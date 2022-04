Spoření v dubnu: Kam vložit peníze? Velký přehled

Akce

Banka CREDITAS

Do 30. 4. 2022 stále běží akce na nové vklady u spořicího účtu+, celková úroková sazba je 3,60 % p.a. v pásmu do 350 000 Kč a 2,60 % p.a. nad tuto částku. Oficiálně jde sice o novou akci banky, ale v praxi banka jen upravila základní a bonusovou úrokovou sazbu, celková se tak v součtu nemění a karavana jede dál. (Podmínky.)

ČSOB stavební spořitelna

Sjednání stavebka do 30. 6. 2022 je bez poplatku u cílové částky do 5 mil. Kč. A navíc, pokud stavebko vypovíte již po 3 letech spoření, bude to rovněž bez poplatku. Přitom standardně se poplatek účtuje při výpovědi před koncem 6letého spoření poplatek. Pozor, pokud předčasně vypovíte, poplatek sice nebude, ale o státní podporu přijdete.

Expobank

Posledním dnem března skončila akční nabídka Expobank 500 Kč za doporučení nového klienta. A od 1. 4. 2022 začala nová. V zásadě však jde o stejnou, jen mírně aktualizovanou nabídku. Stávající klient banky nabídne novému zájemci promokód na bonus 500 Kč za založení účtu v Expobank a oba od banky dostanou 500 Kč. Od pondělí 11. 4. 2022 banka k tomu zvýší úrokovou sazbu na 3,51 % p.a. bez omezení výše zůstatku (do té doby platí ještě původní sazba ve výši 3,01 % p.a.).

Akce platí i pro stávající doporučující klienty, kteří bance získali nové klienty ještě do 31. 3. 2022.

Od původní nabídky se ta nová akce liší podmínkou 3 bezhotovostních transakcí vydanou platební kartou (byla jen 1 transakce). Čas na splnění podmínky běží dva následující kalendářní měsíce od měsíce založení účtu. Akce trvá rok, přesně do 31. 3. 2023.

Z marketingového pohledu jde o levný nástroj, jak získat nové klienty bez nutnosti investic do drahých reklam. Peníze jinak investované do reklamy získají přímo klienti banky a banka tím získá nové zákazníky. Běžně takto postupuje např. mBank.

Na rozdíl od Sberbank se Expobank po začátku války na Ukrajině vymezila proti válce a konflikt jednoznačně odsoudila. Její ruský majitel si tím však dobrovolně zkomplikoval osud, proto dalším logickým krokem byl prodej banky. V současné době probíhá schvalování regulatorními orgány.

Raiffeisen stavební spořitelna

U RSTS stále probíhá akční nabídka pro nové klienty. Ke smlouvě stavebního spoření dá úrokovou sazbu 3 % p.a. pro vklady. Akce platí do 30. 4. 2022 a úroková sazba je platná jen pro rok 2022, poté klesne na standardních 1,50 % p.a. Sjednání stavebka je bez poplatku.

Další bonus 2000 Kč lze získat při sjednání balíčku účet+stavebko. Pokud si přes stránky RSTS zřídíte Chytrý účet Raiffeisenbank a zároveň stavební spoření RSTS, Raiffka vám přihodí 1000 Kč a RSTS dalších 1000 Kč. Má to dva háčky.

1. Účet u Raiffeisenbank musíte zřídit přes kodex mobility klienta, tedy při sjednávání tohoto balíčku uvedete, který účet v konkurenční bance rušíte.

2. Musíte splnit podmínku aktivního využívání účtu u Raiffeisenbank = měsíční příjmový obrat min. 15 000 Kč a měsíčně 3 odchozí platby (převodem nebo kartou).

Pokud toto v Raiffeisenbank nesplníte, získáte bonus jen od RSTS (1000 Kč).

