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Sleva 25 % u Douglas, výhodný tarif od Vodafone i bonus 7 500 Kč za energie

Redakce
20. 6. 2026
Doba čtení: 2 minuty
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Slevy
Autor: Redakce a ChatGPT
Léto je tu a s ním i chuť něco si dopřát – ať už nové parfémy, lehčí boty na procházky, nebo jen výhodnější tarif, který vám ušetří pár stovek měsíčně. Tenhle týden jsme pro vás proklikali desítky nabídek a vybrali ty, které podle nás opravdu stojí za pozornost.
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Douglas.cz: Sleva 25 % při nákupu nad 2 700 Kč

Pokud plánujete doplnit zásoby parfémů nebo péče o pleť, teď je vhodná chvíle. Douglas nabízí slevu 25 % na nákupy nad 2 700 Kč – stačí v košíku zadat kód DEAL25 a sleva se odečte automaticky. Vyplatí se spojit nákup s kamarádkou nebo partnerem a vejít se do limitu společně, ať vám sleva neunikne kvůli pár stovkám.

E.ON.cz: Bonus až 7 500 Kč za smlouvu

Ceny energií jsou věčné téma a stojí za to čas od času zkontrolovat, jestli neplatíte zbytečně moc. E.ON teď láká nové zákazníky bonusem až 7 500 Kč za uzavření smlouvy na dodávku energií. Než ale podepíšete, doporučujeme porovnat si aktuální ceníky – bonus je hezký, ale rozhoduje hlavně to, kolik nakonec zaplatíte za kilowatthodinu.

Vivantis.cz: Sezónní výprodej se slevou až 60 %

Vivantis spustil sezónní výprodej a s kódem SALE60 se dá ušetřit pořádně – až 60 % na vybrané kosmetice a péči o tělo. Tyhle výprodeje bývají rychle vyprodané, takže pokud máte zálusk na konkrétní značku nebo produkt, nenechávejte to na poslední chvíli.

Boj s vedrem: ventilátory v Alze se slevou až 30 %

Tropické dny jsou tu a klimatizaci nemá doma každý – ventilátor je rychlé a levné řešení, jak přečkat horké noci. V Alze teď najdete širokou nabídku se slevovými kódy, tak jsme vybrali pár tipů:

  • Siguro Urban Compact U150W – kompaktní akumulátorový ventilátor bez kabelu, ideální na balkon nebo k posteli, vydrží až 15 hodin na nabití. Cena 559 Kč s kódem ALZADNY20 (Omrknout).
  • Siguro Summer Wind K350W – nejprodávanější model v kategorii, stojanový ventilátor s dotykovým displejem a dálkovým ovládáním. Cena 959 Kč s kódem ALZADNY20 (Omrknout).
  • Siguro Silent Wind S471B – tichý provoz jen 35 dB, vhodný do ložnice, s dotykovým displejem a dálkovým ovládáním. Cena 1 919 Kč s kódem ALZADNY20 (Omrknout).
  • Siguro 3D Air Luxury V750W – ventilátor i ohřívač v jednom, využijete ho celý rok. Cena 3 999 Kč s kódem ALZADNY20 (Omrknout).

Adidas.cz: Slevy až 50 % v outletu

Adidas outlet je klasika, na kterou se vyplatí čas od času zajít – tentokrát s nabídkou slev až 50 % na sportovní oblečení a obuv. Ideální moment pořídit dětem boty na prázdniny nebo si vyměnit ošoupané tenisky před letní sezónou.

CCC.eu: Výprodej až –50 %

CCC zlevnil obuv, tašky i doplňky až o 50 % v rámci mezisezónního výprodeje. Pokud nosíte konkrétní velikost a víte, co hledáte, doporučujeme nečekat – takhle výhodné kousky bývají první, co zmizí ze skladu.

Cariuma.cz: Výprodej se slevou 60 %

Cariuma je značka, která sází na udržitelnou výrobu a pohodlí, a teď nabízí výprodej se slevou 60 % na vybrané modely. Pokud jste o téhle obuvi slyšeli, ale cena vás dosud odrazovala, tohle je ten moment, kdy se to vyplatí zkusit.

Humanic CZ: Výprodej se slevami až 50 %

Humanic prodává vybrané modely obuvi se slevou až 50 % a sortiment pokrývá dámské, pánské i dětské boty. Hodí se, pokud řešíte výbavu na léto pro celou rodinu a chcete ušetřit na víc kusech najednou.

Last minute dovolená za super ceny

Plánujete dovolenou na poslední chvíli? Podívejte se na aktuální last minute zájezdy za výrazně snížené ceny. Vyrazit můžete k moři, do hor i za kulturou – nabídka zahrnuje destinace po celé Evropě i vzdálenější exotické lokality. Letenka, hotel i transfer v jednom balíčku, a to za cenu, která se vyplatí.

Aranys.cz: Výprodej šperků a bižuterie až –80 %

Klenotnictví Aranys vyprodává vybrané šperky a bižuterii se slevou až 80 %. Skvělá příležitost, jak si pořídit hezký kousek pro sebe, anebo si dopředu vyřešit dárek, aniž byste museli sáhnout hluboko do peněženky.

Mikov.cz: 100 Kč sleva za registraci

Mikov, tradiční výrobce nožů a nářadí, odměňuje nové zákazníky drobnou pozorností – 100 Kč slevou na první objednávku nad 700 Kč. Stačí se zaregistrovat a sleva se vám automaticky odečte v košíku, žádný kód si nemusíte pamatovat.

Vodafone.cz: Neomezený tarif v GIGA Kombu za 489 Kč

Hledáte tarif s neomezenými daty a voláním, ale nechce se vám platit za to majlant? Vodafone teď nabízí neomezený tarif v rámci GIGA Kombu už od 489 Kč měsíčně. Vyplatí se zkontrolovat, jestli na tom oproti svému současnému tarifu neprodělávate.

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Tak mobilní operátor vodafone mě letos v první letní den potěšil, že jim bude stačit asi od 15.8.2026 stačit dobít kredit jednou za rok, stejně jako u t-mobilu nebo kaktusu. Takže už je můžu krmit jenom dvěma stovkami Kč za rok, pokud nebudu potřebovat více volat a neprovolám kredit dříve. Bylo to rozumné rozhodnutí, protože už s jednou sim kartou jsem přešel na Kaktus, kde stačí přes aplikaci dobít padesáti Kč s prodloužením platnosti kreditu o rok a tedy platnosti sim karty.
Franta Fous


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