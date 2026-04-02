Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Harmonogram chystaných změn v oblasti důchodů se změnil. Vyplynulo to z legislativního plánu, který v březnu schválila vláda. Co tedy začne platit nejdříve a které novinky přijdou později, než měly?
Ministerstvo práce, resp. ministr práce Aleš Juchelka během tohoto volebního období prostřednictvím novelizace zákona o důchodovém pojištění plánuje:
- zvýšit pravidelnou lednovou valorizaci důchodů tak, aby reflektovala růst inflace a polovinu růstu reálných mezd (nyní se důchody zvyšují o inflaci a třetinu růstu reálných mezd),
- zavést další valorizaci podle věku tak, aby lidem v penzi při dosažení 80 let vzrostla penze o 500 Kč,
- ještě více odměnit pracující důchodce,
- zastropovat důchodový věk na 65 let,
- rozšířit okruh náročných profesí, u kterých stát umožní nějakým způsobem odejít do důchodu předčasně bez sankce.
Když ministr Juchelka prezentoval chystané změny novinářům poprvé, avizoval, že od roku 2027 by měla vejít v účinnost vyšší lednová valorizace a valorizace dle věku, dále větší odměna pro pracující důchodce a zastropování důchodového věku zpět na 65 let.
Schválený plán legislativních prací pro letošní rok ale zastropování důchodového věku na 65 let neobsahuje. První novelizace tedy bude počítat jen s vyšší pravidelnou valorizací v lednu, rozšířením věkových valorizací a navyšováním penzí pro pracující důchodce.
Změny od roku 2027
Vyšší pravidelná valorizace
Pravidelná lednová valorizace se má od ledna opět navyšovat o inflaci a polovinu růstu reálných mezd (nyní je to o inflaci a třetinu růstu reálných mezd), takže bude více reflektovat zvyšování mezd a penze navýší v lednu víc.
Valorizace podle věku
Od ledna se mají rozšířit věkově podmíněné valorizace u starších seniorů. Podle aktuálního vyjádření z ministerstva práce budou nastavené tak, aby od 80 let zvyšovaly během každých pěti let penzi o pětistovku a v pozdějším věku ještě více:
Věkové valorizace jsou navrženy jako zvýšení o 500 Kč ve věku 80, 85, 90 a 95 let a zvýšení o 1000 Kč ve věku 100 let.
Nyní se důchod navyšuje o 1000 Kč příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let. Původně však měly být věkové valorizace štědřejší a měly navyšovat penzi v 80 letech o 500 Kč, v 85 letech o 1000 Kč, v 90 letech o 1500 Kč a ve 100 letech o 2000 Kč.
Další odměna pro pracující důchodce
Od příštího roku se také také rozšířit odměna pro pracující důchodce. Aktuálně mohou v případě, že mají nárok na výplatu starobního důchodu a nechávají si vyplácet plnou penzi, uplatňovat pracující lidé v penzi slevu z pojistného na důchodové pojištění.
Dále plánuje Juchelka zavést navyšování důchodů za práci v penzi. V této oblasti ale došlo – potichu – ke změně. Zatímco v Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že se navýší důchod za každý odpracovaný rok o 1,5 % vyměřovacího základu, nyní MPSV uvádí, že navyšovat se bude jen o 1,5 % procentní výměry, což není totéž.
Původně Juchelka nastínil scénář podle následujících pravidel:
- navýšení penze pro důchodce, kteří si nenechávají vyplácet důchod, a to o 1,5 % procentní výměry za každých 90 dní činnosti (navýšení bude podmíněno podáním žádosti),
- navýšení pro ty, kteří si nechávají vyplácet polovinu penze, a to o 1,5 % procentní výměry za každých 180 dní činnosti (navýšení bude podmíněno podáním žádosti),
- navýšení pro ty, kteří si nechávají při výdělečné činnosti vyplácet plnou penzi, a to o 1,5 % procentní výměry za každých 365 odpracovaných dnů (má se přiznávat automaticky, bez nutnosti žádat).
Při získání doby kratší než je 365 dní má získat pojištěnec nárok aspoň na poměrnou část tohoto zvýšení. Takže zúročí i tu získanou dobu pojištění při výdělečné činnosti, která nedosáhne plné 365denní délky.
Podle čerstvého vyjádření MPSV se
zaměstnancům zvýší důchody v lednu společně s pravidelnou valorizací, OSVČ se zvýší důchody po podání přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok a doplatí se zvýšení pod ledna do měsíce, od kdy bude platit.
Oproti původnímu scénáři nyní ministerstvo nezmínilo varianty rychlejšího navyšování pro důchodce, kteří si nechávají vyplácet jen polovinu penze nebo kteří si ji nenechávají vyplácet vůbec, zmiňuje jen variantu navýšení za 365 odpracovaných dní při výplatě důchodu nebo poměrné navýšení za odpracované dny, které nedosáhly celého roku.
S dalšími změnami v oblasti důchodů se pro tento rok nepočítá. První vlnu novelizace, která přinese změny platné od příštího roku, by mělo ministerstvo práce předložit během dubna.
Juchelka později oznámil, že zastropování důchodového věku na 65 letech proběhne až s úpravou pravidel pro riziková povolání a je třeba ho ještě probrat na tripartitě (se zástupci odborů a zaměstnavatelů – pozn. red.).
Změny od roku 2028
Jenže zastropování důchodového věku aktuálně není obsaženo ani v úkolech a cílech ministra práce ve výhledu legislativních prací pro rok 2027 – 2029, zatímco úprava týkající se rizikových povolání tu s plánovanou účinností od roku 2028 uvedena je:
Účelem je sjednotit pravidla pro možnost odchodu do starobního důchodu v nižším věku u všech pojištěnců, jejichž práci lze podle analýzy Ministerstva zdravotnictví považovat za rizikovou.
