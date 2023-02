Spoření v únoru. Novinka dá téměř 11 % p.a. na spoření pro odvážné (aktuální přehled)

Novinky

Od 15. února 2023 je v nabídce termínovaný vklad NEY duální vklad. Nabízí garantované zhodnocení až 10,8 % p.a. na max. 1 rok, min. výše vkladu je 100 000 Kč.

Úroková sazba se ale odvíjí od procentuální výše dalšího členského vkladu (DČV). To znamená, že kromě základního členského vkladu (1000 Kč + pravidlo 1/10) musíte do družstva vložit ještě další vklad, a to v několika možných výších, které se vztahují k samotnému termínovanému vkladu:

Úrokové sazby NEY duálního vkladu Další členský vklad 20 % 30 % 40 % 50 % Roční úroková sazba termínovaného vkladu 7,80 % 8,80 9,80 10,80

DČV také není ze zákona pojištěn v Garančním systému finančního trhu.

Zvyšujeme

Peněžní dům

Od 1. 3. 2023 spořitelní družstvo Peněžní dům zvýší úrokové sazby termínovaného vkladu a spořicího účtu s výpovědní lhůtou. Hlavní novinkou je odstranění úrokových pásem podle výše vkladu, nově bude jedna úroková sazba bez ohledu na výši vkladu. Podrobnosti představíme v březnovém srovnávači. (Jménem autora, který data aktualizuje, děkujeme. Toto byla vždy mňamka.)

Snižujeme

Banka CREDITAS

Termínovaný vklad

6 měsíců: 6 → 5,90 % p.a.

1 rok: 5,50 → 5,30 % p.a.

J&T Banka

Snížení úrokových sazeb termínovaných vkladů nastane až od 6. 3. 2023:





Doba uložení Výše vkladu [Kč] 10 0000 – neomezeno 3 měsíce 5,65 % p.a. 6 měsíců 5,85 % p.a. 9 měsíců 6,15 % p.a. 1 rok 6,30 → 6,25 % p.a. 1,25 roku 6,3 → 6,25 % p.a. 1,5 roku 6,3 → 6,05 % p.a. 2 roky 6,3 → 6,05 % p.a. 3 roky 6 → 5,75 % p.a. 4 roky 5,5 → 5,25 % p.a. 5 let 5,5 → 5 % p.a. 10 let 5 → 4,50 % p.a.

J&T COMBI (50 %)

1 rok: 6,90 → 6,55 % p.a.

3 roky: 6,90 → 6,20–6,55 % p.a.

J&T COMBI (30 %)

1 rok: 7,20 → 6,70 % p.a.

3 roky: 7,20 → 6,20–6,40 % p.a.

Max banka

Termínovaných vklad

6 měsíců: 6,06 → 5,91 % p.a.

1 rok: 6,11 → 5,41 % p.a.

UniCredit Bank

Termínovaný vklad

1 měsíc: 4,80 → 4,55 % p.a.

6 měsíců: 5,20 → 4,95 % p.a.

1 rok: 5,20 → 4,95 % p.a.

Aktuální inflace Inflace v lednu 2023 byla meziročně 17,50 % p.a.

