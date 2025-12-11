Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech na pojistném i v dávkách

Nový rok přinese řadu změn do oblasti sociálního pojištění. Podívejte se na náš přehled, ať vám žádná novinka neuteče.
Minimální zálohy pro OSVČ nahoru dolů
Je jisté, že minimální zálohy na důchodové pojištění se příští rok zvýší. Otázkou je, o kolik to nakonec bude. OSVČ musí na začátku příštího roku počítat s poměrně výrazným růstem s tím, jak se zvyšuje minimální vyměřovací základ pro zálohy na důchodové pojištění. Ten má pro příští rok dosáhnout 40 % průměrné mzdy.
Začínající podnikatelé (kteří v posledních 20 letech nevykonávali samostatnou výdělečnou činnost) mají z rostoucích minimálních záloh na důchodové pojištění výjimku. Začínající OSVČ vykonávající hlavní činnost má minimální zálohy v prvních třech letech činnosti bez navýšení, tedy z MVZ na úrovni 25 % průměrné mzdy (příští rok bude jejich záloha ve výši 3575 Kč)
Tomu odpovídá minimální záloha pro OSVČ vykonávající hlavní činnost ve výši 5720 Kč, což je o 934 Kč více než letos.
Razantnímu růstu minimálních záloh na důchodové pojištění chce nově vznikající vláda zabránit. Proto plánuje zafixovat minimální vyměřovací základ na letošní úrovni tak, aby i nadále odpovídal 35 % průměrné mzdy. Představitelé vznikající koalice už do schvalování poslali návrh novely zákona o pojistném na sociálním zabezpečení, který se změnou počítá.
Minimální zálohy by se pak zvýšily pouze vlivem růstu průměrné mzdy pro příští rok a jejich výše by činila 5005 Kč měsíčně (tedy jen o 219 Kč měsíčně více).
Změnu se pravděpodobně nepodaří schválit tak, aby byla účinná už od začátku příštího roku. OSVČ tedy začnou v lednu platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 5720 Kč a od účinnosti schválených změn pak klesnou na 5005 Kč.
Co OSVČ zaplatí od začátku roku do doby účinnosti změny navíc, jim bude vráceno buď formou přeplatku (na požádání) nebo v rámci vyúčtování předepsaného pojistného a uhrazených záloh v rámci Přehledu OSVČ za rok 2026.
Připomeňme, že výše minimálních záloh pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost se už nijak měnit nebude a pro příští rok je ve výši 1574 Kč.
Nová sleva na pojistném pro vybrané brigádníky
Část brigádníků pracujících v zemědělství na dohodu o provedení práce (DPP) bude moci od příštího roku čerpat slevu na sociálním pojištění a na DPP budou smět odpracovat více hodin. Změnu zavedl zákon, který byl schválen jako související úprava spojená s přijetím zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Cílem je zatraktivnit pro brigádníky sektor ovoce a zeleniny, který je výrazně sezónní a často vyžaduje pouze ruční práci.
Zákon o zemědělství bude od příštího roku bude obsahovat ustanovení ke speciálním podmínkám pro DPP sjednané v období od 1. dubna do 30. listopadu, a to výhradně na sklizeň, péči o porost včetně odstraňování nadbytečných částí rostlin, posklizňovou úpravu, třídění, skladování či balení a přípravu k přepravě při produkci stanovených druhů ovoce a zeleniny. Bude-li smlouva na jednu z těchto činností (nesmí být ve smlouvě sjednána i jiná práce, kombinace se smlouvami i na jinou práci ale vyloučena není), může být rozsah DPP na zmíněné období až 1280 hodin (při sjednání více dohod se stejným zemědělským podnikatelem se počet hodin sčítá).
Z titulu DPP pro zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny, které v daném měsíci splní zákonem stanovené podmínky, vznikne také nárok na slevu na pojistném ve výši 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Sleva tedy obsáhne jak odvod na důchodové, tak i na nemocenské pojištění placené z příjmu zaměstnance (6,5 % + 0,6 %) a tito pracovníci tak nebudou odvádět pojistné na důchodové a nemocenské pojištění (zaměstnavatel bude svou část platit i nadále). Výše slevy se bude zaokrouhlovat na celé Kč nahoru.
Podrobněji o nové slevě z pojištění pro vybrané DPP informovala redaktorka Dagmar Kučerová na našem sesterském serveru Podnikatel.cz.
