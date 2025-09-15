Škody napáchané e-šmejdy jsou stále vyšší. Lze se proti kyberpodvodům pojistit?

Počet kybernetických útoků na klienty tuzemských bank i celková škoda každým rokem roste. Podle statistik České bankovní asociace k první polovině letošního roku čelilo útokům podvodníků 44 025 bankovních klientů. Celková škoda přitom vzrostla na 885,9 mil. Kč, ve srovnání s loňskem o 19 %.
Kybernetické podvody navíc v posledních letech nabývají na intenzitě a jsou sofistikovanější. Podle policie kyberšmejdi nově spojují více forem útoku, k podvodným telefonátům a falešným SMS zprávám přibývají také útoky přes chatovací aplikace, zejména WhatsApp. Zde útočníci přebírají identitu známého nebo rodinného příslušníka, snaží se navázat běžnou konverzaci a poté žádají o zaslání určitého obnosu.
Tyto metody využívají prvky sociálního inženýrství a pro oběti jsou často velmi těžko rozpoznatelné, varují policisté.
Podle České bankovní asociace se tuzemským bankám daří díky rozsáhlým investicím do technologických inovací ochránit více než 90 % prostředků, nejslabším článkem ale stále zůstávají klienti samotní.
Banky a další instituce se je proto snaží vzdělávat prostřednictvím nejrůznějších kampaní. Jednou z nich je Kybertest České bankovní asociace, který jsme vám podrobně představili před časem: E-šmejdi nás loni připravili o víc jak miliardu. Otestujte si, zda byste jim naletěli
Prevence ani neustálé nabádání k obezřetnosti ale v praxi nestačí a poté nezbývá, než řešit důsledky. Jedním ze způsobů jak škody napáchané kyberšmejdy alespoň minimalizovat, může být pojištění. Pokud budete po takové pojistce pátrat, na první dobrou vám vyhledávače nejspíš nabídnou pojištění kybernetických rizik, které je ovšem určené primárně pro firmy a podnikatele.
Obdobné pojištění si ale můžete sjednat i jako soukromá osoba, většinou v rámci jiných pojistek. Poradíme vám, kde hledat.
Samostatně pouze u jedné pojišťovny
Samostatné pojištění výše popsaných rizik pro soukromé osoby aktuálně nabízí pouze ČSOB pojišťovna pod názvem Pojištění internetových rizik. Pojištění přitom kryje následující: nákup zboží a služeb na internetu, zneužití platebního prostředku, zneužití identity na internetu a poškození pověsti na internetu a sociálních sítích.
Jestliže vám jde především o kyberpodvody, je pro vás důležité riziko zneužití identity na internetu. Tato část pojištění totiž pokrývá právě ty případy, kdy někdo zneužije vaše přihlašovací či autentizační (heslo, PIN) údaje.
Pokud by k takovému zneužití došlo, pojišťovna vám nabídne dvojí pomoc. Jednak právní ochranu při řešení vzniklé škody a následně i finanční náhradu, ovšem maximálně do výše 250 tis. Kč. V pojistných podmínkách se konkrétně píše:
Pojistitel uhradí pojištěnému utrpěnou finanční ztrátu jen za předpokladu, že se nepodařilo pomocí poskytnuté právní ochrany dosáhnout náhrady utrpěné škody do 3 měsíců od chvíle, kdy pojistitel obdržel veškeré podklady, které si k řešení pojistné události vyžádal.
Pojištění internetových rizik od ČSOB lze sjednat ve variantě pro jednotlivce i rodinu. Při sjednání online vás varianta Single nyní vyjde na 720 Kč ročně (60 Kč měsíčně) a varianta Family na 950 Kč ročně ( 80 Kč měsíčně).
Krom výše popsaného zneužití identifikačních a autorizačních údajů pak pojištění od ČSOB pojišťovny nabízí krytí také pro případ, kdy si objednáte zboží z nějakého e-shopu, ale zásilka vám nedorazí. Nebo situace, kdy někdo zneužije vaši kartu k výběru hotovosti nebo platbě na internetu poté, co kartu ztratíte. Současně pojištění kryje i případy, kdy někdo na internetu publikuje informace o vaší osobě, které by vás mohly poškodit.
