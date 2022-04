„Spořicí účty“ v kryptoměnách fungují podobně jako v bance. Mají vyšší zhodnocení a vstupní bonusy

V článku se podíváme, jak to celé funguje, a pro zájemce si ukážeme, jak to zkusit na vlastní kůži (peněženku). Článek doporučuji rovněž lovcům odměn , můžete si poměrně snadno přijít na částku přes 100 dolarů .

Spoření v kryptoměně

Spořit, tj. získávat úroky za to, že někomu půjčíte své peníze, můžete v kryptu v zásadě dvěma způsoby – centralizovaně, nebo decentralizovaně.

Centralizované platformy

Centralizované služby jsou ty, kde prostředky svěříte třetí osobě, to znamená, že je to obdoba svěření peněz bance – té také dáte peníze a doufáte, že vám je vyplatí, když ji o to požádáte. O tom, že to není úplně jisté, se nedávno přesvědčili třeba klienti Sberbank. Stejně jako bance předáváte i centralizované kryptoplatformě své osobní údaje, protože tyto firmy musí fungovat v režimu KYC.

KYC a svěření peněz třetí osobě je asi největší nevýhoda centralizovaných služeb. Nicméně pro toho, kdo doteď spoří v bance, to není nic nového a neobvyklého, vadí to spíše lidem z prostřední kryptoměn. Za výhodu lze považovat naopak to, že většinou máte komu zavolat nebo napsat, když máte problém. A protože provozovateli jsou klasické firmy, mají i svá marketingová oddělení a často nabízí zajímavé bonusy za založení účtů – opět paralela s klasickými bankami, ty vám taky nabídnout tu 500 Kč, tu 1000 Kč za to, že si u nich založíte účet. K bonusům se dostaneme detailně dále.

KYC Know your customer = poznej svého zákazníka. Jde o požadavek regulátorů na poskytovatele finančních služeb. Tito poskytovatelé mají povinnost identifikovat své zákazníky, uchovávat záznamy o identifikaci a předávat je státním orgánům. Zjednodušeně řečeno – pokud si na KYC platformu pošlete peníze a náš finanční úřad se jí zeptá, jaké prostředky tam máte, měl by dostat informace o vašich financích.

Decentralizované platformy

Decentralizované služby fungují úplně jinak a pro běžného čtenáře budou pravděpodobně hůře pochopitelné. Fungují tak, že prostředky nemusíte nikomu odevzdat a stále je máte ve své peněžence. Akorát jsou zamčené v nějakém chytrém kontraktu (smart contract), který vám s nimi neumožní manipulovat, dokud nejsou splněné dané podmínky – třeba že vybrat je můžete za 30 dní.

Za výhodu lze považovat anonymitu – počítačovému algoritmu nemusíte prokazovat svoji totožnost, takže vás nečeká žádný KYC, a pokud půjčujete za úrok anonymně získanou kryptoměnu, nikdo se o tom nedozví. Nevýhodou může naopak pro někoho být to, že nemáte nikoho, komu byste zavolali nebo napsali, když se něco pokazí. Jste sám sobě bankéřem a musíte se spolehnout na to, že víte, co děláte.

Pro někoho bude asi překvapením, že díky tomu, že své peníze nedáváte z ruky, je půjčování na decentralizovaných službách vlastně bezpečnější než uložení peněz v bance. Klienti Sberbank by opět mohli vyprávět.

Bezpečnější je spořit ve stablecoinu

Pokud hledáte čistě alternativu spořicího účtu a nechcete spekulovat na růst kurzu dané kryptoměny, je nejrozumnější spořit v tzv. stablecoinu.

Co je to stablecoin

Jak už z názvu plyne, jde o stabilní kryptoměnu, tj. o kryptoměnu, která není volatilní, protože její kurz je navázán na fiat měnu, nejčastěji na americký dolar. Mezi nejznámější patří Tether (USDT) nebo USD Coin (USDC). Tím, že je hodnota navázána na dolar, máte slušnou jistotu, že když dnes vyměníte 100 USD za 100 USDT, dokážete vyměnit za rok 100 USDT za 100 USD. Nic není stoprocentní, ale stablecoiny jsou tady již pár let a fungují. Technicky by to mělo fungovat tak, že pokud vydavatel USDT emituje 1000 USDT, musí mít někde uloženo 1000 USD. Tether je občas podezírán, že to tak není, ale nikdy se to neprokázalo.

Můžete na úrok zapůjčit i spousty jiných kryptoměn, ale u nich už zároveň riskujete změnu kurzu a dostáváte se mimo rozumně bezpečnou investici. Pokud se totiž rozhodnete půjčovat něco jiného než stablecoin, může se vám klidně stát, že ji sice koupíte dnes za 1000 Kč a dostanete krásný úrok, jenže když za rok bude daná kryptoměna stát jen 500 Kč, ve výsledku proděláte. Samozřejmě to může být i naopak a kromě úroku vyděláte i na změně kurzu, ale je to risk.

