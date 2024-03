Stát přispěje podnikatelům na elektromobil. Žádat mohou i OSVČ, podpora je i na ojeté vozy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plánuje občerstvit český vozový park a přispět ke zvýšení podílu aut na alternativní pohon a počtu dobíjecích stanic. Spouští proto nový dotační program, který by měl přispět k tomu, že si ČR ve srovnání bezemisní dopravy se zeměmi EU polepší. Program Záruka Elektromobilita, ze kterého mohou nově podnikatelé a firmy čerpat podporu na nákup bezemisního vozu a dobíjecí stanice, je financován z Národního plánu obnovy.

Program se skládá ze dvou částí. Tou první je bankovní záruka na komerční úvěr na pořízení bateriového elektrického vozu nebo vodíkového elektrického vozu (dále jen elektromobil a auto na vodíkový pohon) a dobíjecí stanice. Tou druhou pak je přímo finanční příspěvek.

Záruka a příspěvek

Bezplatnou záruku bude poskytovat Národní rozvojová banka (NRB), a to do 70 % jistiny úvěru, po dobu 5 let.

Samotný úvěr na nákup elektromobilů, vozidel na vodíkový pohon a dobíjecích stanic budou podnikatelé čerpat od partnerských leasingových společností a komerčních bank, jejichž seznam najdete na webu NRB.





Podpora de minimis může být poskytnuta jen firmám a podnikatelům, kteří za poslední tři roky nečerpali dotace (či jejich ekvivalent v případě využití jiných zvýhodněných úvěrů či záruk) vyšší než 200 tis. eur.

Výše úvěru závisí na druhu pořizovaného bezemisního vozidla (BEV) a typu dobíjecí stanice, jejich počtu a také podle volného limitu podnikatele v registru de minimis. Je ale nutné načerpat nejméně 300 tis. Kč.

Výše finančního příspěvku závisí na kategorii pořizovaného vozu a dobíjecí stanice a jejich počtu.

Podporovaná jsou osobní auta typu M1 a nákladní vozidla N1 a N2 (s hmotností do 4,25 t).

Výše úvěru a finančního příspěvku podle kategorie vozu Kategorie vozu Výše zaručovaného úvěru Finanční příspěvek M1 – max. 9 míst k sezení vč. řidiče 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč max. 200 tis. Kč/vozidlo N1 300 tis. Kč až 2 mil. Kč max. 250 tis. Kč/vozidlo N2* (do 4,25 t a FCEV) 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč max. 300 tis. Kč/vozidlo

* Kategorie N1 a N2 = vozidla s hmotností do 4,25 t

Záruku a příspěvek můžete získat také na vybudování dobíjecí stanice, vždy je ale nutné pořídit ji současně s vozidlem a musí být neveřejná a sloužit podnikateli či firmě jen pro vlastní potřebu. Stanici můžete vybudovat i z vlastních zdrojů, je ale potřeba, aby byla zakoupena až po podání žádosti o záruku k úvěru na pořízení vozidla.





Výše úvěru a finančního příspěvku podle typu dobíjecí stanice Typ dobíjecí stanice Výše zaručovaného úvěru Finanční příspěvek AC max. 100 tis. Kč max. 50 tis. Kč / dobíjecí stanice DC do 40 kW max. 250 tis. Kč max. 100 tis. Kč / dobíjecí stanice DC nad 40 kW max. 400 tis. Kč max. 150 tis. Kč / dobíjecí stanice

V obou případech (u aut i dobíjecích stanic) platí, že finanční příspěvek nesmí přesáhnout výši zaručovaného úvěru.

Zájemce si může pořídit i vůz ojetý, může ho koupit i v zahraničí. Musí být ale dodán do 6 měsíců od prvního uvedení do provozu a najeto musí mít méně než 6000 km.

Pokud na kupovaný vůz a dobíjecí stanici budete čerpat tuto podporu, nelze obojí prodat po dobu dvou let od data vyplacení finančního příspěvku.

Program umožňuje koupit jeden nebo víc vozů vč. různých kombinací s nabíjecími stanicemi. Jejich maximální počet bude omezen limitem pro podporu de minimis.

Pro koho

Žádost o bankovní záruku a příspěvek mohou podávat živnostníci, podnikatelé, ale i malé, střední a velké firmy. Velikost tedy nehraje roli. Ve výzvě k programu ale stát specifikoval činnosti (klasifikace CZ-NACE), které není možné touto cestou podpořit.

