Spoření v lednu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Snížení úrokové sazby na spořicím účtu.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 300 000
|300 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,70 → 2,60 %
|0 %
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,70 → 2,60 %
|0 %
Termínovaný vklad je beze změn.
Artesaˏ spořitelní družstvo
Úrokové sazby spořicího účtu a vkladů spojených s dalším členským vkladem jsou beze změn.
- Termínovaný vklad Artesa Standard
- Termínovaný vklad Artesa Bonus
- Termínovaný vklad Artesa Premium
- Duální vklad 20 %
- Duální vklad 30 %
- Duální vklad 40 %
- Duální vklad 50 %
Banka CREDITAS
Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:
Změna podmínky pro pro bonusový úrok
Podle výše pravidelné investice se mění bonusový úrok. Základní úroková sazba zůstává na 3 % p.a. Pro další, bonusovou sazbu, jsou tyto podmínky (plné znění):
- +0,50 % p.b. při investování od 1500 do 2999 Kč
- +1 p.b. při ivestování od 3000 Kč včetně
To znamená, že abyste získali u Banky CREDITAS úrokovou sazbu 4% p.a., nově s ní musíte pravidelně investovat min. 3000 Kč měsíčně, jinak úroková sazba klesá na 3,50 %, resp. 3 % p.a. do 500 000 Kč. Nad půl milionu se vše úročí sazbou 1 % p.a.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
podmínka investice
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 % od 3000 Kč měsíčně
4 → 3,50 % od 1500 do 2999 Kč měsíčně
|1 %
Česká spořitelna
Úrokové sazby spoření jsou beze změn už od 13. 6. 2025.
- Spoření Premier
- Spoření Premier Invest
- Spořicí účet
- Spořicí účet Invest
- Spořicí účet Invest (OB)
- Spořicí účet Invest+
- Spořicí účet Invest+ (OB)
- Spořicí účet Plus
- Spořicí účet Plus (OB)
- Spořicí účet Plus George
- Spořicí účet Plus George (OB)
- Spořicí účet pro děti do 18 let
- Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
Došlo ale ke snížení úrokových sazeb termínovaných vkladů pro běžný segment a nově už banka nesjednává vklady delší než 6 měsíců.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,10 → 1,95 %
|3 měsíce
|2,50 → 2,25 %
|6 měsíců
|2,20 %
|1 rok
|2,15 % → už se nesjednává
|2 roky
|2 % -> už se nesjednává
|3 roky
|0,05 % -> už se nesjednává
Úrokové sazby jsou mírně vyšší, v tomto segmentu lze nadále sjednat termínovaný vklad na 1 a 2 roky.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|1,95 %
|3 měsíce
|2,25 %
|6 měsíců
|2,20 → 2,25 %
|1 rok
|1,85 → 1,90 %
|2 roky
|0.30 %
ČSOB
Od 8. 1. 2026 dojde ke snížení úrokových sazeb na bonusových spořicích účtech, nové sazby budou platit až do 31. 03. 2026.
Sazby termínovaných vkladů zůstanou beze změn.
Beze změn
- Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
- Duo Profit
Změny úrokových sazeb
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250000
|250001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 3,80 %
|0,15 %
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3 → 2,75 %
|0,15 %
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250000
|250001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 3,80 %
|0,15 %
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – 1 000 000
|1 0000 01 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 3,80 %
|2,25 → 2 %
|0,15 %
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 01 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3 → 2,75 %
|1,25 → 1%
|0,15 %
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 3,80 %
|2,25 → 2 %
|0,15 %
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 0000 00
|1000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3 → 2,75 %
|0,15 %
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 3,80 %
|0,15 %
Fio banka
Úrokové sazby jsou beze změn.
Inbank
Úrokové sazby termínovaného vkladu jsou mírně vyšší.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2000000
|3 měsíce
|3,40 %
|6 měsíců
|3,50 → 3,60 %
|1 rok
|3,50 → 3,60 %
|2 roky
|3 %
V listopadu banka úrokovou sazbu zvýšila, v prosinci snížila a v lednu zase zvýšila, vypadalo to takto: 4 → 3,80 → 4 % p.a. Takže je zpět na 4 % p.a.
Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|3,80 -> 4 %
J&T BANKA
Úrokové sazby jsou beze změn.
