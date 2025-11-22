Skvělé slevy na víkend: sleva 21 % do XXXLutz nebo 33% sleva na předplatné streamovací platformy SkyShowtime

Pravidelně pro vás vybíráme ty nejaktuálnější a nejvýhodnější slevy, které vám pomohou ušetřit peníze bez kompromisů na kvalitě nebo stylu. V dnešním výběru najdete nabídky nejen pro krásnější a útulnější domov, ale také tipy, jak podpořit zdraví nebo jak se bavit za zvýhodněné ceny. Připravte se na víkend plný nákupních inspirací!
IDEA slevový kupon – slevy až 40 % na bytový textil vám umožní snadno a levně dodat každé místnosti nový šmrnc. Vyberte si z příjemných dek, elegantního povlečení nebo závěsů, které udělají váš domov útulnější a stylovější.
Podpora vitality za pár korun s Blendea. Přírodní antioxidanty a doplňky zdraví jsou nyní k dostání už od 30 Kč. Skvělá zpráva pro všechny, kteří chtějí podpořit imunitu a celkovou vitalitu bez velkých výdajů.
Zábava a relax za hubičku. Využijte slevu až 33 % na předplatné SkyShowtime na půl roku. Přístup k stovkám filmů a seriálů za skvělou cenu zpříjemní vaše večery a pomůže relaxovat po náročném dni.
Už jste viděli všechny Black Friday slevy na Alze? Ve slevě najdete PlayStation 5, iPhony nebo třeba horkovzdušné fritézy. Mají více jak 52 tisíc zlevněných produktů! To tady fakt nejde vyjmenovat.
Elegantní skleněné dveře s výraznou slevou najdete u SIKO. Pro milovníky moderního designu jsou tady skleněné dveře se slevou až 15 %. Otočné či posuvné, tyto dveře vnesou do vašeho domova eleganci a pocit luxusu.
Rybaříte nebo máte rybáře v rodině? Příslušenství se slevou až 25 %. Při nákupu podběráků a dalšího rybářského vybavení můžete nyní ušetřit až čtvrtinu ceny. Kvalitní a cenově dostupné produkty jsou připraveny podpořit vaše rybářské výpravy.
V XXXLutz najdete široký výběr nádobí a kuchyňských doplňků se slevou až 21 %. Moderní i klasické produkty za výhodné ceny pomůžou vybavit vaši kuchyň bez zbytečných nákladů. Stačí použít náš XXXLutz slevový kupon.
Pojištění mazlíčků s měsíci zdarma od PetExpert. Majitelé více domácích mazlíčků ocení akci s až čtyřmi měsíci pojištění zdarma. Tahle výhodná nabídka vám pomůže chránit vaše zvířecí kamarády a zároveň ušetřit.
Baumax nabízí nábytek pro kuchyň a jídelnu se slevou až 40 %. Stylové a praktické kousky, které zpříjemní vaše každodenní chvíle.
Módní překvapení od Lelosi - při nákupu nad 2 700 Kč vás potěší dárek v podobě oblečení nebo stylového doplňku. Udělejte si radost a užijte si nákupy s příjemnou odměnou.