Skončí lichva? Novela omezí, kolik vám věřitel smí naúčtovat za úvěr

Během příštího roku se změní pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která do české legislativy implementuje evropskou směrnici, schválil Senát. Měla by začít platit od února příštího roku.
Úrokové stropy
RPSN neboli Roční Procentní Sazba Nákladů reprezentuje celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční procento z celkové výše úvěru.
Nejvýraznější změnou bude beze sporu zavedení úrokových stropů, které mají zabránit předraženým půjčkám. Ačkoli občanský zákoník (OZ) v § 1796 už léta uvádí, co je to lichva, z hlediska ceny úvěru je definice velice neurčitá. Soudy proto v minulosti stanovily, jaká zápůjční úroková sazba nebo RPSN už odporuje dobrým mravům (což vymiňuje OZ v § 580). Podle judikatury Nejvyššího soudu se hranice, kdy je úroková sazba u úvěru nepřiměřená a v rozporu s dobrými mravy, pohybuje kolem čtyřnásobku obvyklých úrokových (bankovních) sazeb (sp. zn. 21 Cdo 1484/2004) a v praxi se pohybuje v rozmezí kolem 40–60 %. Soudy navíc vztahují kritérium dobrých mravů i na nejrůznější poplatky spojené s úvěrem.
Novela zákona o spotřebitelském úvěru zavede u klasických spotřebitelských úvěrů (vyjma těch na bydlení) strop pro RPSN a u menších půjček s kratší splatností pak strop celkových nákladů úvěru.
Úvěry nad 20 tis. Kč se splatností delší než 1 rok nebudou moci mít RPSN vyšší než čtyřnásobek zákonného úroku z prodlení, přesněji řečeno vyšší než čtyřnásobek repo sazby platné pro aktuální pololetí, navýšené o osm procentních bodů.
Aby mechanismus rozumně fungoval i v období velice nízkých sazeb (máme za sebou období, kdy byla sazba skoro na nule – v roce 2020 činila 0,25 %, v některých zemích byla dokonce záporná), stanovuje novela, že bude pro účely tohoto výpočtu bude repo sazba vždy nejméně na úrovni 4 %.
Pokud bychom chtěli vypočíst nyní limit pro RPSN na základě současných podmínek, budeme se muset držet právě stanoveného minima, protože reposazba teď činí 3,75 % a je tedy nutné počítat se 4% minimem: (4 + 8) × 4 = 48 %.
Na úrovni tohoto limitu činí rozdíl mezi RPSN a roční úrokovou sazbou (při neexistenci dalších poplatků) zhruba 8 %. Znamená to, že je-li limit RPSN 48 %, může věřitel poskytnout půjčku maximálně se 40% sazbou, vysvětlil před časem analytik organizace Člověk v tísni David Borges.
U menších půjček do 20 tis. Kč se splatností max. 1 rok budou zastropovány celkové náklady (o kolik je maximálně můžete přeplatit). Ty nebudou smět přesáhnout přesáhnout součet:
- částky 2000 Kč (paušál na náklady spojené s poskytnutím úvěru),
- částky odpovídající součinu celkové výše úvěru, sjednané doby trvání úvěru v letech a čtyřnásobku repo sazby zvýšené o 8 procentních bodů.
Pokud poskytujete půjčku 50 tis. Kč na dva roky, i když má úvěr velmi rozumnou sazbu, na úroku vybere věřitel dost na to, aby zaplatil náklady související s pořízením půjčky. Pokud ale půjčujete např. jen 5 tis. Kč na jeden měsíc, tak i s relativně vysokým úrokem nejsou ty společnosti schopné vydělat dost na to, aby zaplatily náklady poskytnutí úvěru. To je hlavní důvod, proč jsou malé krátké půjčky tak drahé. Tento fakt do nějaké míry zákon uznává, takže přichází s něčím, co pracovně nazývám paušál. Je to poplatek, který si věřitel bude moci jednorázově naúčtovat na pokrytí těchto nákladů, vysvětlil Borges, proč je strop u malých krátkodobých půjček nastavený jinak, než u těch větších.
Snadné půjčování zadarmo skončí
Další změna ovlivní pravidla související s povinností dostatečně posoudit úvěruschopnost žadatele o úvěr. Poskytovatelé půjček tedy musí vždy nejprve zhodnotit, jestli bude mít dlužník na splácení. V současnosti platí, že pokud věřitel neposoudí úvěruschopnost dostatečně, stává se smlouva neplatnou a dlužník musí splatit jen jistinu. Tedy jen to, co dostal půjčeno. Sankce ani úroky neplatí.
