Měšec.cz  »  Spoření a investice

Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 9 minut
přidejte názor

Sdílet

Modré spořicí kasičky ve tvaru prasátek stojí naproti růžové spořicí kasičce ve tvaru prasátka.
Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Dobrý zpráva, úrokové sazby spoření jdou nahoru. Banky zvýšily úrokové sazby spořicích účtů i termínovaných vkladů. Sice ne všechny banky, ale je už z čeho vybírat.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

 Air Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.

Co se dozvíte v článku
  1.  Air Bank
  2. Artesaˏ spořitelní družstvo
  3. Banka CREDITAS
  4. Česká spořitelna
  5. ČSOB
  6. Fio banka
  7. Inbank
  8. J&T BANKA
  9. Komerční banka
  10. mBank
  11. MONETA Bank
  12. Oberbank
  13. Partners Banka
  14. Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
  15. Penta Bank
  16. Raiffeisenbank
  17. Revolut
  18. TRINITY BANK
  19. UniCredit Bank
  20. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  21. Všeobecná úverová banka
  22. Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
  23. Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
  24. Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
  25. Aktuální data pro červenec 2026
  1. Spořicí účet (+ platíte kartou)
  2. Spořicí účet (platíte kartou + příjem)

Termínované vklady

Air Bank koncem červnového týdne výrazně zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech pro 1měsíční a 3měsíční vklad. Předčasné ukončení vkladu je bez poplatku, ale i bez úroků.

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,70 → 3,70 %
3 měsíce 3,20 → 3,70 %
6 měsíců 3 %
1 rok 3 %

Artesaˏ spořitelní družstvo

Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.

Spořicí účty

  1. Spořicí účet Artesa Universal

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad Artesa Standard
  2. Termínovaný vklad Artesa Premium
  3. Termínovaný vklad Artesa Bonus

Speciální vklady

  1. Duální vklad 20 %
  2. Duální vklad 30 %
  3. Duální vklad 40 %
  4. Duální vklad 50 %

Banka CREDITAS

Spořicí účty

Úrokové sazby jsou beze změn už od 25. 10. 2025.

  1. Prémiový spořicí účet
  2. Spoření Richee Junior
  3. Spořicí účet+
  4. Spořicí účet+ (invest)

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu – beze změn.
  2. Termínovaný vklad

Úroková sazba termínovaných vkladů se zvyšovala naposledy v dubnu, nově je vyšší od 1. 7. 2026.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,50 → 3,50 %
3 měsíce 3 → 3,55 %
6 měsíců 3,30 → 3,60 %
9 měsíců 3,40 → 3,60 %
1 rok 3,50 → 3,65 %
2 roky 3,70 
3 roky 2 → 3,70 %
5 let 2 %
7 let 2 %
10 let 2 %

Česká spořitelna

Spořicí účty

Úrokové sazby většiny spoření jsou beze změn už od 13. 6. 2025. V lednu 2026 se drobně měnily úrokové sazby jen u dětských spořicích účtů a termínovaných vkladů. Od té doby stále beze změn.

  1. Spoření Premier
  2. Spoření Premier Invest
  3. Spořicí účet
  4. Spořicí účet Invest
  5. Spořicí účet Invest (OB)
  6. Spořicí účet Invest+
  7. Spořicí účet Invest+ (OB)
  8. Spořicí účet Plus
  9. Spořicí účet Plus (OB)
  10. Spořicí účet Plus George
  11. Spořicí účet Plus George (OB)
  12. Spořicí účet pro děti do 18 let
  13. Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad
  2. Termínovaný vklad Premier

ČSOB

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 8. 1. 2026. 

