Školkovné se letos opět zvýšilo. Kdy je možné slevu za umístění dítěte uplatnit?

Co je školkovné

Daňová sleva za umístění dítěte, známější pod názvem školkovné, umožňuje rodiči ponížit daň o výdaje vynaložené na mateřskou školku či jiné zařízení, které zajišťuje péči o děti v předškolním věku. Tuto slevu přitom může využít pro jednoho konkrétního potomka vždy jen jeden z rodičů.

Standardně není možné, aby školkovné v případě stejného dítěte uplatňovala matka a otec zároveň. Jedinou výjimku představuje situace, kdy mají rodiče potomka ve společné nebo střídavé péči a oba mu nezávisle na sobě hradili výdaje na školku v době, kdy zrovna dítě pobývalo v jejich domácnosti.

V případě, že rodiče mají více dětí předškolního věku, které navštěvují mateřskou školku či jiné podobné zařízení, není problém, aby si za jednoho potomka uplatnila danou slevu matka, za druhého otec a tak dále. Musí však být splněna podmínka, že vyživované dítě bydlí s rodičem, který slevu uplatňuje.

Školkovné navíc nemůže využít nikdo jiný než rodič, který o dítě pečuje. Jedinou výjimku pak tvoří prarodiče, jimž byla přiznána péče nahrazující péči rodičů. Podrobnější podmínky uplatnění této slevy přitom upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Rozdíl mezi školkovným a slevou na dítě

Daňové zvýhodnění na děti neboli slevu na děti je možné uplatňovat každý měsíc v průběhu celého kalendářního roku. Zároveň toto zvýhodnění zakládá nárok na čerpání daňového bonusu, což znamená, že získáte prostředky od státu v případě, že vám při započítání slevy na dítě vyjde záporná daň z příjmů.

Oproti tomu školkovné nárok na daňový bonus nezakládá. V rámci této slevy je možné nejvýše snížit daňovou povinnost na minimum, avšak nikdy se díky ní nedostanete do záporných čísel. Školkovné se navíc na rozdíl od daňového zvýhodnění na děti uplatňuje pouze jednou za rok v rámci daňového přiznání.

Kterých zařízení se školkovné týká

Odečíst slevu na dani za umístění dítěte je možné pouze v některých případech. Ne každé hlídání či podobná aktivita se na školkovné vztahuje. Například jednorázový výdaj za chůvu, která se přišla postarat o potomka na pár hodin kvůli nějaké nečekané události, není možné do této slevy zahrnout, a to bez ohledu na to, kde hlídání probíhá.

Stejně tak se školkovné nevztahuje ani na zájmové kroužky, které dítě navštěvuje, nebo například na výdaje spojené s dopravou do školky. Zákon o daních z příjmů vymezuje zařízení péče o dítě předškolního věku, na která lze slevu uplatnit. Pro účely daňového přiznání mezi taková zařízení patří:

mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,

zařízení služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo obdobné zařízení v zahraničí,

zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud je charakter takto poskytované péče srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

Výše školkovného

Maximální částka slevy za umístění dítěte se rovná vždy částce aktuální minimální mzdy. V roce 2022 tak školkovné činilo 16 200 korun a v roce 2023 byla minimální mzda stanovena na 17 300 korun, což je tedy zároveň výše školkovného pro letošní rok. Tato sazba však nepředstavuje paušál, ale vždy se odečítá taková sleva, která odpovídá skutečným výdajům.

Zároveň platí, že v případě dosažení vyšších výdajů na školku, než je stanovená sazba školkovného, je možné uplatnit slevu maximálně v tomto zákonem stanoveném limitu. Pokud tedy rodič zaplatí za školku v roce 2023 například 20 000 korun, může uplatnit slevu pouze ve výši 17 300 korun. Skutečné výdaje se pak v rámci daňového přiznání dokládají potvrzením od příslušné školky či jiného podobného zařízení.





Školkovné a daně

Školkovné v daňovém přiznání představuje slevu, která se odečítá přímo z vypočtené daně, nikoliv ze základu daně. V případě, že je daňová povinnost poplatníka nižší než nárok na tuto slevu, uplatní se pouze její část. Na rozdíl od slevy na dítě ji totiž nelze využít do minusu. Stejně tak ji oproti jiným daňovým slevám není možné uplatňovat v průběhu roku, ale pouze zpětně za celý kalendářní rok.

Dobrou zprávou pro rodiče je, že školkovné lze odečíst i ve chvíli, kdy dítě nenavštěvovalo dané zařízení celý kalendářní rok, ale pouze jeho část. Nezáleží tedy na tom, zda se jedná například o předškoláka, který mateřskou školku opustil v létě a v září už nastoupil do školy. Bez ohledu na dobu, po kterou dítě příslušné zařízení navštěvovalo, je možné za daný kalendářní rok slevu za umístění dítěte v rámci daňového přiznání využít.

Co se týká podnikatelů, ti si mohou tuto slevu odečíst bez ohledu na to, zda využívají výdajový paušál jako procento z příjmů, nebo uplatňují skutečné výdaje. Pokud ale výdaje na školku zahrnou do svých skutečných nákladů (podle paragrafu 24 zákona o daních z příjmů), není možné již slevu za umístění dítěte v daňovém přiznání uplatnit. Stejně tak ji nelze využít, pokud se poplatník přihlásil do systému paušální daně.

V případě zaměstnanců, kteří využívají roční zúčtování daně, je pak potřeba do poloviny února doručit zaměstnavateli pro získání nároku na školkovné potvrzení ze školky nebo jiného zařízení péče o děti předškolního věku. Pakliže roční zúčtování daně zaměstnanec nevyužívá, může zahrnout tuto slevu na základě vystaveného potvrzení do daňového přiznání sám.

Kdo může uplatnit školkovné?

Slevu za umístění dítěte může využít rodič dítěte předškolního věku, o které pečuje a žije s ním v jedné domácnosti. Pokud se jedná o péči nahrazující péči rodičů, mohou školkovné uplatňovat také jeho prarodiče. V obou případech musí být splněna podmínka, že potomek navštěvuje zařízení péče o děti předškolního věku uvedené v zákoně o daních z příjmů.

Kolik činí školkovné?

Maximální výše školkovného odpovídá výši minimální mzdy. V roce 2023 se tak jedná o částku 17 300 korun. Odečíst z daní je však možné pouze takovou částku, která odpovídá reálným výdajům na školku. Uvedená sazba je pouze zákonným limitem, který nelze přesáhnout. To znamená, že pokud jsou výdaje na školku či jiné podobné zařízení vyšší než uvedená sazba školkovného, odečte si poplatník v daňovém přiznání maximálně tuto zákonem stanovenou hranici.

Kdy si může školkovné odečíst z daní podnikatel?

Podnikatelé mohou uplatňovat slevu za umístění dítěte za předpokladu, že se nepřihlásili do systému paušální daně. Nezáleží na tom, zda uplatňují skutečné výdaje, nebo výdajový paušál. Pakliže však zahrnou výdaje na školku do svých skutečných nákladů (podle paragrafu 24 zákona o daních z příjmů), školkovné již využít nemohou.