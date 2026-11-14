Slevy týdne: Douglas zlevňuje až o 50 %, Vodafone dává až 17 000 Kč na telefony

Douglas: Black Friday se slevami až 50 %
Parfémy a kosmetika patří k nejoblíbenějším vánočním dárkům a v Douglasu je teď pořídíte výrazně levněji. Na vybrané produkty tu v rámci Black Friday dávají slevy až 50 %. Akce platí do 29. listopadu, takže dárky můžete mít vyřešené s předstihem.
Vodafone: sleva až 17 000 Kč na dva telefony
Kdo plánuje vyměnit telefon sobě i partnerovi nebo dětem, může se podívat k Vodafonu. Na vybraný pár telefonů dává k tarifům Extra slevu až 17 000 Kč. Počítejte ale s tím, že sleva je vázaná na tarif, takže než podepíšete, sečtěte si, kolik za dva roky zaplatíte celkem. Akce platí do 30. listopadu.
CCC: 40 % dolů z tašek, batohů a kufrů
Chystáte se na zimní dovolenou, nebo hledáte dárek pro někoho, kdo často cestuje? CCC teď nabízí slevu 40 % na tašky, batohy a kufry. Je tu ale háček – sleva platí exkluzivně pro členy Modivo Club. Akce běží do 30. listopadu.
V košíku máte zboží za 17 mega. Pokračovat v nákupu?
Tohle je nejdražší věc na Alze. Stojí skoro 17 milionů a žádný slevový kód na ní nemáme :(
Za cenu pražského bytu dostanete jednu krabici. Uvnitř je ale osm grafických karet NVIDIA B300 a osm zdrojů po 3 000 W.
Raiffeisenbank: polovina peněz za online zábavu zpět a kreditka na rok zdarma
Pokud uvažujete o změně banky, Raiffeisenbank teď k běžnému účtu nabízí 50 % zpět z plateb za online zábavu, a to po dobu prvních 12 měsíců. Pro ty, kdo si platí streamovací služby, to může být příjemná úspora. Přesné podmínky, za jakých vrácení funguje, najdete v pravidlech akce. Kdo by chtěl rovnou i kreditní kartu, může si od Raiffeisenbank pořídit kreditní kartu STYLE, kterou má první rok zdarma. Obě nabídky platí do konce roku.
Zoohit: Black Friday i pro mazlíčky
Na Black Friday nemusí čekat jen lidé. Zoohit zlevňuje až o 40 %, takže je ideální chvíle doplnit zásoby pro psa nebo kočku na delší dobu dopředu. Slevy platí do 30. listopadu.
Trenýrkárna: 26 % dolů z celého sortimentu
Trenýrky a ponožky patří k jistým dárkům pod stromeček a v Trenýrkárně je teď pořídíte levněji. S kódem SNEHULAK26 získáte slevu 26 % na všechno. Kód platí až do konce roku, takže se dá využít i na poslední chvíli před Vánoci.
Tchibo: 25 % sleva při nákupu nad 1 499 Kč
Tchibo se k Black Friday přidává slevou 25 % při nákupu nad 1 499 Kč. Hranice není nijak vysoká, takže ji snadno pokryjete kávou do zásoby a pár drobnostmi navíc. Sleva platí do 30. listopadu.
New Balance: slevy až 30 %
Kdo si chtěl pořídit nové tenisky nebo sportovní oblečení, může zamířit do e-shopu New Balance. Na vybrané zboží tu teď dávají slevy až 30 %. Akce platí do 30. listopadu.
Tescoma: 20 % na vše nad 699 Kč
Kuchyňské vybavení od Tescomy je teď levnější o 20 %, a to na celý sortiment při nákupu nad 699 Kč. Stačí v košíku zadat kód 34LET. Pozor, akce je kratší než většina ostatních a končí už 23. listopadu.
NejlevnejsiPneu: doprava zdarma a tričko k tomu
Kdo ještě nepřezul na zimní, má poslední šanci. NejlevnejsiPneu.cz vozí osobní pneumatiky s dopravou zdarma, což u čtyř kol ušetří nezanedbatelnou částku. K pneumatikám Tomket navíc přibalí tričko zdarma. Akce platí do konce roku.
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