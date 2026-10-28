Spekulanti vlastnili jen dvanáctinu domu. Soud jim přesto přiznal přes 560 tisíc korun

Za pouhou jednu dvanáctinu nemovitostí měla firma, která se zabývá výkupem spoluvlastnických podílů, dostat 560 833 Kč. Tak rozhodly soudy ve sporu, ve kterém se jedna ze spoluvlastnic bránila vyplacení požadované náhrady. Namítala, že společnost skupuje podíly za nízké ceny, aby na jejich následném soudním vypořádání vydělala.
Je spravedlivé, aby takový podnikatel dostal stejnou náhradu jako člověk, který podíl na domě například zdědil? A může soud při rozhodování přihlédnout k tomu, že investor podíl získal levně, třeba v exekuční dražbě?
Právě těmito otázkami se zabýval Nejvyšší soud.
Shrnutí v kostce
- Skupování malých podílů na nemovitostech může být výnosný byznys. Investor může podíl levně získat a následně požadovat soudní vypořádání spoluvlastnictví.
- Spoluvlastník má právo požadovat zrušení spoluvlastnictví. Pokud není dohoda možná, soud může nemovitost přikázat některému ze spoluvlastníků a ostatním přiznat peněžitou náhradu.
- Náhrada se zpravidla odvozuje od obvyklé ceny celé nemovitosti. Nemusí odpovídat částce, kterou investor za svůj podíl skutečně zaplatil.
- Soud může náhradu výjimečně snížit nebo nepřiznat. Musí však existovat mimořádné okolnosti, zejména zásadní rozpor jednání spoluvlastníka s dobrými mravy.
- Samotná spekulace důvodem ke snížení náhrady není. Nejvyšší soud potvrdil, že výhodná koupě podílu a snaha na něm vydělat nejsou samy o sobě nemravné.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocé AI.
Kdo si koupí jednu dvanáctinu domu, ve kterém nemůže bydlet?
Při prohlížení realitní inzerce můžete narazit na zvláštní nabídky. Prodává se například jedna pětina, devítina, nebo dokonce dvanáctina rodinného domu. Nejde přitom o konkrétní byt, pokoj ani jinou oddělenou část nemovitosti.
Jde o takzvaný ideální spoluvlastnický podíl. Jeho vlastník má práva k celé nemovitosti, ovšem omezená stejnými právy ostatních spoluvlastníků. Koupí jedné dvanáctiny proto automaticky nezíská právo výhradně užívat jednu konkrétní místnost.
Vyplývá to z § 1122 OZ, který upravuje význam spoluvlastnického podílu.
Pro člověka, který si potřebuje zajistit bydlení, proto nemusí být taková koupě příliš lákavá. Pro investora ale může představovat zajímavou příležitost.
Někteří podnikatelé se na vykupování menšinových spoluvlastnických podílů přímo specializují. Získávají je od vlastníků, kteří se nedokážou dohodnout se svými příbuznými či dalšími spoluvlastníky, nebo například v exekučních dražbách.
Jejich ale není v domě bydlet, chhtějí na získaném podílu vydělat.
Ostatní spoluvlastníci se nemusejí dohodnout. Rozhodne soud
Člověk, který vlastní jen menší část nemovitosti, se může dostat do obtížné situace. S ostatními se nedokáže dohodnout na jejím užívání ani na tom, že by od něj jeho podíl odkoupili.
V takovém případě může využít zákonného práva požadovat zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Nikdo totiž nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat. Zákon ovšem zároveň stanoví, že o jeho zrušení nelze žádat v nevhodnou dobu nebo jen k újmě některého ze spoluvlastníků. (§ 1140 OZ)
Soudní řízení může být zdlouhavé, nákladné a jeho výsledek nejistý. Proto se někteří vlastníci raději rozhodnou svůj podíl prodat specializované firmě, přestože za něj nemusí získat tolik, kolik by odpovídalo jeho poměrné části na hodnotě celé nemovitosti.
Firma pak může sama požádat soud o vypořádání spoluvlastnictví.
Pokud se spoluvlastníci nedohodnou, rozhodne o zrušení spoluvlastnictví a způsobu jeho vypořádání soud (podle § 1143 OZ).
Je-li možné nemovitost rozdělit, může soud rozhodnout o jejím rozdělení. Pokud to dobře možné není, může ji podle (podle § 1147 OZ) přikázat jednomu nebo více spoluvlastníkům za přiměřenou peněžitou náhradu. Jestliže nemovitost nechce žádný z nich, přichází na řadu její prodej ve veřejné dražbě.
Pro investora tak může být zajímavý právě rozdíl mezi částkou, za kterou menšinový podíl pořídil, a náhradou, kterou mu při soudním vypořádání přiznají.
Firma chtěla náhradu za dvanáctinu nemovitosti. Spoluvlastnice se bránila
Právě podobný spor se dostal až k Nejvyššímu soudu.
