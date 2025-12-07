Skvělé slevy na víkend: Akce 3 za 2 na dětskou výživu nebo až 60 % na ložní prádlo

Pravidelně vám přinášíme výběr nejlepších a nejaktuálnějších slev, protože věříme, že každý rád ušetří, aniž by musel dělat kompromisy na kvalitě nebo stylu. Na trhu je totiž každý den nespočet zajímavých nabídek, které nejen ochrání vaši peněženku, ale také obohatí váš domov, šatník či zdraví.
Dr.Max má akcí 3 za cenu 2 na dětskou výživu, kosmetiku a produkty péče: Při koupi tří kusů získáte jeden zdarma, což znamená skutečnou úsporu na každodenních základních potřebách. Ideální pro rodiny s dětmi, které potřebují doplnit zásoby výživy nebo hygieny bez zbytečných výdajů.
Ložnice jako z módního katalogu díky Zalando Lounge: Slevy až 60 % na domácí textil včetně přikrývek, povlečení, polštářů a dek umožní snadno vytvořit útulný prostor pro odpočinek. Vyberte si z široké škály designů, které ladí s každým stylem interiéru, a proměňte svou ložnici za zlomek obvyklé ceny.
Lelosi outlet pro perfektní džíny: Dámské džíny se slevou až 50 % v různých střizích, délkách a barvách, které dokonale sedí a vydrží mnoho let. Ať už preferujete slim fit nebo volnější modely, tato nabídka je šancí obnovit šatník stylově, pohodlně a za výhodnou cenu.
Baumax promění vaši koupelnu: Slevy až 40% na sanitární vybavení, sprchové kouty, vany, nábytek i doplňky spojují moderní design s praktičností. Nyní můžete pořídit kvalitní vybavení, které zpříjemní ranní i večerní rutinu, a vytvořit funkční koupelnu bez velkých investic.
Sháníte ještě Vánoční dárky? A co zkusit Slevomat? Nyní si můžete navíc každý den vyloupnout odměnu z adventního kalendáře.
Elektronika na míru s Allegro: Až 40% slevy na smartphony, notebooky, tablety a gadgety usnadní práci, studium i zábavu. Vyberte si z aktuálních modelů s vysokým výkonem, které teď pořídíte výhodně a bez kompromisů.
Notino lákavé vůně: Extra úspora až 40 % na parfémy pro muže i ženy od prémiových značek podtrhne váš styl. Perfektní příležitost obdarovat blízké nebo doplnit sbírku oblíbených vůní.
Alza dny vám ušetří až 30 % z ceny. Co třeba tablet Lenovo levnější skoro o tisíc korun?
Sportovní oblečení pro ženy v Zalando: Velké slevy až 55 % na legíny, mikiny, podprsenky a bundy od top značek. Kvalitní materiály zajistí pohodlí při cvičení i volném čase. Nyní můžete investovat do aktivního životního stylu levněji.
