náklady na bydlení byste pak měli znovu dokládat v červenci za duben, květen a červen.

Superdávka: Kdo na ni dosáhne v roce 2026?

Připomeňme, že superdávka nahrazuje 2 sociální dávky a 2 dávky pomoci v hmotné nouzi. Konkrétně: příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. 

Tyto dávky už samostatně neexistují, nově jsou zahrnuté pod superdávku jako její složky: složka bydlení, složka živobytí, bonus na dítě a nově také pracovní bonus.  

Po podání žádosti úředníci posuzují nárok domácnosti v rámci všech uvedených složek a poté přiznají buď všechny, nebo jen některé složky. Případně nárok zamítnou úplně. Rozhodující jsou v tomto ohledu především příjmy domácnosti, které se stejně jako v minulosti porovnávají s životním minimem.

Nadto se u jednotlivých složek posuzuje splnění ještě některých specifických podmínek jako je například pracovní aktivita či docházka dítěte školy. U složky bydlení pak samozřejmě hrají roli i náklady na nájemné či energie.

Složka bydlení

Nárok na složku bydlení vzniká, pokud náklady na bydlení domácnosti přesáhnou určitou zákonem stanovenou mez.

  • U domácností s příjmem do 2násobku životního minima je hranicí 30 % příjmu domácnosti. 
  • Pro domácnosti s příjmem nad 2násobek životního minima se rozhodný příjem vypočte jako 30 % příjmu domácnosti + 10 % z částky, o kterou příjem domácnosti přesahuje 2násobek životního minima.

Zároveň vám ale úřednici nezapočítají částku vyšší, než kolik jsou normativní náklady na bydlení stanovené státem. Normativní nájemné například odpovídá následujícím částkám.

Domácnost Obec do 69 999 obyvatel Obec s alespoň 70 000 obyvateli Praha a Brno
Jednočlenná 7580 Kč 9430 Kč 12 831 Kč
Dvoučlenná 9245 Kč 10 950 Kč 14 466 Kč
Tříčlenná 10 600 Kč 12 300 Kč 16 600 Kč
Čtyřčlenná 11 230 Kč 12 632 Kč 17 710 Kč
Pěti nebo vícečlenná 11 487 Kč 12 052 Kč 17 320 Kč

Ještě vyšší normativy se pak započítají lidem, kteří spadají do skupiny takzvaných zranitelných osob (kdo přesně do této skupiny patří, rozepisujeme v části bonus na dítě).

Domácnost Obec do 69 999 obyvatel Obec s alespoň 70 000 obyvateli Praha a Brno
Jednočlenná 9180 Kč 11 280 Kč 14 580 Kč
Dvoučlenná 12 109 Kč 13 770 Kč 18 103 Kč
Tříčlenná 13 010 Kč 14 710 Kč 19 310 Kč
Čtyřčlenná 13 758 Kč 15 394 Kč 20 230 Kč
Pěti nebo vícečlenná 14 880 Kč 15 780 Kč  22 380 Kč

Další normativy jako energeticky či vlastnický paušál najdete ve Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí 526/2025 Sb.

Bonus na dítě

Na bonus na dítě dosáhnou rodiny s nezaopatřenými dětmi a příjmem nižším než 4násobek životního minima. Další podmínkou je, že všichni členové domácnosti, které zákon nepovažuje za takzvané zranitelné osoby, pracují. Mezi zranitelné osoby přitom patří:

  • osoby starší 68 let
  • starobní důchodci
  • osoby invalidní ve II. nebo III. stupni,
  • osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
  • rodiče pečující o dítě mladší 4 let věku nebo osamělého rodič pečující o dítě mladší 7 let věku,
  • osoby osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. nebo osoba osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. nebo vyšším
  • příjemce příspěvku na péči ve stupni II. nebo vyšším,
  • nezaopatřené děti (děti do 18 let věku, nebo studenti do 26 let věku),
  • pozůstalý manžel či pozůstalá manželka, nebo pozůstalý partner či partnerka po dobu 12 kalendářních měsíců od měsíce následujícího po měsíci, kdy jeho či její manžel, manželka nebo partner či partnerka zemře.

Krom nízkých příjmů a pracovní aktivity se pak posuzuje také plnění povinné školní docházky.

Konkrétní výše bonusu se posuzuje na základě příjmu domácnosti.

Složka živobytí

Tuto složku úředníci započítají pouze domácnostem s příjmem pod 1,43násobek životního minima. Konkrétní výše složky bude záviset na vašich celkových příjmech a také snaze zapojit se do pracovního procesu. Pracovní aktivita se nezohledňuje pouze u skupiny zranitelných osob.

Pracovní bonus

Pracovní bonus představuje finanční odměnu pro domácnosti, kde má alespoň 1 její člen příjem z výdělečné činnosti. V praxi se lze do nároku na tento bonus vejít i v situacích, kdy pobíráte některé dávky navázané na předchozí zaměstnání.

Konkrétně se zohledňují následující příjmy:

  • ze závislé činnosti (zaměstnání),
  • ze samostatné výdělečné činnosti.
  • z dávek nemocenského pojištění (nemocenská, mateřská),
  • z odměny pěstouna, pokud nárok trval v rozhodném období celý kalendářní měsíc,
  • z rodičovského příspěvku, který navázal na peněžitou pomoc v mateřství,
  • z příjmů ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti či dávek nemocenského pojištění ze zahraničí.

Pro jeho přiznání je zároveň nutné, aby vám vznikl nárok alespoň na jednu z ostatních složek superdávky. Pracovní bonus se pak vypočte jako určitá část z příjmu, který se pro tuto složku posuzuje. O jak velkou část půjde, se odvíjí od celkové finanční situace rodiny. Například u domácností s příjmy do 1,6násobku životního minima se započte 40 % tohoto zohledňovaného příjmu.

Majetkové testování

Součástí superdávky je nově také majetkové testování, v jehož rámci se zkoumají 3 oblasti: úspory, osobní automobily a nemovitosti. 

Platí, že domácnost může vlastnit 1 nemovitost, ve které bydlí a po dobu maximálně 3 let od podání žádosti ještě 1 další nemovitost určenou k bydlení nebo rekreaci.

Zároveň může vaše domácnost vlastnit tolik osobních automobilů, kolik má plnoletých členů. Tedy 2 dospělí v domácnosti mohou vlastnit 2 auta.

Úspory domácnosti (peníze v hotovosti a peníze na běžných a spořicích účtech) pak nesmí překročit následující limity:

  • Jednotlivec: 200 000 Kč
  • Dvoučlenná domácnost: 250 000 Kč
  • Tříčlenná domácnost: 300 000 Kč
  • Čtyřčlenná domácnost: 350 000 Kč
  • Pět a více členů: 400 000 Kč

Kalkulačka superdávky: Na jak vysokou dávku dosáhnete?

Pokud vám rozhodnutí od Úřadu práce stále nedorazilo, můžete si výši superdávky orientačně spočítat na naší kalkulačce. Upozorňujeme, že výpočet je pouze orientační a v praxi mohou úřednici vaši žádost posoudit jinak.

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky de zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.
Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

