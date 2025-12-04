Měšec.cz  »  Práce a mzdy  »  Sazby stravného se změní. Podívejte se, kolik nově dostanete na jídlo, když vás zaměstnavatel vyšle do zahraničí

Sazby stravného se změní. Podívejte se, kolik nově dostanete na jídlo, když vás zaměstnavatel vyšle do zahraničí

Tomáš Zilvar
Dnes
Autor: Depositphotos
Od ledna dojde ke změně v sazbách zahraničního stravného, které vyplácí zaměstnavatel, když vás vyšle pracovat mimo ČR. Sazby stravného nebo měna se změní pro 18 zemí světa.

Určení základních sazeb stravného, které má kompenzovat zaměstnancům vyslaným na práci do zahraničí zvýšené stravovací výdaje, je pro rok 2026 obsaženo nově ve vyhlášce Ministerstva financí č. 489/2025 Sb

Ve vyhlášce jsou uvedeny pouze ty cizí měny (eura, americké dolary, britské libry a švýcarské franky), které lze běžně nakoupit v tuzemských bankách nebo v mimobankovních směnárnách, aby tak nevznikaly zaměstnavatelům potíže při vybavování pracovníků zálohami na zahraniční pracovní cesty. Zvláště, pokud jsou vybavováni hotovostí (valutami), což je někdy nutností. 

Mnohé samozřejmě řeší platební karta, kterou propůjčí zaměstnavatel. Při cestách zvláště do exotičtějších zemí je však určitě dobré mít s sebou hotovost. Hotovost ve valutách je dobré mít nejen na úhradu jídla a pití, ale i jiných nákupů, koneckonců i třeba na poskytnutí nutného bakšiše.

Změna druhu měny

Každoročně se mění výše sazeb a někdy se pro některé země mění příslušná měna. Třeba naposledy (od 1. 1. 2025) se přešlo z amerického dolaru na euro u 7 zemí (Angola, Botswana, Lesotho, Mauricius, Mosambik, Namibie, Svazijsko). 

Od 1. ledna 2026 dochází ke změně měny jen ohledně jedné země, a to u Keňské republiky, a to naopak z eura na americký dolar. Důvodem je samozřejmě zjednodušení plateb v dané zemi.

Dobrou orientaci zajišťuje každý rok nová vyhláška

Výhodou právní úpravy cestovních náhrad, tedy alespoň pokud jde o základní sazby zahraničního stravného, je přehlednost a snadná orientace v ní, protože se pro každý kalendářní rok kompletně vyhlašuje přehled všech sazeb celý znovu, bez ohledu na to, zda zůstávají stejné, nebo se mění. 

Není tak nutno dohledávat novelizace a znění příslušného právního předpisu v různém období. Nicméně i tak je nejspíš zajímavé upozornění na to, jaké sazby zahraničního stravného a pro které státy se aktuálně mění. Častým obchodním partnerem pro české podniky je třeba Německo a Slovensko a zrovna právě stravné při cestách do Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky je aktuálně valorizováno.

Změny jsou možné nejen na začátku nového roku, ale i v průběhu kalendářního roku 

Zmocnění pro Ministerstvo financí v zákoníku práce umožňuje stanovovat (a vyhlašovat) sazby zahraničního stravného v pravidelném termínu vždy od 1. ledna (nového) kalendářního roku, jakož i v mimořádném termínu – v průběhu roku – jakmile se ceny jídel a nealkoholických nápojů v dané zemi nebo kurs příslušné změny zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. 

Ministerstvo financí vyhláškou stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí.

Kdo všechno rozhoduje o výši základních sazeb zahraničního stravného

Obvykle navrhnou zastupitelské úřady Ministerstvu zahraničních věcí více změn, než se jich nakonec objeví v právním předpisu vyhlášeném ve Sbírce zákonů. Ministerstvo zahraničních věcí, jejich počet poněkud zredukuje a pak ještě případně návrh MZV zredukuje Ministerstvo financí. 

(Pracovníci zastupitelských úřadů a Ministerstva zahraničních věcí jsou pochopitelně zainteresováni na výši cestovních náhrad, a tak se obvykle snaží prosadit co nejvíce změn ve smyslu navýšení sazeb.) 

Tentokrát však Misterstvo zahraničních věcí navrhlo Ministerstvu financí změny u 18 zemí a rovněž jich je tolik ve finální podobě vyhlášky.

Aktuální změny výše sazby a druhu měny

Jak už jsme naznačili, tak od 1. ledna 2026 se u Keni přechází z eura na americký dolar. A pak dochází k valorizaci základní sazby zahraničního stravného u dalších 17 zemí. Celkem se tedy mění sazba pro 18 zemí. Změny zachycuje tabulka.

