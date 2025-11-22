Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Skvělé slevy na víkend: sleva 21 % do XXXLutz nebo 33% sleva na předplatné streamovací platformy SkyShowtime

Skvělé slevy na víkend: sleva 21 % do XXXLutz nebo 33% sleva na předplatné streamovací platformy SkyShowtime

Redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Slevy, sale
Autor: Měšec.cz s využitím ChatGPT
Slevy 24 % pro rybáře, jídelny a kuchyně levnější o 40 % v Baumaxu, desetitisíce levnějších produktů v rámci Alza Black Friday nebo 15% sleva na skleněné dveře u SIKO.

Pravidelně pro vás vybíráme ty nejaktuálnější a nejvýhodnější slevy, které vám pomohou ušetřit peníze bez kompromisů na kvalitě nebo stylu. V dnešním výběru najdete nabídky nejen pro krásnější a útulnější domov, ale také tipy, jak podpořit zdraví nebo jak se bavit za zvýhodněné ceny. Připravte se na víkend plný nákupních inspirací!

IDEA slevový kupon – slevy až 40 % na bytový textil vám umožní snadno a levně dodat každé místnosti nový šmrnc. Vyberte si z příjemných dek, elegantního povlečení nebo závěsů, které udělají váš domov útulnější a stylovější.

Podpora vitality za pár korun s BlendeaPřírodní antioxidanty a doplňky zdraví jsou nyní k dostání už od 30 Kč. Skvělá zpráva pro všechny, kteří chtějí podpořit imunitu a celkovou vitalitu bez velkých výdajů.

Zábava a relax za hubičku. Využijte slevu až 33 % na předplatné SkyShowtime na půl roku. Přístup k stovkám filmů a seriálů za skvělou cenu zpříjemní vaše večery a pomůže relaxovat po náročném dni.

Už jste viděli všechny Black Friday slevy na Alze? Ve slevě najdete PlayStation 5, iPhony nebo třeba horkovzdušné fritézy. Mají více jak 52 tisíc zlevněných produktů! To tady fakt nejde vyjmenovat.

Elegantní skleněné dveře s výraznou slevou najdete u SIKOPro milovníky moderního designu jsou tady skleněné dveře se slevou až 15 %. Otočné či posuvné, tyto dveře vnesou do vašeho domova eleganci a pocit luxusu.

Rybaříte nebo máte rybáře v rodině? Příslušenství se slevou až 25 %. Při nákupu podběráků a dalšího rybářského vybavení můžete nyní ušetřit až čtvrtinu ceny. Kvalitní a cenově dostupné produkty jsou připraveny podpořit vaše rybářské výpravy.

XXXLutz najdete široký výběr nádobí a kuchyňských doplňků se slevou až 21 %. Moderní i klasické produkty za výhodné ceny pomůžou vybavit vaši kuchyň bez zbytečných nákladů. Stačí použít náš  XXXLutz slevový kupon

Pojištění mazlíčků s měsíci zdarma od PetExpertMajitelé více domácích mazlíčků ocení akci s až čtyřmi měsíci pojištění zdarma. Tahle výhodná nabídka vám pomůže chránit vaše zvířecí kamarády a zároveň ušetřit.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Baumax nabízí nábytek pro kuchyň a jídelnu se slevou až 40 %. Stylové a praktické kousky, které zpříjemní vaše každodenní chvíle.

Módní překvapení od Lelosipři nákupu nad 2 700 Kč vás potěší dárek v podobě oblečení nebo stylového doplňku. Udělejte si radost a užijte si nákupy s příjemnou odměnou.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Měšec - čtverec logo

Redakce

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).