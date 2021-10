Spoření v říjnu: kam vložit peníze?

Akční nabídky

TRINITY BANK má novinku s názvem Spořicí účet s výhoda+ Dobrý klient, kde je úroková sazba 1,58 % p.a. bez omezení zůstatku. V současné době jde o nejlepší nabídku na trhu. Můžete mít jen jeden typ tohoto účtu.

Stále trvá akční nabídka Expobank s odměnou 500 Kč za založení běžného účtu s úrokovou sazbou 0,75 % p.a.

Zvyšujeme

Vyšší úrokové sazby jsou na Spořicím účtu+ v Bance CREDITAS. Pásmové úročení se zvýšilo na 1,30 % p.a. do 350 000 Kč (bylo 0,50 %) a na 0,70 % nad 350 001 Kč (bylo 0,20 %).

ČSOB zvýšila úrokové sazby u termínovaných vkladů, a to v úložní době 3 měsíců (0,15 % −> 0,35 % p.a.), 6 měsíců (0,15 % −> 0,50 % p.a.) a 1 roku (0,01 % −> 1 % p.a.). Sazby u spořicích účtů ale nezvyšovala.

Hello bank! zvýšila úrokovou sazbu z 0,60 % na 1 % p.a. u prvního pásma do 200 000 Kč Hello spořicího účtu, nad to se neúročí.

Spořicí účet J&T BANK má nově úrokovou sazbu 1,10 % p.a. (bylo 0,30 % p.a.), bez omezení vkladu. Připomínáme, že pro nové klienty je min. vklad 500 000 Kč, pro stávající min. 100 000 Kč. Banka zvýšila sazby i u Vkladů s výpovědní lhůtou na 33 dnů (0,40 −> 1,20 % p.a.) a 90 dnů (0,50 −> 1,30 % p.a.). Také její standardní termínované vklady mají nyní vyšší úrokovou sazbu, a to o 0,60 p.b., nově je maximum 2,90 % p.a. (z 2,30 %) u 10leté fixace (což stejně na inflaci nevydělá).

MONETA Money Bank zvýšila úrokovou sazbu u spořicího účtu s bonusem na max. 0,75 % p.a. u vkladů do 500 000 Kč a 0,50 % p.a. nad tuto částku. Jsou tam ale podmínky obratu.

Oberbank zvyšovala sazby u termínovaného vkladu Top Jistota Plus. Ten je úročený podle tří půlročních období, průměrná úroková sazba je cca 0,90 % p.a. (bylo 0,25) za celé 18měsíční období. Vyšší sazby má i její standardní termínovaný vklad Top Jistota, nově max. 0,60 % p.a. (bylo 0,15).

TRINITY BANK zvýšila úrokovou sazbu u spořicího účtu Výhoda+ na 0,78 % p.a. (bylo 0,21 % p.a.), ostatní sazby vkladů zůstaly původní (= nízké).

Snižujeme

Úrokové sazby spoření se od posledního srovnání nesnižovaly.

Končíme

Žádné spořicí produkty od posledního srovnání neskončily.

Proděláváte peníze Aktuální úrokové sazby spořicích produktů stále nedokážou pokrýt zvyšující se inflaci. Při volbě jakékoli produktu fakticky proděláte, protože se vám peníze znehodnocují. Inflace v srpnu 2021 byla meziročně 2,80 %, reálně je však vyšší. Ceny zboží vzrostly o 3,6 %, ceny služeb o 4,9 %, ceny olejů a tuků o 13,2 % a zeleniny o 7,0 %, nájemné o 8,20 %.

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu.

Aktuální data pro říjen 2021 Srovnávač spořicích účtů Max. dosažitelná úroková sazba u bank je 1,58 % p.a. (v září bylo 0,75 % p.a.) (reálně za rok, bez složitých podmínek a nejen během akce). U záložen je to 1,70 % p.a. Srovnávač termínovaných vkladů Max. dosažitelná sazba je 3,20 % p.a. (záložna), 2,90 % p.a. (banka) Srovnávač vkladních knížek Max. dosažitelná sazba je 1 % p.a.