Stavební spořitelna České spořitelny

Buřinka oprášila lednovou akci a od začátku dubna 2022 nabízí prémii max. 2000 Kč za uzavření stavebního spoření online, na pobočce nebo u externích partnerů. V podstatě tím zlevní/odpustí poplatek za sjednání, který byl nulový jen do konce března a nově se již účtuje.

Zvyšujeme

Banka CREDITAS

Vyšší úroková sazba je na spořicím účtu+, nově 3,10 % p.a. v pásmu do 350 000 Kč (bylo 2,80 %) a nad tu částku 2,10 % p.a. (bylo 1,80 %). Banka má nový termínovaný vklad na 6 měsíců, má sazbu 3,60 % p.a.

Spořicí vklad 3M s úrokovým bonusem 2 má nově úrokovou sazbu 2,70 % p.a. do 500 000 Kč (bylo 2,50 %), stejnou sazbu má nově i Spořicí vklad 3M s úrokovým bonusem 1 do 300 00 Kč.

MONETA Money Bank

Vyšší je úroková sazba u ročního termínovaného vkladu, nově 3,50 % p.a. (bylo 2,50 %).

NEY spořitelní družstvo

NEY spořicí účet, což je v překladu 30denní termínovaný vklad, má nově 4 % p.a. Nevýhodou je, že jde o kampeličku, takže zde platí pravidlo 1:10.

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Družstvo zvyšovalo úrokové sazby u všech termínovaných vkladů. Dětský spořicí účet Domeček má nově sazby vyšší o 1 p.b., tj. 1,30–2 % p.a. (bylo 0,30–1 %).

Termínovaný vklad má úrokové sazby vyšší o 0,50–1 p.b. V případě dalšího členského vkladu je maximální možná úroková sazba 3,20 % p.a. u 5letého vkladu. Obdobné zvýšení proběhlo u spořicího účtu s výpovědní lhůtou.

Raiffeisenbank

Banka u termínovaného vkladu eKonto Garant od 23. 3. 2022 přidala u roční výpovědní lhůty nové pásmo. Nová úroková sazba 3,70 % platí do 10 mil. Kč (bylo 3 %) a vklady od 10 do 30 mil. mají 3,90 % p.a. (bylo 3 %).

Zvýšila se dále sazba u

6měsíčního termínovaného vkladu na 3,50 % p.a. (bylo 2,90 %),

(bylo 2,90 %), 9měsíčního na 3,60–3,80 % p.a. (bylo 2,90–3,00 %),

(bylo 2,90–3,00 %), 12měsíčního na 3,70–3,90 % p.a. (bylo 3 %).

Vypadl vklad na 18 měsíců, už se nenabízí. Vklady od 2 let a více mají nově max. 2 % p.a. (bylo max. 2,20 % p.a.).

Spořicí účet TOP pro bývalé klienty ING Bank má nově úrokovou sazbu 4,10 % p.a. (2,60 % běžná sazba + 1,50 % bonusová sazba) při splnění podmínek 3× měsíčně zaplatit debetní kartou k účtu (produkt nemáme ve srovnávači, protože je pouze pro úzkou skupinu zákazníků, podrobné podmínky).

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Spořicí účet, tedy termínovaný vklad s 3měsíční výpovědní lhůtou, má nově sazbu 0,60 % p.a. (bylo 0,40 % p.a.). Nic moc, přesněji nic než moc. Nová úroková sazba platí na rok do 31. 3. 2023.

Snižujeme

Úrokové sazby spoření se od posledního srovnání téměř nesnižovaly, drobné nuance (0,20 p.b.) proběhly jen u některých delších termínovaných vkladů v Raiffeisenbank.

Proděláváte peníze Aktuální úrokové sazby spořicích depozitních produktů stále nedokážou pokrýt zvyšující se inflaci. Při volbě jakéhokoli produktu fakticky proděláte, protože se vám peníze znehodnocují. Inflace v únoru 2022 byla meziročně 11,10 %, reálně je však vyšší.

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 3 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 3 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 3 % p.a., bez podmínky investování.