Jde o zemědělskou prvovýrobu (CZ-NACE A 01, A 02, A 03), dále není touto výzvou podporováno nabývání vozů pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu a podporu není možné čerpat ani na výzkumné či vývojové projekty.

Kam podávat žádosti a od kdy

Nevíte si rady? Možná najdete informace v pokynech pro žadatele.

Žádosti o bankovní záruku a příspěvek přijímá Národní rozvojová banka, a to od 18. března 2024 do 30. září 2025. Příjem může skončit dřív, pokud se alokace (1,65 mld. Kč na auta a 300 mil. Kč na dobíjecí stanice) vyčerpá před datem ukončení příjmu žádostí.

Právnické osoby musí vyplnit:

Fyzické osoby musí vyplnit:

Pro zpracování a vyhodnocení žádosti je nutné mít připravenou také kopii podepsané úvěrové smlouvy.

Dále vyplňte interaktivní formulář žádosti, vč. prohlášení a potvrzení souhlasů nutných pro zpracování žádosti. Vyplněné údaje si pak na konci formuláře stáhněte do počítače ve formě XLS souboru. Bude pojmenovaný vaším jménem nebo názvem společnosti.

Nakonec podejte žádost přes e-Podatelnu (vstup Podání pro neregistrované uživatele). Uveďte poslední údaje potřebné k podání a přiložte všechny připravené dokumenty. Ty netiskněte, nepodepisujte, zašlete je elektronicky ve formátech, jak se vám stáhly. Na e-Podatelně následně přiložte kopii podepsané úvěrové smlouvy s leasingovou společností či bankou, protože bez té není možné začít vaši žádost o záruku a příspěvek zpracovávat.

Postup

Protože samotnou dobíjecí stanici z této podpory nepořídíte, je nutné začít cestu vždy výběrem vozu.

Dále je nutné předjednat úvěr u leasingové společnosti nebo banky.

Následně odešlete žádost do NRB. Ta zkontroluje, jestli splňujete podmínky výzvy k tomuto programu. Na webu NRB budou k dispozici formuláře, do kterých klienti vyplní informace o svém podnikání a projektu, pro který vozidlo nebo dobíječku plánují zakoupit. Žádost a její přílohy poté podají prostřednictvím elektronické podatelny NRB, přiblížil Jan Riegl, ředitel odboru Vývoj a metodika produktů NRB. Zdůraznil také, že rychlost vyřízení žádosti ovlivní kvalita vyplnění potřebných dokumentů nebo fakt, že je hned napoprvé dodáte všechny a NRB s vámi nebude muset řešit doplnění žádosti.

Po zpracování žádosti na pobočce NRB podepíšete smlouvu o poskytnutí záruky a následně i předjednanou úvěrovou smlouvu. Poté načerpáte úvěr zaručený od NRB a doplatíte cenu vozu.

Jakmile auto převezmete a zaregistrujete (nebo vybudujete dobíjecí stanici), můžete prostřednictvím datové schránky požádat o finanční příspěvek. Ten NRB vyplatí po doložení dokumentů, ze kterých vyplývá, že jste vlastníky vozu. Výplatu prvních příspěvků NRB očekává zhruba v polovině dubna.

Na vyřízení má NRB dvouměsíční lhůtu, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po podání žádosti.

Limity a omezení

Podnikatelé, kteří budou chtít pořídit bezemisní vůz kategorie M1, musí vybírat pouze ty s pořizovací cenou do 1,5 mil. Kč bez DPH.

Záruku a příspěvek není možné čerpat na auta s hybridním pohonem.

Samostatné pořízení dobíjecí stanice bez investice do bezemisního vozu není možné.

Stejně tak není možné získat jen finanční příspěvek bez čerpání úvěru. Zvolili jsme optimální způsob financování, který zahrnuje i finanční příspěvek, přičemž právě díky přítomnosti úvěru je zaměřen i na ty, kteří si elektromobil nemohou sami dovolit z vlastních zdrojů, vysvětlil vrchní ředitel sekce fondů Evropské unie na MPO Marian Piecha.

Finanční příspěvek, jenž nesmí přesáhnout výši zaručovaného úvěru, je vyplácen v plné míře, pokud máte volný limit v registru podpor de minimis (viz výše).

Žadatel o podporu nesmí být v insolvenci a nesmí mít vůči NRB ani jiným státním institucím dluh po splatnosti.