Slevy na víkend: nábytek do kuchyně levnější o 40 % a horská elektrokola až o 44 %

Dnes
Nábytek do kuchyně a jídelen pořídíte až o 40 % levněji, Alza dny jsou v plném proudu a nabízí slevy až 30 % a horské elektrokolo se slevou 44 % skoro nejde odmítnout.
Sháníte stále Vánoční dárky? A co zkusit Slevomat? Nyní si můžete navíc každý den vyloupnout odměnu z adventního kalendáře.

Bydlení a kuchyně levněji

Baumax zlevnil nábytek do kuchyně a jídelen až o 40 %, takže levněji pořídíte jídelní stoly, židle, skříňky i doplňky pro každodenní provoz domácnosti.

XXXLutz nabízí slevu až 21% na nádobí a kuchyňské vybavení, díky které doplníte kuchyň kvalitními hrnci, příbory a dalším vybavením bez výrazného zásahu do rozpočtu.

IDEA má slevy až 40 % na bytový textil, typicky deky, povlečení a závěsy, které pomohou rychle zútulnit ložnici i obývák.

 Pro ty, kteří řeší detaily interiéru, jsou na SIKO.cz skleněné dveře se slevou až 15 %, a to jak v posuvném, tak otočném provedení.

Móda a doplňky

Zalando Outlet dává slevy až 60 % na dámské šaty, od volnočasových modelů po elegantní kousky na společenské akce. Pro pánský šatník se vyplatí sledovat Zalando Lounge, kde jsou pánské boty známých značek se slevami až 75 %, včetně tenisek, polobotek a zimní obuvi.

Evona nabízí až 40 % slevu na pánské spodní prádlo – boxerky, slipy, tílka i sety – takže lze relativně levně obnovit základ šatníku. 

Lelosi motivuje k větším nákupům dárkem zdarma při objednávce nad 2700 Kč, typicky ve formě dalšího oblečení či doplňku.

Krása, zdraví a domácí lékárnička

Notino má k vybraným nákupům speciální dárky zdarma, v praxi jde o kosmetické doplňky, pečující přípravky nebo dekorativní kosmetiku. U vybraných položek lze navíc získat slevu na další produkt, takže se akce vyplatí při větších nákupech kosmetiky.

Pro podporu pohybového aparátu nabízí Kloubus slevu 25 % při koupi čtyř balení, což představuje kompletní čtyřměsíční kúru na klouby.

Kdo řeší dlouhodobou péči o zdraví, může výhodněji pořídit i přírodní antioxidační doplňky Blendea, které začínají na 30 Kč.

Technologie, zábava a pojištění

SkyShowtime nabízí šest měsíců předplatného se slevou zhruba třetinu běžné ceny, takže streamovací služby na půl roku vyjdou výrazně levněji než při měsíční platbě. Pro ty, kteří preferují „doma“ zábavu, jde o relativně levný způsob, jak mít dlouhodobý přístup k filmům a seriálům.

Majitelé více domácích mazlíčků mohou u PetExpert získat za pojištění další zvířat měsíce zdarma – za druhé zvíře 1 měsíc, za třetí 2, za čtvrté 3 a za páté 4 měsíce pojištění navíc. Při pojištění celé „zvířecí smečky“ tak celkový roční náklad výrazně klesá.

Alza dny vám ušetří až 30 % z ceny. Mrkněte na tisíce produktů, které se vám na Vánoce určitě hodí.

Sport a volný čas

InSPORTline zlevnil horská elektrokola až o 44 %, v akci jsou modely s výkonným motorem a delším dojezdem vhodné pro rekreační i intenzivnější jízdu. Při pořizovací ceně elektrokol tak sleva znamená úsporu v řádu tisíců až desítek tisíc korun podle konkrétního modelu.

Rybáři mohou využít slevový kupon Chytapust na kvalitní podběráky a příslušenství se slevou až 25 %, v nabídce jsou i teleskopické varianty.

Pro vybavení domu a zahrady se vyplatí sledovat také kategorii „Dům a zahrada“ na Allegro, kde běží slevy až 30 % na nábytek, nářadí a dekorace.

