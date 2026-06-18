Škola použila fotku dítěte na plakát bez souhlasu. Nejvyšší soud vysvětlil, kdy za to náleží peníze

Ve školním roce 2011/2012 tehdy osmiletý chlapec (mulat, u kterých převažují spíše rysy negroidní rasy nad rysy indoevropské rasy) navštěvoval lekce hry na flétnu.
V tomto období pořídila Základní umělecká škola (ZUŠ), kterou chlapec navštěvoval, bez jeho vědomí a zřejmě bez souhlasu zákonných zástupců jeho fotografie. Současně nejspíš pořídila i fotografie jiných dětí, ale asi se nejvíce líbila fotografie s oním chlapcem, a proto byla vybrána a použita k propagačním účelům.
Fotka byla používána vždy jen krátce, ale více let po sobě
Jedna z pořízených fotografií, kde chlapec drží hudební nástroj, byla bez jeho vědomí, jakož i bez vědomí zákonných zástupců. A tu ZUŠ používala i s jejím zřizovatelem (městem) jako ilustrační a propagační. Zejména pak byla fotografie chlapce užívána v rámci akcí Hudebního maratonu pražských základních uměleckých škol ve formě plakátu propagujícího a informujícího o této akci v letech 2012, 2014, 2016 a 2018. Plakáty na tuto akci byly zveřejněny vždy asi po dobu jednoho týdne na veřejnosti v Praze (např. i v prostředcích hromadné dopravy), ale i prostřednictvím internetu.
Chlapec už vyrostl v mladého muže, který se domáhal po ZUŠ a městu peněžitého zadostiučinění (odškodnění) ve výši 200 000 Kč za zásah do jeho osobnostních práv, k němuž došlo pořízením jeho fotografie v době nezletilosti a opakovaným zveřejňováním plakátu s touto fotografií. Žalobu za tehdy ještě stále nezletilého mladíka, který už je dnes samozřejmě dospělý, podala jeho zákonná zástupkyně.
Soud prvního stupně uložil ZUŠ a městu, aby zaplatili žalujícímu muži 140 000 Kč.
Neoprávněný zásah do osobnostních práv
Vyšlo se m.j. z toho, že ředitel ZUŠ informoval město o ústním souhlasu matky chlapce. Zástupci města se s danou informací spokojili, neprověřovali ji a k dalšímu užití – zveřejnění a šíření plakátu s fotografií chlapce – již souhlas jeho zákonného zástupce nevyžadovali.
Soud však dovodil, že žalované subjekty (škola a město) pořízením a využitím této fotografie chlapce k propagaci bez jeho souhlasu resp. bez souhlasu jeho zákonného zástupce, neoprávněně zasahovali do osobnostních práv chlapce. Zásah trval od roku 2012, kdy použili jeho fotografii poprvé. Jejich protiprávní jednání ustalo až v druhé polovině roce 2018, po výzvě právního zástupce chlapce. Soud zohlednil závažnost újmy, která se chlapci stala a přihlédl zejména ke 2 věcem:
1. Došlo k šíření plakátu na internetu s možností přístupu z celého světa.
2. Šlo o dítě jiné pleti.
Odvolací soud však žalobu zamítl a žádné odškodnění tedy žalujícímu mladému muži nepřiznal. Soud vyšel z toho, že chlapec o existenci plakátů zprvu vůbec nevěděl. Dozvěděl se o nich až s odstupem času poté, kdy jej na upozornil spolužák. Matku přitom chlapec neinformoval, myslel, že k tomu dala souhlas.
Odvolací soud potvrdil závěr soudu 1. stupně
Soud vzal v potaz, že zveřejněním plakátu chlapec nebyl nikdy zesměšňován ani urážen. S odstupem času si uvědomil, že použití jeho fotografie z dětství žalovanými subjekty bez jeho souhlasu je nesprávné. Ostatně v minulosti se nechával fotografovat jako model na castingu, což mu nevadilo, protože s tím souhlasil a dostal za to zaplaceno.
Odvolací soud se ztotožnil s právním závěrem soudu 1. stupně, že pořízení a následné použití fotografie na propagačních materiálech hudební akce bez souhlasu je neoprávněným zásahem do osobnosti žalobce. Dovodil však, že v řízení nebyl tvrzen ani prokázán vznik takové újmy, která by odůvodňovala poskytnutí finančního zadostiučinění.
