Sleva 25 % u Douglas, výhodný tarif od Vodafone i bonus 7 500 Kč za energie

Douglas.cz: Sleva 25 % při nákupu nad 2 700 Kč
Pokud plánujete doplnit zásoby parfémů nebo péče o pleť, teď je vhodná chvíle. Douglas nabízí slevu 25 % na nákupy nad 2 700 Kč – stačí v košíku zadat kód DEAL25 a sleva se odečte automaticky. Vyplatí se spojit nákup s kamarádkou nebo partnerem a vejít se do limitu společně, ať vám sleva neunikne kvůli pár stovkám.
E.ON.cz: Bonus až 7 500 Kč za smlouvu
Ceny energií jsou věčné téma a stojí za to čas od času zkontrolovat, jestli neplatíte zbytečně moc. E.ON teď láká nové zákazníky bonusem až 7 500 Kč za uzavření smlouvy na dodávku energií. Než ale podepíšete, doporučujeme porovnat si aktuální ceníky – bonus je hezký, ale rozhoduje hlavně to, kolik nakonec zaplatíte za kilowatthodinu.
Vivantis.cz: Sezónní výprodej se slevou až 60 %
Vivantis spustil sezónní výprodej a s kódem SALE60 se dá ušetřit pořádně – až 60 % na vybrané kosmetice a péči o tělo. Tyhle výprodeje bývají rychle vyprodané, takže pokud máte zálusk na konkrétní značku nebo produkt, nenechávejte to na poslední chvíli.
Boj s vedrem: ventilátory v Alze se slevou až 30 %
Tropické dny jsou tu a klimatizaci nemá doma každý – ventilátor je rychlé a levné řešení, jak přečkat horké noci. V Alze teď najdete širokou nabídku se slevovými kódy, tak jsme vybrali pár tipů:
- Siguro Urban Compact U150W – kompaktní akumulátorový ventilátor bez kabelu, ideální na balkon nebo k posteli, vydrží až 15 hodin na nabití. Cena 559 Kč s kódem ALZADNY20 (Omrknout).
- Siguro Summer Wind K350W – nejprodávanější model v kategorii, stojanový ventilátor s dotykovým displejem a dálkovým ovládáním. Cena 959 Kč s kódem ALZADNY20 (Omrknout).
- Siguro Silent Wind S471B – tichý provoz jen 35 dB, vhodný do ložnice, s dotykovým displejem a dálkovým ovládáním. Cena 1 919 Kč s kódem ALZADNY20 (Omrknout).
- Siguro 3D Air Luxury V750W – ventilátor i ohřívač v jednom, využijete ho celý rok. Cena 3 999 Kč s kódem ALZADNY20 (Omrknout).
Adidas.cz: Slevy až 50 % v outletu
Adidas outlet je klasika, na kterou se vyplatí čas od času zajít – tentokrát s nabídkou slev až 50 % na sportovní oblečení a obuv. Ideální moment pořídit dětem boty na prázdniny nebo si vyměnit ošoupané tenisky před letní sezónou.
CCC.eu: Výprodej až –50 %
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Cariuma.cz: Výprodej se slevou 60 %
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