Toto pravidlo je ale v praxi někdy zneužíváno snahou zneplatnit už řádně splacené úvěry kvůli formálním nedostatkům. Do zákona se proto zavede domněnka úvěruschopnosti.
Pokud spotřebitel úvěr zcela splatil, nebo pokud ho, v případě hypotéky a úvěru ze stavebního spoření, dlouhodobě splácí, bude považován za úvěruschopného, vysvětluje ministerstvo financí ve své zprávě s tím, že i nadále nebude možné úvěr poskytnut člověku, který ho objektivně není schopen splácet.
Pokud tedy úvěr získá spotřebitel, který na jeho splácení nemá, nebude takovým úvěrem vázán, nebude hradit úroky ani další poplatky a vrátí pouze vypůjčenou jistinu. Tento princip potvrzuje i nejnovější judikatura Nejvyššího soudu.
Zjednodušeně řečeno tedy bude platit, že u plně splaceného úvěru se předpokládá řádné poskytnutí, leda že by dlužník doložil, než nebyl v té době úvěruschopný.
U malých a krátkodobých spotřebitelských úvěrů se tato nová domněnka ale uplatňovat nebude, takže poskytovatel úvěru bude muset vždy prokázat, že půjčku poskytl spotřebiteli, který byl skutečně schopen jí splácet.
U bezúročného prodeje zboží na splátky (např. odložené platby) s celkovým úvěrem do výše průměrné mzdy bude možné aplikovat zjednodušený režim posuzování úvěruschopnosti. Potřebné údaje o příjmech a výdajích spotřebitele půjde získávat automatizovaně z jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, z bankovních údajů (jen se souhlasem) a z dlužnických registrů.
Tento režim se bude vztahovat pouze na úzce vymezenou skupinu bezúročných úvěrů poskytovaných přímo prodejcem zboží do výše přibližně 50 tisíc korun, například při prodeji mobilních telefonů na splátky, uvedlo ve své zprávě ministerstvo financí.
Půjčit si peníze stojí peníze
Novela zákona, resp. její evropská předloha, také rozšiřuje nároky kladené na reklamu na úvěry. Česká legislativa v současnosti nařizuje např. uvádět informaci o RPSN stejně zřetelně jako údaje o úrokové sazbě.
Novelizace nadto například zakazuje v reklamách naznačovat, že si spotřebitelé díky úvěru finančně polepší. Místo toho v nich musí zaznít srozumitelné varování, že půjčit si peníze stojí peníze (nemusí jít přesně o tuto formulaci, lze použít i nějakou obdobnou se stejným vyzněním).
Doporučení dluhového poradenství
Schválený návrh také zavádí pro věřitele povinnost spotřebiteli, který má finanční potíže, nabídnout přiměřené řešení místo okamžitého vymáhání (např. odklad splátek, prodloužení splatnosti) a odkázat ho na dostupné dluhové poradenství.
Právo být zapomenut
Ministerstvo financí poukázalo také na zavedení takzvaného práva být zapomenut:
U pojištění souvisejícího se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení nebude pojišťovna moci přihlížet k prodělanému onkologickému onemocnění spotřebitele, pokud od jeho vyléčení uplynulo alespoň sedm let. Toto pravidlo se bude vztahovat na všechna onkologická onemocnění bez rozdílu a zajistí, že s vyléčenými pacienty bude při sjednávání pojištění zacházeno stejně, jako by onkologické onemocnění nikdy neprodělali, vysvětluje resort financí.
Některé věci chybí
Navzdory požadavkům zástupců spotřebitelských organizací v novele chybí regulace, která by zamezila takzvaným zastřeným půjčkám, tedy úvěrům na IČO, které neslouží k financování podnikání.
Na ně se pravidla zákona o spotřebitelském úvěru nevztahují a lichvářské společnosti tak mohou úvěry na IČO nabízet těm, kteří vzhledem ke své finanční situaci na legální půjčku nedosáhnou. Kvůli chybějící regulaci u těchto úvěrů ale nemají dlužníci právo na předčasné splacení za zákonem omezené náklady, na omezení sankcí za prodlení, nebo na to, aby zastavovaná nemovitost nebyla ve zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.
Zástupci poskytovatelů úvěrů také v minulosti požadovali, aby došlo v zákoně ke konkretizaci toho, jak přesně by měli věřitelé posuzovat úvěruschopnost žadatelů o půjčku (zákon to stanovuje jen obecně). Ani tato novela však tyto požadavky nijak zvlášť neupřesňuje.