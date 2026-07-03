Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Air Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.
Co se dozvíte v článku
- Air Bank
- Artesaˏ spořitelní družstvo
- Banka CREDITAS
- Česká spořitelna
- ČSOB
- Fio banka
- Inbank
- J&T BANKA
- Komerční banka
- mBank
- MONETA Bank
- Oberbank
- Partners Banka
- Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
- Penta Bank
- Raiffeisenbank
- Revolut
- TRINITY BANK
- UniCredit Bank
- Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- Všeobecná úverová banka
- Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Aktuální data pro červenec 2026
Termínované vklady
Air Bank koncem červnového týdne výrazně zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech pro 1měsíční a 3měsíční vklad. Předčasné ukončení vkladu je bez poplatku, ale i bez úroků.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 → 3,70 %
|3 měsíce
|3,20 → 3,70 %
|6 měsíců
|3 %
|1 rok
|3 %
Artesaˏ spořitelní družstvo
Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.
Spořicí účty
Termínované vklady
Speciální vklady
Banka CREDITAS
Spořicí účty
Úrokové sazby jsou beze změn už od 25. 10. 2025.
Termínované vklady
Úroková sazba termínovaných vkladů se zvyšovala naposledy v dubnu, nově je vyšší od 1. 7. 2026.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,50 → 3,50 %
|3 měsíce
|3 → 3,55 %
|6 měsíců
|3,30 → 3,60 %
|9 měsíců
|3,40 → 3,60 %
|1 rok
|3,50 → 3,65 %
|2 roky
|3,70
|3 roky
|2 → 3,70 %
|5 let
|2 %
|7 let
|2 %
|10 let
|2 %
Česká spořitelna
Spořicí účty
Úrokové sazby většiny spoření jsou beze změn už od 13. 6. 2025. V lednu 2026 se drobně měnily úrokové sazby jen u dětských spořicích účtů a termínovaných vkladů. Od té doby stále beze změn.
- Spoření Premier
- Spoření Premier Invest
- Spořicí účet
- Spořicí účet Invest
- Spořicí účet Invest (OB)
- Spořicí účet Invest+
- Spořicí účet Invest+ (OB)
- Spořicí účet Plus
- Spořicí účet Plus (OB)
- Spořicí účet Plus George
- Spořicí účet Plus George (OB)
- Spořicí účet pro děti do 18 let
- Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
Termínované vklady
ČSOB
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 8. 1. 2026.
- Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
- Spoření s bonusem pro děti TOP
- Spoření s bonusem 18–26
- Spoření s bonusem
- Spoření s bonusem TOP
- Spoření s bonusem Premium
- Spoření s bonusem Premium TOP
Termínované vklady
- Duo Profit (beze změn).
- Termínovaný vklad
Zvýšení úrokové sazby pro roční vklad.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2 %
|3 měsíce
|3,20 %
|6 měsíců
|2,50 %
|1 rok
|2,40 → 3,20 %
|2 roky
|2 %
|3 roky
|0,05 %
Fio banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Termínované vklady
Inbank
Termínované vklady
Zvýšení úrokových sazeb u všech pásem, a to dvakrát. Poprvé je banka zvýšila koncem června, podruhé od 1. 7. 2026, a to 0,10 p.b.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|3,50 → 3,60 %
|6 měsíců
|3,70 → 3,80 %
|1 rok
|3,80 -> 3,90 %
|2 roky
|3,90 -> 4 %
Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální. Úroková sazba tohoto vkladu je beze změn.
J&T BANKA
Zvýšení úrokových sazeb u všech spoření.
Spořicí účty
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,25 → 3,40 %
Termínované vklady
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|33 dnů
|3,35 → 3,45 %
|3 měsíce
|3,45 → 3,50 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|100 000 – neomezeno
|3 měsíce
|3,45 → 3,50 %
|6 měsíců
|3,50 → 3,60 %
|9 měsíců
|3,55 → 3,65 %
|1 rok
|3,60 → 3,70 %
|1.25 roku
|3,65 → 3,75 %
|1.5 roku
|3,70 → 3,75 %
|2 roky
|3,75 → 3,80 %
|3 roky
|3,85 %
|4 roky
|3,95 %
|5 let
|4 %
|10 let
|4,25 %
Hybridní vklady
Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do těchto podílových fondů:
J&T MONEY CZK: 4,10% → 4,20 %
J&T BOND CZK: 4,35
J&T RENTIER CZK: 4,45 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 4 000 000
|1 rok
|4,10 → 4,20 %
|3 roky
|4,35 %
Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do těchto podílových fondů:
J&T MONEY CZK: 4 → 4,10 % p.a.
J&T BOND CZK: 4,20 % p.a.
J&T RENTIER CZK: 4,30 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 4 000 000
|1 rok
|4 → 4,10 %
|3 roky
|4,30 %
Komerční banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření až na jednu výjimku jsou beze změn.