DIOR

Pokud vás předchozí řádky zaujaly a chcete vidět konkrétní služby, jejich podmínky a vstupní bonusy, tak si ještě dobře přečtěte následující odstavec:

DIOR není v tomto kontextu značka kosmetiky, ale zkratka pro Do Your Own Research, česky udělejte si vlastní průzkum. Tohle doporučení platí nejen pro investice, ale prakticky pro jakýkoliv obor a snaží se vám říct, že si máte vždy na danou věc udělat vlastní názor, najít si k tomu další informace, a teprve pak se rozhodnout k akci.

Níže uvedené služby jsem sám vyzkoušel, svěřil jsem jim peníze a zase si je v pořádku vybral. Podle mě jde o relativně bezpečné firmy a platformy, ale považuji za důležité zdůraznit, že článek není investiční doporučení, a pokud se rozhodnete některou z platforem vyzkoušet, svěřte jí jen tolik peněz, kolik můžete v nejhorším obětovat. Nikdy bych do žádné z nich nešel all-in.

Centralizované platformy

Nexo

Nexo je firma původem z Bulharska, ale chlubí se certifikací nebo dohledem spousty zemí včetně regulace orgány EU a USA. Na svém webu uvádí, že má 3,5 milionu uživatelů po celém světě.

Spořit můžete ve více jak 40 mincích. Na stablecoinech začíná úrok na 8 % p.a. u flexi spoření, tj. bez „výpovědní lhůty“.

Přímo v rámci platformy můžete mince měnit jednu za druhou, můžete tak například spořit v USDT a úroky měnit na bitcoin.

Nexo má velmi štědrý bonusový systém. Stačí si do něj poslat ekvivalent 100 dolarů, ponechat je v Nexu 30 dní a dostanete bonus 25 dolarů. Instantní zhodnocení 25 % za měsíc.

Výhodou pro začátečníky, kteří žádné kryptoměny nemají, je i to, že si je můžete přímo v rozhraní Nexa koupit, a to i pomocí platební karty. Pokud tedy chcete službu zkusit a vyinkasovat bonus 25 dolarů, stačí kartou koupit 100 USDT a měsíc počkat. S kryptoměnami tak prakticky nemusíte přijít do styku.

Má i vlastní token NEXO, který vám může zvýšit výnosy, pokud ho budete držet. Výnos si můžete zvýšit až o 2 procentní body, pokud budete držet část prostředků právě v tokenu NEXO. Pokud ale nechcete, nemusíte ho držet vůbec.

Abyste mohli získat bonus 25 dolarů, musíte se registrovat přes tento odkaz. Můžete si také přečíst podrobnější návod a recenzi Nexa.

Celsius Network

Celsius Network je firma sídlící v USA. Pro fungování v EU existuje pobočka v Litvě. Na svém webu uvádí, že má více než 1,5 milionu uživatelů po celém světě. Chlubí se i tím, že má dosah do 150 zemí.

Spořit můžete ve více jak 50 mincích. Na stablecoinech začíná úrok na 7,1 % p.a.

Na rozdíl od Nexa nejde měnit mince přímo v rámci Celsia, to znamená, že co si do něj pošlete, to tam musíte držet.

I Celsius má zajímavý bonusový systém, dokonce nejlepší v absolutní hodnotě mezi zde zmíněnými službami. Pokud do Celsia pošlete ekvivalent alespoň 400 $ a necháte je tam aspoň 30 dní, dostanete po uplynutí této doby bonus 50 $ v bitcoinu.

Do Celsia nejde poslat vklad jinak než přímo v dané kryptoměně. Nevystačíte si tedy s platební kartou, jako je to u Nexa. Musíte mít trochu větší znalosti a umět nakoupit krypto jinde a pak si ho do Celsia poslat (ale ona to už dávno není raketová věda).

I Celsius má vlastní token CEL, který vám může zvýšit výnosy, pokud budete část portfolia držet v něm.

Abyste získali bonus 50 dolarů, musíte se registrovat přes tento odkaz. Můžete si také přečíst podrobnější návod a recenzi Celsia.

Hodlnaut

Hodlnaut Pte. Ltd je firma registrovaná v Singapuru a ve srovnání s předešlými je malinká. Na svém web uvádí 10 000+ uživatelů. Ale je to poměrně známý a oblíbený brand. Za výhodu lze považovat to, že dělá jen jednu věc a pořádně. Nemá spousty jiných přívěsků, a i proto působí jednoduše a přehledně. Dokonce nabízí jen 6 kryptoměn. Na stablecoinech pak dává úrok až 12 % p.a.

U Hodlnauta můžete také měnit mince za jiné mince, najdete to pod položkou menu Token Swap. Nemá ale žádný vlastní token, který by vám vnucoval. Vklad musíte poslat opět už v dané kryptoměně, fiat měnu do něj nepošlete.

Také Hodlnaut má bonusový systém, který ale není až tak atraktivní. Sice jsou to stále peníze „za nic“, ale vložit musíte ekvivalent 1000 $, nechat je tam aspoň 31 dní a pak dostanete bonus 30 $ v USDC.