(Spekulativní) firma vlastnila spoluvlastnický podíl o velikosti jedné dvanáctiny na nemovitostech, jejichž součástí byl také dům. Soud rozhodl o vypořádání spoluvlastnictví a jedné ze spoluvlastnic uložil, aby společnosti za její podíl zaplatila náhradu ve výši 560 833 Kč.
Spoluvlastnice s výší náhrady nesouhlasila. Poukazovala na to, že podnikání společnosti spočívá ve vykupování podílů, mimo jiné v nucených dražbách, a jejich následném zpeněžování prostřednictvím soudního vypořádání.
Podle její argumentace tak investoři mohou levně získat obtížně prodejné podíly a následně za ně požadovat náhradu odvozenou od hodnoty celé nemovitosti.
Namítala také, že společnost neusilovala o správu nemovitostí a že takové podnikání může přinášet zisk na úkor sociálně slabších osob, které nemovitosti využívají k bydlení.
Požadovala proto, aby soud při stanovení náhrady zohlednil také způsob, jakým firma podíl získala, a nepřiznal jí automaticky částku odpovídající jeho podílu na obvyklé ceně nemovitostí.
Nejvyšší soud však v usnesení (spis. zn. 22 Cdo 2350/2025 ze dne 29. října 2025), její dovolání odmítl jako nepřípustné. Odvolací soud podle něj postupoval v souladu s dosavadní judikaturou.
Může soud náhradu snížit? Ano, ale jen výjimečně
Základním východiskem pro stanovení přiměřené náhrady je zpravidla odpovídající podíl na obvyklé ceně společné nemovitosti.
Jestliže tedy soud přikáže nemovitost jednomu či několika spoluvlastníkům, musí ostatním, kteří o své podíly přijdou, zajistit přiměřenou peněžitou náhradu.
Od roku 2014 však soudy nemusejí vždy mechanicky vycházet pouze z velikosti podílu a obvyklé ceny celé nemovitosti. S přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu mohou náhradu zvýšit, nebo ji naopak výjimečně snížit, případně nepřiznat vůbec.
Důvodem ke snížení či nepřiznání náhrady může být zásadní rozpor jednání některého ze spoluvlastníků s dobrými mravy.
Tento princip vychází z § 2 odst. 3 OZ, podle kterého výklad a použití právních předpisů nesmějí být v rozporu s dobrými mravy.
Nejde ovšem o možnost, kterou by soudy mohly využívat běžně.
Přikázáním spoluvlastnického podílu jiné osobě totiž původní vlastník o své vlastnické právo přichází. Odpovídající peněžitá náhrada je proto důležitou součástí jeho ochrany.
Samotná skutečnost, že někdo podíl výhodně koupil a chce na něm vydělat, ještě důvodem ke snížení náhrady není.
Spekulace není sprosté slovo ani automaticky nemravné jednání
Nejvyšší soud v tomto ohledu navázal také na dřívější rozhodnutí Ústavního soudu.
Ten se v nálezu (spis. zn. III. ÚS 2049/21 ze dne 18. ledna 2022), zabýval sporem o náhradu za užívání pozemků sloužících jako veřejné prostranství. Řešil přitom i otázku, zda je výhodné nabytí nemovitostí za účelem zisku v rozporu s dobrými mravy.
Ústavní soud připomněl, že samotným smyslem investování do nemovitostí je očekávaný ekonomický prospěch.
Podobně jako od vlastníka investičního bytu nelze očekávat, že jej bude pronajímat levněji jen proto, že ho sám výhodně pořídil, nelze automaticky odsuzovat ani podnikatele, který výhodně získal pozemek nebo spoluvlastnický podíl.
Výhodná koupě v dražbě ani samotná podnikatelská činnost zaměřená na dosažení zisku proto nejsou bez dalších mimořádných okolností důvodem k tomu, aby investor přišel o část jinak přiměřené náhrady.
To ovšem neznamená, že soudy nemohou přihlédnout ke skutečně problematickému jednání některého ze spoluvlastníků.
Příkladem může být jiný spor, kterým se Nejvyšší soud zabýval v rozsudku (sp. zn. 22 Cdo 3619/2015). Šlo o převod spoluvlastnického podílu mezi partnery, kdy nabyvatelka nezaplatila sjednanou kupní cenu. Nejvyšší soud připustil, že právě takové okolnosti mohou výjimečně odůvodnit úvahu o nižší vypořádací náhradě. Rozhodující totiž není samotný úmysl vydělat, ale konkrétní okolnosti případu a jednání spoluvlastníků.
Pokud vlastníte nemovitost společně s dalšími osobami, máme pro vás z tohoto případu důležité poučení.
Pokud někdo prodá svůj podíl investorovi, nemohou ostatní spoluvlastníci spoléhat na to, že soud při případném vypořádání přizná investorovi nižší náhradu jen kvůli tomu, že podíl koupil levně a chce na něm vydělat.
Autorský článek prošel redakční úpravou.