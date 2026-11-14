Soudí se o 724 tisíc za neplatný vyhazov. Předčasný důchod jeho nárok automaticky neruší

Zaměstnavatel s vámi neplatně ukončí pracovní poměr, práci vám nepřiděluje a vy potřebujete z něčeho žít. Pokud se blížíte důchodovému věku, může být řešením předčasný důchod. Znamená to ale, že už nemáte nárok na náhradu mzdy nebo platu za neplatné skončení pracovního poměru?
Automaticky ne. Soudy musí zkoumat, proč jste o důchod požádali a zda jste byli dál připraveni pracovat pro původního zaměstnavatele. Po červencovém zásahu Ústavního soudu tento závěr v září 2026 převzal i Nejvyšší soud. V konkrétním případu jde o dalších 724 214 Kč s úroky z prodlení.
Shrnutí v kostce
- Předčasný důchod sám o sobě nevylučuje náhradu mzdy nebo platu za neplatné skončení pracovního poměru.
- Zaměstnanec musí písemně trvat na dalším zaměstnávání a být připraven, ochoten a schopen pracovat.
- Soud musí zkoumat důvody žádosti o důchod i skutečnou vůli zaměstnance vrátit se do práce.
- Nejvyšší soud vrátil k novému posouzení zamítnutý nárok na 724 214 Kč s úroky z prodlení.
- Zářijový rozsudek sporné peníze zaměstnanci nepřiznal. O nároku má znovu rozhodnout okresní soud.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Soud uznal neplatný konec v práci, část peněz ale nepřiznal
Zaměstnanec u soudu napadl dohodu o rozvázání pracovního poměru a uspěl. Soudy určily, že byla neplatná. Vedle toho se však vedl spor o náhradu platu, kterou mu zaměstnavatel nevyplatil.
Muž uváděl, že se mu před důchodem obtížně hledá jiné zaměstnání. Překážkou byl podle něj nejen věk, ale také neznalost práce s počítačem. Absolvoval proto rekvalifikační kurz, aby své šance na nové uplatnění zlepšil. O předčasný důchod podle svých slov požádal proto, aby si zajistil příjem.
Okresní soud mu přiznal 228 726 Kč s úroky z prodlení. Dalších 724 214 Kč mu však nepřiznal. Za rozhodující považoval okamžik, kdy zaměstnanec začal pobírat předčasný starobní důchod.
Podle tehdejšího výkladu tím dal najevo, že už nechce dál pracovat pro původního zaměstnavatele. Náhrada platu mu proto měla náležet jen za dobu před pobíráním předčasného důchodu. Krajský soud tento závěr potvrdil a Nejvyšší soud zaměstnancovo dovolání nejprve odmítl.
Pro náhradu mzdy nestačí jen vyhrát spor
Náhrada mzdy nebo platu má nahradit výdělek, o který zaměstnanec přišel kvůli neplatnému skončení pracovního poměru. Podle § 69 odst. 1 zákoníku práce musí zaměstnavateli písemně oznámit, že trvá na dalším zaměstnávání. Zároveň musí být připraven, ochoten a schopen konat práci podle pracovní smlouvy.
V tomto případu šlo o neplatnou dohodu o skončení pracovního poměru. Pro náhradu ušlého výdělku se podle § 71 zákoníku práce postupuje obdobně jako při neplatné výpovědi dané zaměstnavatelem.
Spor se tedy netočil jen kolem toho, zda byl konec v práci neplatný, ale podstatné bylo také to, zda muž svou žádostí o předčasný důchod skutečně projevil neochotu znovu nastoupit.
Předčasný důchod mohl řešit výpadek příjmů
Zaměstnanec se obrátil na Ústavní soud. Ten v nálezu (ze dne 1. července 2026, sp. zn. I. ÚS 970/25), odmítl automatické spojení předčasného důchodu se ztrátou nároku na náhradu mzdy.
Připustil, že žádost o předčasný důchod a jeho přiznání zpravidla naznačují, že zaměstnanec už není připraven, ochoten a schopen dál pracovat. Samy o sobě to však nedokazují. Soud nemůže přehlížet skutečné důvody žádosti ani vůli zaměstnance.
Do předčasného důchodu mohou lidé odcházet z různých důvodů. Někdo je unavený, jiný pečuje o blízkého nebo chce více volného času. Další ale práci ztratí nedobrovolně a přes snahu nemůže najít novou. Předčasný důchod mu pak může pomoci pokrýt běžné životní náklady.
Právě takovou situaci Ústavní soud rozpoznal u tohoto zaměstnance. To, že si po neplatném skončení pracovního poměru zajistil stabilní příjem, ještě neznamená, že by se odmítl vrátit, kdyby mu zaměstnavatel znovu přiděloval práci.
O červencovém nálezu jsme už psali (viz box níže). Nově se k případu znovu vyjádřil Nejvyšší soud, jehož původní usnesení Ústavní soud zrušil.
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Přiznání důchodu není zákaz znovu pracovat
Dosavadní přístup soudů souvisel s omezením přivýdělku při předčasném důchodu. Podle § 37 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění do dosažení důchodového věku nenáleží výplata předčasného důchodu při výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění. Co se takovou činností rozumí, vymezuje § 27 téhož zákona.
Omezení se týká souběžné výplaty důchodu a takové práce. Samotné přiznání předčasného důchodu tedy není zákazem vrátit se do zaměstnání. Z pravidel pro jeho výplatu nelze bez dalšího vyvozovat, že člověk už pracovat nechce.
Nejvyšší soud nařídil nové posouzení
Nejvyšší soud se musel závazným názorem Ústavního soudu řídit. V rozsudku (ze dne 23. září 2026, sp. zn. 21 Cdo 3223/2024), proto zrušil rozhodnutí krajského soudu i dotčenou část rozhodnutí okresního soudu, které zaměstnanci odepřely dalších 724 214 Kč s úroky z prodlení. Věc v tomto rozsahu vrátil Okresnímu soudu v Lounech.
Nižší soudy totiž nezkoumaly důvody a okolnosti, které zaměstnance vedly k žádosti o předčasný důchod. Jenže právě z nich přitom lze posoudit, zda byl dál připraven a ochoten pracovat pro původního zaměstnavatele.
Nejvyšší soud zaměstnanci spornou částku nepřiznal a otevřel mu cestu k novému posouzení nároku. Muž tak dosáhl důležité změny soudního výkladu, ale zářijový rozsudek jeho spor o peníze ještě neukončil.
A co to znamená pro všechny zaměstnance v praxi? Samotná žádost o předčasný důchod a jeho přiznání nemusí nárok na náhradu mzdy zmařit, ostatní podmínky však platí dál. A kdo chce neplatné skončení pracovního poměru napadnout, musí podle § 72 zákoníku práce podat žalobu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.
Autorský text prošel redakční úpravou.