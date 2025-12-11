Měšec.cz  »  Daně  »  Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech na pojistném i v dávkách

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech na pojistném i v dávkách

Gabriela Hájková
Dnes
Doba čtení: 7 minut
přidejte názor

Sdílet

Ilustrační obrázek
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Změny v oblasti sociálního pojištění ovlivní velkou skupinu lidí. Podívejte se na náš přehled, jestli se dotknou i vás.

Nový rok přinese řadu změn do oblasti sociálního pojištění. Podívejte se na náš přehled, ať vám žádná novinka neuteče.

Minimální zálohy pro OSVČ nahoru dolů

Je jisté, že minimální zálohy na důchodové pojištění se příští rok zvýší. Otázkou je, o kolik to nakonec bude. OSVČ musí na začátku příštího roku počítat s poměrně výrazným růstem s tím, jak se zvyšuje minimální vyměřovací základ pro zálohy na důchodové pojištění. Ten má pro příští rok dosáhnout 40 % průměrné mzdy. 

Začínající podnikatelé (kteří v posledních 20 letech nevykonávali samostatnou výdělečnou činnost) mají z rostoucích minimálních záloh na důchodové pojištění výjimku. Začínající OSVČ vykonávající hlavní činnost má minimální zálohy v prvních třech letech činnosti bez navýšení, tedy z MVZ na úrovni 25 % průměrné mzdy (příští rok bude jejich záloha ve výši 3575 Kč)

Tomu odpovídá minimální záloha pro OSVČ vykonávající hlavní činnost ve výši 5720 Kč, což je o 934 Kč více než letos.

Razantnímu růstu minimálních záloh na důchodové pojištění chce nově vznikající vláda zabránit. Proto plánuje zafixovat minimální vyměřovací základ na letošní úrovni tak, aby i nadále odpovídal 35 % průměrné mzdy. Představitelé vznikající koalice už do schvalování poslali návrh novely zákona o pojistném na sociálním zabezpečení, který se změnou počítá.

Minimální zálohy by se pak zvýšily pouze vlivem růstu průměrné mzdy pro příští rok a jejich výše by činila 5005 Kč měsíčně (tedy jen o 219 Kč měsíčně více).

Změnu se pravděpodobně nepodaří schválit tak, aby byla účinná už od začátku příštího roku. OSVČ tedy začnou v lednu platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 5720 Kč a od účinnosti schválených změn pak klesnou na 5005 Kč. 

Co OSVČ zaplatí od začátku roku do doby účinnosti změny navíc, jim bude vráceno buď formou přeplatku (na požádání) nebo v rámci vyúčtování předepsaného pojistného a uhrazených záloh v rámci Přehledu OSVČ za rok 2026. 

Minimální zálohy 2026: OSVČ díky slibům nové vlády příští rok ušetří tisíce korun Přečtěte si také:

Minimální zálohy 2026: OSVČ díky slibům nové vlády příští rok ušetří tisíce korun

Připomeňme, že výše minimálních záloh pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost se už nijak měnit nebude a pro příští rok je ve výši 1574 Kč.

Zdravotní pojištění 2026: Změny se dotknou zaměstnanců, OSVČ i pečujících rodičů Přečtěte si také:

Zdravotní pojištění 2026: Změny se dotknou zaměstnanců, OSVČ i pečujících rodičů

Nová sleva na pojistném pro vybrané brigádníky

Část brigádníků pracujících v zemědělství na dohodu o provedení práce (DPP) bude moci od příštího roku čerpat slevu na sociálním pojištění a na DPP budou smět odpracovat více hodin. Změnu zavedl zákon, který byl schválen jako související úprava spojená s přijetím zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Cílem je zatraktivnit pro brigádníky sektor ovoce a zeleniny, který je výrazně sezónní a často vyžaduje pouze ruční práci. 

Zákon o zemědělství bude od příštího roku bude obsahovat ustanovení ke speciálním podmínkám pro DPP sjednané v období od 1. dubna do 30. listopadu, a to výhradně na sklizeň, péči o porost včetně odstraňování nadbytečných částí rostlin, posklizňovou úpravu, třídění, skladování či balení a přípravu k přepravě při produkci stanovených druhů ovoce a zeleniny. Bude-li smlouva na jednu z těchto činností (nesmí být ve smlouvě sjednána i jiná práce, kombinace se smlouvami i na jinou práci ale vyloučena není), může být rozsah DPP na zmíněné období až 1280 hodin (při sjednání více dohod se stejným zemědělským podnikatelem se počet hodin sčítá).

Z titulu DPP pro zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny, které v daném měsíci splní zákonem stanovené podmínky, vznikne také nárok na slevu na pojistném ve výši 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Sleva tedy obsáhne jak odvod na důchodové, tak i na nemocenské pojištění placené z příjmu zaměstnance (6,5 % + 0,6 %) a tito pracovníci tak nebudou odvádět pojistné na důchodové a nemocenské pojištění (zaměstnavatel bude svou část platit i nadále). Výše slevy se bude zaokrouhlovat na celé Kč nahoru. 

Podrobněji o nové slevě z pojištění pro vybrané DPP informovala redaktorka Dagmar Kučerová na našem sesterském serveru Podnikatel.cz.