Jelikož na zveřejnění své fotografie nezaznamenal chlapec žádnou negativní reakci, nikdo se mu nevysmíval, nikdo jej neurážel, není vůbec zřejmé, jaká újma, jež by zasluhovala poskytnutí finančního odškodnění, mu měla vzniknout.
Za účelové soud považoval tvrzení žalobce, že jde o otázku rasovou, neboť žalobce připustil, že se v souvislosti se zveřejněním své fotografie s žádným projevem rasové urážky nesetkal.
Soud uvedl, že v české společnosti se žalobce jako člověk s jinou barvou pleti setkává s projevy rasismu. Z rozhodnutí soudu však nevyplývá, že by bylo prokázáno, že se chlapec, dnes již mladý muž, setkává s rasismem.
Případ se následně dostal k Nejvyššímu soudu.
Přiznání nebo nepřiznání peněžité náhrady za neoprávněné použití podobizny
Ten konstatuje, že je třeba zohlednit, že šlo o propagaci, která upozorňovala veřejnost na vystoupení žáků uměleckých škol, tedy na akci záslužnou a společensky prospěšnou, neboť jejím cílem bylo podpořit zájem dětí o hudbu a její výuku. Nejednalo se o komerční využití.
Podobizna žalobce na plakátě nebyla nijak dehonestující, naopak jeho podobizna s hudebním nástrojem vyznívá pozitivně, prezentuje žalobce jako nadané dítě věnující se hře na hudební nástroj.
V řízení bylo prokázáno, že v souvislosti se zveřejněním plakátů nebyly žalobcem zaznamenány žádné negativní reakce, nebyl nikdy zesměšňován ani urážen.
Zohlednit je třeba rovněž skutečnost, že se souhlasem matky žalobce navštěvoval castingy a nechával se nejen fotografovat, ale vystupoval i např. v reklamách. Podle vyjádření žalobce mu to nevadilo, protože s tím souhlasil, a navíc za to dostával zaplaceno.
Ohledně skutečnosti, že žalobce je jiné barvy pleti než většinová společnost a podle svých tvrzení se potýká s projevy rasismu, je pro posouzení nároku podstatná okolnost, že v souvislosti se zveřejněním své podobizny na plakátech se s žádným projevem rasové urážky nesetkal. Zohlednit je třeba i to, že zásah zveřejněním podobizny žalobce na plakátech trval vždy týden a opakoval se jednou za dva roky.
Šlo tedy o zásah opakovaný, vyznačující se však nízkou intenzitou vzhledem k délce jeho trvání i odstupu jednotlivých zásahů.
Zásah do práv neznamená automaticky nárok na peníze
Nejvyšší soud ČR v rozsudku (spis. zn. sp. 25 Cdo 1488/2024, ze dne 10. 3. 2026), dospěl k tomu, že byť neoprávněný zásah do práva nezletilého dítěte k podobě i podobizně, která byla použita k propagaci veřejně prospěšné akce (bez jeho souhlasu resp. souhlasu zákonného zástupce) a jejíž zveřejnění nebylo spojeno s negativními reakcemi, sám o sobě neodůvodňuje poskytnutí zadostiučinění v penězích.
Při úvaze o přiměřeném zadostiučinění je i v případě zásahu do práv nezletilého dítěte třeba přihlížet ke všem okolnostem, za nichž k zásahu došlo.
V posuzované věci šlo o lichotivou podobiznu, která směřovala k jednoznačně prospěšnému cíli, jímž je podpora umělecké výchovy dětí a činnosti základních uměleckých škol.
Použitá podobizna nebyla doplněna žádným dehonestujícím textem, v souvislosti se zveřejněním podobizny nedošlo ve vztahu k „poškozenému“ k žádným negativním projevům jeho okolí a zveřejnění nemělo celostátní dosah.
Je tedy nepochybné, že zásah do práv měl nižší intenzitu, což je třeba zohlednit i při úvaze o přiměřeném zadostiučinění.
Měl-li poškozený za to, že mu za použití jeho fotografie měla být poskytnuta finanční odměna, k takové náhradě slouží jiné (komerčně-právní) instituty, které však neuplatnil.