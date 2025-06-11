Strop pro výplatu rodičovského příspěvku bude od července vyšší. Chystá se i víc peněz pro dvojčata

Rodičovský příspěvek je jednou z dávek státní sociální podpory, na kterou mají nárok všichni rodiče bez ohledu na výši příjmu. Podle posledních souhrnných dat (za rok 2023) jej stát vyplácel průměrně 267 tis. rodinám, v celkové výši 31,1 mld. Kč.
Od 1. července se přitom pro určitou část rodičů mění některá pravidla pro jeho čerpání. Minulý týden poslanci také schválili navýšení dávky pro rodiče dvojčat a vícerčat. Další změny jsou pak naplánované na rok 2027.
Měsíční maximum vyšší o 2000 Kč
Pro děti narozené po 1. 1. 2024 dělá rodičovský příspěvek 350 tis. Kč, rodiny s dětmi narozenými před tímto datem mají nárok na 300 tis. Kč. Zároveň platí, že příspěvek lze vždy pobírat pouze na nejmladší dítě v rodině.
Výše uvedené sumy je ovšem nutné čerpat postupně, v měsíčních dávkách, a maximálně do 3 let věku dítěte, jestliže se narodilo po 1. 1. 2024. Případně do 4 let u dětí narozených do konce roku 2023.
Pravidla pro stanovení měsíční výše dávky ovšem nejsou pro všechny stejná. Rozlišuje se mezi rodiči, kteří měli před přiznáním rodičovského příspěvku nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a rodiči, kteří nárok neměli, nebo měli pouze nízké příjmy.
V prvním případě jsou rodiče při volbě měsíční výše rodičovského příspěvku shora omezeni částkou odpovídající 70 % 30násobku jejich denního vyměřovacího základu (hrubý příjem za 12 měsíců před odchodem na mateřskou rozpočtený na dny).
Do druhé skupiny obvykle spadají rodiče, kteří před narozením dítěte nepracovali, nebo byl jejich příjem nízký a částka odpovídající 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší než určitá částka stanovená zákonem – aktuálně 13 000 Kč. V praxi jde často také o rodiče, kteří si vydělávají jako osoby samostatně výdělečně činné.
Pro tuto skupinu rodičů pak platí, že měsíční výše příspěvku nesmí přesáhnout určitý strop stanovený zákonem. Dosud šlo o částku 13 000 Kč, případně 19 500 Kč pro dvojčata a vícerčata).
Od 1. července se ale limit zvedne na 15 000 Kč pro rodiče jednoho dítěte a na 22 500 Kč pro rodiče vícerčat. Čerpání rodičovského příspěvku se tak zrychlí z 23 na 20 měsíců při celkové výši rodičovského příspěvku 300 000 Kč, a na 23 z 27 měsíců při celkové výši příspěvku 350 000 Kč.
Pro rodiče, kteří se při volbě měsíční výše rodičovského příspěvku řídí denním vyměřovacím základem, se pravidla nijak nemění. Připomeňme ještě, že k tomu, aby se rodiče nemuseli omezovat zákonným stropem stačí, pokud lze vyměřovací základ vyšší než 15 tis. Kč vypočíst alespoň 1 z rodičů. Nesejde přitom na tom, zda je o rodiče, který předtím čerpal mateřskou.
Hodí se vědět!
Od 1. května 2025 se zvedl limit pro dobu pobytu dítěte mladšího 2 let v dětské skupině. Pokud rodič na dítě pobírá rodičovský příspěvek, nesměla dříve doba jeho pobytu překročit limit 92 hodin měsíčně. Jinak by rodič ztratil na rodičovský příspěvek nárok. Nově se hranice zvedla na 120 hodin měsíčně.
Jak zvýšení rodičovského příspěvku vyřídit? Zkuste aplikaci
Změnu výše čerpání rodičovského příspěvku můžete provést online skrze klientskou zónu MPSV Jenda. Ta je dostupná na webu, nově si lze do mobilu stáhnou také aplikaci (App Store, Google play).
Právě vyřízení rodičovského příspěvku, respektive žádost o změnu čerpání, se obejde bez velkého papírování. Podání žádosti skrze Jendu je tak na rozdíl od ostatních dávek jednoduché. Pro přihlášení je samozřejmě nutné vzdáleně prokázat vaší totožnost. To zvládnete například skrze Identitu občana (eObčanka), bankovní identitu nebo autentizační službu MojeID.
Jaké další dávky dnes můžete vyřídit online, se dozvíte v článku: O které sociální dávky můžete žádat online? Přehled
Volbu výše rodičovského příspěvku pak samozřejmě můžete provést také osobně na kontaktním pracovišti úřadu práce, zasláním příslušného formuláře poštou, emailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem nebo datovkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště.
Navýšení příspěvku pro dvojčata a vícerčata
Další změnou může být navýšení rodičovského příspěvku pro rodiny dvojčat a vícerčat, kterou minulý týden v Poslanecké sněmovně prosadil lidovecký poslanec Šimon Heller. V případě dvojčat přitom aktuálně platí: výše rodičovského příspěvku se stanoví jako 1,5násobek částky 350 000 Kč.
Heller ale navrhuje počítat dávku pro dvojčata a vícerčata jako 2násobek standardní dávky– nově by tak šlo o částku 700 000 Kč namísto aktuálních 525 000 Kč. Podle Hellera by navýšení příspěvku u vícerčat odbouralo existující nerovnost.
Každé další současně narozené dítě má stejné potřeby jako jeho stejně starý sourozenec, vysvětluje v pozměňovacím návrhu. Změna by se měla týkat pouze nově narozených dětí, tedy nikoli těch, na které již rodiče příspěvek čerpají.
Navýšení příspěvku by při odhadovaném počtu 1300 narozených dvojčat ročně přišlo státní kasu na přibližně 40 mil. Kč za první rok. Následně, s postupným nárůstem od tří let, na celkem 230 mil. Kč ročně. Hellerův pozměňovací návrh, který přidal jako přílepek k novele zákona o zdravotních službách, podpořilo ve 3. čtení 96 ze 171 přítomných poslanců. O tom, zda změna projde, budou nyní rozhodovat senátoři.
Co se chystá a už se schválilo?
Od 1. ledna 2027 bude také možné čerpat rodičovský příspěvek už 2 měsíce před porodem – ovšem pouze pro ženy, kterým nevznikl nárok na mateřskou. V praxi jde o maminky, které před těhotenstvím nepracovaly, často třeba studentky.
Ty nyní mohou čerpat rodičovský příspěvek teprve v momentě, kdy se dítě narodí. Pár týdnů před termínem porodu tak ale často zůstávají bez financí a vzhledem k pokročilému stádiu těhotenství také bez možnosti přivýdělku.