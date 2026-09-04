Smlouvu podepsali až po několika měsících. Takový podpis už nemusí platit, ukázal soud

Ideální je, když jsou smlouvy uzavírány v listinné podobě – jsou vytištěny na papír a obě strany je podepíší za osobní přítomnosti ve stejný čas. Samozřejmě, jedna strana o pár vteřin dříve. Takové uzavření smlouvy může mít i slavnostní formu. Od vzájemného si podání rukou až po přípitek.
Ale ne vždy je to možné. Nezabývejme se nyní smlouvami uzavíranými prostřednictvím internetu, ale situací, kdy se strany nesejdou, a jedna strana proto prostě jednoduše pošle návrh smlouvy na papíře druhé straně, aby jej podepsala.
Shrnutí v kostce
- Neurčíte-li v návrhu smlouvy lhůtu pro jeho přijetí, nabídka neplatí neomezeně. Druhá strana ji může přijmout jen v době přiměřené povaze smlouvy a způsobu komunikace.
- Přiměřenou dobu nelze určit jednotně. Záleží na druhu smlouvy, rychlosti doručování, potřebném čase na rozmyšlenou i okolnostech konkrétního případu.
- U podnikatelů je přiměřená doba zpravidla kratší než u běžných občanů. Přihlíží se také k obchodním zvyklostem a dosavadní praxi mezi stranami.
- Nejvyšší soud nepovažoval za včasné přijetí návrhu smlouvy o převodu podílu po více než 5 měsících. Původní nabídka už v té době zanikla, a smlouva proto samotným podpisem nevznikla.
- I pozdě podepsaný návrh ale může nakonec vést k uzavření smlouvy. Pokud jej původní navrhovatel dostane zpět a začne se bezprostředně chovat podle jeho obsahu, může tím přijmout novou nabídku.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Návrh smlouvy a jeho přijetí
Z návrhu na uzavření smlouvy (nabídky uzavření smlouvy) musí být zřejmé, že ten, kdo jej činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí. (§ 1731 o.z.)
To by snad nemusel být v praxi problém, stačí aby ten, kdo smlouvu navrhuje a posílá druhé straně, správně označil druhou stranu a navrhl smlouvu, která má tzv. hlavu a patu (tedy obsahuje podstatné čili povinné náležitosti – ujednání, které smlouva musí obsahovat). Takové právní jednání směřující k uzavření smlouvy je (podle ust. § 1732 o. z.) nabídkou, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím.
Včasnost třeba korespondenčního uzavření smlouvy se posuzuje podle toho, oč jde a kdo smlouvu uzavírá
Co má být obsahem té které smlouvy vyplývá z občanského zákoníku nebo z praxe. Nám však jde o to, jak dlouho platí nabídka na uzavření smlouvy zaslaná druhé straně čili do kdy může být přijata, aby byla platně uzavřena smlouva: Nabídka učiněná v písemné formě vůči nepřítomné osobě musí být (dle ust. § 1735 o. z.) přijata ve lhůtě uvedené v nabídce.
Není-li lhůta uvedena, lze nabídku přijmout v době přiměřené povaze navrhované smlouvy a rychlosti prostředků, jež navrhovatel použil pro zaslání nabídky.
Pokud navrhovatel jasně sdělí, do kdy je nabídkou na uzavření smlouvy vázán, neměl by být problém, horší je, když to neuvede.
Ideální situace tak je, když navrhovatel uvede např.:
Svým návrhem na uzavření smlouvy, který vám zasílám, se cítím vázán do (určité datum), což znamená, že mi bude vámi podepsaný (přijatý) návrh smlouvy (smlouva) do tohoto data doručen.
Osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. (§ 1740 o.z.)
A ono posouzení včasnosti přijetí nabídky může vyvolávat složité otázky, včetně soudního sporu. Jiné to bude, když smlouvu uzavírají třeba podnikatelé, jiné když jde o obyčejné práva víceméně neznalé občany. A samozřejmě bude záležet na typu smlouvy.
Nabídka na uzavření smlouvy
Návrh na uzavření smlouvy (nabídka) je tedy jednostranným právním jednáním (úkonem) navrhovatele, ze kterého je zřejmý jeho úmysl uzavřít určitou smlouvu s druhou stranou právního vztahu, vůči níž nabídku činí.
