Stavební spoření v roce 2025: Spořicích smluv mírně ubylo, ale s úvěry se roztrhnul pytel

V roce 2025 české stavební spořitelny zaznamenaly velký zájem o úvěry na bydlení, což se projevilo na růstu jejich objemu. Podle údajů Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) spořitelny poskytly úvěry v celkové výši 67,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 30,4 % oproti předchozímu roku.
Přitom šlo převážně o nezajištěné úvěry, ty tvořily 58 % celkového objemu úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami. Výsledky „stavebka“ prezentovala Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) na tiskové konferenci 28. 1. 2026 v Praze.
V roce 2025 stavební spořitelny poskytly 44 132 těchto úvěrů v celkovém objemu 38,8 miliardy korun, což je o více než 40 % více než v roce 2024.
Nejčastěji šlo o rekonstrukce bytů a rodinných domů a investice do energeticky úsporných opatření, jako je zateplení, výměna oken, modernizace vytápění či instalace solárních systémů.
Podle dat stavebních spořitelen ale nešlo jen o drobné opravy, nýbrž i o větší projekty. Zatímco v roce 2024 průměrná výše nezajištěného úvěru byla cca 660 000 Kč, v roce 2025 to bylo již cca 880 000 Kč.
Podobně vzrostla i průměrná částka u všech poskytnutých úvěrů, která se zvýšila z 1,07 mil. Kč na 1,31 mil. Kč.
Méně nových smluv, ale stabilní poptávka
U nových smluv o stavebním spoření však v roce 2025 došlo k mírnému poklesu. Počet nových smluv se meziročně snížil o 3,4 % na 437 067 smluv.
To znamená, že zájem o uzavírání nových smluv klesl, což může být důsledkem rostoucí ceny bydlení a změny ekonomických podmínek. Podle zástupců asociace má na pokles smluv vliv i stále větší důraz na investování, který vidíme a slyšíme denně kolem sebe.
Celková cílová částka, tedy suma, kterou lidé u stavebních spořitelen plánují naspořit nebo čerpat ve formě úvěru, se tak snížila o 5,7 % na 292,6 miliardy korun.
Bezplatné dotační poradenství jako nová služba
Novinkou posledních dvou let je rozvoj dotačního poradenství, které stavební spořitelny poskytují ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí.
Data ukazují, že lidé o tento program mají zájem, v roce 2025 tuto službu využilo více než 23 000 žadatelů, což je nárůst oproti 18 000 žadatelů v roce 2024. Celkový počet žadatelů, kteří využili bezplatné poradenství, dosáhl 41 185, přičemž poradenství je poskytováno na cca 1400 místech po celé republice.
V rámci programu Oprav dům po babičce, který je součástí dotačního poradenství, stavební spořitelny zafinancovaly 5384 projektů v celkovém objemu 8,57 miliardy korun.
Tento objem úvěrů vzrostl více než 5násobně, což ukazuje na rostoucí zájem o energetické renovace. V průměru si lidé na tento typ renovace půjčili téměř 1,7 milionu korun.
Největší zájem o dotační poradenství byl zaznamenán v Jihočeském kraji, v Praze a ve Středočeském kraji. Zajímavé je, že nejvíce úvěrů v rámci programu Oprav dům po babičce byly poskytnuty v Moravskoslezském kraji, přičemž nejvíce úvěrů pocházelo z okresu Frýdek-Místek.
Výhled do roku 2026: Více úvěrů a stabilní spoření
Stavební spořitelny vstupují do roku 2026 s optimistickým výhledem, že zájem o stavební spoření bude stále stabilní, přičemž jako klíčovou službu vidí dotační poradenství pro podporu energetických renovací. Očekávají také další nárůst poskytovaných úvěrů na bydlení a rekonstrukce.
Přitom u stavebního spoření jde o spojenou nádobu, kdy jedna část klientů spoří a druhá se úvěruje. I díky tomu mohou stavební spořitelny držet férové úrokové sazby z úvěrů.
Klíčová data stavebního spoření za rok 2025
- 67,2 miliardy Kč: úvěry poskytnuté stavebními spořitelnami (+30,4 %)
- 58 %: Nezajištěné úvěry z celkového objemu úvěrů
- 44 132 : Počet poskytnutých úvěrů (+ cca 40 %)
- 880 000 Kč: Průměrná výše nezajištěného úvěru (660 000 Kč v roce 2024)
- 1,31 mil. Kč: Průměrná výše všech poskytnutých úvěrů (1,07 mil. Kč v roce 2024)
- 437 067: Počet nových smluv o stavebním spoření (-3,4 %)
- 292,6 mld. Kč: Cílová částka pro spoření: 292,6 miliardy Kč (-5,7 %)
- 41 185: Počet žadatelů o dotační poradenství (+23 185 oproti roku 2024)
- 5384: Počet projektů financovaných v rámci programu „Oprav dům po babičce“
- 8,57 mld. Kč: Objem úvěrů v rámci programu „Oprav dům po babičce“ (5× více)
- 1,7 mil. Kč.: Průměrná výše úvěru v rámci programu
- 2,66 % p.a.: Průměrná úroková sazba pro program „Oprav dům po babičce“
- 3,78 % p.a.: Průměrné zhodnocení stavebního spoření