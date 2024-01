Spoření v lednu. Kam s penězi? Aktuální přehled všech nabídek na trhu

Novinky

Raiffeisenbank

Nový spořicí účet s názvem „Bonusový spořicí účet“ má úrokovou sazbu max. 5 % p.a. Ta je vyplacena do 5. dne následujícího měsíce po splnění jednoduché podmínky: 3× v měsíci zaplatit debetní nebo kreditní kartou. Rozhodující je platba v daném měsíci, nikoli datum zaúčtování, takže podmínku můžete snadno splnit i poslední kalendářní den v měsíci. Jinak je účet úročený základní úrokovou sazbou 0,01 % p.a.

Pásmo pro úročení se dělí podle typu hlavního platebního účtu:

Bonusový spořicí účet Rozlišení Pro koho je určený Úrokové pásmo Úroková sazba Bonusový spořicí účet Máte účet s tarifem „CHYTRÝ účet“ nebo jakýkoliv jiný běžný účet mimo účty níže 0 – 500 000 Kč 5 % p.a. Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ) Máte účet s tarifem „AKTIVNÍ účet“ 0 – 1 000 000 Kč 5 % p.a. Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ) Máte účet s tarifem „EXKLUZIVNÍ účet“nebo „PRÉMIOVÝ účet“ 0 – 1 500 000 Kč 5 % p.a.

Zvyšujeme

Air Bank

Air Bank od 1. 1. 2024 zvýšila úrokovou sazbu na spořicím účtu s bonusovou sazbou na max. 6 % p.a. Noví klienti (nebo stávající bez spořicího účtu) mají úrokovou sazbu automaticky, stávající klienti (kteří už spořicí účet mají) musejí počkat na speciální e-mail s aktivačním potvrzovacím tlačítkem a vyšší úrokovou sazbu si poté aktivovat.

Zcela noví klienti banky mají 6% úrokovou sazbu první dva měsíce bez povinných plateb kartou, těm ostatním zůstává povinnost 5 plateb kartou v měsíci. Počítá se platba během kalendářního měsíce, není třeba čekat na její zaúčtování.





Úroková sazba na spořicím účtu Air Bank od 1. ledna 2024 Spořicí účty v Kč pro fyzické osoby (nepodnikající) Úroková sazba od 1. 1. 2024 0 – 250 000 Kč 5 % 250 001 – 500 000 Kč 4 → 6 % p.a. 500 001 – 1 000 000 Kč 0,10 → 6 % p.a. Od 1 000 001 Kč 0 → 6 % p.a.

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Peklo zamrzlo. Po minimálně pěti a snad i více letech stagnace tato německá družstevní banka razantně zvýšila úrokové sazby u všech svých termínovaných vkladů. Kdybychom to neviděli na jejich vlastním PDF, neuvěříme…

Termínovaný vklad OVERNIGHT

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 5000 – 249 999 250 000 – neomezeno 3 dny 0,05 → 5,50 % p.a. 0.10 → 5,50 % p.a.

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 5000 – neomezeno 1 měsíc 0,5 → 5,50 % p.a. 3 měsíce 0,10 → 5,50 % p.a. 6 měsíců 0,15 → 5,40 % p.a. 1 rok 0,25 → 4,50 % p.a. 2 roky 0,30 → 3,20 % p.a.

Snižujeme

Komerční banka

Spořicí účet KB+ s bonusem: 6 → 5 % p.a. do 200 000 Kč a od 1. 2. 2024 opět pokles → 2 % p.a. Podmínka spoření min. 100 Kč je nyní zbytečná, protože samotný bonusový úrok je od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024 nulový. Účet se tak úročí jako jeho starší brácha níže.

Spořicí účet KB+: 6 → 5 % p.a. do 200 000 Kč a od 1. 2. 2024 opět pokles → 2 % p.a.





KB Spořicí konto Bonus (+ pravidelné investování): 5 → 4 % p.a. do 200 000 Kč.

KB Spořicí konto Bonus: 3 → 2 % p.a. do 200 000 Kč.

Termínovaný účet Bonus Invest: úroková sazba se nemění, nadále je 7 % p.a., ale snížila se částka z max. 10 000 000 Kč na max. 3 000 000 Kč.

NEY spořitelní družstvo

Spořicí účet Ney: 5,75 → 4,80 % p.a.

Termínovaný vklad (úroky na konci vkladu)

3 měsíce: 5,75 -> 5,50 % p.a.

6 měsíců: 7,30 → 6,40 % p.a.

1 rok: 6,80 → 6,10 % p.a.

Termínovaný vklad (měsíční úroky)

3 měsíce: 5,55 -> 5,30 % p.a.

6 měsíců: 7,10 → 6,20 % p.a.

1 rok: 6,60 → 5,90 % p.a.

Raiffeisenbank

Termínované vklady od 10 000 001 Kč do 30 000 000 Kč:

2 měsíce: 5,10 -> 5 % p.a.

3 měsíce: 5,20 → 5 % p.a.

6 měsíců: 5,30 → 5 % p.a.

9 měsíců: 5 → 4,50 % p.a.

1 rok: 4,50 → 4 % p.a.

UniCredit Bank

Spořicí účet k novému účtu: 6 → 5,75 % p.a. Nově úroková sazba platí jen 2 měsíce, tj. do 29. 2. 2024.

Termínovaný vklad na 1 rok: 4,50 → 4 % p.a.

Všeobecná úverová banka

Z úroku vyššího než Tatry je úrok vyšší než Kamzík. Od 18. 1. 2024 spořicí účet Spoření bez limitů bude mít úrokovou sazbu 6,05 % p.a. (nyní 6,15 % p.a.). Pořád ale jde o velmi dobrou nabídku na trhu.

Nový slogan banky „Úrok vyšší než Kamzík“ nahradil původní „Úrok vyšší než Tatry“. (1. 1. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Proces založení finančního produktu „Spořicí účet bez limitů“ od Všeobecné úverové banky (15. 11. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Končíme

Raiffeisenbank

Banka přestala prodávat spořicí účty HIT PLUS a HIT PLUS s bonusem, proto jsme je ze srovnávače vyřadili. Tyto produkty nahradil nový Bonusový spořicí účet. Oproti HIT PLUS s bonusem (5,20 % do 500 000 Kč) má nižší úrokovou sazbu (5 % p.a.), ale vyšší pásmo podle typu hlavního účtu (Aktivní, Exkluzivní a Prémiový)

ČSOB

Od 2. 1. 2024 ČSOB už nenabízí termínovaný vklad Duo Profit. Připomeňme si, že měl úrokovou sazbu 6 % p.a. na 1 rok s podmínkou investování min. 5000 Kč s tím, že musíte uhradit minimálně 1% vstupní poplatek.

Stejný osud potkal spořicí účet Duo Profit s úrokovou sazbou 4,50 % p.a. U něj bylo podmínkou investovat do podílových fondů skupiny KBC v objemu min. 30 000 Kč a opět s tím, že musíte uhradit minimálně 1% vstupní poplatek.

Oba produkty jsme proto ze srovnávače vyřadili.

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Skončil „Progresivní vklad“ s efektivní úrokovou sazbou 0,566 % p.a. Produkt jsme vyřadili.

Aktuální inflace Inflace v listopadu 2023 byla meziročně 7,30 % p.a. (V době publikace článku za prosinec ještě nebyla zveřejněna.)

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 4 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 4 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 4 % p.a., bez podmínky investování.