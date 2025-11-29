Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Skvělé slevy na víkend: Dámské šaty se slevou 50 % nebo až 57 % na úložné prostory

Skvělé slevy na víkend: Dámské šaty se slevou 50 % nebo až 57 % na úložné prostory

Dnes
Sportovní móda se slevou až 55 % nebo komody, skříně a regály, které vám pomohou zorganizovat váš domov se slevou až 57 %. A co nabízí BlackFriday u Alzy?

Pravidelně vám přinášíme přehled těch nejzajímavějších a nejvýhodnějších slev, které vám pomohou ušetřit peníze, aniž byste museli dělat kompromisy na kvalitě či stylu. Tento víkend jsme pro vás připravili tipy, které potěší milovníky módy, pořádek v domácnosti i zdravý životní styl.

Nové kousky do šatníku za polovic

SHEIN nabízí až 50% slevu na stylové a pohodlné dámské šaty v nové kolekci. Ať už hledáte modely na pracovní schůzky nebo pro volný čas, nyní je ideální čas vylepšit svůj šatník za zlomek původní ceny.

Úložné prostory se slevou až 57 %

IDEA nábytek přináší skvělé nabídky na komody, skříně a regály, které vám pomohou zorganizovat váš domov jednoduše a stylově. Slevy až 57 % znamenají výraznou úsporu, která se vyplatí každému, kdo touží po pořádku.

Výhodná koupelna díky Baumaxu

Baumax nabízí stovky produktů do koupelny se slevami až 40 %. Kvalitní sprchové kouty, vany i nábytek zaručují nejen estetiku, ale i funkčnost, která zpříjemní každodenní péči o sebe.

Pojištění mazlíčků od PetExpert už od 199 Kč měsíčně

Pro všechny majitele psů a koček je tu výhodná nabídka pojištění od PetExpert. Kompletní péče, široká podpora a klid na duši za cenu, kterou si můžete dovolit.

Dvojitá radost při nákupu doplňků Blendea

Využijte akci 1+1 zdarma na prémiové přírodní doplňky Blendea, které přispívají k lepšímu zdraví a vitalitě. Skvělý způsob, jak pečovat o sebe i své blízké bez zbytečných nákladů.

Za pár korun o hodně víc zdraví

Speciální akce Kloubus 3+1 dává možnost získat jedno balení zdarma při koupi tří. Péče o klouby a pohybový aparát nikdy nebyla tak dostupná a efektivní.

Slevy až 40 % na moderní technologie od Allegro

Pořiďte si smartphony, notebooky a další elektroniku se slevou až 40 %. Kvalitní zařízení pomohou s prací i zábavou za ceny, které potěší.

BlackFriday na Alze

Už jste viděli všechny Black Friday slevy na Alze? Ve slevě najdete PlayStation 5, iPhony nebo třeba horkovzdušné fritézy. Mají více jak 52 tisíc zlevněných produktů! To tady fakt nejde vyjmenovat.

Luxusní parfémy za méně

Notino nabízí až 40% slevy na dámské i pánské parfémy. Udělejte si nebo svým blízkým radost vůněmi známých značek za výhodné ceny.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Dámské sportovní oblečení za polovinu ceny

Vyberte si z nabídky Zalando sportovní módu s až 55% slevou. Pohodlné legíny, mikiny a další kousky pro aktivní životní styl jsou teď dostupné za velmi výhodné ceny.

Pouze online: XXXLutz sleva až 15 %

Využijte speciální akci na vybrané produkty nábytku a dekorací v XXXLutz. Sleva platí pouze pro zboží v kategorii „Pouze online“ a nabízí skvělý způsob, jak vylepšit váš domov s menší investicí.

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Prosím, můžete tu přestat propagovat ty "úžasné slevy"? Ono se totiž nakonec vždycky ukáže, že prakticky stejné zboží, které jeden prodejce prodává s "bombastickou slevou", má jiný prodejce levnější a bez slevy. Ona i ta obr reklama totiž něco stojí. A jakže to říkali obchodníci za 1.republiky? "Dobré zboží se chválí samo". Tak se toho pokusme držet.
Kousavka

