Skončilo už 22 dodavatelů energií. V březnu zatím tři, posledním je Nezávislá energie

Firma Nezávislá energie s.r.o. končí na trhu s elektřinou i plynem. Oznámila to operátorovi trhu ve čtvrtek 17. 3. 2022 ve 14 hodin.

Pokud od této společnosti odebíráte elektřinu, můžete změnit dodavatele ve zrychleném režimu, ale musíte to stihnout do 17. 3. 2022 do 24:00 hodin. Poté automaticky spadnete do režimu dodavatele poslední instance (DPI).

V případě plynu můžete využít rychlou změnu dodavatele v období od 18. 3. 2022 08:00 hodin do 20. 3. 2022 08:00 hodin. Pokud to nestihnete, od 21. 3. 2021 od 06:00 hod. přejdete do režimu DPI.

Firma Nezávislá energie vznikla 28. 11. 2016 a má sídlo v Polkovicích v okrese Přerov. Na webu společnosti v době publikace článku žádné další sdělení zákazníkům neviselo, ale kromě základní homepage je již její webový obsah nefunkční.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Web společnosti Nezávislá energie s.r.o. (17. 3. 2022)

Zpozornět ale musí i zákazníci společnosti Energie s Rozumem, s.r.o, kteří od ní odebírají elektřinu na území distributora PREdistribuce, tj. v Praze a v Roztokách. Distributor s tímto dodavatelem ukončil smlouvu, a pokud zákazníci Energie s Rozumem v Praze a v Roztokách nestihli přejít k jinému dodavateli elektřiny do 15. 3. 2022 do 24:00 hod., automaticky spadli do režimu DPI.

Aktuální stav končících dodavatelů energií

Platnost k 17. 3. 2022