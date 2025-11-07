Senioři, rodiny s dětmi nebo pracující. Čí peněženku potěší nová vláda víc?

Vláda České republiky přebírá odpovědnost s vědomím, že mnozí lidé čelí nejistotě, rostoucím životním nákladům, obavám o dostupnost bydlení, zdravotní péče a veřejných služeb. Vláda chce, aby Česká republika byla zemí, kde se vyplatí poctivě pracovat, kde mladí lidé mohou plánovat budoucnost, zakládat rodiny a mít dostupné bydlení, kde senioři žijí důstojně a kde každý občan má přístup ke kvalitním veřejným službám, stojí v návrhu programového prohlášení nové koalice.
Co se dozvíte v článku
K vytyčeným cílům by politikům z hnutí ANO, SPD a strany Motoristé sobě mělo pomoct několik opatření představených v tomto dokumentu. Naše redakce sestavila výběr těch, které by mohly v následujících 4 letech nejvýrazněji ovlivnit peněženky českých domácností.
Zda je nakonec nově vzniklá koalice skutečně prosadí, samozřejmě záleží na řadě faktorů – od politické vůle až po stav veřejných financí. Jak navíc připustil Andrej Babiš, finální verze programového prohlášení ještě může doznat určitých změn.
Píšou nám lidi, že by tam ještě něco mohlo být, takže na to ještě kouknu, uvedl na tiskové konferenci po podpisu koaliční smlouvy.
Rodiny s dětmi
Pokud jde o rodiny, nejvíce plánů míří na ty s nejmenšími dětmi. Pro ně nová koalice chystá například navýšení celkové částky rodičovského příspěvku z aktuálních 350 na 400 tis. Kč. V přepočtu na měsíc si tak rodiče, kteří by rodičák pobírali od 6. měsíce věku dítěte do jeho 3 let, polepšili o zhruba 1600 Kč. O tom, zda se zvýšení znovu dočkají i rodiče vícerčat, návrh programového prohlášení mlčí.
Víc peněz do rodinného rozpočtu by mladým rodinám přineslo také obnovení daňových slev, které škrtl konsolidační balíček kabinetu Petra Fialy.
Jednou z nich je školkovné, tedy daňová sleva, díky které bylo možné snížit si daň o výdaje za umístění dítě v zařízení poskytujícím předškolní vzdělávání. Konkrétní úspora se vždy odvíjela od sumy, kterou rodina za školku či dětskou skupinu hradila. Zároveň šlo za jedno zdaňovací období odečíst maximálně částku odpovídající minimální mzdě – ta od ledna 2026 stoupne na 22 400 Kč.
Vrátit by se mohla i původní pravidla pro slevu na vyživovanou manželku či manžela – tu si mohly v minulosti uplatnit například rodiny, kde jeden rodič pracoval a druhý pečoval o domácnost a děti (tedy neměl vlastní příjmy z výdělečné činnosti, nebo jen nízké). S konsolidačním balíčkem ale došlo k omezení této slevy pouze pro pečující o dítě do 3 let.
Nadto chce nová vláda
citelně navýšit daňové úlevy na čtvrté a každé další dítě.
Rodinám s nízkými příjmy by chtěla nová vláda pomoci také s platbou stravného v mateřinkách a základních školách i úhradou kroužků, družiny či volnočasových aktivit.
Zároveň slibuje podpořit rodinné vstupné u kulturních, sportovních a vzdělávacích zařízeních, respektive by tím podmínila poskytnutí dotací a grantů. V plánu je i vytvoření sítě nízkoprahových hřišť, která umožní pravidelný pohyb všem – i těm, kteří nejsou organizováni ve sportovních klubech nebo mají omezené finanční možnosti. Podpora pohybu a zdravého životního stylu, zejména u dětí, je totiž také jednou z priorit nově vznikající vlády.
Na rodiny s dětmi by pak mohla mít vliv také chystaná revize superdávky, především vyčlenění přídavku na dítě. Právě tato dávka se zavedením nové dávky státní sociální pomoci zanikla a nově je příspěvek na děti pouze jednou z jejích složek. Podrobnosti, včetně kalkulačky, najdete například v článku: Kalkulačka superdávky. Spočítejte si, kolik peněz dostanete od státu na dávkách
Mladým rodinám chce nová vláda pomoci také pokud jde o bydlení.
