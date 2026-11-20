Koupíte nemovitost a následně zjistíte skryté vady, kvůli kterým můžete mít nárok na slevu z kupní ceny. Nabízí se jednoduchá úvaha: necháte spočítat náklady na opravu a stejnou částku budete požadovat po prodávajícím. Takový postup ale nemusí vést ke správnému výsledku.
Náklady na odstranění vad jsou jen jedním z hledisek. Záleží také na tom, jak vady ovlivňují užívání a hodnotu nemovitosti, zda se dům opravou zhodnotí a za jakou cenu jste jej koupili.
Shrnutí v kostce
- Sleva se nemusí rovnat ceně opravy. Posuzuje se i dopad vad na užívání, hodnotu a životnost nemovitosti.
- Oprava může starší dům zhodnotit. Sleva má napravit vady, nikoli kupujícímu přinést výhodu nad rámec smlouvy.
- Vzorec pracuje se třemi cenami. Se sjednanou kupní cenou a s obvyklými cenami nemovitosti bez vytýkaných vad a s nimi.
- Procentní pokles obvyklé ceny se promítne do sjednané ceny. V uvedeném příkladu znamená pokles o 30 % při koupi za 9 milionů Kč slevu 2,7 milionu Kč.
- Vzorec není jediným možným postupem. Rozhodují okolnosti případu; při zvažování sporu počítejte také s náklady na znalce a právní pomoc.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Sleva má vyrovnat rozdíl mezi slíbeným a skutečným stavem
Pokud po prodávajícím požadujete slevu kvůli vadám nemovitosti, uplatňujete tím takzvaná práva z vadného plnění. Smyslem slevy je vyrovnat rozdíl mezi tím, co jste podle smlouvy měli dostat, a tím, co jste skutečně získali.
Nejvyšší soud tento účel popsal v rozsudku (sp. zn. 23 Cdo 2042/2020 ze dne 19. dubna 2022) jako nápravu „porušené ekvivalence vzájemných plnění“.
V běžné řeči to znamená, že cena má odpovídat kvalitě a hodnotě nemovitosti, na které jste se s prodávajícím dohodli. Sleva má napravit zhoršení způsobené vadami. Nemá vám přinést výhodu nad rámec smlouvy.
Nestačí jen sečíst náklady na opravu
Zvlášť u staršího domu může oprava zároveň znamenat zhodnocení. Vadnou součást totiž nahradíte novou, která vydrží déle, než by vydržela původní součást bez vady.
Představte si, že by určitá součást domu i bez skryté vady potřebovala výměnu za 15 let. Kvůli vadě ji však musíte vyměnit krátce po koupi. Nová součást pak může sloužit dalších 30 nebo 40 let.
Pokud by se sleva automaticky rovnala celé ceně takové opravy, získali byste vedle odstranění vady také delší životnost. Právě toto zhodnocení je třeba při určení slevy zohlednit. Z rozpočtu oprav proto nelze bez dalšího převzít konečnou výši slevy.
Záleží na vadách i na ceně uvedené ve smlouvě
Při stanovení slevy se posuzuje povaha a rozsah vad, jejich vliv na funkčnost a vzhled nemovitosti i to, jak omezují nebo komplikují její užívání. Důležitý je rovněž dopad na životnost a náklady nutných oprav.
Roli hraje také vztah mezi sjednanou a obvyklou cenou. Obvyklou cenou se rozumí cena odpovídající dané nemovitosti v konkrétním místě a čase. Kupující se s prodávajícím ale mohli dohodnout na ceně nižší, nebo naopak vyšší. I to se má ve výši slevy projevit.
Podrobněji jsme tato pravidla vysvětlili na případu, který Nejvyšší soud řešil v rozsudku (sp. zn. 23 Cdo 1207/2023 ze dne 4. června 2024), který najdete ve článku v boxu níže.
Jak funguje vzorec Nejvyššího soudu
V rozsudku (sp. zn. 23 Cdo 2666/2024 ze dne 25. června 2025) Nejvyšší soud popsal také konkrétní výpočet. Jde o takzvanou relativní proporční metodu.
