Pokud jste byli v posledních letech na Slovensku, jistě dobře víte, že klasické papírové kupóny tam nahradily elektronické dálniční známky, které jsou vázány na SPZ jednotlivých vozidel. Tento systém je založen na registraci vozidel do centrální evidence úhrady dálničních známek, kam jsou mimo jiné zaznamenávány údaje o konkrétním vozidle spolu s údaji o typu a platnosti uhrazené dálniční známky. Tu je nutné zakoupit vždy před užitím vymezených úseků dálnic a rychlostních silnic, které zpoplatnění podléhají (placené úseky slovenských silnic najdete zde). Za zakoupení dálničního kupónu zodpovídá provozovatel vozidla.

Jak a kde koupit dálniční známku?

Elektronickou známku je možné uhradit bez zdlouhavého čekání přes internetový portál (eznamka.sk), mobilní aplikaci, ale také na vybraných místech, nejčastěji na čerpacích stanicích či prostřednictvím samoobslužných zařízení, která bývají umístěna zejména na hraničních přechodech.

Slovenskou dálniční známku lze zaplatit jak kartou (v případě internetových portálů a aplikace), tak hotově (na obchodních místech). Počítejte ale s tím, že zejména u pokladen v blízkosti hraničních přechodů bývá v sezóně fronta, a to i na několik desítek minut.

Po zaplacení kupónu vám bude vystaven doklad, který podle zákona č. 488/2013 Sb. slouží jako oficiální doklad o úhradě dálniční známky. Toto potvrzení rovněž obsahuje údaje vedoucí k identifikaci konkrétního vozidla, ale také typ a dobu platnosti zakoupené dálniční známky.

Typy slovenských dálničních známek

Slovenská dálniční známka je stejně jako ta česká vázána vždy na určité časové období. Na počtu ujetých kilometrů ani četnosti užívání zpoplatněných úseků pak vůbec nezáleží. Elektronický kupón lze u našich sousedů koupit na 10, 30 či 365 dní či kalendářní rok.

Dálniční známka s platností na kalendářní rok je platná vždy od 1. ledna (nebo od jiného dne úhrady v příslušném kalendářním roce) do 31. ledna následujícího roku,

dálniční známka s 365denní platností platí přesně po dobu 365 dní,

dálniční známka s 30denní platností je platná po dobu 30 dní,

dálniční známka s 10denní platností pak platí po dobu 10 dní.

Známky na 10, 30 a 365 dní platí vždy ode dne, který si jako řidič sami určíte. To jinými slovy znamená, že pokud dopředu víte, že budete v prosinci potřebovat použít placené úseky slovenských dálnic, můžete kupón pořídit i s výrazným předstihem, jeho platnost však musíte nastavit nejpozději ode dne, kdy zpoplatněnými úseky budete projíždět.

Chystáte se na Slovensku trávit oslavy Nového roku? Pak se nemusíte bát, že by nový kalendářní rok platnost kupónů ovlivnil. Pokud si v prosinci zakoupíte dálniční známku na 10 či 30 dní, bude platit i v lednu následujícího roku, tedy do konce její platnosti. Známka na 365 dní pořízená v prosinci pak bude platná opět do prosince následujícího roku, konkrétně do data, které připadá na 365. den od prvního dne platnosti.

Kdo musí mít dálniční známku?

Podle zákona musíte dálniční známku před vjezdem na zpoplatněný úsek dálnice či rychlostní silnice zakoupit v případě, že řídíte:

dvoustopé motorové vozidlo nebo jízdní soupravu do 3,5 tuny ,

, dvoustopé vozidlo kategorie M1 (vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob), a to bez ohledu na nejvyšší technickou přípustnou hmotnost soupravy,

dvoustopou soupravu tvořenou motorovým vozidlem kategorie M1 a N1 (vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny), opět bez ohledu na nejvyšší technickou přípustnou hmotnost soupravy.

Aby platila pravidla, musí existovat i výjimky. Ty se samozřejmě najdou i v tomto případě. Bez dálniční známky na slovenských dálnicích může zpoplatněné úseky silnic použít:

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky včetně ministerstvem určených rozpočtových organizací a policie,

Ministerstvo obrany Slovenské republiky včetně rozpočtových organizací v jeho působnosti určených ministerstvem,

ozbrojené síly Slovenské republiky a Organizace severoatlantické smlouvy,

ozbrojené síly nebo civilní složky vysílajícího státu za účelem plnění služebních povinností podle zvláštního předpisu,

základní záchranné složky integrovaného záchranného systému, obecní nebo městské hasičské sbory, obecní policie a Slovenský červený kříž,

správci dálnic a silnic ve vlastnictví státu kromě koncesionáře,

Sbor vězeňské a justiční stráže,

vozidla a jízdní soupravy, které jsou zaregistrované osobou, která je držitelem parkovacího průkazu zdravotně těžce postiženého (ZTP),

vozidla a jízdní soupravy, které jsou zaregistrované osobou používající vozidlo na poskytování sociální služby, kterou neposkytuje s cílem dosáhnout zisku,

vozidla a jízdní soupravy, jejichž provozovatelem je zařízení sociální ochrany dětí a sociální kurately,

vozidla a jízdní soupravy cizích státních příslušníků vyňatých z mezistátní dohody za podmínky vzájemnosti,

historická vozidla,

finanční správa,

Národní bezpečnostní úřad,

Slovenské informační služby.

Některá z vozidel a jízdních souprav zmíněných orgánů a služeb jsou však povinna provést alespoň registraci předmětného vozidla do systému, a to pomocí speciálního formuláře určeného k těmto účelům.

Kromě výše jmenovaných vozidel se povinnost mít dálniční známku stejně jako v České republice netýká také motocyklů všech kategorií, ale ani nákladních automobilů, na které se vztahuje systém elektronického dálničního mýta.

Kolik stojí slovenská dálniční známka?

Ceny se ani letos nemění. V případě automobilů či jízdních souprav do 3,5 tuny jsou následující:

dálniční známka s platností na kalendářní rok – 50 eur,

dálniční známka s 365denní platností – 50 eur,

dálniční známka s 30denní platností – 14 eur,

dálniční známka s 10denní platností – 10 eur.

Nezapomínejte na to, že vlastní dálniční známku musí mít i přívěs, a to v případě, kdy celková hmotnost jízdní soupravy překročí hmotnost 3,5 tuny. Pokud celková hmotnost jízdní soupravy zůstane nižší než 3,5 tuny, povinnost úhrady dálniční známky se vztahuje pouze na vozidlo. Ceny dálniční známky pro vozidla a přípojná vozidla zůstávají stejné.

Kontrola a sankce

Co se týče kontroly dálničních známek, probíhá rovněž elektronicky. Konkrétně Slováci monitorují kupóny pomocí mýtných bran nebo přenosných zařízení a v případě jízdy na zpoplatněném úseku komunikace bez dálniční známky hrozí řidiči pokuta až 500 eur.

