Stát znovu nabídne dluhopis na tři měsíce. Sazba by mohla zůstat u 3,75 %

Dluhopisy Republiky si v prvním upisovacím období pořídilo 92 tisíc lidí, přičemž na jednoho člověka v průměru připadla objednávka v objemu 804 tis. Kč. Celkem lidé nakoupili dluhopisy za 74 mld. Kč.
Objednávky další emise Ministerstvo financí zahájí už příští týden, v nabídce ovšem budou pouze státní pokladniční poukázky, takzvané Flexi Bondy. Další upisovací období konkrétně proběhne v termínu od 24. 8. do 4. 10. 2026, vydání dluhopisů je pak naplánované na 15. 10. 2026.
Právě Flexi Bond ekonomové v minulém období označovali za zajímavou alternativu ke spořicím účtům či termínovaným vkladům.
Na rozdíl od nich ovšem nevyžaduje plnění žádných speciálních podmínek ani konstantní turistiku mezi bankami ve snaze získat slušný úrok, komentoval spuštění nové nabídky státních dluhopisů hlavní ekonom společnosti INVESTIKA Vít Hradil.
Podle Filipa Stropka, ředitele úseku investic společnosti Broker Trust, by ale střadatelé měli tento typ dluhopisu využívat především pro krátkodobé uložení volných peněz, nikoli pro budování dlouhodobé rezervy.
Flexi Bond je zabiják části termínovaných vkladů. Krátký horizont, daňová výhoda a zajímavý výnos s relativně vysokou likviditou. Pro člověka, který má plán a nechce držet peníze, co bude potřebovat, krátkodobě zaparkované na spořicím účtu, je to velmi solidní produkt bez tržních výkyvů. Není to ale investiční strategie, je to parkoviště a parkoviště je dobré pro peníze na auto, ne pro celý majetek, upozorňuje.
Flexi Bondy oslovily i tuzemské domácnosti – v rámci první emise si do nich uložily celkem 27,6 mld. Kč. O tom, zda bude o tyto poukázky zájem i nadále, rozhodne, jakou úrokovou sazbu nabídne stát nyní. Jasno by mělo být nejpozději se startem nového upisovacího období.
Flexi Bond: pevná sazba a splatnost tři měsíce
Flexi Bondy Ministerstvo financí nabízí s pevnou úrokovou sazbou. Tu v rámci první emise stanovilo na 3,5 % p. a. s tím, že pokud bude dvoutýdenní repo sazba ČNB ke konci upisovacího období vyšší, zvýší výnos Flexi Bondu na její úroveň. Po zvýšení repo sazby tak nakonec výnos první emise vzrostl na 3,75 % p. a.
Flexi Bondy mají splatnost 3 měsíce, poté se automaticky, včetně výnosu, reinvestují do nové emise. Jednoduše řečeno: za peníze, které díky poukázkám vyděláte, vám stát na majetkový účet připíše další Flexi Bondy a původní vymění za nové. Opět se splatností na tři měsíce. Jmenovitá hodnota jednoho kusu Flexi Bondu je 1 Kč, investovat musíte alespoň 1000 Kč – tedy nakoupit přinejmenším tisícovku poukázek. Maximální výše povolené investice pak činí 3 mil. Kč.
Při investici 10 000 Kč tedy budete mít na svém majetkovém účtu 10 000 poukázek. Pokud by úroková sazba stejně jako nyní činila 3,75 % p. a., výnos by podle kalkulačky Ministerstva financí odpovídal částce 95,83 Kč. Po uplynutí splatnosti byste si pak mohli nechat vyplatit 10 095,83 Kč, nebo tuto částku reinvestovat do nové emise. V druhém případě byste měli na svém majetkovém účtu 10 095 ks státních dluhopisů. Výnosy státních dluhopisů jsou na rozdíl od komerčních spořicích produktů osvobozené od 15% daně z příjmu.
Jakou sazbu Ministerstvo financí nabídne u další emise, stanoví resort nejpozději k zahájení nového upisovacího období.
Výnos každé emise Flexi Bondu bude stanoven pevnou úrokovou sazbou s ohledem na aktuální vývoj úrokových sazeb, uvádí ministerstvo.
Podle hlavního ekonoma společnosti Citfin Miroslava Nováka je nejpravděpodobnější výnos 3,75 % ročně, který odpovídá repo sazbě ČNB i současným výnosům krátkodobých státních instrumentů.
Výnos nad 3,75 % nelze zcela vyloučit, ale z tržního pohledu by šlo o možná až příliš štědrou nabídku pro střadatele. Nezdaněný výnos 3,75 % odpovídá přibližně 4,41 % ročně na spořicím účtu před zdaněním. Nejlepší bankovní nabídky na spořicí účty se nyní pohybují kolem 4,20 až 4,25 %, ale často jen do určité výše vkladu a při splnění dalších podmínek. Ministerstvo by si tak teoreticky mohlo dovolit i posunutí podmínek lehce ve svůj prospěch, například nastavit sazbu mírně pod repo sazbou na 3,70 %. Díky daňové výhodě a krátké splatnosti by běžní střadatelé takovou změnu patrně nevnímali jako zásadní zhoršení nabídky, hodnotí.
