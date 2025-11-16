Skvělé slevy na víkend: Elektrokola se slevou 44 % nebo mínus 60 % na dámské šaty

Pravidelně vám budeme nově přinášet výběr nejlepších a nejaktuálnějších slev, protože věříme, že každý rád ušetří, aniž by musel dělat kompromisy na kvalitě nebo stylu. Na trhu je totiž každý den nespočet zajímavých nabídek, které nejen ochrání vaši peněženku, ale také obohatí váš domov, šatník či zdraví.
Proměňte svůj domov v krásné místo se stylem a vkusem! SHEIN nabízí až 25% slevu na bytový textil, dekorace, úložné boxy a designové doplňky, které dokážou každou místnost oživit a dodat jí nový nádech. Ať už toužíte po útulných polštářích, elegantních svíčkách nebo praktických organizérech, teď je ten pravý čas. Ušetříte a zároveň váš dům bude vypadat jako z magazínu.
Sekce Dům a zahrada na Allegru: Slevy až 30% na nábytek, nářadí a doplňky pro dům i zahradu otevírají dveře k domácím projektům bez zbytečných výdajů. Chcete nové křeslo na terasu, stylový jídelní stůl nebo spolehlivé zahradní nářadí? Tato nabídka vám dodá inspiraci i možnosti, jak si vytvořit vlastní oázu klidu.
Dr.Max vám dá dárek k nákupu: Kdo by neměl rád akci “kup jednu, druhou máš zadarmo”? Dr.Max tohle pravidlo aplikuje na léky, hygienické potřeby a kosmetiku, takže při doplnění domácí lékárničky nebo zásob kosmetiky na péči ušetříte víc, než čekáte. Skvělá šance pro rodiny, které chtějí mít vše potřebné vždy po ruce a přitom nezatížit rozpočet.
Zalando Outlet – šatník jako z přehlídky: Nádherné dámské šaty s ještě nádhernějšími slevami až 60%. Od elegantních večerních modelů po pohodlné ležérní kousky, které perfektně ladí do každodenního života. Vylepšete svůj styl bez zbytečných nákladů a buďte středem pozornosti při každé příležitosti.
Pánové, připravte se na komfort s až 40% slevou na spodní prádlo Evona. Vysoce kvalitní materiály a skvělý střih znamenají, že nejen pohodlí, ale i styl jsou zaručeny. Nyní máte skvělou příležitost obnovit svou zásobu základního oblečení, které vás podpoří po celý den.
Nákupy na Notino získávají nový rozměr díky speciálním dárkům k objednávkám zdarma. Kosmetické doplňky, pečující přípravky nebo dekorativní kosmetika jako bonus vás potěší při každé objednávce a udělají z běžného nákupu malý svátek.
Zalando Lounge pro muže s vkusem: Pánové, vybírejte boty od známých značek se slevami až 50 %. Tenisky, polobotky, mokasíny i zimní bota s módním designem teď pořídíte za zlomek ceny. Komfort a styl nikdy nebyly dostupnější.
Baumax zve k novým kuchyňským zážitkům: Nábytek pro kuchyň a jídelnu s až 40% slevou přináší nejen funkčnost, ale i skvělý design do vašeho domova. Jídelní stoly, židle a další doplňky, které vás inspirují k příjemným chvílím stráveným u jídla s rodinou či přáteli.
Podpora kloubů je nezbytná pro aktivní život, a když teď můžete ušetřit 25 % při koupi čtyř balení doplňku Kloubus, je to příležitost, kterou stojí za to využít. Čtyřměsíční kúra pomáhá udržet klouby zdravé a pohyblivé bez kompromisů.
inSPORTline – elektrokola pro radost: Objevte svobodu jízdy na horských elektrokolech s úžasnou slevou až 44 %. Výkonné motory, dlouhý dojezd a moderní design, ideální nejen pro sportovce, ale i pro ty, kdo chtějí spojit pohyb s novým zážitkem.