Od roku 2026 se zavádí nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP Přečtěte si také:

Od roku 2026 se zavádí nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Sazby pojistného pro zaměstnavatele

I v příštím roce se budou na zaměstnavatele uplatňovat rovnou tři různé sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti: 

  • 24,8 % z úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců: běžná sazba pojistného u zaměstnanců, kteří nevykonávají činnost v rizikovém nebo náročném zaměstnání (2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti),
  • 29,8 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců: zvýšená sazba pojistného u pracovníků (už dál nebude růst), kteří vykonávají činnost zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru (2,1 % na nemocenské pojištění, 26,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti),
  • 27,8 % z vyměřovacích základů zaměstnanců: zvýšená sazba pojistného u pracovníků, kteří vykonávají činnost v rizikovém zaměstnání IV. kategorie (2,1 % na nemocenské pojištění, 24,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti).

Pro placení pojistného u zaměstnavatele ve zvýšené sazbě (29,8 % a 27,8 %) se nezohlední vyměřovací základy těch zaměstnanců, za které za kalendářní měsíc vznikla zaměstnavateli povinnost platit povinný příspěvek na zaměstnancův produkt spoření na stáří podle zákona o povinném příspěvku na produkty spoření na stáří, uvedla Jitka Drmolová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

V roce 2026 i nadále platí sleva na pojistném pro zaměstnavatele za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.

V platnosti zůstává i sleva z pojistného ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu pro příjemce starobního důchodu, kteří si nechávají vyplácet dávku v plné výši a zároveň pokračují dál ve výdělečné činnosti. Je platná pro zaměstnance (ti tak z příjmu vlastně neodvádí pojistné na důchodové pojištění) i pro OSVČ, které platí zálohy ve snížené výši.

Zaměstnanec ji uplatní u svého zaměstnavatele, OSVČ ji uplatňuje zpětně v přehledu za daný rok, pokud si v průběhu období už nesnižovala zálohy. Tuto možnost nemají podnikatelé v režimu paušální daně, takže tito podnikající důchodci splňující podmínky pro vznik nároku na tuto výhodu ji budou čerpat s nadcházejícím Přehledem OSVČ poprvé.

O kolik víc od letoška zbyde z výplaty pracujícím důchodcům a co musí udělat, aby výhodu získali? Přečtěte si také:

O kolik víc od letoška zbyde z výplaty pracujícím důchodcům a co musí udělat, aby výhodu získali?

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele

Administrativa pro zaměstnavatele se zjednoduší. Stát nahradí v rámci informační povinnosti směrem k různým úřadům desítky formulářů tzv. Jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele (JMHZ). Namísto až 25 formulářů pro pět různých institucí tak zaměstnavatelé během příštího roku budou podávat elektronicky jedno hlášení a ušetří si opakované vykazování stejných údajů různým úřadům (díky JMHZ nebude nutné zasílat například Přehled o výši vyměřovacího základu, Výkaz příjmů DPP nebo Evidenční list důchodového pojištění (s výjimkami).

Informace budou v rámci JMHZ posílat zaměstnavatelé do 20. dne následujícího měsíce přímo na MPSV, které bude data automaticky sdílet s dalšími institucemi (např. ČSSZ, úřad práce, finanční úřad apod.).

Účinnost JMHZ se však odkládá až na duben. Za leden až březen 2026 budou zaměstnavatelé ještě plnit evidenční povinnosti „po staru“. Údaje od ledna však později budou muset dohlásit zpětně. 

Podrobněji se Jednotnému měsíčnímu hlášení věnuje náš sesterský server Podnikatel.cz

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů nahradí od příštího roku řadu tiskopisů Přečtěte si také:

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů nahradí od příštího roku řadu tiskopisů

Příspěvek na důchodové spoření pro lidi z rizikových povolání

Zaměstnavatelé musí od příštího roku platit příspěvek na důchodové spoření zaměstnancům, kteří vykonávají práci zařazenou do třetí kategorie rizik, pokud jejich pozice obnáší velkou celkovou fyzickou zátěž, vibrace, zátěž teplem a zátěž chladem.

Zaměstnavatelé budou platit povinný příspěvek ve výši 4 % z vyměřovacího základu za daný měsíc, jestliže v něm zaměstnanec odpracoval alespoň 3 směny rizikové práce. Pokud v daném měsíci neodpracuje alespoň tři směny rizikové práce, právo na příspěvek mu nevznikne.

Příspěvek poputuje na důchodové spoření zaměstnance ve třetím pilíři, aby mohl odejít do penze dřív prostřednictvím tzv. předdůchodu (pravidla pro jeho využití ale budou mít tito zaměstnanci mírnější).

Sněmovna schválila spoření na penzi pro další náročné profese s některými novinkami. Oč jde? Přečtěte si také:

Sněmovna schválila spoření na penzi pro další náročné profese s některými novinkami. Oč jde?

Řešení je nakonec jiné, než jaké platí pro zaměstnance konající práci zařazenou do čtvrté kategorie rizik. Jejich zaměstnavatelé odvádí od letošního roku vyšší sociální pojištění a pracovníci po dosažení určitého počtu absolvovaných směn (aspoň 2200 osmihodinových směn) získají nárok na odchod do penze dříve, aniž by se jim důchod krátil.

Dřívější odchod do penze je nakonec schválený pro méně lidí z náročných profesí. Ostatní vyřeší další zákon Přečtěte si také:

Dřívější odchod do penze je nakonec schválený pro méně lidí z náročných profesí. Ostatní vyřeší další zákon

Na další změny, které se týkají sociálního pojištění, se můžete podívat v článcích:

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled 

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo příští rok dostane za marodění víc 

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Mateřská 2026: Jak se v příštím roce zvýší dávka čerstvým maminkám

Na dohodu o provedení práce si od roku 2026 vyděláte více. Příklady a výpočty

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).