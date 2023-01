Senioři nad 60 let pracují dvakrát častěji než před 10 lety. A podnikají více než zbytek populace

Statistický úřad vydal na konci prosince 2022 svoji každoroční analýzu Senioři v datech, ve které porovnává, jak se žije českým seniorům nyní v porovnání s dobou před 10 lety.

Zabývá se v ní kromě jiného taky tím, jak se daří seniorům na pracovním trhu. Výsledky ukazují, že lidé nad 60 let jsou mnohem akčnější než jejich „kolegové“ v roce 2012. Na jednu stranu musejí, protože se posouvá věk odchodu do důchodu. Také častěji podnikají než ostatní věkové kategorie. A zvýšil se mezi nimi počet profesionálů v oblasti IT a komunikací.

Kategorie 60–64 let: dvakrát více pracujících

Důležitou zprávou je, že v polovině roku 2022 bylo na trhu práce dvakrát více lidí ve věku 60 až 64 než v roce 2012. Zatímco před 10 lety pracovalo v této věkové skupině jen 26,9 % lidí, nyní už je to 54,8 %. Znamená to, že ekonomicky aktivní je více než polovina této populace.

Souvisí to také s hranicí pro odchod do důchodu. V roce 2012 bylo zapotřebí pro odchod do důchodu dosáhnout doby pojištění 28 let (oproti dnešním 35 rokům) a do důchodu odcházeli lidé narození kolem roku 1951. V té době byl věk pro odchod do důchodu 62 let a 8 měsíců u mužů, ženy odcházely v 61 letech a 4 měsících (pokud byly bezdětné), případně v 58 letech a 8 měsících, jestliže vychovaly 2 děti.

V roce 2022 odcházeli do důchodu muži ve věku 63 let a 10 měsíců, stejně tak i bezdětné ženy (většinou jde o ročníky narození 1958). Ženy s vychovanými dětmi šly do důchodu dříve.

Nejčerstvější data k seniorům na trhu práce má ČSÚ k dispozici za 2. čtvrtletí 2022 a porovnává je s údaji roku 2012. ČSÚ vychází ze vzorku 42 tisíc obyvatel ve věku 15 a více let, které žijí v soukromých domácnostech. Z výsledků jsou tedy vyloučeni lidé, kteří žijí například v domovech pro seniory. Za seniory přitom studie považuje osoby ve věku od 60 let.

U lidí, kteří překročili 65. narozeniny, už pracovní aktivita prudce klesá, ale i vloni (2022) už byla vyšší než v roce 2012. Tehdy pracovalo 4,4 % lidí nad 65 let, zatímco nyní jich pracuje 7,1 %.

Míry ekonomické aktivity v 2. čtvrtletí 2012 a 2022 (v %) Autor: Český statistický úřad

Pro zasazení do kontextu celkové zaměstnanosti v České republice je dobré ukázat, jak se změnila zaměstnanost ve všech věkových skupinách:

Celková zaměstnanost se v uplynulém desetiletí zvýšila z 54,5 % na 58,4 % , tedy o 3,9 procentního bodu.

na , tedy o 3,9 procentního bodu. Ve věkové skupině 35–39 let se zaměstnanost naopak lehce snížila o 0,4% .

. Výrazné zvýšení se objevilo u věkové skupiny 55–59 let, a to ze 71,4 % na 88,3 % . Zde zvýšení dosáhlo 16,8 p.b.

na . Zde zvýšení dosáhlo 16,8 p.b. Největší zvýšení zaměstnanosti se projevilo právě v seniorské skupině 60–64 let, kde jde o nárůst o 27,9 procentního bodu.

Mezi seniory je více podnikatelů než ve zbytku populace

Pracující senioři tvoří 9,3 % všech pracujících.

Od mladších ročníků se však liší v zajímavém ohledu, mezi pracujícími seniory je více podnikatelů než ve zbývající populaci. Pokud se náhodně zeptáte člověka v produktivním věku na jeho postavení v zaměstnání, s pravděpodobností 2,5 % to bude zaměstnavatel. Ovšem pokud se zeptáte mezi seniory, pravděpodobnost, že zaměstnává jiné osoby, bude téměř dvojnásobná, 4,1 %.





Senioři mají také vyšší zastoupení mezi OSVČ. V populaci seniorů nad 60 let jich je 17,4 %, zatímco u mladších ročníků je to pouze 13 %.