Změny sazeb zahraničního stravného pro rok 2026

STÁT/ZEMĚ Rok poslední změny (úpravy) Měnový kód Dosavadní základní sazba Návrh nových sazeb dle Ministerstva zahraničních věcí Sazby dle Ministerstva financí Změna měny
BELIZE 2009 USD 50 55 55  
BULHARSKO 2021 EUR 40 45 45  
GRUZIE 2024 EUR 45 50 50  
IZRAEL 2022 USD 60 65 65  
KEŇA 2009 EUR 45 55 55 USD
KOSOVO 2009 EUR 45 50 50  
KUVAJT 2010 EUR 40 45 45  
LIBÉRIE 2009 EUR 45 50 50  
LITVA 2004 EUR 40 45 45  
MALEDIVY 2007 USD 55 60 60  
MAURETÁNIE 2025 EUR 45 50 50  
MONGOLSKO 2017 EUR 40 45 45  
NĚMECKO 2009 EUR 45 50 50  
POBŘEŽÍ SLONOVINY 2008 EUR 40 45 45  
SLOVENSKO 2013 EUR 35 40 40  
USA 2025 USD 65 70 70  
TOGO 2008 EUR 40 45 45  
TURECKO 2025 EUR 45 50 50

Rozdíly pro rozpočtový a soukromý sektor

U zaměstnavatelů, kteří jsou státem, územním samosprávným celkem (obcí nebo krajem), státním fondem, příspěvkovou organizací (jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele), školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona nebo veřejnou kulturní institucí podle zákona o veřejných kulturních institucích, jsou sazby zahraničního stravného uvedené ve vyhlášce při vybavování jejich zaměstnanců závazné. 

Je však možné jejich navýšení pro šéfy, a to pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou. 

Ostatní zaměstnavatelé – z podnikatelského sektoru – mohou svým lidem poskytovat i vyšší sazby. Zaměstnavatel také může při zahraniční pracovní cestě poskytnout pracovníkům i další cestovní náhrady, např. kapesné. 

Ovšem daňově uznatelnými náklady je finanční vybavení zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty jen  výše stanovených základních sazeb zahraničního stravného. 

Zaměstnavatelé též mohou svým zaměstnancům sazby stanovené vyhláškou snížit až o 25 %, resp. až o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. K tomuto opatření (tedy krácení až o 25 % a v případě námořníků a dalšího personálu vnitrozemské plavby až  o 50 %) je nutno přistoupit předem, před započetím pracovní cesty do zahraničí. To platí nejen v případě, určí-li zaměstnavatel základní sazbu zahraničního stravného individuálně pro jednotlivého zaměstnance, ale i v případě, je-li tato sazba určena obecně vnitřním (vnitropodnikovým) předpisem. Zpětné krácení je však nepřípustné.

Příklady a výpočty v praxi – zvyšování a snižování stravného, třeba za poskytnuté jídlo

O tom jak vysoké stravné, kolik peněz skutečně dostanete, rozhoduje samozřejmě celková délka trvání pracovní cesty, ale i délka pracovní cesty v kalendářním dni. 

Ke krácení stravného dochází z důvodu poskytnutého jídla v naturáliích (v podobě jídla, pokrmu). To vše si přiblížíme v dalším článku na toto téma. 

Pracovní cesta nemusí trvat celý den. Jaké jsou pak sazby stravného?

Pobyt v zahraničí nemusí trvat dlouho. Může nastat i situace, kdy zaměstnanec vyjede do zahraničí a ještě se ten den vrátí. 

Zaměstnanec má nárok na zahraniční stravné ve výši:

  • celé (plné) základní sazby, jestliže doba strávená mimo území ČR trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin, 
  • 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin.
  • 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2026