Abyste bonus 30 dolarů dostali, musíte se registrovat přes tento odkaz. Můžete si také přečíst podrobnější návod a recenzi Hodlnauta.

Crypto.com

Staking nabízí i tato populární služba proslavená hlavně svoji platební kartou se zajímavým cashbackem a možností získat k ní poměrně snadno Spotify, nebo dokonce Netflix bez poplatků. Recenzi máme i zde na Měšci.

Jakmile máte kartu a tedy účet, můžete přímo v aplikaci stakovat desítky kryptoměn. Stablecoiny za 8–12 % p.a. Záleží na fixaci a i na tom, jakou máte kartu, a tím pádem stake v CRO – čím vyšší level karty, tím vyšší úrok. Detaily a návod na další bonus v podobě 25 $ najdete ve zmíněné recenzi.

Decentralizované platformy

AAVE

AAVE je open-source protokol pro půjčování a spoření peněz. V jeho chytrých kontraktech jsou zamčené miliardy dolarů (v době psaní článku je jich asi 17), takže rozhodně nejde o žádný malý projekt na pokusy.

Použití AAVE je poměrně jednoduché. Úplně odpadá registrace a ověřování osobních údajů. Pokud chcete spořit, nebo si půjčit na AAVE, stačí vám přejít na hlavní stránku, vybrat si ze seznamu dostupných kryptoměn a kliknout na Deposit. Odsud to může být pro laika trochu složitější. AAVE vás totiž nejprve vyzve, abyste připojili podporovanou peněženku, kde máte kryptoměnu uloženou. Jako první se nabízí asi ta nejznámější, a to Metamask. Kromě ní můžete připojit třeba i hardwarový Ledger nebo peněženku od burzy Coinbase (pozor, tato peněženka je jiná aplikace než ta burzovní Coinbase). Pokud AAVE nalezne ve vaší peněžence danou kryptoměnu, můžete ji zastakovat a začít vydělávat úroky.

Úrok se tvoří čistě podle nabídky a poptávky, takže v čase kolísá. V době psaní článku jsou úroky hodně nízko, třeba u USDT je 2,62 % + ještě dostanete nějaké drobné úroky v tokenu AAVE. Nízký úrok znamená, že je v AAVE hodně půjčujících, kterým takový úrok stačí a jsou ochotni za něj půjčovat. Pokud bude nedostatek půjčujících, poroste pro ně úrok.

Co může být pro půjčující nevýhoda, je pro ty, co si chtějí půjčit, výhoda. Můžou si půjčit za aktuálních 3,05 % anebo za pevně zafixovaný úrok 12,19 %.

COMPOUND

COMPOUND je, cituji: algoritmický, autonomní úrokový protokol vytvořený pro vývojáře, který jim zpřístupňuje celou řadu otevřených finančních aplikací.

I v COMPOUNDu jsou zamčeny miliardy dolarů (v době psaní článku je jich 10), takže opět nejde o žádný garážový projekt. Používání je prakticky totožné s AAVE, opět musíte připojit svoji peněženku (Metamask, Ledger a další) a půjčíte své prostředky.

Ani u COMPOUNDu nenajdete momentálně nijak závratné úroky. V okamžiku psaní článku nabízí například na USDT úrok 2,8 % a půjčit si můžete za 4,21 %.

Jak vidíte, decentralizované platformy budete používat spíše z jiných důvodů než pro vysoké úročení.

Závěr

V článku jsem se snažil ukázat, že spořit nemusíte jen na spořicím účtu v bance za procenta, která nepokrývají zdaleka inflaci. Můžete se rozhlédnout po alternativách v oboru kryptoměn a DeFi, který v posledních letech raketově roste a šlape na paty klasickým bankám a celému finančnímu světu, jak jsme ho znali dosud.

Můžete zůstat v relativně známém prostředí centralizovaných služeb, které fungují hodně podobně jako banky – máte podporu na telefonu, musíte prokazovat totožnost a fungují u nich i marketingové akce a bonusy, které znáte u českých bank.

Můžete ale skočit rovnýma nohama do světa financí, kde nic není jako dřív. Můžete spořit a vaše peníze při tom neopustí vaši peněženku. Můžete spořit nebo si půjčit úplně anonymně a nemusíte prokazovat ani totožnost, ani zdroj peněz.

Vždy ale mějte na paměti, že vše okolo kryptoměn je stále nový a velmi dynamický obor, kde se věci mění každým dnem. I když některé zmíněné centralizované služby nabízí i pojištění vašich vkladů, rozhodně nedoporučuji svěřit jim bezhlavě velké částky. Vyzkoušejte si je jen se sumou, o kterou můžete v nejhorším případě přijít.

Pokud máte velkou averzi k riziku, můžete vyinkasovat bonusy a původní vklady po měsíci vybrat. Získáte poměrně zajímavou částku, se kterou si pak můžete ve světě kryptoměn hrát a neriskovat už své vlastní peníze.

