Spoření v lednu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 9 minut
Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Některé banky mírně snížily úrokové sazby, nejlepší nabídky stále drží 4 % p.a. Přibyla však úroková pásma, takže nejlepší sazbu už nedostanete bez omezení výše vkladu.

 Air Bank

Snížení úrokové sazby na spořicím účtu. 

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 300 000 300 001 – neomezeno
Bez omezení 2,70 → 2,60 % 0 %
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 2,70 → 2,60 % 0 %
  1. Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je beze změn.

Artesaˏ spořitelní družstvo

Úrokové sazby spořicího účtu a vkladů spojených s dalším členským vkladem jsou beze změn.

  1. Spořicí účet Artesa Universal
  1. Termínovaný vklad Artesa Standard
  2. Termínovaný vklad Artesa Bonus
  3. Termínovaný vklad Artesa Premium
  4. Duální vklad 20 %
  5. Duální vklad 30 %
  6. Duální vklad 40 %
  7. Duální vklad 50 %

Banka CREDITAS

Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:

  1. Prémiový spořicí účet
  2. Spoření Richee Junior
  3. Spořicí účet+
  1. Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu
  2. Termínovaný vklad

Změna podmínky pro pro bonusový úrok

Podle výše pravidelné investice se mění bonusový úrok. Základní úroková sazba zůstává na 3 % p.a. Pro další, bonusovou sazbu, jsou tyto podmínky (plné znění):

  • +0,50 % p.b. při investování od 1500 do 2999 Kč
  • +1 p.b. při ivestování od 3000 Kč včetně

To znamená, že abyste získali u Banky CREDITAS úrokovou sazbu 4% p.a., nově s ní musíte pravidelně investovat min. 3000 Kč měsíčně, jinak úroková sazba klesá na 3,50 %, resp. 3 % p.a. do 500 000 Kč. Nad půl milionu se vše úročí sazbou 1 % p.a.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000
podmínka investice		 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % od 3000 Kč měsíčně
4 → 3,50 % od 1500 do 2999 Kč měsíčně
 1 %

Česká spořitelna

Úrokové sazby spoření jsou beze změn už od 13. 6. 2025.

  1. Spoření Premier
  2. Spoření Premier Invest
  3. Spořicí účet
  4. Spořicí účet Invest
  5. Spořicí účet Invest (OB)
  6. Spořicí účet Invest+
  7. Spořicí účet Invest+ (OB)
  8. Spořicí účet Plus
  9. Spořicí účet Plus (OB)
  10. Spořicí účet Plus George
  11. Spořicí účet Plus George (OB)
  12. Spořicí účet pro děti do 18 let
  13. Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)

Došlo ale ke snížení úrokových sazeb termínovaných vkladů pro běžný segment a nově už banka nesjednává vklady delší než 6 měsíců.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,10 → 1,95 %
3 měsíce 2,50 → 2,25 %
6 měsíců 2,20 %
1 rok 2,15 % → už se nesjednává
2 roky 2 % -> už se nesjednává 
3 roky 0,05 % -> už se nesjednává

Úrokové sazby jsou mírně vyšší, v tomto segmentu lze nadále sjednat termínovaný vklad na 1 a 2 roky.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 1,95 %
3 měsíce 2,25 %
6 měsíců 2,20 → 2,25 %
1 rok 1,85 → 1,90 %
2 roky 0.30 %

ČSOB

Od 8. 1. 2026 dojde ke snížení úrokových sazeb na bonusových spořicích účtech, nové sazby budou platit až do 31. 03. 2026.

Sazby termínovaných vkladů zůstanou beze změn.

Beze změn

Změny úrokových sazeb

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250000 250001 – neomezeno
Bez omezení 4 → 3,80 % 0,15 %
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – neomezeno
Bez omezení 3 → 2,75 % 0,15 %
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250000 250001 – neomezeno
Bez omezení 4 → 3,80 % 0,15 %
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – 1 000 000 1 0000 01 – neomezeno
Bez omezení 4 → 3,80 % 2,25 → 2 % 0,15 %
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 01 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3 → 2,75 % 1,25 → 1% 0,15 %
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4 → 3,80 % 2,25 → 2 % 0,15 %
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 1 0000 00  1000 001 – neomezeno
Bez omezení 3 → 2,75 % 0,15 %
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4 → 3,80 % 0,15 %

Fio banka

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Fio konto
  2. Fio spořicí účet
  1. Termínovaný vklad

Inbank

Úrokové sazby termínovaného vkladu jsou mírně vyšší.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2000000
3 měsíce 3,40 %
6 měsíců 3,50 → 3,60 %
1 rok 3,50 → 3,60 %
2 roky 3 %

V listopadu banka úrokovou sazbu zvýšila, v prosinci snížila a v lednu zase zvýšila, vypadalo to takto: 4 → 3,80 → 4 % p.a. Takže je zpět na 4 % p.a.

Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 3,80 -> 4 %

J&T BANKA

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
  2. Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)
  1. Vklady s výpovědní lhůtou
  2. Termínovaný vklad
  3. J&T COMBI (30 %)
  4. J&T COMBI (50 %)

Komerční banka

Úrokové sazby jsou beze změn a bonusové sazby banka nově garantuje do 31. 01. 2026.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (Standard)
  3. Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
  4. Spořicí účet s bonusem a podmínkami
  5. Dětský spořicí účet KB+
  1. Termínovaný vklad

mBank

Změna pásem pro lepší úrokovou sazbu a snížení sazby ve dvou pásmech od 9. 1. 2026:

První 3 kalendářní měsíce od založení účtu jsou bez podmínek. Poté jsou tyto podmínky:

  • min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet
  • min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci

Pokud patříte mezi studenty do 18 let, máte jen 1 podmínku: 

  • min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 3 000 000 3 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,01 % 4,01 -> 3,61 % 4,01 → 3,21 %

Dochází tak ke snížení úrokové sazby v pásmech od 500 000 Kč, přičemž výše 2. a 3. pásma je stále na trhu nadstandardní pro úročení nad 3 % p.a. bez dalších podmínek investování.

Ostatní úrokové sazby spořicích produktů mBank jsou beze změn:

  1. mSpoření
  2. mSpořicí účet
  1. mVklad

MONETA Bank

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025. Banka garantovala úrokové bonusy do 31. 12. 2025, ale i v lednu zůstaly původní.

  1. Spořicí účet Spoření Junior
  2. Spořicí účet Spoření DIP
  3. Spořicí účet Spoření/Spoříto H
  4. Spořicí účet Gold Plus
  1. Termínovaný vklad MONETA Bank

Oberbank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Partners Banka

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (základní)
  3. Spořicí účet s doporučením

Peněžní důmˏ spořitelní družstvo

Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.

  1. Dětský spořicí účet Domeček.
  2. Spořicí účet s výpovědní lhůtou
  3. Termínovaný vklad

Raiffeisenbank

Úrokové sazby spoření byly beze změnod 1. 8. 2025, ale od 1. 1. 2026 došlo ke snížení úrokováýh sazeb ve dvou pásmech. První pásmo je beze změn.

Pozor, pokud nesplníte podmínky, tak i u spořicího účtu bez bonusu už klesne úroková sazba. (Podrobné podmínky.)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 0,01 %
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 3,20 → 3 % 0,01 %
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 1 000 000 1 000 001 – 5 000 000 5 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 3,20 → 3 % 3 % 0.01 %
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 5 000 000
Bez omezení 1,50 → 0,10 %

Termínované vklady jsou beze změn.

Změna sazeb u historických spořicích účtů

Pokud máte od Raiffky ještě historické spořicí účty s názvem HIT PLUS (1,50 % p.a.) a TOP (1,50 % p.a.) od 1. 3. 2026 dojde automaticky k jejich změně na Základní spořicí účet. Ten má mizernou úrokovou sazbu – pouhých 0,01 % p.a. Přejděte proto na bonusový spořicí účet.

Revolut

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. FlexiSpoření Standard a Plus
  2. FlexiSpoření Premium
  3. FlexiSpoření Metal
  4. FlexiSpoření Ultra

TRINITY BANK

Úrokové sazby jsou beze změn:

  1. Skvělý účet II CZK
  2. Skvělý účet III CZK
  3. Skvělý účet CZK
  4. Spořicí účet Úrok+
  1. Vkladový účet
  2. Vkladový účet Bonus+

UniCredit Bank

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn:

  1. Spořicí účet Prima
  2. Spořicí účet Save
  3. Spořicí účet k novému účtu
  1. Program DUET PLUS

Jen měsíc vydržela mírně vyšší úroková sazba u ročního vkladu a už je opět nižší.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 999 999 1 000 000 – 10 000 000
1 měsíc 2,50 % 2,70 %
3 měsíce 3 % 3 %
6 měsíců 3,20 % 3,20 %
1 rok 3,20 → 3,10 % 3,30 -> 3,20 %

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Dva produky jsou beze změn:

  1. Spořicí účet (od 1. 4. 2026 je avízované zvýšení úrokové sazby 1,80 → 2,20 % p.a.)
  2. Dětský spořicí účet

Snížení některých úrokových sazeb spoření od 29. 12. 2025.

  1. Termínovaný vklad OVERNIGHT
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
3 dní 2,40 → 2,20 %
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,70 %
3 měsíce 2,80 → 2,70 %
6 měsíců 2,80 %
1 rok 2,90 -> 2,80 %
2 roky 2,90 -> 2,80 %

Všeobecná úverová banka a.s.

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spoření bez limitů

Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 200 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením  4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,60 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet HIT 3,58 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
Fio banka Fio konto 3,25 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a
TRINITY BANK Skvělý účet CZK 3,03 % p.a.
mBank mSpoření
(2× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+		 3 % p.a.

Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 500 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením 4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
 4 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů
 3,60 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet III CZK 3,21 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet CZK 3,03 % p.a. do 400 000 Kč,
poté 2,01 % p.a.
mBank mSpoření
(5× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+

Max spořicí účet		 3 % p.a. 

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření nad 1 000 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 3,61 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,60 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet HIT 3,58 % p.a.
Oberbank Spořicí účet 3,20 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
mBank mSpořicí účet 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 3 % p.a.

Aktuální data pro leden 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,21 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,20 % p.a. Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
  • 3,60 % p.a. Inbank
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