Sazby pojistného pro zaměstnavatele
I v příštím roce se budou na zaměstnavatele uplatňovat rovnou tři různé sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti:
- 24,8 % z úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců: běžná sazba pojistného u zaměstnanců, kteří nevykonávají činnost v rizikovém nebo náročném zaměstnání (2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti),
- 29,8 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců: zvýšená sazba pojistného u pracovníků (už dál nebude růst), kteří vykonávají činnost zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru (2,1 % na nemocenské pojištění, 26,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti),
- 27,8 % z vyměřovacích základů zaměstnanců: zvýšená sazba pojistného u pracovníků, kteří vykonávají činnost v rizikovém zaměstnání IV. kategorie (2,1 % na nemocenské pojištění, 24,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti).
Pro placení pojistného u zaměstnavatele ve zvýšené sazbě (29,8 % a 27,8 %) se nezohlední vyměřovací základy těch zaměstnanců, za které za kalendářní měsíc vznikla zaměstnavateli povinnost platit povinný příspěvek na zaměstnancův produkt spoření na stáří podle zákona o povinném příspěvku na produkty spoření na stáří, uvedla Jitka Drmolová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.
V roce 2026 i nadále platí sleva na pojistném pro zaměstnavatele za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.
V platnosti zůstává i sleva z pojistného ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu pro příjemce starobního důchodu, kteří si nechávají vyplácet dávku v plné výši a zároveň pokračují dál ve výdělečné činnosti. Je platná pro zaměstnance (ti tak z příjmu vlastně neodvádí pojistné na důchodové pojištění) i pro OSVČ, které platí zálohy ve snížené výši.
Zaměstnanec ji uplatní u svého zaměstnavatele, OSVČ ji uplatňuje zpětně v přehledu za daný rok, pokud si v průběhu období už nesnižovala zálohy. Tuto možnost nemají podnikatelé v režimu paušální daně, takže tito podnikající důchodci splňující podmínky pro vznik nároku na tuto výhodu ji budou čerpat s nadcházejícím Přehledem OSVČ poprvé.
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
Administrativa pro zaměstnavatele se zjednoduší. Stát nahradí v rámci informační povinnosti směrem k různým úřadům desítky formulářů tzv. Jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele (JMHZ). Namísto až 25 formulářů pro pět různých institucí tak zaměstnavatelé během příštího roku budou podávat elektronicky jedno hlášení a ušetří si opakované vykazování stejných údajů různým úřadům (díky JMHZ nebude nutné zasílat například Přehled o výši vyměřovacího základu, Výkaz příjmů DPP nebo Evidenční list důchodového pojištění (s výjimkami).
Informace budou v rámci JMHZ posílat zaměstnavatelé do 20. dne následujícího měsíce přímo na MPSV, které bude data automaticky sdílet s dalšími institucemi (např. ČSSZ, úřad práce, finanční úřad apod.).
Účinnost JMHZ se však odkládá až na duben. Za leden až březen 2026 budou zaměstnavatelé ještě plnit evidenční povinnosti „po staru“. Údaje od ledna však později budou muset dohlásit zpětně.
Podrobněji se Jednotnému měsíčnímu hlášení věnuje náš sesterský server Podnikatel.cz
Příspěvek na důchodové spoření pro lidi z rizikových povolání
Zaměstnavatelé musí od příštího roku platit příspěvek na důchodové spoření zaměstnancům, kteří vykonávají práci zařazenou do třetí kategorie rizik, pokud jejich pozice obnáší velkou celkovou fyzickou zátěž, vibrace, zátěž teplem a zátěž chladem.
Zaměstnavatelé budou platit povinný příspěvek ve výši 4 % z vyměřovacího základu za daný měsíc, jestliže v něm zaměstnanec odpracoval alespoň 3 směny rizikové práce. Pokud v daném měsíci neodpracuje alespoň tři směny rizikové práce, právo na příspěvek mu nevznikne.
Příspěvek poputuje na důchodové spoření zaměstnance ve třetím pilíři, aby mohl odejít do penze dřív prostřednictvím tzv. předdůchodu (pravidla pro jeho využití ale budou mít tito zaměstnanci mírnější).
Řešení je nakonec jiné, než jaké platí pro zaměstnance konající práci zařazenou do čtvrté kategorie rizik. Jejich zaměstnavatelé odvádí od letošního roku vyšší sociální pojištění a pracovníci po dosažení určitého počtu absolvovaných směn (aspoň 2200 osmihodinových směn) získají nárok na odchod do penze dříve, aniž by se jim důchod krátil.
Na další změny, které se týkají sociálního pojištění, se můžete podívat v článcích:
Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled
Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo příští rok dostane za marodění víc
Mateřská 2026: Jak se v příštím roce zvýší dávka čerstvým maminkám
Na dohodu o provedení práce si od roku 2026 vyděláte více. Příklady a výpočty