Startují platby na kontakt. Platbu zašlete jen s telefonním číslem

Řada bank zhruba od půlky listopadu rozjede novou službu plateb na kontakt. Jak vyplývá z názvu, klienti bank budou moci posílat platby jen se zadáním telefonního čísla.

Jak a od kdy můžu poslat platbu na kontakt?

Základní podmínkou pro zaslání platby na kontakt je, aby banka příjemce i odesilatele byla zapojená do projektu. Pro příjem platby je dále nutné, abyste si přes svou banku zaregistrovali telefonní číslo a spárovali ho se svým účtem.

V první fázi se do projektu zapojí Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka a Raiffeisenbank. Tyto banky avizovaly, že projekt spustí během listopadu.

Na začátku příštího roku se zapojí i Moneta Money Bank a v průběhu roku 2024 pak i Banka Creditas (a s ní v rámci fúze pravděpodobně i Max banka) a UniCredit Bank.





Ostatní se nyní do projektu zapojit neplánují. Do budoucna účast ale nevylučují.

Jak budou platby na kontakt probíhat?

Technologicky vlastně stejně, jako když zadáváte klasickou platbu s číslem účtu. Jen s tím rozdílem, že před transakcí se vaše banka připojí na centrální registr, který vede Česká národní banka. Bude-li zde zaevidované a spárované telefonní číslo s bankovním účtem, platba proběhne.

Jsou-li banky zapojené do projektu plateb na kontakt i do systému okamžitých plateb, budou i platby na kontakt okamžité. Seznam bank zapojených do systému okamžitých plateb najdete na webu České národní banky.

Co když se spletu?

Oproti platbám, které zadáváte s číslem účtu, se ještě před provedením transakce zobrazí informace o majiteli účtu, typicky tedy jméno a příjmení.

V případě, že byste zadali telefonní číslo špatně a v systému toto nebylo připárované k žádnému účtu, platba neproběhne. Pokud byste se však svým špatným zadáním trefili do jiného telefonního čísla osoby, která přes svou banku také spárovala číslo se svým účtem, peníze odejdou (pokud tedy platbu potvrdíte navzdory tomu, že uvidíte jiné jméno majitele účtu).





V takovém případě je postup stejný, jako když omylem pošlete prostředky na cizí účet. Je tedy nutné s pomocí bank kontaktovat příjemce a požádat ho o vrácení peněz. Přímo banky v tomto případě nemohou dělat nic jiného, protože vaše banka musí zadanou platbu zaúčtovat a banka příjemce nesmí jen tak strhnout prostředky z jeho účtu. Po vlastní ose můžete zkusit kontaktovat příjemce tak, že mu zašlete na týž číslo účtu další, korunovou platbu a ve zprávě pro příjemce ho upozorníte na svůj omyl a požádáte ho o vrácení peněz.

Kolik půjde spárovat čísel a účtů?

Telefonní číslo může být spojeno jen s jedním bankovním účtem. Pokud máte účtů víc, budete si muset vybrat, který pro tyto účely ve své bance zaregistrujete.

Některé banky ale umožní k jednomu účtu připárovat více telefonních čísel (vždy ale jen s českou nebo slovenskou předvolbou). To se může hodit třeba v situacích, kdy mají manželé společné konto (jeden je majitel a druhý disponent). Neplatí to však o všech zapojených bankách. Některé naopak spárují s účtem jen telefonní číslo, která má u ní klient zaregistrované.

Do budoucna některé banky uvažují i nad tím, že by k účtu registrovaly i další identifikátory, například e-mail.

Budou tyto platby něco stát?

Platby na kontakt nebudou stát nic navíc. Pokud tedy vaše banka nezpoplatňuje elektronické platby, nebude vám nic účtovat ani za platby na kontakt.

Přes co můžu službu využít?

Služba poběží přes mobilní bankovnictví. Podle bank je toto řešení nejlogičtější, protože číslo příjemce budete zadávat ze svého telefonního seznamu v mobilu. Registrovat číslo do služby ale u některých bude možné i přes internetové bankovnictví.

Jsou platby na kontakt nějak omezené?

Prostřednictvím platby na kontakt je možné poslat minimálně 1 Kč a maximálně 5000 Kč, jen v českých korunách. Tento limit je nastavený centrální bankou s tím, že jednotlivé komerční banky si ho mohou dle svého uvážení nastavit i níže. Žádná z bank toho ale zatím nevyužila.

Registrace do služby je dostupná pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele.

Co když budu chtít registrované číslo zrušit?

Tak jako své číslo přes banku připárujete k účtu, můžete registraci v případě potřeby také zrušit.

Pokud byste naopak byli v pozici, kdy od operátora dostanete číslo, jenž bývalý majitel neodregistroval od svého účtu, můžete po ověření tuto původní registraci zrušit.

Platby na kontakt Banka Předpokládané spuštění Přes co půjde platby na kontakt zadat Půjde spárovat k jednomu účtu více telefonních čísel? Air Bank 14. listopadu 2023 mobilní bankovnictví ano Banka Creditas během příštího roku banka předpokládá, že přes internetové i mobilní bankovnictví ano Česká spořitelna 14. listopadu 2023 mobilní bankovnictví Při spuštění bude párovat jen tel. číslo, které je u klienta vedené v rámci bankovní identity, v případě poptávky banka nevylučuje změnu Československá obchodní banka 14. listopadu 2023 mobilní bankovnictví ano Fio banka 14. listopadu 2023 registrace kontaktu v mobilním i internetovém bankovnictví, zadávání samotných plateb bude v první chvíli možné jen v mobilním bankovnictví Při spuštění půjde k jednomu účtu spárovat jen číslo, které má klient u banky registrované. Rozšíření bude banka řešit na základě poptávky a rozvoje služby Komerční banka 14. listopadu 2023 mobilní bankovnictví ano Max banka do projektu se zapojí až v rámci fúze s Bankou Creditas (druhá půle roku 2024) –

- mBank momentálně se nechystá zapojit

- – Moneta Money Bank začátkem příštího roku mobilní bankovnictví Ne, spárovat s účtem půjde pouze číslo, které má klient u banky registrované Oberbank momentálně se nechystá zapojit – – Raiffeisenbank 14. listopadu 2023

mobilní bankovnictví



(v případě poptávky banka nevylučuje rozšíření do internetového bankovnictví) Ne, spárovat s účtem půjde pouze číslo, které má klient u banky registrované (do budoucna banka nevylučuje změnu) Trinity bank momentálně se nechystá zapojit – – UniCredit Bank v průběhu příštího roku

- –

Zdroj: mluvčí bank