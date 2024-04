Snadná a rychlá brigáda? Posílání kradených peněz na vlastní účet roste

V uplynulém roce se skokově zvýšil počet lidí, kteří byli ochotni pomáhat kyberšmejdům převádět peníze okradených klientů bank přes své vlastní bankovní účty. Nedělali to samozřejmě zadarmo. Zarážející na celé věci je to, že se jedná o lidi z celého spektra společnosti, tedy i chytré a vzdělané osoby.

Spojuje je však touha po rychlém a bezpracném přivýdělku, ale i absence logického myšlení ve chvíli, kdy jim někdo za rychlou „službičku“ nabídne peníze. Někdy jde také o lidi, kteří se sami obětí podvodu stali, ale podvodníci byli nakonec tak výmluvní a přesvědčiví, že se sami začali na podvodech podílet.

Ti lidé se někde sejdou s úplně cizím člověkem, který se jim ani nepředstaví, ani se nijak neprokáže, a na základě jeho pokynů si jdou založit účet do banky. Pak mu předají veškeré přihlašovací údaje. On jim řekne: Pošlu si tam teď nějaké bitcoiny, nijak to neřeš a dostaneš za to 10 tisíc, popisuje policejní vyšetřovatelka, která si nepřeje zveřejnit jméno. Autorka článku ji však dlouhé roky zná.

V tomto případě dotyčnému policistka sdělila obvinění z trestného činu. Jeho účtem totiž protekly statisíce, o kterých se však už ani nedozvěděl, protože se sám do toho účtu ani nepřihlásil. Používal ho pouze podvodník, který jeho prostřednictvím protáhl spoustu peněz patřící mnoha poškozeným. Člověk, který si účet založil, za převedení peněz dostal odměnu, jenže se tak dopustil trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti.





Bílými koňmi se stávají maminky na mateřské dovolené, studenti i důchodci

Který normální člověk jde, založí si bankovní účet a předá ho někomu jinému? To mu opravdu není divné a neptá se, proč si ten zadavatel nezaloží účet sám? žasne kriminalistka. Přitom se bílým koněm stává opravdu kdekdo, dělají to studenti, lidé středního věku, třeba maminky na mateřské dovolené, i důchodci. Skutečného pachatele pak ale nedoženeme, protože ten náš bílý kůň na něj nemá žádný kontakt, neví, jak se jmenuje, a ani ho nedokáže popsat, uzavírá.

Případy, při kterých jsou využity bankovní účty dalších osob (zejména pro legalizaci výnosů z trestné činnosti) nejsou samostatně statisticky evidovány. V tabulce níže vidíte počty trestných činů, které souvisí s legalizací výnosů z trestné činnosti, tedy tzv. „praním špinavých peněz“, § 216 a § 217 trestního zákoníku. Trestné je ovšem i praní špinavých peněz v případě, kdy si neuvědomíte, čeho se vlastně dopouštíte.

Počty případů „praní špinavých peněz“ Rok Počet případů 2020 556 2021 564 2022 691 2023 1064

V posledních letech jsme zaznamenali rychle narůstající problém s tzv. legalizátory výnosů z trestné činnosti. Stalo se to nedílnou součástí podvodů páchaných v online prostředí. Proto se pachatelé zaměřují na nábor osob, které ilegálně nabyté finance zlegalizují, říká mluvčí Policejního prezidia Jakub Vinčálek.

Legalizátor se nepřímo podílí, ať už vědomě, nebo nevědomě, na podvodném jednání, protože pachateli umožňuje převod či zastření odcizených finančních prostředků tím, že je pomáhá buď převést na jiný účet, nebo peníze ze svého účtu vybere a předá v hotovosti podvodníkovi. Legalizátor má za to většinou slíbenou nějakou finanční odměnu. Zde je nutné uvést, že i legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti je trestná, s horní sazbou odnětí svobody až 5 let, upřesňuje mluvčí.

Ukradené peníze perou i ti, kteří sami byli podvedeni

Kriminalisté se nedávno zabývali osmdesátiletou seniorkou, která sama kvůli podvodu přišla o peníze. Nechala se zlákat reklamou na sociálních sítích, která slibovala zhodnocení peněz v investicích a tvrdila, že danou investici doporučuje i prezident Petr Pavel. Po nějaké době ji kontaktoval člověk, který ji přesvědčil, aby si založila nový účet u jiné banky, než měla ten svůj stávající.





Paní si na nově založený účet vzala půjčku 20 tisíc Kč a tomu cizímu člověku znovu tento účet zpřístupnila, jako to udělala u toho prvního. Podvodník jí namluvil, že pokud bude ona provádět internetové platby podle jeho pokynů, bude to zvyšovat bonitu nového účtu. Pikantní na příběhu je, že paní si nebyla až tak úplně jistá, že dělá správnou věc, a proto se obrátila na policii s dotazem, zda je její postup v pořádku. Policisté jí vše samozřejmě rozmlouvali a vysvětlovali jí, jak podvod funguje. Paní si však nedala říct a s podvodníkem začala spolupracovat.

V krátké době jí na tento účet začaly přicházet platby od neznámých lidí. Viděla příchozí i odchozí platby, které jí nedávaly smysl, viděla jména lidí, které neznala. Ve chvíli, kdy na účtu leželo přes 70 tisíc korun, tak je přesunula na ten svůj druhý účet u jiné banky a s podvodníkem přestala komunikovat. Ona s klidem drží peníze cizích, okradených lidí a nechápe, čeho se dopustila, říká kriminalistka.