  1. Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
  2. Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
  3. Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
  4. Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
  5. Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
  6. Spoření s bonusem pro děti TOP
  7. Spoření s bonusem 18–26
  8. Spoření s bonusem
  9. Spoření s bonusem TOP
  10. Spoření s bonusem Premium
  11. Spoření s bonusem Premium TOP

Termínované vklady

  1. Duo Profit (beze změn).
  2. Termínovaný vklad

Zvýšení úrokové sazby pro roční vklad.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2 %
3 měsíce 3,20 %
6 měsíců 2,50 %
1 rok 2,40 → 3,20 %
2 roky 2 %
3 roky 0,05 %

Fio banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Fio konto
  2. Fio spořicí účet

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad Fio banky

Inbank

Termínované vklady

Zvýšení úrokových sazeb u všech pásem, a to dvakrát. Poprvé je banka zvýšila koncem června, podruhé od 1. 7. 2026, a to 0,10 p.b.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 3,50 → 3,60 %
6 měsíců 3,70 → 3,80 %
1 rok 3,80 -> 3,90 %
2 roky 3,90 -> 4 %

Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální. Úroková sazba tohoto vkladu je beze změn.

J&T BANKA

Zvýšení úrokových sazeb u všech spoření.

Spořicí účty

  1. Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
  2. Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3,25 → 3,40 %

Termínované vklady

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
33 dnů 3,35 → 3,45 %
3 měsíce 3,45 → 3,50 %
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
100 000 – neomezeno
3 měsíce 3,45 → 3,50 %
6 měsíců 3,50 → 3,60 %
9 měsíců 3,55 → 3,65 %
1 rok 3,60 → 3,70 %
1.25 roku 3,65 → 3,75 %
1.5 roku 3,70 → 3,75 %
2 roky 3,75 → 3,80 %
3 roky 3,85 %
4 roky 3,95 %
5 let 4 %
10 let 4,25 %

Hybridní vklady

Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do těchto podílových fondů:

J&T MONEY CZK: 4,10% → 4,20 %
J&T BOND CZK: 4,35
J&T RENTIER CZK: 4,45 % p.a.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 4,10 → 4,20 %
3 roky 4,35 %

Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do těchto podílových fondů:

J&T MONEY CZK: 4 → 4,10 % p.a.
J&T BOND CZK: 4,20 % p.a.
J&T RENTIER CZK: 4,30 % p.a.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 4 → 4,10 %
3 roky 4,30 %

Komerční banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření až na jednu výjimku jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Dětský spořicí účet KB+
  3. Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
  4. Spořicí účet s bonusem a podmínkami

Tou výjimkou je Spořicí účet (Standard) který má nově úrokovou sazbu nižší o 0,25 p.b.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 200000
Bez omezení 1,75 → 1,50 %

Novinkou je spořicí účet pro klienty služby KB Premium. Má pevnou úrokovou sazbu 3,50 % p.a do 1 mil. Kč.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,50 % 0,01 %

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad (beze změn)

mBank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn u čtyř spořicích účtů. 

  1. mSpoření
  2. mSpořicí účet
  3. mSpořicí účet pro děti
  4. mVklad

Zvýšení úrokových sazeb na spořicím účtu a termínovaném vkladu.

Od 1. 7. 2026 má spořicí účet úrokovou sazbu 4,21 % p.a. pro prvních 250 000 Kč. První 3 kalendářní měsíce od založení účtu jsou bez podmínek. Poté musíte splnit tyto podmínky:

  • min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet
  • min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci

Pokud patříte mezi studenty do 18 let, máte jen 1 podmínku:

  • min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci

Banka sazbu garantuje min. do 16. 8. 2026.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 000 – 500 000  500 001 – 3 000 000 3 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,01 → 4,21 % 4,01 % 3,41 % 3,21 %

Termínované vklady

Po několika letech banka oživila termínovaný vklad a konečně začal mít smysluplné úrokové sazby.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
1000 – neomezeno
3 měsíce 0,01 %
6 měsíců 0,01 → 3,31 %
1 rok 0,10 → 3,51 %

MONETA Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025.

  1. Spořicí účet Spoření Junior
  2. Spořicí účet Spoření DIP
  3. Spořicí účet Spoření/Spoříto H
  4. Spořicí účet Gold Plus

Termínované vklady

Termínovaný vklad MONETA Bank je beze změn od 20. 4. 2026.

Oberbank

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicího úštu jsou beze změn.

Termínované vklady

Zvýšení úrokových sazeb na termínovaném vkladu.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
6 měsíců 2,60 → 2,75 %
8 měsíců 2,60 → 2,75 %
1 rok 2,60 → 2,75 %

Partners Banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Peněžní důmˏ spořitelní družstvo

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.