Stát/země Měnový kód Měna Základní sazba zahraničního stravného
Afghánistán EUR euro 45
Albánie EUR euro 40
Alžírsko EUR euro 50
Andorra EUR euro 50
Angola EUR euro 60
Argentina USD americký dolar 55
Arménie EUR euro 50
Austrálie a Oceánie – ostrovní státy1) USD americký dolar 70
Ázerbájdžán EUR euro 40
Bahamy USD americký dolar 60
Bahrajn EUR euro 45
Bangladéš USD americký dolar 50
Belgie EUR euro 50
Belize USD americký dolar 55
Benin EUR euro 45
Bermudy USD americký dolar 50
Bělorusko EUR euro 45
Bhútán USD americký dolar 50
Bolívie USD americký dolar 50
Bosna a Hercegovina EUR euro 40
Botswana EUR euro 50
Brazílie USD americký dolar 60
Brunej USD americký dolar 40
Bulharsko EUR euro 45
Burkina Faso EUR euro 40
Burundi USD americký dolar 55
Čad EUR euro 50
Černá Hora EUR euro 45
Čína EUR euro 50
Dánsko EUR euro 65
Džibutsko USD americký dolar 65
Egypt EUR euro 50
Ekvádor USD americký dolar 50
Eritrea USD americký dolar 50
Estonsko EUR euro 45
Etiopie EUR euro 50
Filipíny EUR euro 40
Finsko EUR euro 65
Francie EUR euro 50
Francouzská zámořská území2) EUR euro 50
Gabon EUR euro 50
Gambie EUR euro 45
Ghana EUR euro 55
Gibraltar EUR euro 40
Gruzie EUR euro 50
Guatemala USD americký dolar 45
Guinea EUR euro 50
Guinea-Bissau EUR euro 45
Guyana USD americký dolar 50
Honduras USD americký dolar 45
Hongkong EUR euro 50
Chile USD americký dolar 55
Chorvatsko EUR euro 50
Indie EUR euro 45
Indonésie EUR euro 40
Irák EUR euro 55
Írán EUR euro 40
Irsko EUR euro 55
Island EUR euro 65
Itálie EUR euro 55
Izrael USD americký dolar 65
Japonsko USD americký dolar 65
Jemen EUR euro 35
Jihoafrická republika EUR euro 50
Jižní Súdán USD americký dolar 55
Jordánsko EUR euro 50
Kambodža USD americký dolar 45
Kamerun EUR euro 50
Kanada USD americký dolar 50
Kapverdy EUR euro 40
Karibik – ostrovní státy3) USD americký dolar 60
Katar USD americký dolar 50
Kazachstán EUR euro 45
Keňa USD americký dolar 55
Kolumbie USD americký dolar 45
Komory USD americký dolar 55
Konžská republika USD americký dolar 60
Konžská demokratická republika USD americký dolar 65
Korejská lidově demokratická republika EUR euro 45
Korejská republika EUR euro 60
Kosovo EUR euro 50
Kostarika USD americký dolar 50
Kuba EUR euro 60
Kuvajt EUR euro 45
Kypr EUR euro 45
Kyrgyzstán EUR euro 40
Laos USD americký dolar 45
Lesotho EUR euro 45
Libanon USD americký dolar 60
Libérie EUR euro 50
Libye EUR euro 50
Lichtenštejnsko CHF švýcarský frank 75
Litva EUR euro 45
Lotyšsko EUR euro 45
Lucembursko EUR euro 55
Macao EUR euro 45
Madagaskar EUR euro 45
Maďarsko EUR euro 50
Malajsie USD americký dolar 45
Malawi USD americký dolar 45
Maledivy USD americký dolar 60
Mali EUR euro 50
Malta EUR euro 50
Maroko EUR euro 50
Mauretánie EUR euro 50
Mauricius EUR euro 55
Mexiko USD americký dolar 50
Moldavsko EUR euro 45
Monako EUR euro 45
Mongolsko EUR euro 45
Mosambik EUR euro 55
Myanmar USD americký dolar 55
Namibie EUR euro 50
Německo EUR euro 50
Nepál USD americký dolar 50
Niger EUR euro 50
Nigérie EUR euro 50
Nikaragua USD americký dolar 45
Nizozemsko EUR euro 50
Norsko EUR euro 65
Nový Zéland USD americký dolar 65
Omán EUR euro 50
Pákistán EUR euro 50
Panama USD americký dolar 50
Paraguay USD americký dolar 50
Peru USD americký dolar 52
Pobřeží Slonoviny EUR euro 45
Polsko EUR euro 50
Portugalsko EUR euro 45
Rakousko EUR euro 45
Rovníková Guinea EUR euro 50
Rumunsko EUR euro 45
Rusko EUR euro 45
Rwanda USD americký dolar 55
Řecko EUR euro 40
Salvador USD americký dolar 45
San Marino EUR euro 55
Saúdská Arábie EUR euro 50
Senegal EUR euro 55
Severní Makedonie EUR euro 40
Seychely EUR euro 55
Sierra Leone EUR euro 40
Singapur USD americký dolar 65
Spojené arabské emiráty USD americký dolar 55
Slovensko EUR euro 40
Slovinsko EUR euro 40
Somálsko USD americký dolar 55
Spojené státy americké USD americký dolar 70
Srbsko EUR euro 40
Srí Lanka USD americký dolar 50
Středoafrická republika USD americký dolar 50
Súdán USD americký dolar 55
Surinam USD americký dolar 50
Svatý Tomáš a Princův ostrov EUR euro 40
Svazijsko EUR euro 50
Sýrie EUR euro 60
Španělsko EUR euro 50
Švédsko EUR euro 65
Švýcarsko CHF švýcarský frank 75
Tádžikistán EUR euro 40
Tanzanie USD americký dolar 55
Thajsko EUR euro 40
Tchaj-wan EUR euro 45
Togo EUR euro 45
Tunisko EUR euro 50
Turecko EUR euro 50
Turkmenistán EUR euro 45
Uganda USD americký dolar 55
Ukrajina EUR euro 45
Uruguay USD americký dolar 60
Uzbekistán EUR euro 40
Vatikán EUR euro 55
Velká Británie GBP britská libra 45
Venezuela USD americký dolar 65
Vietnam EUR euro 40
Zambie USD americký dolar 55
Zimbabwe USD americký dolar 50
Ostatní země neuvedené v příloze EUR euro 35

1) Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Západní Samoa.

2) Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Nová Kaledonie, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Wallis a Futuna.

3) Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curaçao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago, Turks a Caicos.