Jak podvodníci hledají legalizátory

Neznámý člověk na ulici

Pachatel osloví náhodného člověka přímo, například i na ulici a pod různými legendami se ho snaží přimět ke spolupráci, která spočívá v převodu finančních prostředků přes účet této oslovené osoby.

Skutečný případ

V jednom pražském obchodním centru oslovil dva ukrajinské manželské páry s dětmi neznámý člověk, který je žádal o pomoc s tím, že má nefunkční kartu a potřebuje převést nějaké peníze z Ukrajiny. Údajně se mělo jednat o finanční prostředky určené na dobročinnost. Potřeboval čísla bankovních účtů, na které by nechal finanční prostředky převést, a následně by si peníze převzal v hotovosti. Za pomoc slíbil finanční odměnu. Lidé muži uvěřili a čísla svých účtů mu dali.

Následně na účty začaly přicházet peníze v celkové výši přesahující 1 milion Kč. Ochotní krajani peníze vybrali z bankomatů podle instrukcí neznámého muže a předali mu je v hotovosti. Ten jim však slíbenou odměnu ani nevydal a odešel. Finanční prostředky, které přicházely na účty, ve skutečnosti patřily lidem, kteří se nechali podvést v rámci falešných inzerátů na zboží, které zaplatili přes fiktivní platební bránu, takže jim útočníci zcizili údaje k platební kartě a peníze vysáli z účtu.

Nábor přes inzerát – tokenizace

Ideální pole pro hledání bílých koní je na sociálních sítích jako nabídka práce či přivýdělku. Práce není nijak specializovaná. Podvodníci si vymýšlejí různé legendy, velmi často například v souvislosti s nákupem kryptoměn. Vždy jde ale o formu nějakého převodu finančních prostředků přes účet osoby, nebo dokonce instrukce k zakládání bankovních účtů u různých bank. Někdy kyberšmejdi vytvářejí falešné profily na sociálních sítích a prezentují se jako lidé, kteří zázračně rychle a bez těžké práce zbohatli.

Skutečný případ

Cizinec žijící v České republice zareagoval na sociální síti Telegram na inzerát nabídky práce řidiče. Bylo mu řečeno, že se nejedná o nic ilegálního a náplň práce bude spočívat v tom, že bude jezdit k bankomatům, kde bude vybírat peníze v hotovosti a předávat je dál. Na práci si mohl sehnat ještě dalšího kolegu. Vzal si tedy s sebou svého kamaráda, setkali se se „zaměstnavatelem“, který jim dal instrukce, aby si vypůjčili vozidlo a předal jim mobilní telefony. Muži poté podle instrukcí předávaných přes sociální síť tzv. tokenizovali platební karty do předaných mobilních telefonů a následně vybírali peníze v určených bankomatech. Tyto peníze pak předávali v hotovosti muži, který si je najal. Za své služby měli slíbenu odměnu v procentech z vybraných částek.

Metoda sněhové koule

Podvodníkům také funguje nábor metodou tzv. sněhové koule, kdy stávající bílí koně sami hledají nováčky a oslovují své známé s tím, že pro ně mají snadnou a dobře placenou práci.

Skutečný případ

Zahraničního studenta oslovil jeho spolubydlící, který si od něj dříve půjčil peníze, že už je má připravené a pošle mu je na účet. Místo 2 tisíc Kč, které mu tento spolužák dlužil, však studentovi přišlo na účet rovných 200 tisíc Kč. Kamarád, který mu peníze poslal, ho požádal, zda by je mohl vybrat z bankomatu a zbylých 198 tisíc Kč mu vrátit.

Student to chtěl původně oznámit své bance, ale spolubydlící ho přesvědčil, ať to nedělá, a dokonce ho přemluvil k založení dalších bankovních účtů u jiných bank, kde se vše opakovalo. Příchozí finanční prostředky vždy vybral a předal v hotovosti spolužákovi. Za tyto služby obdržel zhruba 15 tisíc Kč. Před policisty se pak student hájil tím, že si údajně neuvědomil, že peníze mohou pocházet z trestné činnosti, což skutečně pocházely.

Romance scam

„Romance scam“, metoda, při které hraje hlavní roli platonická zamilovanost do člověka na sociální síti. Pokud podvodníkovi člověk uvěří a „na dálku“ se do něj zamiluje, bývá pak pomalu tlačen k převodu finančních prostředků přes vlastní bankovní účet, k založení nového bankovního účtu nebo účtu na virtuální měny.

Skutečný případ

Mladou ženu ze severních Čech oslovil na sociální sítí muž, který byl podle fotografií velice atraktivní. Zahrnoval ženu lichotkami, vztah brzy přešel v milostné psaní a později i telefonáty. Muž ale zanedlouho začal vyžadovat určité administrativní a finanční služby, například půjčku, zaslání dokladů a podobně. Žena, která si vysnila budoucí společné soužití, se vším souhlasila. Nakonec muž požádal, zda by si mohl na její bankovní účet nechat posílat plat od svého zaměstnavatele, a dokonce ji donutil i k založení dalších účtů a předání online přístupu. Žena takto přišla o desítky tisíc Kč, a navíc byly její bankovní zneužity k praní špinavých peněz.

Co na legalizaci ukradených peněz říká trestní zákoník?

Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo kdo takovou věc přemění v úmyslu umožnit jiné osobě, aby unikla trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, nebo kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci .

. Kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo utajuje její skutečnou povahu, umístění, pohyb, nakládání s ní, vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo kdo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Vyšší tresty můžete dostat v případě, že se jedná o podvody většího rozsahu, nebo v rámci organizované skupiny.