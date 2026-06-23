Smlouva o smlouvě budoucí: co si můžete vynutit, když druhá strana couvne

Podle ust. § 1785 občanského zákoníku se smlouvou o smlouvě budoucí nejméně jedna strana zavazuje (zavázaná strana) uzavřít po vyzvání oprávněnou stranou v ujednané lhůtě – a pokud není lhůta ujednána, tak do jednoho roku – budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem.
Podle ust. § 1786 o. z. zavázané straně vzniká povinnost uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji k tomu vyzve oprávněná strana v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí.
Smlouvou o budoucí smlouvě mezi smluvními stranami tak vzniká závazkový vztah zavazující je v budoucnu uzavřít určitou smlouvu. Této smlouvě, která má být v budoucnu uzavřena, se říká realizační smlouva.
Výzva k uzavření realizační smlouvy podle smlouvy o smlouvě budoucí
V ust. § 1786 o. z. je lhůta pro splnění povinnosti uzavřít budoucí smlouvu vázána, není-li stranami smlouvy o smlouvě budoucí sjednáno jinak, na výzvu oprávněné strany vůči povinné straně k uzavření realizační smlouvy učiněnou v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí.
Po uplynutí lhůty, není-li sjednáno jinak, může oprávněná strana uplatnit právo u soudu podle ust. § 1787 o. z., tj. požadovat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud.
Obsah výzvy (k uzavření realizační smlouvy) plyne z původního ujednání stran obsaženého ve smlouvě o smlouvě budoucí. Může se jednat o výzvu k dokončení kontraktačního procesu včetně vyjednávání o nedořešených otázkách budoucí smlouvy stejně jako o výzvu k uzavření již zcela konkrétní smlouvy.
Když je obsah budoucí realizační smlouvy vymezen úplně
Pro vznik a rozsah budoucích nároků má význam vymezení obsahu budoucí realizační smlouvy ve smlouvě o smlouvě budoucí. Jestliže je ve smlouvě o smlouvě budoucí obsah budoucí realizační smlouvy vymezen úplně, neuzavření realizační smlouvy s takovým obsahem povinnou stranou na výzvu oprávněné strany ve stanovené lhůtě je porušením její povinnosti. Toto porušení povinnosti povinnou stranou umožňuje oprávněné straně:
- obrátit se na soud za účelem vymožení svého práva na uzavření takové smlouvy
a též může vést,
- ke vzniku práva oprávněné strany na náhradu újmy (náhradu škody) za porušení povinnosti povinnou stranou, příp. ke vzniku jiných nároků vyplývajících z porušení smluvní povinnosti.
Když je navrhováno uzavření smlouvy jiného obsahu, než bylo dohodnuto
Ovšem v situaci, kdy výzva oprávněné strany bude směřovat k uzavření smlouvy jiného obsahu, než k jakému se zavázaly strany ve smlouvě o smlouvě budoucí (fakticky k uzavření jiné realizační smlouvy obsahově rozporné s dříve sjednaným obsahem budoucí smlouvy) a nebude následovat dřívější dohodu o obsahu budoucí smlouvy, nelze takové výzvě přiznat účinky výzvy ve smyslu ust. § 1786 o. z.
Neuzavření smlouvy povinnou stranou ve stanovené lhůtě podle této výzvy proto nelze považovat za porušení povinnosti stanovené v § 1786 o. z. a nezaloží ani prodlení povinné strany. Zavázané straně, která obdržela výzvu k uzavření smlouvy, tedy nevzniká povinnost uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji k tomu vyzve oprávněná strana v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí.
Když byl obsah budoucí realizační smlouvy dohodnut jen obecně
Od toho se však odlišuje situace, v níž oprávněná strana vyzve povinnou stranu k uzavření realizační smlouvy v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí, v níž však byl obsah budoucí smlouvy ujednán pouze obecným způsobem, a mezi stranami následně nedojde k dohodě o konkretizaci takového obsahu.
Případně je v rámci následných jednání o uzavření realizační smlouvy navržen některou ze stran (bez akceptace druhou stranou) konkrétní obsah (i dalších souvisejících) práv a povinností, který nebyl dohodnut při sjednávání smlouvy o smlouvě budoucí, např. např. o lhůtě k plnění, o smluvních sankcích apod.
Půjde tedy o situaci, v níž nebyl při uzavření smlouvy o budoucí smlouvě obsah budoucí realizační smlouvy ujednán jako úplný a má být na základě výzvy oprávněné strany ještě doplněn o (další) konkrétní obsah práv a povinností stran. Nebude-li po výzvě oprávněné strany konkrétní obsah realizační smlouvy mezi stranami dohodnut pro rozličné představy o něm, a nedojde proto k uzavření realizační smlouvy ve lhůtě stanovené v § 1786 o. z. (či sjednané), vznikne podle ust. § 1787 odst. 1 o. z. právo domáhat se u soudu určení konkrétního obsahu smlouvy.
Tento obsah smlouvy bude určen podle účelu, který má uzavření budoucí realizační smlouvy sledovat, a to na základě návrhu stran s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla smlouva o smlouvě budoucí uzavřena, jakož i k tomu, aby práva a povinnosti stran byly poctivě uspořádány (ust. § 1787 odst. 2 o. z.).
V takovém případě však nelze postihovat některou smluvní stranu za to, že při dalším jednání nesouhlasila s konkrétním obsahem budoucí realizační smlouvy, který nebyl dříve dohodnut již při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. (Když další obsah smlouvy až následně do návrhu realizační smlouvy jednostranně doplnila druhá strana.) Nelze tedy jednu ze stran smlouvy o smlouvě budoucí sankcionovat za to, že sama v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě pouze navrhovala jiný obsah dříve konkrétně neujednaných práv a povinností.
Žádná strana totiž nemůže být vzhledem k ust. § 1728 odst. 1 o. z. odpovědná za to, že neuzavřela budoucí realizační smlouvu konkrétního obsahu až později navrženého druhou stranou, zavázala-li se předtím smlouvou o smlouvě budoucí k uzavření budoucí smlouvy, jejíž obsah byl předtím ujednán pouze obecným způsobem, nebo nebyl-li předem ujednán obsah veškerých souvisejících konkrétních budoucích práv a povinností.
V této situaci totiž zákon v § 1787 o. z. předpokládá, že konkrétní obsah smlouvy bude teprve určen soudem, resp. třetí osobou, a to podle zákonem stanovených kritérií. Jinak řečeno zákon nezakládá právo oprávněné straně určit v takovém případě jednostranně konkrétní obsah budoucí smlouvy, ale pouze její právo domáhat se, aby konkrétní obsah budoucí realizační smlouvy určil soud (příp. třetí osoba), na základě povinnosti druhé strany k uzavření smlouvy, jejíž obsah však byl při sjednání této povinnosti ujednán pouze obecným způsobem, resp. nikoliv jako úplný.
Uvedené zásady pro situaci, když neprobíhá uzavření realizační smlouvy podle smlouvy o smlouvě budoucí hladce, vyložil Nejvyšší soud ČR v rozsudku spis. zn. 23 Cdo 491/2025, ze dne 31. 3. 2026.