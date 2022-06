Spoření v červnu: Kam vložit peníze? Maximem je 7 % p.a. Velký přehled

Akce

ČSOB stavební spořitelna

Sjednání stavebka do 30. 6. 2022 je bez poplatku u cílové částky do 5 mil. Kč. A navíc, pokud stavebko vypovíte již po 3 letech spoření, bude to rovněž bez poplatku. Přitom standardně se poplatek účtuje při výpovědi před koncem 6letého spoření. Pozor, pokud předčasně vypovíte, poplatek sice nebude, ale o státní podporu přijdete.

A běží ještě dvě akce:

Prémie 1000 nebo 2000 Kč. Podmínka: vložit 0,5 % z cílové částky do konce druhého kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla smlouva uzavřena. Ta vyšší prémie platí pro cílové částky od 500 000 Kč včetně.

Prémie za vysoké vklady – 5 % z vkladů, max. 1000 Kč během 4 let.

Prémii za vysoké vklady dostanete z vkladů převyšujících 20 000 Kč v daném kalendářním roce. Pokud za rok vložíte 40 000 Kč a více, jste na bonusovém maximu, to znamená 1000 Kč/rok po dobu max. 4 let. (Podrobné podmínky)

Expobank

Když stávající klient banky nabídne novému zájemci promokód na bonus 500 Kč za založení účtu v Expobank, od banky pětistovku dostanou oba. Úroková sazba je 4,01 % p.a. bez omezení výše zůstatku.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Moudré spoření: 3 % p.a. do cílové částky 300 000 Kč

Stavebko Kombi: 3,50 % p.a. do cílové částky 300 000 Kč. Podmínkou je zřídit si účet v Komerční bance. (Podrobné podmínky)

MONETA stavební spořitelna

Bonus 2000 Kč ke stavebnímu spoření.

Podmínky:

Cílová částka min. 200 000 Kč.

Do 4 měsíců od uzavření smlouvy vložte na účet stavebního spoření alespoň 1 % z cílové částky. (Podrobné podmínky)

Raiffeisen stavební spořitelna

Bonus 2000 Kč můžete získat při sjednání balíčku účet + stavebko. Pokud si přes stránky RSTS zřídíte Chytrý účet Raiffeisenbank a zároveň stavební spoření RSTS, Raiffka vám přihodí 1000 Kč a RSTS dalších 1000 Kč. Má to dva háčky.





1. Účet u Raiffeisenbank musíte zřídit přes kodex mobility klienta, tedy při sjednávání tohoto balíčku uvedete, který účet v konkurenční bance rušíte.

2. Musíte splnit podmínku aktivního využívání účtu u Raiffeisenbank. Ve dvou z následujících 4 měsíců po sjednání účtu splníte podmínku tří odchozích plateb kartou, přičemž se počítá platba kartou u obchodníka nebo platba kartou na internetu.

Pokud toto v Raiffeisenbank nesplníte, získáte bonus jen od RSTS (1000 Kč).

Další akcí je dvojnásobný úrok do konce roku 2027 (2× 1,50 % p.a.). Podmínkou pro získání úrokové prémie je mít k 30. prosinci daného kalendářního roku zůstatek min. dle tabulky níže:

Podmínka prémie RSTS Kalendářní rok Minimální zůstatek na účtu stavebního spoření k 30. 12. kalendářního roku 2022 20 000 Kč

2023 40 000 Kč

2024 60 000 Kč 2025 80 000 Kč 2026 100 000 Kč 2027 120 000 Kč

Pro představu, když budete každý měsíc posílat min. 1700 Kč, podmínku hravě splníte.

Stavební spořitelna České spořitelny

Garance úrokové sazby 2,50 % p.a. na 6 let.

Do konce června získáte bonus 2500 Kč. Je automatický a bude připsaný do 1 měsíce od uzavření smlouvy. Jedinou podmínkou je pak spořit min. 2 roky.

Zvyšujeme

Banka CREDITAS

Spořicí vklad 3M s úrokovým bonusem 2 má nově souhrnnou úrokovou sazbu 4,30 % p.a. (bylo 3,20 % p.a.), to samé platí i pro spořicí vklad 3M s úrokovým bonusem 1.

Česká spořitelna

Spoření České spořitelny (Plus): 2 → 2,50 % p.a. do 200 000 Kč

Spoření České spořitelny (Plus Invest): 3 → 3,50 % p.a. do 200 000 Kč

Pro klienty Osobního bankovnictví Exclusive platí limit zvýhodněného úročení do 400 000 Kč.