Komerční banka
Úrokové sazby jsou beze změn a bonusové sazby banka nově garantuje do 31. 01. 2026.
- Spořicí účet
- Spořicí účet (Standard)
- Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
- Spořicí účet s bonusem a podmínkami
- Dětský spořicí účet KB+
mBank
Změna pásem pro lepší úrokovou sazbu a snížení sazby ve dvou pásmech od 9. 1. 2026:
První 3 kalendářní měsíce od založení účtu jsou bez podmínek. Poté jsou tyto podmínky:
- min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet
- min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci
Pokud patříte mezi studenty do 18 let, máte jen 1 podmínku:
- min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 3 000 000
|3 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,01 %
|4,01 -> 3,61 %
|4,01 → 3,21 %
Dochází tak ke snížení úrokové sazby v pásmech od 500 000 Kč, přičemž výše 2. a 3. pásma je stále na trhu nadstandardní pro úročení nad 3 % p.a. bez dalších podmínek investování.
Ostatní úrokové sazby spořicích produktů mBank jsou beze změn:
MONETA Bank
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025. Banka garantovala úrokové bonusy do 31. 12. 2025, ale i v lednu zůstaly původní.
- Spořicí účet Spoření Junior
- Spořicí účet Spoření DIP
- Spořicí účet Spoření/Spoříto H
- Spořicí účet Gold Plus
Oberbank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Partners Banka
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.
Raiffeisenbank
Úrokové sazby spoření byly beze změnod 1. 8. 2025, ale od 1. 1. 2026 došlo ke snížení úrokováýh sazeb ve dvou pásmech. První pásmo je beze změn.
Pozor, pokud nesplníte podmínky, tak i u spořicího účtu bez bonusu už klesne úroková sazba. (Podrobné podmínky.)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|0,01 %
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|3,20 → 3 %
|0,01 %
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 1 000 000
|1 000 001 – 5 000 000
|5 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|3,20 → 3 %
|3 %
|0.01 %
- Spořicí účet bez bonusu
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 5 000 000
|Bez omezení
|1,50 → 0,10 %
Termínované vklady jsou beze změn.
Změna sazeb u historických spořicích účtů
Pokud máte od Raiffky ještě historické spořicí účty s názvem HIT PLUS (1,50 % p.a.) a TOP (1,50 % p.a.) od 1. 3. 2026 dojde automaticky k jejich změně na Základní spořicí účet. Ten má mizernou úrokovou sazbu – pouhých 0,01 % p.a. Přejděte proto na bonusový spořicí účet.
Revolut
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
TRINITY BANK
Úrokové sazby jsou beze změn:
UniCredit Bank
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn:
Jen měsíc vydržela mírně vyšší úroková sazba u ročního vkladu a už je opět nižší.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 999 999
|1 000 000 – 10 000 000
|1 měsíc
|2,50 %
|2,70 %
|3 měsíce
|3 %
|3 %
|6 měsíců
|3,20 %
|3,20 %
|1 rok
|3,20 → 3,10 %
|3,30 -> 3,20 %
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
Dva produky jsou beze změn:
- Spořicí účet (od 1. 4. 2026 je avízované zvýšení úrokové sazby 1,80 → 2,20 % p.a.)
- Dětský spořicí účet
Snížení některých úrokových sazeb spoření od 29. 12. 2025.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|3 dní
|2,40 → 2,20 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 %
|3 měsíce
|2,80 → 2,70 %
|6 měsíců
|2,80 %
|1 rok
|2,90 -> 2,80 %
|2 roky
|2,90 -> 2,80 %
Všeobecná úverová banka a.s.
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet HIT
|3,58 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|Fio banka
|Fio konto
|3,25 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a
|TRINITY BANK
|Skvělý účet CZK
|3,03 % p.a.
|mBank
|mSpoření
(2× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
|3 % p.a.
Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet III CZK
|3,21 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet CZK
|3,03 % p.a. do 400 000 Kč,
poté 2,01 % p.a.
|mBank
|mSpoření
(5× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
Max spořicí účet
|3 % p.a.
Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|3,61 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet HIT
|3,58 % p.a.
|Oberbank
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|3 % p.a.
Aktuální data pro leden 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,21 % p.a. TRINITY BANK
- 3,20 % p.a. Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
- 3,60 % p.a. Inbank
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.