Název zní složitě, ale princip je srozumitelný: zjistíte, o kolik procent vady snižují obvyklou cenu nemovitosti. O stejné procento se při použití této metody sníží kupní cena, na které jste se skutečně dohodli.
Pro výpočet tedy potřebujete znát tři částky: sjednanou kupní cenu, obvyklou cenu nemovitosti bez vytýkaných vad a obvyklou cenu téže nemovitosti s těmito vadami. Porovnáváte přitom stav odpovídající smlouvě se stavem vadným. U staršího domu tedy „bez vad“ neznamená automaticky „jako nový“.
Vzorec lze zapsat takto:
Sleva = sjednaná kupní cena × (1 − obvyklá cena s vadami obvyklá cena bez vad )
Kupní cenou se ve vzorci rozumí částka sjednaná ve smlouvě. Výpočet tak zohledňuje nejen pokles hodnoty způsobený vadami, ale i podmínky konkrétní koupě.
Příklad ukazuje slevu 2,7 milionu korun
Předpokládejme, že jste nemovitost koupili za 9 milionů Kč. Její obvyklá cena bez vytýkaných vad činí 10 milionů Kč, s těmito vadami však jen 7 milionů Kč.
Hodnota nemovitosti s vadami tedy dosahuje 70 % hodnoty nemovitosti bez vad. Vady ji snižují o 30 %. Stejné snížení se promítne do sjednané kupní ceny: 30 % z 9 milionů Kč je 2,70 milionu Kč. To je v tomto modelovém příkladu výše slevy. Kupní cena po jejím odečtení činí 6,3 milionu Kč.
Pokud byste tutéž nemovitost koupili za 12 milionů Kč, přičemž obvyklé ceny bez vad a s vadami by zůstaly stejné, činila by sleva 30 % z 12 milionů, tedy 3,60 milionu Kč.
|Údaj
|Koupě za 9 milionů Kč
|Koupě za 12 milionů Kč
|Sjednaná kupní cena
|9 000 000 Kč
|12 000 000 Kč
|Obvyklá cena bez vytýkaných vad
|10 000 000 Kč
|10 000 000 Kč
|Obvyklá cena s vytýkanými vadami
|7 000 000 Kč
|7 000 000 Kč
|Pokles obvyklé ceny kvůli vadám
|30 %
|30 %
|Výše slevy ze sjednané kupní ceny
|2 700 000 Kč
|3 600 000 Kč
Stejné vady tak mohou vést k různé výši slevy podle toho, jakou kupní cenu si strany sjednaly. Při koupi pod obvyklou cenou bude sleva při použití této metody poměrně nižší, při koupi nad obvyklou cenou poměrně vyšší.
Soud může zvolit i jiný postup
Nejvyšší soud nestanovil tento vzorec jako jediný přípustný způsob výpočtu. Uvedl, že relativní proporční metoda zpravidla může odpovídat požadavkům na přiměřenou slevu. Za specifických okolností ale může být vhodnější jiná metoda.
Soud ale musí vždy vysvětlit, proč zvolený postup v konkrétním případě nejlépe vyrovnává rozdíl mezi sjednaným a skutečně poskytnutým plněním. Proto samotné dosazení čísel do vzorce nenahrazuje posouzení okolností případu.
Dohoda může ušetřit peníze i čas
Pro určení obvyklé ceny nemovitosti bez vad a s vadami je třeba odborné ocenění. Znalecký posudek ovšem něco stojí, stejně jako právní zastoupení a další výdaje spojené se soudním řízením.
Při rozhodování o žalobě proto záleží i na tom, jakou částku požadujete a čím ji dokládáte. Pokud ve sporu uspějete jen částečně, může to ovlivnit náhradu nákladů řízení. Nelze ale automaticky říci, že nižší přiznaná sleva vždy znamená jen poměrnou náhradu nákladů.
Soud přiznat plnou náhradu i při částečném úspěchu, pokud rozhodnutí o výši plnění záviselo na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. (§ 142 odst. 3 občanského soudního řádu)
O náhradě nákladů řízení jsme podrobněji psali v článku v boxu níže:
Pokud se s prodávajícím dokážete dohodnout na přiměřené slevě, můžete si ušetřit část výdajů, čas i starosti spojené se soudním sporem.
Autosrký text prošel redakční úpravou.