Vkladový účet

3 měsíce: 2,50 → 3 % p.a.

6 měsíců a 1 rok: 3,30 -> 3,80 % p.a.

Spoření Premier: 2 → 2,50 % p.a. do 1 mil. Kč

ČSOB

Banka zvýšila úrokové sazby u všech fixací termínovaného vkladu:

1 měsíc: 2,25 → 2,75 % p.a.

3 měsíce: 2,75 → 3,25 % p.a.

6 měsíců: 3,25 → 3,75 % p.a.

1 rok: 4 → 4,30 % p.a.

U vkladu na 2 a 3 roky jsou úrokové sazby beze změny, tj. 0,05 % p.a.

Komerční banka

Spořicí konto Bonus: 1,50 → 2,50 % p.a. do 200 000 Kč.

Spořicí účet Junior: 2 → 3 % p.a. do 100 000 Kč.

mBank

Spořicí účet eMax Plus: 2,75 → 3,30 % p.a. do 500 000 Kč.

mSpoření: 2,75 → 3,30 % p.a. do 100 000 Kč.

NEY spořitelní družstvo

Spořicí účet, což je jiný název pro 30denní termínovaný vklad, zvýšil úrokovou sazbu od od 9. 5. 2022 na 4,77 % p.a. a od 1. 6. 2022 znovu na 5 % p.a.

Zvyšovaly se i úrokové sazby na termínovaném vkladu s měsíčním připisováním úroků a termínovaném vkladu s úroky na konci vkladu. Nově je maximum 5,50 % p.a. u 1leté fixace (bylo 4,55 % p.a.). Podobně jsou vyšší sazby i v ostatních pásmech do 2 let fixace, nad 3 roky se ale sazby neměnily.

Oberbank

Termínovaný vklad Top Jistota má vyšší pásma pro jednotlivá období:

1.–6. měsíc 2,30 % → 3,30 % p.a.

7.–12. měsíc 3,10 % → 3,90 % p.a.

13.–18. měsíc 4,50 % p.a. → 5,50 % p.a.

Termínovaný vklad Top Jistota

6 měsíců: 2,80 -> 3,60 % p.a.

9 měsíců: 2,90 → 3,80 % p.a.

12 měsíců: 3 % → 4 % p.a.

Raiffeisenbank

Novinkou je spořicí účet HIT PLUS a spořicí účet HIT PLUS s bonusem. V zásadě jde o přebrandované produkty spořicí účet XL a spořicí účet XL s bonusem, které banka přestala prodávat a od 16. 5. 2022 má nové HIT a HIT PLUS.

Rozdíl mezi novým „HIT“ a původním „XL“ je v úrokovém pásmu. Nový spořicí účet má úrokovou sazbu celkem 4,50 % p.a. do 250 000 Kč, původní XL nabídl 3 % p.a. do 150 000 Kč. Jde opět o bonusovou úrokovou sazbu. U nových typů platebních účtů pro splnění stačí během měsíce 3× zaplatit debetní nebo kreditní kartou. U starších typů platebních účtů je nutné splnit i kritérium příjmového obratu. (Podrobné podmínky)

U spořicího účtu HIT PLUS není mezi původním XL žádný rozdíl, úrokové sazby se u něj nemění.

UniCredit Bank

Vyšší sazby u termínovaného vkladu na 6 měsíců a na 1 rok.





6 měsíců: 3,50 → 4,50 % p.a. do 5 mil. Kč

do 5 mil. Kč 1 rok: 4 → 5 % p.a. do 5 mil. Kč

Program DUET PLUS má nově 7 % p.a. (bylo 6 % p.a.). Ale je to marketingový chyták, jde o půlroční termínovaný vklad podmíněný investicemi v poměru 1:1 (např. 1 mil. Kč na vklad a 1 mil. Kč investovat). Vstupní investiční poplatky se pohybují od 0,25 do 3 % z částky.

Proděláváte peníze Aktuální úrokové sazby spořicích depozitních produktů stále nedokážou pokrýt zvyšující se inflaci. Při volbě jakéhokoli produktu fakticky proděláte, protože se vám peníze znehodnocují. Inflace v dubnu 2022 byla meziročně 14,20 % p.a., reálně je však vyšší.

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 3 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 3 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 3 % p.a., bez podmínky investování.