Podpoříme mladé rodiny státní zvýhodněnou půjčkou na akontaci při pořizování prvního bydlení a obnovíme bonus za každé narozené dítě. V návaznosti na zrychlení výstavby a aktuální výši úrokové sazby hypoték zajistíme státní podporu na úroky z hypotéky při pořízení prvního bytu pro mladé rodiny pečující o dítě do 6 let a pro klíčové profese.
Rodinný rozpočet ale dost možná potěší i několik dalších, plošně mířených opatření. Jedním z nich je například zrušení povinnost hradit napřímo poplatky za TV a rozhlas, které letos po několika letech stouply. Navíc došlo k rozšíření okruhu jejich poplatníků. Některé domácnosti si tedy nyní za TV a rádio připlatí 300 Kč ročně navíc, nováčkům pak z rodinného rozpočtu odčerpají 2460 Kč. Podrobnosti v článku: Koncesionářské poplatky se od května hradí i za počítač a mobil. I když máte firemní
Další úlevu může přinést převedení poplatku na obnovitelné zdroje, který je nyní součástí regulované složky elektřiny, výhradně na stát.
Důchodci
Několika změn by se po jmenování nové vlády mohli dočkat také lidé ve starobním důchodu. Patrně nejzásadněji by se jich dotkla úprava pravidel pro valorizaci penzí: v návrhu programového prohlášení se konkrétně píše o obnovení spravedlivého valorizačního vzorce.
Od roku 2025 se totiž důchody – nejen starobní, ale i invalidní a pozůstalostní – zvedají o třetinu růstu reálných mezd a takzvanou důchodcovskou inflací, která se měří indexem životních nákladů domácností důchodců.
Koalice Hnutí ANO, Motoristů a SPD ovšem za spravedlivější považuje valorizační vzorec, který namísto třetiny zohledňuje polovinu růstu reálných mezd. Inflace by se měla i nadále počítat podle růstu cen pro domácnosti důchodců.
Krom pravidelné valorizace mají důchody růst také s věkem seniorů – konkrétně od 80 let. Ačkoli toto opatření programové prohlášení blíže nespecifikuje, lze předpokládat, že vychází z předvolebních slibů hnutí ANO, dle kterých by měly penze lidí starších 80 let mimořádně růst každých 5 let – v průběhu 15 let by tak penzisté 80+ mohli získat až o 5000 Kč vyšší důchod. Aktuálně se o 1000 Kč automaticky zvyšuje procentní výměra lidí od 85 let věku a o dalších 2000 Kč tomu, kdo dosáhne věku 100 let.
Finanční situaci nízkopříjmových seniorských domácností by mohla výrazně ovlivnit také změna životního minima, které by se nově rozšířilo o částku životního minima pro seniory a příjemce invalidních důchodů.
Právě od životního minima se totiž odvíjí přiznání a výpočet některých dávek, přičemž v praxi závisí výpočet životního minima na počtu členů domácnosti a de facto i jejich věku: jiné částky se počítají pro 1. a 2. dospělou osobu v domácnosti nebo děti různého věkového rozpětí. Zavedení speciální kategorie pro seniory a invalidy by lépe zohledňovalo specifickou životní situaci těchto domácností.
Vrátit by se mohla také 75% sleva na jízdné ve vlacích a autobusech – končící vláda tuto slevu zredukovala na 50 % z ceny jízdenky. Za lístek na vlak z Prahy do Brna by tak senioři starší 65 let aktuálně zaplatili 90 Kč namísto 179 Kč.
Některým seniorům by mohla přilepšit také „spravedlivá valorizace příspěvku na péči“. Dávku, ze které si mohou nemocní a nemohoucí hradit péči, dosluhující vláda alespoň navýšila: Příspěvek na péči se zvýší. Polepší si přes 200 tisíc lidí, tentokrát i v I. stupni závislosti
Nadto nová vláda slibuje také hmotné zabezpečení neformálních pečujících, větší podporu zařízení dlouhodobé péče i větší důraz na rozvoj terénní a ambulantní péče, která by starým lidem i lidem vážně nemocným umožnila žít co nejdéle v přirozeném prostředí mezi jejich blízkými.