  1. Dětský spořicí účet Domeček.
  2. Spořicí účet s výpovědní lhůtou
  3. Termínovaný vklad

Penta Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.

  1. Spořicí účet Penta Bank
  2. Reinvestiční spořicí účet Avior Duo

Termínované vklady

Zvýšení úrokových sazeb na termínovaném vkladu.

  1. Termínovaný vklad Penta Bank
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 500 000
1 měsíc 3,15 → 3,35 %
3 měsíce 3,15 → 3,35 %
6 měsíců 3,15 → 3,35 %
1 rok 3,40 → 3,50 %

Raiffeisenbank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 4. 2026.

  1. Bonusový spořicí účet
  2. Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
  3. Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
  4. Spořicí účet bez bonusu

Termínované vklady

Zvýšení úrokových sazeb na termínovaném vkladu.

  1. Termínované vklady
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 30 000 000 30 000 001 – neomezeno
7 dní 0,01 % 0,01 %
14 dní 2 → 2,15 % 0,01 %
1 měsíc 2,15 → 2,25 % 0,01 %
2 měsíce 2 → 2,25 % 0,01 %
3 měsíce 1,95 → 2,30 % 0,01 %
6 měsíců 1,90 → 2,35 % 0,01 %
9 měsíců 1,85 → 2,40 % 0,01 %
1 rok 1,75 → 2,40 % 0,01 %
2 roky 1,80 → 2,45 % 0,01 %
3 roky 1,80 → 2,50 % 0,01 %
4 roky 1,90 → 2,50 % 0,01 %

Revolut

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Spořicí účty

  1. FlexiSpoření Standard a Plus
  2. FlexiSpoření Premium
  3. FlexiSpoření Metal
  4. FlexiSpoření Ultra

TRINITY BANK

Úrokové sazby jsou beze změn.

Spořicí účty

  1. Narozeninový Skvělý účet
  2. Skvělý účet
  3. Skvělý účet 2
  4. Skvělý účet 3
  5. Spořicí účet Úrok+

Termínované vklady

  1. Vkladový účet
  2. Vkladový účet Bonus+

UniCredit Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:

  1. Spořicí účet Prima
  2. Spořicí účet Save
  3. Program DUET PLUS

Zvýšení úrokových sazeb u produktu Spořicí účet k novému účtu

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 2 000 000 2 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,50 -> 3,70 % 3 % 0 %

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Termínovaný vklad

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Všeobecná úverová banka

Spořicí účty

Zvýšení úrokové sazby.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3,70 → 3,80 %

Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 200 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,21 % p.a.
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet 4,08 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením  4,06 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a. 
VÚB Spoření bez limitů 3,80 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,70%
Penta Bank Spořicí účet 3,51 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
J & T Banka Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,40 %
Fio banka Fio konto 3,25 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,20 % p.a.
mBank mSpoření
(2× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+		 3 % p.a. 

Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 500 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením 4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
4,21 % p.a. do 200 000 Kč
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a. 
VÚB Spoření bez limitů 3,80 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,70 % p.a.
Penta Bank Spořicí účet 3,51 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet 3,30 % p.a.
4,08 % p.a. do 200 000 Kč
J & T Banka  Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,40 % p.a. 
Partners Banka Spořicí účet 3,20 % p.a.
mBank mSpoření
(5× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+

Max spořicí účet		 3 % p.a. 

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření nad 1 000 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,80 % p.a. 
Penta Bank Spořicí účet 3,51 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 3,41 % p.a.
J & T Banka Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,40 % p.a.
Oberbank Spořicí účet 3,20 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,20 % p.a.
mBank mSpořicí účet 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 3 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3 % p.a.

Aktuální data pro červenec 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,70 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
  • 3,51 % p.a. mBank
  • 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB, Fio banka
  • 3,10 % p.a. UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Komerční banka
Seriál: Šetříme s Měšcem
Přečtěte si všechny díly seriálu Šetříme s Měšcem nebo sledujte jeho RSS

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Nejžádanější na měšec.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).