Toto jednání musí přitom obsahovat podstatné náležitosti smlouvy (plnohodnotý obsah smlouvy) tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a ze kterého plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata (ust. § 1731 a § 1732 odst. 1 o. z.).
Přijetí nabídky na uzavření smlouvy čili její akceptace
Přijetí nabídky na uzavření smlouvy (akceptace) je jednostranným právním jednáním (úkonem) osoby, které byl návrh určen, adresované (zasílané naopak zpět původně jednající straně čili) navrhovateli, v němž je projeven souhlas s návrhem smlouvy.
Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím návrhu smlouvy nejsou (ust. § 1740 odst. 1 o. z.).
Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Přijetím nabídky je však odpověď, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy (ust. § 1740 odst. 2 o. z.).
Akceptace nastává jen tehdy, byla-li učiněna včas, nebo jestliže má účinky včasného přijetí (ust. § 1743 o. z.).
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabylo účinnosti, tj. okamžikem, kdy došlo (zpět) navrhovateli (ust. § 1745 o. z.).
Včasnost přijetí nabídky návrhu smlouvy
Nejvyšší soud ČR v rozsudku (29 ICdo 77/2024, ze dne 8. 7. 2026) uvádí:
Přiměřenou dobu k přijetí nabídky (ve smyslu ust. § 1735 věty druhé o. z.) nelze stanovit obecně, ale je nutno ji zkoumat v každém jednotlivém případě. Zákon pouze poskytuje určitá vodítka (hovoří o „povaze navrhované smlouvy“ a o „rychlosti použitých komunikačních prostředků“).
Při posuzování délky přiměřené doby je proto vždy nutno vzít v úvahu dobu, po kterou trvá zaslání návrhu druhé straně (např. jde o rozdíl mezi internetovou komunikací a zasílání listin klasickou poštou) a akceptace smlouvy druhou stranou zpět navrhovateli. Současně je třeba hodnotit i dobu, ve které (s ohledem na charakter smlouvy) může druhá strana, které je návrh smlouvy předložen, dostatečně pečlivě zvážit, zda návrh odmítne nebo jej akceptuje, anebo zda učiní protinávrh.
Obecně lze napsat, že např. v obchodním styku mezi podnikateli bude zapotřebí vzít dále v úvahu obchodní zvyklosti nebo praxi, kterou si strany mezi sebou vytvořily.
S ohledem na princip profesionality v obchodních závazkových (smluvních) vztazích je nutno rovněž usuzovat na to , že přiměřená doba bude podstatně kratší než v občanskoprávních vztazích.
Jinak napsáno, neprofesionál – nepodnikatel má více času na zvážení, zda návrh smlouvy přijme nebo ne na rozdíl od profesionála – podnikatele jednajícího v rámci svého oboru.
Proto soud odmítl jako včasné přijetí smlouvy o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným, když původně mělo dojít k podpisu smlouvy oběma smluvními stranami při společném jednání, k němuž nedošlo.
K přijetí nabídky, tedy vyhotoveného návrhu smlouvy namísto uzavření při vzájemném setkání, došlo po více než 5 měsících. Nešlo tedy o přijetí návrhu smlouvy v době přiměřené povaze smlouvy a rychlosti prostředků použitých pro zaslání nabídky.
Nejsou-li dány ani podmínky, za nichž má pozdní přijetí účinky včasného přijetí (ust. § 1743 odst. 1 o. z.), nebo podmínky konkludentního přijetí nabídky (§ 1744 o. z.), smlouva nevznikne.
Výjimka, kdy by i pozdní akceptace platila a smlouva by vznikla
Situaci, kdy obeslaná strana původní návrh smlouvy o převodu podílu, ačkoliv původní nabídka již zanikla (protože časová prodleva není přiměřená povaze smlouvy), později podepíše a zašle zpět původnímu navrhovateli, který se bezprostředně po jeho doručení začne chovat podle textu návrhu smlouvy, lze mít za přijetí nové nabídky (ve smyslu ust. § 1744 o.z).
Na takovou akceptaci však nelze usuzovat, nezačal-li se původní navrhovatel po doručení návrhu chovat podle jeho obsahu.