I důchodcům pak samozřejmě může finančně ulevit převedení úhrady koncesionářských poplatků a poplatků POZE na stát a zavedení 0 % DPH na léky na předpis.
Pracující důchodci
Ještě výrazněji si v budoucnu dost možná polepší pracující důchodci: pokud nová vláda uvede do praxe svůj slib zvýšit jim důchod o 1,5 % vyměřovacího základu za každý odpracovaný rok.
Současně má zůstat v platnosti systém slev na sociálním pojištění: 6,5 % z vyměřovacího základu pro samotné důchodce a 5% sleva na sociálním pojištění pro ty zaměstnavatele, kteří umožní práci na zkrácený úvazek mimo jiné také lidem starším 55 let.
Nadto chce vláda připravit konkrétní opatření, která budou motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání lidí v předdůchodovém a důchodovém věku.
Single pracující
Pokud nemáte děti nebo nejste v důchodu, výměnu ve Strakově akademii vaši peněženku nejspíš zásadně neovlivní. Výjimku mají zaměstnanci gastrosektoru, pro které nová vláda chystá zásadní novinku: osvobození spropitného od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a od daně z příjmů.
Dýška zaplacená kartou i v hotovosti se tak stanou čistým, oficiálním příjmem zaměstnanců, stojí v návrhu programového prohlášení.
Platově polepšit by si pak mohli i policisté či hasiči.
Zastavíme rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty a hasiči a navýšíme jejich platy na srovnatelnou úroveň, která odpovídá významu a náročnosti jejich služby. Nástupní plat policisty a hasiče bude 50 tisíc korun.
Krom výše uvedeného chce nová koalice škrtnout také strop pro osvobození zaměstnaneckých volnočasových benefitů od daně z příjmů – ty jsou dosud od daně osvobozené jen do výše poloviny průměrné mzdy.
Zvýhodnění se ale mohou dočkat také pracující z řad studentů – i jim by se mohla vrátit sleva na studenta, kterou škrtl konsolidační balíček.
I bezdětní pracující, stejně jako ti s odrostlými dětmi, pak pocítí zrušení přímých plateb na veřejnoprávní média či převedení úhrady poplatku na obnovitelné zdroje na stát.
Živnostníci
Živnostníci a podnikatelé by v následujících letech mohli ušetřit zejména na odvodech. Aktuálně totiž běží opatření, dle kterého se mezi roky 2024 a 2026 postupně navyšoval minimální vyměřovací základ pojistného na sociální zabezpečení z 25 na 40 % průměrné mzdy. Tedy pro letošek se při výpočtu minimálních záloh vycházelo z 35 % průměrné mzdy, v příštím roce už má jít o 40 % průměrné mzdy.
Nově vzniklá koalice chce ovšem toto zvyšování zastavit tak, aby se minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění určoval i nadále jako 35 % průměrné mzdy. Zatímco dle platných pravidel by tedy měly minimální odvody na sociální pojištění vzrůst na 5720 Kč (pro hlavní činnost), dle plánů Andreje Babiše a spol. pouze na 5005 Kč.
Na druhou stranu se živnostníků a dalších podnikatelů pravděpodobně dotkne také obnovení elektronické evidence tržeb aktuálně plánované na rok 2027. Tento krok chce nová vláda evidujícím OSVČ kompenzovat zavedením přímé daňové slevy.
Další opatření pak mohou živnostníkům ušetřit především čas, který jim zbyde třeba na práci. Konkrétně jde o dokončení projektu on-line finančního úřadu, který má nabídnout jednoduchou a přehlednou daňovou agendu či jednodušší daňové přiznání.
Zároveň ale v této oblasti budeme dbát na nerozšiřování povinné on-line komunikace mezi státem a občanem, slibuje nová vláda, stejně jako zavedení Jednotného inkasního místa.
Pokud má navíc živnostník malé děti, má šanci dosáhnout na některé další úlevy – viz část věnovaná rodinám s dětmi.