Zachování vazby na repo sazbu ČNB očekává také hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel. Ministerstvo ale podle něj může u druhé emise stát i před strategickým rozhodnutím, jakým způsobem chce očekávání investorů do budoucna nastavit.
Může potvrdit jednoduché pravidlo, že výnos Flexi Bondu bude přirozeně ukotven okolo repo sazby ČNB. Anebo naopak může už nyní investory začít připravovat na to, že úročení jednotlivých emisí se od sazby centrální banky může odchylovat podle aktuálních tržních podmínek a potřeb státu. Kolem dvoutýdenní repo sazby se například v červenci a srpnu pohybovaly i výnosy ročních pokladničních poukázek Ministerstva financí, tedy na obdobné úrovni jako úročení tříměsíčního Flexi Bondu. Ministerstvo však emisemi domácnostem sleduje také diverzifikaci zdrojů svého financování. Z tohoto pohledu proto případný mírný rozdíl ve výnosu oproti jiným krátkodobým nástrojům státního dluhu pravděpodobně nebude pro Ministerstvo určující, říká Šindel.
Nákup Flexi Bondů krok za krokem
Poplatky
Pokud budete dluhopisy nakupovat elektronicky, vyhnete se jakýmkoli poplatkům. Platit budete, jen pokud využijete služeb některého ze smluvních distributorů, kterými jsou vybrané pobočky České spořitelny a ČSOB. Například úpis každého typu státních dluhopisů je zpoplatněn částkou 250 Kč.
Jestliže kupujete státní dluhopisy poprvé, neobejdete se bez založení osobního majetkového účtu. Zřídit si ho můžete osobně na vybraných pobočkách České spořitelny a ČSOB, na Czech POINTu nebo online.
Při založení účtu online je nutné mít aktivovaný některý z identifikačních prostředků – bankovní identitu, mobilní klíč eGovernmentu nebo třeba eObčanku.
Pokud některý z těchto nástrojů máte, nic vám nebrání pustit se na stránce pssd.sporicidluhopisycr.cz do registrace. Odkaz Registrace nového uživatele najdete vpravo nahoře – jak ukazuje obrázek níž.
Jakmile na daný odkaz kliknete, dostanete se na stránku, kde je třeba odpovědět na dvě otázky ANO/NE v krátkém dotazníku a poté už můžete kliknout na Přihlásit se. Poté přijde na řadu ověření vaší totožnosti jedním z výše popsaných prostředků.
Poté se vám zobrazí částečně předvyplněný formulář, do kterého je třeba doplnit údaje jako místo narození, číslo občanky, telefonní číslo a číslo bankovního účtu pro výplatu výnosů.
Jakmile máte vyplněno, kliknete na Odeslat požadavek a následně vám na mobilní telefon přijde kód, který je potřeba přepsat do příslušného pole. Vše potvrdíte a účet máte založený.
Obdobně jednoduchý a rychlý je také úpis. Stačí v levém sloupci kliknout na Nákup dluhopisu a poté si vybrat konkrétní typ dluhopisu – v našem případě jde o Vyměnitelnou státní pokladniční poukázku České republiky pro fyzické osoby – a zadat počet upisovaných kusů, přičemž minimem je 1000. Poté znovu potvrdíte ověřovacím kódem a objednávka je dokončená.
Automatická výměna: Jak ji zrušit a co si ohlídat
Flexi Bond se k datu splatnosti automaticky vyměňuje do nové navazující emise. Pokud už byste tyto dluhopisy držet nechtěli, musíte požádat o ukončení automatické výměny. Můžete si přitom nechat vyplatit všechny nakoupené Flexi Bondy, nebo jen jejich část.
Žádost o ukončení je nutné podat nejpozději 4 pracovní dny před jejich splatností. U Flexi Bondů z druhé emise, které jsou splatné 15. 1. 2027, je tedy nutné ohlídat si termín 11. 1. 2027. Připomeňme, že poukázky nakoupené v předchozím upisovacím období jsou splatné už 15. 10. 2026, o vypnutí automatického reinvestování tedy musíte požádat nejpozději 9. 10. Pokud nestihnete podat žádost včas, musíte počítat s výplatou až za další tři měsíce.
Žádost o ukončení výměny lze ale podat výhradně elektronicky – ve svém majetkovém účtu tuto možnost najdete pod záložkou Další služby, kde dále kliknete na Ukončení automatické výměny.
Pokud o výplatu požádáte, peníze za nakoupené Flexi Bondy spolu s výnosem obdržíte na platební účet, který jste zadali při zřizování majetkového účtu. V souvislosti s výplatou Ministerstvo financí doporučuje ujistit se, zda jste v době od podání žádosti o dluhopisy neprováděli změnu nebo zrušení uvedeného platebního účtu.
Kontrolu, případně změnu platebního účtu vedeného k majetkovému účtu pro účel splacení dluhopisů, je možné zdarma provést v elektronickém přístupu ke správě majetkového účtu, a to v části Osobní profil – Účet pro výplatu, informovalo ministerstvo.
Změnu platebního účtu lze vyřídit také na vybraných pobočkách České spořitelny a ČSOB.