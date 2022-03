Směnárny moc hřivny nechtějí. Pro Ukrajince je lepší používat platební karty

Ukrajinští uprchlíci si své hřivny, které si přivezli v hotovosti, za české koruny v bankách nevymění. Jsou odkázáni pouze na pouliční směnárny. V centru Prahy se 15. 3. 2022 kurz pohyboval mezi 0,10 až 0,55 Kč za ukrajinskou hřivnu, oficiální kurz byl přitom 0,76 Kč za hřivnu.

Do kufrů a batohů si mnohdy stačili sbalit jen to nejnutnější. Ti, kteří nevěří bankám a platebním kartám ze strachu před jejich případným krachem, si s sebou vzali na cestu do bezpečí veškerou hotovost. Doma na Ukrajině se s prvními výbuchy lidé vyděsili, že už se ke svým penězům uložených na účtech jinak nedostanou, a tak houfně vybírali hotovost z bankomatů. Byli přesvědčeni, že peníze na účtu už jim nebudou moc platné. Teď se běženci v Čechách snaží své ukrajinské hřivny vyměnit za české koruny.

V českých bankách ale narazí, protože žádná banka ukrajinské hřivny v hotovosti za koruny nevymění. Pokud s hřivnami banky obchodují, tak výhradně bezhotovostně, což problém uprchlíků neřeší.

V současné době mohou Ukrajinci vyměnit své peníze za české koruny pouze ve směnárnách. Měšec se v úterý 15. března 2022 vydal na obhlídku směnáren v centru Prahy v okolí Václavského náměstí. Prošli jsme se po trase Hlavní nádraží – Opletalova – Václavské náměstí – Krakovská – Jindřišská – Panská a zjistili, že situace není tak tristní, jak se ještě před pár dny zdála být.

První běženci si mohli ještě na začátku března vyměnit hřivnu přibližně za 75 haléřů. Potom přišel prudký pád a mnoho směnáren už hřivny nechtělo vykupovat vůbec, směnárna na pražské Florenci byla ochotná 9. března 2022 vyměnit 100 hřiven za 1 Kč.

V tomto týdnu už je situace zjevně lepší, alespoň v centru hlavního města. Nejhorší kurz nabídla směnárna Forexchange přímo u vchodu na Hlavní nádraží, a to 30 haléřů za 1 hřivnu. Zřejmě proto, že je první na ráně, když člověk vystoupí po dlouhé cestě z vlaku a hned se rozhlíží, kde vyměnit své hřivny za místní měnu. Kdo vydrží a projde se o pár desítek či stovek metrů dál, už vymění za lepší kurz.

Směnný kurz UAH–CZK v pražských směnárnách Směnárna kurz UAH–CZK Hlavní nádraží 0,30 CZK WEXT s.r.o.

Opletalova ul. 0,50 CZK XChange Grossmann

Krakovská ul. 0,53 CZK Exchange Praha s.r.o.

Václavské náměstí 0,45 CZK Capital Exchange s.r.o.

Jindřišská ul. 0,55 CZK RYM spol. s r.o.

Panská ul. 0,55 CZK

Autor: Ivana Bondareva Dubnová Kurzovní lístek společnosti XChange Grossmann, Praha, 15. 3. 2022

Pravidlem přitom bylo, že v každé směnárně, kam jsme vešli a ptali se po kurzu hřiven, jako první otázka padla: Kolik toho máte? Udělám vám lepší cenu. Obchodníci nabízeli i kurz 0,6 Kč za hřivnu.

Směnárny nejsou Českou národní bankou nijak regulovány, jaký kurz si mají stanovit a zda mají, nebo nemají konkrétní měnu nabízet. Stanovení kurzu je plně v kompetenci jednotlivých směnárenských firem.

Ve výhodě jsou tedy ti uprchlíci, kteří se spolehli na své banky a platební karty, protože ti si mohou v Čechách vybírat peníze nebo platit na terminálech v mnohem lepším kurzu, který určují vydavatelé jejich platební karty. Ten totiž bude lepší, a to i přes kurzovou marži vydavatele karty.

Na kšeftování s hřivnami zapomeňte

Do redakce nám už ale stačil zavolat jeden čtenář, který si chtěl s námi rozebrat svůj nový „podnikatelský“ záměr. Ten by spočíval v takové „pomoci“ ukrajinským uprchlíkům, kdy by od nich vykupoval hřivnu za 0,30–0,50 Kč. Poté by si zajel do Ukrajiny, tam by si otevřel účet na své jméno, získané hřivny na něj vložil, poté převedl na svůj český účet a inkasoval zisk z rozdílu mezi kurzy. Mohlo by to fungovat? Teoreticky ano, do první kontroly. Prakticky ne.

Pomiňme to, že dovážet nedeklarovanou hotovost ve vysokém objemu je nelegální i na Ukrajině.

Zatímco české banky nemají problém otevřít Ukrajincům bankovní účet s plnohodnotnými transakcemi, Čech na Ukrajině narazí. K otevření účtu totiž potřebuje kromě pasu ještě identifikační číslo přidělené ukrajinskou daňovou správou. V opačném případě mu otevřou účet s transakčním limitem v přepočtu okolo 10 000 Kč měsíčně.

Za předpokladu, že by se mu přesto účet na Ukrajině podařilo otevřít, při tak vysokém vkladu i tam bude dokládat původ prostředků. Nedoloží? Přijde o ně.

Předpokládejme, že ukrajinskou banku telefonující čtenář ošálil a peníze vložil. Jednorázový převod do Česka nejspíše projde, ale opakované převody už neuniknou jednak ukrajinské centrální bance, jednak ani českému Finančně analytickému útvaru Ministerstva financí. Oběma orgánům bude muset vysvětlovat původ peněz. A pokud poctivě řekne, že si jen zahrál na veksláka, skočí na něj Česká národní banka, protože nemá oprávnění ke směnárenské činnosti. Ve výsledku by to byla velmi drahá „pomoc“ Ukrajincům. Vážně, nedělejte to.

Chcete pomoci? Kupte hřivny na budoucí dovolenou

Pokud byste chtěli pomoci Ukrajincům směnit jejich hřivny, je tu cesta. Můžete je nakoupit za aktuální kurz, a až válka na Ukrajině skončí, jet do jejich země na dovolenou a takto nakoupené hřivny u nich utratit.

Je potřeba ale dodat, že tato pomoc s pohledu financí je spíše „rizikovou investicí“. Pokud by ale vyšla, zabijete pomyslně tři mouchy jednou ranou: pomůžete lidem v nouzi, pomůžete při obnově Ukrajiny a strávíte nevšední dovolenou.