Spoření v eurech: Jedna banka dá 0,01 %, jiná přes 2 %. Srovnali jsme aktuální nabídky

Spořicí účty vedené v eurech nabízí na českém trhu jen osm bank a rozdíly mezi jejich úročením jsou poměrně výrazné. Zatímco některé banky úročí eurové vklady jen symbolicky, u jiných se dostanete nad hranici 2 % p.a.
2 % p.a. jsou standardem
Nejvyšší sazbu podle aktuálního srovnání serveru Měšec.cz nabízí Fio banka, která vám nabídne 2,02 % p.a. bez omezení výše vkladu. Její spořicí účet má ale jednu důležitou podmínku: můžete z něj provést max. maximálně 2 výběry za měsíc. Pokud to porušíte, peníze stále vyberete, ale daný měsíc přijdete o úrok.
Jen o málo méně nabízí Penta Bank se sazbou 2,01 % p.a. a TRINITY BANK se 2 % p.a. U obou bank platí horní hranice vkladu: u Penta Bank je to 400 000 € a u TRINITY BANK 1 mil. €.
Novinka: Plovoucí úroková sazba
TRINITY BANK má ale jednu velmi ojedinělou vychytávku. Přesněji, ojedinělá je na trhu pro spotřebitele, pro firemní klienty jde o běžný standard.
Úroková sazba se automaticky odvíjí od aktuální depozitní sazby Evropské centrální banky (ECB). Ta je v době publikace článku 2,50 % p.a. TRINITY BANK u svého spořicího účtu kopíruje vždy aktuální úrokovou sazbu ECB, od které si odečte svoji marži ve výši 0,50 p.b.. Takže na jejím eurovém „spořáku“ dostanete 2 % p.a.
Pokud ECB sazbu zvýší, automaticky se vám úroková sazba zvýší i na spořicím účtu a opačně, pokud se níží u ECB, sníží se i vám.
To je velmi dobrá nabídka pro případ, že nechcete stále sledovat aktuální výši úrokových sazeb eurových spořicích účtů.
Aspoň přes procento
Poměrně konkurenceschopnou sazbu nabízí také Banka CREDITAS, která úročí eurové vklady 1,70 % p.a. bez omezení jejich výše, a MONETA Money Bank se sazbou 1,50 % p.a.
Tohle už neberte
Na opačném konci žebříčku jsou Air Bank, Oberbank a ČSOB. Air Bank nabízí 0,10 % p.a., Oberbank 0,50 % p.a. a ČSOB pouze 0,01 % p.a. U těchto bank eurový spořicí účet tak slouží jen k dočasnému „zaparkování“ peněz, ale rozhodně ne ke spoření.
Nebankovní investování
Jinou cestou jde platební instituce Wise. Nejde o banku, takže nemá spořicí účty. Ale přesto nabízí zhodnocení zůstatku eurových běžných účtů. Jde na to však jinou cestou.
Na svém běžném eurovém účtu u Wise zapnete službu „Úrok“. Wise následně vaše peníze investuje s okamžitou dostupností pro vás. Využívá pro to podílový fond JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund.
Je potřeba dodat, že tuto investiční službu poskytuje Wise Assets Europe AS, tedy odlišný subjekt, než je platebka Wise (ale pořád pod stejnou značkou). I s poplatkem ve výši 0,29 % nyní Wise nabízí úrokovou sazbu 2,20 % p.a.
Podobně funguje banka Revolut. Spořicí účet v eurech nenabízí, ale nabízí nízkorizikové investování s eurovým zůstatkem. V době publikace článku eurový fond nabízí sazbu 2,29 % p.a. Službu poskytuje Revolut Securities Europe UAB.
|Banka
|Úroková sazba p.a
|Limit pro úročení danou sazbou
|Omezení/podmínky
|Air Bank
|0,10 % p.a.
|neomezený
|Banka CREDITAS
|1,70 % p.a.
|neomezený
|ČSOB
|0,01 % p.a.
|neomezený
|Fio banka
|2,02 %
|neomezený
|2 výběry měsíčně, jinak bez úroku
|MONETA Bank
|1,50 % p.a.
|neomezený
|Oberbank
|0,50 % p.a.
|neomezený
|orientační sazba
vše závisí na pobočce, každý má jiné pravomoci
|Penta Bank
|2,01 % p.a.
|400 000 €
|Revolut
|2,25 % p.a.
|neomezený
|jen investice
|TRINITY BANK
|2 %
|1 mil. €
|Wise
|2,20 % p.a.
|neomezený
|není pojištěno
jde o formu investice