Důchody pro náročné profese
Původně Juchelka odhadoval účinnost změn týkající se důchodů pro lidi v rizikových profesích na červen 2028, ve výhledu legislativních prací je uvedena už na začátek roku 2028, ale to se samozřejmě ještě může měnit.
Ministr práce před časem uvedl, že se mají změny dotknout zaměstnanců v práci, která je zařazena ve třetí kategorii rizik. Ta měla původně mít stejná pravidla, jako čtvrtá kategorie, ale minulá vláda to před schvalováním narychlo změnila. V důsledku toho nyní platí, že pro zaměstnance z profesí kategorie 3 platí jiné zvýhodnění a navíc na něj má nárok mnohem méně lidí, než se původně počítalo.
Nová vláda to chce změnit a skupinu lidí s tímto nárokem podle Juchelky zvětšit.
Záměrem vlády je rozšířit okruh náročných profesí, u nichž stát uzná zvýšenou zátěž práce a odpovídající nároky na zaměstnance. Konkrétní vymezení profesí a případné úpravy jednotlivých kategorií rizik však budou předmětem odborné debaty se sociálními partnery, upřesnilo pro Měšec.cz před časem ministerstvo práce.
Zastropování důchodového věku na 65 let
Jediné místo, které v současnosti v legislativním výhledu avizuje nějaký záměr o zastropování důchodového věku na 65 letech, je citace programového prohlášení vlády, kde je tento záměr uveden. Pokud se budeme držet vyjádření ministra práce o tom, že zastropování resort práce předloží v rámci druhé vlny novelizace s důchody pro náročné profese, mohla by účinnost změn u důchodového věku nastat od roku 2028 (ačkoli v rámci jedné novelizace se dají pro různé změny samozřejmě nastavit různá data účinnosti, takže to, že spolu budou obě změny v jedné novelizaci neznamená jistě, že začnou platit od stejné chvíle).
Záměr vrátit hranici důchodového věku na 65 let je zakotven v Programovém prohlášení vlády a bude realizován druhou novelou zákona o důchodovém pojištění, která bude vládě předložena v roce 2027, uvedlo pro server Měšec.cz Oddělení komunikace ministerstva práce s tím, že zastropování důchodového věku je v příloze č. 2 k usnesení vlády z dne 23. března (Výhled legislativních prací vlády na léta 2027 až 2029 část Vztah výše uvedených úkolů k programovým prioritám vlády a ke koaliční smlouvě).
Vláda chce tedy nastavit důchodový věk na 65 let pro obě pohlaví, nechá tedy v platnosti současný rychlejší růst důchodového věku u žen tak, aby se v budoucnu sjednotil s muži.
Postupné zvyšování důchodového věku je nastaveno tak, aby v budoucnu došlo ke sjednocení důchodového věku mužů a žen, na tom připravovaná právní úprava nic nezmění, jen se sníží hranice důchodového věku opět na 65 let pro obě pohlaví, potvrdilo serveru Měšec.cz před časem ministerstvo práce.
Předchozí vláda navázala důchodový věk na tzv. naději dožití s tím, že by lidé měli mít šanci strávit v důchodu 20 let. Údaj o naději dožití pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad (ČSÚ) na základě dat o střední délce života v 50 letech u mužů a žen. Věková hranice 65 let se měla prolomit v roce 2031 u osob narozených po roce 1965.
Pro státní rozpočet je každé odložení drahého opatření dobré. Odbory plány současné vlády vítají s tím, že by měl stát brát ohled nejen na to, jakého věku se dožíváme, ale i toho, jak dlouho jsme ve stáří zdraví. Zástupci zaměstnavatelů a analytici trhu práce naopak poukazují na to, že je nedostatek pracovních sil a dřívější odchod do důchodu, zejména u silných ročníků nepříznivě ovlivní trh práce. Stát by se měl proto snažit udržet lidi ekonomicky aktivní co nejdéle.
Slibem nezarmoutíš
Jak už jsme avizovali, další změny v důchodech vláda neplánuje, nedojde ani na obnovení valorizace výchovného. I když je to pro státní rozpočet i obecně dobrá zpráva, připomeňme, že dle předvolebních slibů mělo hnutí ANO důchodovou reformu resp. „zvěrstva“, jak ji nazvala Alena Schillerová, po volbách zrušit, „přes to nejede vlak“ jak slíbil současný ministr práce Juchelka.
Není to poprvé, co hnutí ANO vládne a svému předvolebnímu volání nedostojí. Andrej Babiš se například před tím, než vyhrál volby poprvé, zaklínal vyřešením otázky důchodů a nakonec k žádným výraznějším změnám nedošlo.
Sliby před těmito volbami strana nedodrží jak v oblasti důchodů (kromě zrušení penzijní reformy např. měly být i vyšší věkové valorizace nebo jiný způsob provedení navýšení penze za práci v důchodu), tak v oblasti daně z příjmů fyzických osob (např. zrušení podmínky péče o tříleté děti u slevy na manžela) či právnických osob (snížení sazby daně na 19 %). (Aktualizace: Podle vyjádření Schillerové by firmy mohly místo nižší sazby daně využít rychlejší odpisy, které jim také dokážou ulevit – vyšší náklady – nižší daň, řešení je však v této variantě šetrnější ke státnímu rozpočtu, protože hospodářství o daň nepřijde, jen se odloží na později, až se odpisy vyčerpají).