- Spořicí účet
- Dětský spořicí účet KB+
- Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
- Spořicí účet s bonusem a podmínkami
Tou výjimkou je Spořicí účet (Standard) který má nově úrokovou sazbu nižší o 0,25 p.b.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 200000
|Bez omezení
|1,75 → 1,50 %
Novinkou je spořicí účet pro klienty služby KB Premium. Má pevnou úrokovou sazbu 3,50 % p.a do 1 mil. Kč.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,50 %
|0,01 %
Termínované vklady
- Termínovaný vklad (beze změn)
mBank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn u čtyř spořicích účtů.
Zvýšení úrokových sazeb na spořicím účtu a termínovaném vkladu.
Od 1. 7. 2026 má spořicí účet úrokovou sazbu 4,21 % p.a. pro prvních 250 000 Kč. První 3 kalendářní měsíce od založení účtu jsou bez podmínek. Poté musíte splnit tyto podmínky:
- min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet
- min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci
Pokud patříte mezi studenty do 18 let, máte jen 1 podmínku:
- min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci
Banka sazbu garantuje min. do 16. 8. 2026.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 000 – 500 000
|500 001 – 3 000 000
|3 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,01 → 4,21 %
|4,01 %
|3,41 %
|3,21 %
Termínované vklady
Po několika letech banka oživila termínovaný vklad a konečně začal mít smysluplné úrokové sazby.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|1000 – neomezeno
|3 měsíce
|0,01 %
|6 měsíců
|0,01 → 3,31 %
|1 rok
|0,10 → 3,51 %
MONETA Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025.
- Spořicí účet Spoření Junior
- Spořicí účet Spoření DIP
- Spořicí účet Spoření/Spoříto H
- Spořicí účet Gold Plus
Termínované vklady
Termínovaný vklad MONETA Bank je beze změn od 20. 4. 2026.
Oberbank
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicího úštu jsou beze změn.
Termínované vklady
Zvýšení úrokových sazeb na termínovaném vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|6 měsíců
|2,60 → 2,75 %
|8 měsíců
|2,60 → 2,75 %
|1 rok
|2,60 → 2,75 %
Partners Banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Spořicí účet
- Spořicí účet (snížený)
- Dětský spořicí účet
- Dětský spořicí účet (snížený)
- Spořicí účet s doporučením
Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.
Penta Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.
Termínované vklady
Zvýšení úrokových sazeb na termínovaném vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 500 000
|1 měsíc
|3,15 → 3,35 %
|3 měsíce
|3,15 → 3,35 %
|6 měsíců
|3,15 → 3,35 %
|1 rok
|3,40 → 3,50 %
Raiffeisenbank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 4. 2026.
- Bonusový spořicí účet
- Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
- Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
- Spořicí účet bez bonusu
Termínované vklady
Zvýšení úrokových sazeb na termínovaném vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 30 000 000
|30 000 001 – neomezeno
|7 dní
|0,01 %
|0,01 %
|14 dní
|2 → 2,15 %
|0,01 %
|1 měsíc
|2,15 → 2,25 %
|0,01 %
|2 měsíce
|2 → 2,25 %
|0,01 %
|3 měsíce
|1,95 → 2,30 %
|0,01 %
|6 měsíců
|1,90 → 2,35 %
|0,01 %
|9 měsíců
|1,85 → 2,40 %
|0,01 %
|1 rok
|1,75 → 2,40 %
|0,01 %
|2 roky
|1,80 → 2,45 %
|0,01 %
|3 roky
|1,80 → 2,50 %
|0,01 %
|4 roky
|1,90 → 2,50 %
|0,01 %
Revolut
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Spořicí účty
TRINITY BANK
Úrokové sazby jsou beze změn.
Spořicí účty
Termínované vklady
UniCredit Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:
Zvýšení úrokových sazeb u produktu Spořicí účet k novému účtu.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 2 000 000
|2 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,50 -> 3,70 %
|3 %
|0 %
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Všeobecná úverová banka
Spořicí účty
Zvýšení úrokové sazby.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,70 → 3,80 %
Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,21 % p.a.
|TRINITY BANK
|Narozeninový Skvělý účet
|4,08 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,80 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,70%
|Penta Bank
|Spořicí účet
|3,51 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|J & T Banka
|Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,40 %
|Fio banka
|Fio konto
|3,25 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|mBank
|mSpoření
(2× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
|3 % p.a.
Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
4,21 % p.a. do 200 000 Kč
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,80 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,70 % p.a.
|Penta Bank
|Spořicí účet
|3,51 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|TRINITY BANK
|Narozeninový Skvělý účet
|3,30 % p.a.
4,08 % p.a. do 200 000 Kč
|J & T Banka
|Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,40 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|mBank
|mSpoření
(5× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
Max spořicí účet
|3 % p.a.
Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,80 % p.a.
|Penta Bank
|Spořicí účet
|3,51 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|3,41 % p.a.
|J & T Banka
|Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,40 % p.a.
|Oberbank
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|3 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3 % p.a.
Aktuální data pro červenec 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,70 % p.a. UniCredit Bank
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4 % p.a. Inbank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
- 3,51 % p.a. mBank
- 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB, Fio banka
- 3,10 % p.a. UniCredit Bank
- 3 % p.a. Komerční banka