V rámci pojištění majetku
Ostatní pojišťovny pak obdobná připojištění zahrnují do majetkového pojištění, respektive pojištění domácnosti. Pokud se tedy zrovna po tomto pojištění poohlížíte a rádi byste měli připojištěnou i kyberbezpečnost, můžou vám následující informace pomoci v rozhodování.
V případě pojištění majetku se vyplatí opravdu pečlivě prozkoumat pojistné podmínky nebo se dobře vyptat pojišťovacího zprostředkovatele. V rámci nabídky pojištění majetku totiž mnohdy narazíte na nejrůznější IT asistence či Kyber konzultace – my jsme je našli v podmínkách Generali České pojišťovny, Kooperativy, Allianz, ČPP, Slavia pojišťovny, Maxima pojišťovny, Pojišťovny VZP a UNIQA. S výjimkou UNIQA a PVZP ovšem toto připojištění, respektive asistence, nepokrývají finanční ztrátu, která by vám v souvislosti s kyberpodvodem vznikla.
Jde totiž především o asistenční služby, které lze využít například ke kontrole nastavení ochranných prvků a zabezpečení nejrůznějších uživatelských účtů. Případně pomoc s obnovou dat, pokud si omylem do počítače nainstalujete škodlivý software. Generali Česká pojišťovna pak také zaplatí právníka, pokud vám někdo na internetu poškodí pověst či zveřejní důvěrné informace.
Připojištění, díky kterému byste mohli dosáhnout na finanční náhradu škody, jsme v rámci pojištění majetku našli pouze v nabídce Pojišťovny VZP a pojišťovny UNIQA.
Toto připojištění se vztahuje na případy, kdy dojde ke zneužití platební karty, internetového bankovnictví nebo jiného elektronického platebního prostředku pojištěného třetí osobou. Typicky se jedná o situace jako neoprávněné platby kartou po krádeži nebo ztrátě, podvodné převody z účtu po získání přístupových údajů, tedy například phishing nebo neužití údajů při online platbách, vysvětluje tisková mluvčí pojišťovny UNIQA Veronika Hešíková. Obě pojišťovny přitom mají pojistný limit shodně nastavený na 50 tis. Kč.
Pojištění k platebním kartám
Další variantou, jak minimalizovat škody napáchané kyberpodvodníky, jsou pojistky, které nabízí banky. Nejčastěji pod názvy jako pojištění osobních věcí, karet a cenností.
Oproti výše uvedenému připojištění v rámci pojištění majetku může být výhodou pojistek k platební kartě podstatně vyšší pojistné krytí. Česká spořitelna například v rámci svého pojištění osobních věcí a karet hradí následky phishingových útoků až do limitu 200 či 400 tis. Kč, podle sjednané varianty pojištění.
MONETA Money Bank má pak u svého pojištění cenností, karet a telefonu limit 250 tis. Kč, klienti Komerční banky mohou využít pojištění od KB pojišťovny s limitem 100 tis. Kč.
Neplatí to ale bez výjimky. Například mBank poskytne při zneužití identity na internetu náhradu finanční škody do limitu 20 tis. Kč a právní ochranu do limitu 50 tis. Kč, Raiffeisenbank proplatí škodu do výše 50 tis. Kč.
Spolu s pojištěním pro případ útoku kyberšmejdů pak v rámci těchto pojistek obvykle získáte také krytí pro případ fyzické krádeže nebo ztráty platební karty, ale i nejrůznějších osobních věcí, například mobilního telefonu. Další banky do pojištění zahrnují třeba i platbu psychologa pro toho, kdo řeší problémy v online světě. Rozsah pojištění vždy závisí na konkrétní bance, respektive pojišťovně, která pro danou banku pojištění zprostředkovává.
