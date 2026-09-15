Skoro 2 miliardy korun už jsou pryč. E-šmejdi letos řádí ve velkém a stále jim to prochází

Internetoví podvodníci letos znovu výrazně zvýšili aktivitu. Do konce července 2026 způsobili klientům českých bank škody za téměř 1,9 miliardy korun. Meziročně jde o nárůst o 79 %. Přestože počet útoků vzrostl „jen“ přibližně o pětinu, podvodníci dokážou z jednotlivých obětí získat výrazně vyšší částky než dříve. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA), které prezentovala na tiskové konferenci.
Celkem se podle údajů ČBA e-šmejdi letos pokusili připravit klienty bank o více než 10 miliard korun. Bankám se podařilo zachránit přes 8,1 miliardy korun, tedy přibližně 81 % ohrožených peněz. Jenže zbývající částka „jen“ 1,9 miliard, které podvodníci úspěšně získali, je dostatečně varujícím číslem.
Škody rostou rychleji než počet útoků
Statistiky ukazují, že podvodníci nemíří pouze na větší počet lidí, ale především používají účinnější metody.
České banky dokážou ochránit více než 80 % vašich peněz, které by jinak získali podvodníci.
Od ledna do července 2026 včetně evidovaly banky 62 705 napadených klientů. Celková škoda dosáhla 1,902 miliardy korun a průměrná škoda na jednoho klienta vzrostla na 30 335 Kč.
Pro srovnání: Ve stejném období roku 2025 byla průměrná škoda 20 586 korun, o rok dříve „jen“ 16 890 korun. Počet podvodů vzrostl z 51 092 případů v roce 2024 přes 51 568 případů v roce 2025 na letošních 62 705 případů.
Ukazuje to na nový trend e-šmejdů, kdy nepotřebují napadat více lidí, nýbrž jen přesvědčit menší počet obětí k poslání větších částek.
Když nevyjde útok na banku, útočí se na člověka
Bankovní systémy dnes dokážou zachytit velké množství podezřelých transakcí. Útočníci proto stále častěji technologie obcházejí a zaměřují se přímo na psychiku oběti.
Jejich nejčastější použitou zbraní je tzv. sociální inženýrství.
Podvodník pro vás připraví situaci, ve které máte pocit, že musíte okamžitě jednat. Vydává se například za pracovníka banky, policistu nebo investičního poradce a snaží se vás přesvědčit, abyste sami potvrdili platbu, sdělili citlivé údaje nebo převedli peníze na údajně bezpečný účet. Žádný „bezpečný účet“ přitom neexistuje.
Banky proto banky zdůrazňují, že samotná technologická ochrana nestačí.
Když e-šmejdi nedokážou obejít systémy, zkoušejí zmanipulovat člověka, shrnuje princip současných útoků Česká bankovní asociace.
Nejčastější jsou phishing, falešné SMS a podvodné telefonáty
Mezi nejrozšířenější metody stále patří phishing, smishing a vishing. Podvodníci rozesílají falešné e-maily a SMS zprávy nebo telefonují obětem s připraveným scénářem. Útoky jsou stále přesvědčivější a stále častěji využívají také nástroje AI, které jim celé scénáře ochotně připraví.
Podvodné telefonáty jsou založené na silné manipulaci. Útočníci používají propracované legendy, falešné dokumenty nebo doklady a často vás záměrně izolují od okolí. Běžně využívají také takzvaný spoofing, tedy podvržení telefonního čísla tak, aby hovor vypadal jako skutečný kontakt banky nebo jiné instituce.
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Rizikové jsou také podvodné SMS, které se tváří například jako zprávy od banky, přepravní společnosti nebo policie. Nebezpečná je zejména kombinace SMS a následného telefonátu, kdy podvodník naváže na předchozí komunikaci.
Největší škody způsobují falešné investice
Z pohledu počtu případů jsou nejčastější běžné phishingové útoky. Pokud jde ale o výši škod, mimořádně nebezpečné jsou investiční podvody. Jde u nich totiž o podstatně více peněz.
Podvodníci vás lákají na rychlé a vysoké zhodnocení peněz, přičemž používají profesionálně vypadající internetové stránky, falešné investiční platformy nebo smyšlené grafy růstu investic. Často začnou menší částkou, aby získali vaši důvěru, a následně vás tlačí k dalším a výrazně vyšším platbám.
Podle údajů prezentovaných policií jde u investičních podvodů zhruba o 50 milionů korun škod týdně. Medián škody u těchto případů dosahuje 80 000 Kč.
Podvodníkům pomáhá AI
Novým problémem jsou útoky využívající umělou inteligenci. Ta jim totiž umožňuje vytvářet věrohodnější texty, obrázky nebo videa. Vy tak obtížně poznáte, zda komunikuje se skutečnou osobou nebo s podvodníkem. To má samozřejmě vliv i na kvalitu češtiny, protože s pomocí AI už mizí chybné slovní obraty, překlepy nebo gramatické či slohové chyby.
Průzkum citovaný ČBA ukázal, že 61 % lidí si spletlo obsah vytvořený AI se skutečným obsahem. Přitom pokud nedokážete rozpoznat AI obsah rozpoznat, podle zmiňovaného průzkumu vám hrozí 5× větší riziko útoku podvodníky. Jste totiž jejich ideálními cíly.
Umělá inteligence se objevuje také v podvodné reklamě. Centrum pro výzkum online rizik zaznamenalo od začátku roku do poloviny srpna na Facebooku a Instagramu více než 45 000 podvodných reklam, které získaly přibližně 144 milionů zobrazení. Jak na to Facebook reaguje? Nijak, je to pro něj příjem. Google je na tom stejně. Závadné reklamy i přes častá oznámení v drtivé většině případů nestahuje, protože z pohledu jejich AI bota nebo asijské podpory jsou reklamy (podvodníků) v pořádku.
YouTube zaplavuje další vlna podvodných reklam. Google je nesmaže, ani když je nahlásíte
Banky přidávají další ochranu
Banky reagují investicemi do bezpečnostních technologií i nových funkcí pro klienty. Patří mezi ně například upozornění na rizikové platby, dodatečné ověření transakcí, možnost kontakt ověřit nebo manuální zásah pracovníka banky při podezřelé aktivitě. To je situace, kdy vám zavolá skutečný pracovník z vaší banky, anebo dojde automaticky k blokaci vašeho účtu s tím, že vy sami to musíte napřímo řešit s bankou.
Banky k rozpoznávání podvodů využívají AI a strojové učení pro sledování transakcí v reálném čase, behaviorální biometriku sledující způsob používání zařízení nebo systémy, které dokážou rozpoznat odchylku od vašeho běžného transakčního chování.
Příklad: Pokud z vašeho účtu odcházejí pravidelné platby v jednotkách tisíc korun a najednou z něj odejte platba v řádu desítek tisíc korun, typicky na zahraniční účet, může to být důvod, proč vás vaše banka bude kontaktovat.
Přesto ale platí, že nejslabším místem často zůstává samotný uživatel – klient banky.
Kyberpodvody tvoří stále větší část kriminality
Podvody v online prostředí nejsou problémem pouze bank. Policie za prvních osm měsíců roku 2026 evidovala 16 146 trestných činů spáchaných v kyberprostoru. Meziročně jde o nárůst o 15,7 %, kyberkriminalita se tak podílí na celkové registrované kriminalitě už 13,6 %.
Podle prezentovaných údajů připadá v České republice v průměru téměř 66 trestných činů v kyberprostoru denně.
Jak se ubráníte e-šmejdům
Základní pravidla ochrany zůstávají stále stejná:
- Banka po vás nikdy nebude chtít sdělit heslo, PIN nebo autorizační kód,
- neposílejte peníze na účet jen proto, že vám někdo tvrdí, že jde o „bezpečný účet“,
- pokud vám volá údajný bankéř nebo policista, hovor ukončete a instituci kontaktujte sami přes oficiální číslo,
- nevěřte investicím slibujícím vysoký výnos bez rizika,
- nenechte se zatlačit do rychlého rozhodnutí.
Otestujte se, zda (ne)naletíte e-šmejdům
Vyzkoušejte si Kybertest. Umí simulovat reálné případy probíhajících podvodů.
Rada na závěr: 100% úspěch proti telefonním e-šmejdům je přitom úplně jednoduchý: Když vám volají, zavěste. Pokud vám skutečně volá vaše banka, najde si k vám jinou cestu.