Kde senioři nejčastěji pracují?

Ukazuje se, že přítomnost seniorů začíná zachraňovat nedostatek pracovníků v některých odvětvích. Nejvíce seniorů se ve věku po 60 letech uplatňuje ve zdravotnictví a v oblasti sociální péče, kde představují 10 % ze všech pracovníků, tedy každý desátý pracovník je v seniorském věku. Obecně ve službách vloni pracovalo 325,1 tisíce seniorů, zatímco před 10 lety jich bylo jen 181,3 tisíce.

Senioři jsou také často vidět v oblasti kulturních, zábavních a rekreačních činností.

Na poli vzdělávání je dokonce každý osmý pracující člověk senior ve věku nad 60 let.

Řadu seniorů najdeme v profesních, vědeckých a technických činnostech. V roce 2022 jich na těchto pozicích pracovalo 31,9 tisíce z celkového počtu 261,3 tisíce osob. Také zde se každý 8. pracovník nacházel v seniorském věku. Počet seniorů se zvýšil také v průmyslu, kde jich v roce 2012 pracovalo 82,5 tisíce, zatímco vloni už jich bylo 138 tisíc.

Nejméně seniorů se angažuje v zemědělství, kde vloni pracovalo 17,2 tisíce osob a v roce 2012 jich bylo jen 12,1 tisíce.

Počet pracujících seniorů v ekonomických sektorech ve 2. čtvrtletí 2012 a 2022 (v tis.) Autor: Český statistický úřad

Tak, jak se v průběhu uplynulých 10 let změnila struktura ekonomiky, se mění i trendy pro práci nejen seniorů, ale i obecně všech pracovníků. Pozoruhodné ovšem je, jak silně narostl počet seniorů v oblasti informačních a komunikačních činností. Zde došlo dokonce k 5násobnému nárůstu počtu seniorů z původních 1,8 tisíce v roce 2012 na 9 tisíc v polovině roku 2022.

Polovina z pracujících seniorů využívá plnou pracovní dobu

Důležité je ještě zmínit, jak vypadá pracovní doba lidí nad 60 let. Více než 40 hodin týdně pracuje těsná nadpoloviční většina seniorů, tedy 51,2 %, a méně než 30 hodin týdně pracovalo 28 % lidí. To není zas o tolik méně než pracuje zbytek populace.

Mladí lidé ve věku mezi 25 a 29 lety měli 8hodinovou pracovní dobu z 60,7 %.

Lidé ve věku 30–44 let odpracovali plnou dobu z 62,4 %.

Ve věkové skupině 45–59 let lidé pracovali 40 hodin týdně z 64 %.

Aktivita seniorů se odráží také na údajích o nezaměstnaných lidech ve věku 60–64 let. Před 10 lety, v roce 2012, v období recese byl podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob v tomto věku celá 3 %. To znamená těch, kteří hledali práci déle než rok, což je problém týkající se lidí ve věku od 55 let výše. Nyní, o 10 let později, se jejich nezaměstnanost snížila. Práci v roce 2022 nemohlo najít (a chtělo pracovat) jen 0,8 % seniorů.

Máte nárok na důchod, ale po klidu ještě netoužíte?

V současné době, pokud už pobíráte důchod, ale zároveň stále ještě pracujete, vás stát zdaní stejně jako kteréhokoli jiného pracovníka v nižším věku. Zato se vám vaše pracovní aktivita připočítává do celkové odpracované doby (respektive doba účasti na sociálním pojištění).

To se však má v blízké době změnit. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo návrh, podle kterého byste měli v případě, že při pobírání důchodu ještě pracujete, podléhat menšímu zdanění, takže vám z výplaty zbude více peněz. Na druhou stranu se vám už ale tato odpracovaná doba k době účasti na sociálním pojištění připočítávat nebude.

Zároveň stát chce také usnadnit lidem ve věku nad 55 let hledání práce na zkrácený úvazek. Zaměstnavatelé budou motivovaní poskytovat kratší úvazky slevou na sociálním pojištění ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které budou mít na slevu nárok (zákon mluví o 5 %, podle MPSV jde o 5 procentních bodů).

Tato sleva se bude vztahovat nejen na lidi starší 55 let, ale také: