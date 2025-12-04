Sazby stravného se změní. Podívejte se, kolik nově dostanete na jídlo, když vás zaměstnavatel vyšle do zahraničí

Určení základních sazeb stravného, které má kompenzovat zaměstnancům vyslaným na práci do zahraničí zvýšené stravovací výdaje, je pro rok 2026 obsaženo nově ve vyhlášce Ministerstva financí č. 489/2025 Sb.
Ve vyhlášce jsou uvedeny pouze ty cizí měny (eura, americké dolary, britské libry a švýcarské franky), které lze běžně nakoupit v tuzemských bankách nebo v mimobankovních směnárnách, aby tak nevznikaly zaměstnavatelům potíže při vybavování pracovníků zálohami na zahraniční pracovní cesty. Zvláště, pokud jsou vybavováni hotovostí (valutami), což je někdy nutností.
Mnohé samozřejmě řeší platební karta, kterou propůjčí zaměstnavatel. Při cestách zvláště do exotičtějších zemí je však určitě dobré mít s sebou hotovost. Hotovost ve valutách je dobré mít nejen na úhradu jídla a pití, ale i jiných nákupů, koneckonců i třeba na poskytnutí nutného bakšiše.
Změna druhu měny
Každoročně se mění výše sazeb a někdy se pro některé země mění příslušná měna. Třeba naposledy (od 1. 1. 2025) se přešlo z amerického dolaru na euro u 7 zemí (Angola, Botswana, Lesotho, Mauricius, Mosambik, Namibie, Svazijsko).
Od 1. ledna 2026 dochází ke změně měny jen ohledně jedné země, a to u Keňské republiky, a to naopak z eura na americký dolar. Důvodem je samozřejmě zjednodušení plateb v dané zemi.
Dobrou orientaci zajišťuje každý rok nová vyhláška
Výhodou právní úpravy cestovních náhrad, tedy alespoň pokud jde o základní sazby zahraničního stravného, je přehlednost a snadná orientace v ní, protože se pro každý kalendářní rok kompletně vyhlašuje přehled všech sazeb celý znovu, bez ohledu na to, zda zůstávají stejné, nebo se mění.
Není tak nutno dohledávat novelizace a znění příslušného právního předpisu v různém období. Nicméně i tak je nejspíš zajímavé upozornění na to, jaké sazby zahraničního stravného a pro které státy se aktuálně mění. Častým obchodním partnerem pro české podniky je třeba Německo a Slovensko a zrovna právě stravné při cestách do Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky je aktuálně valorizováno.
Změny jsou možné nejen na začátku nového roku, ale i v průběhu kalendářního roku
Zmocnění pro Ministerstvo financí v zákoníku práce umožňuje stanovovat (a vyhlašovat) sazby zahraničního stravného v pravidelném termínu vždy od 1. ledna (nového) kalendářního roku, jakož i v mimořádném termínu – v průběhu roku – jakmile se ceny jídel a nealkoholických nápojů v dané zemi nebo kurs příslušné změny zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.
Ministerstvo financí vyhláškou stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí.
Kdo všechno rozhoduje o výši základních sazeb zahraničního stravného
Obvykle navrhnou zastupitelské úřady Ministerstvu zahraničních věcí více změn, než se jich nakonec objeví v právním předpisu vyhlášeném ve Sbírce zákonů. Ministerstvo zahraničních věcí, jejich počet poněkud zredukuje a pak ještě případně návrh MZV zredukuje Ministerstvo financí.
(Pracovníci zastupitelských úřadů a Ministerstva zahraničních věcí jsou pochopitelně zainteresováni na výši cestovních náhrad, a tak se obvykle snaží prosadit co nejvíce změn ve smyslu navýšení sazeb.)
Tentokrát však Misterstvo zahraničních věcí navrhlo Ministerstvu financí změny u 18 zemí a rovněž jich je tolik ve finální podobě vyhlášky.
Aktuální změny výše sazby a druhu měny
Jak už jsme naznačili, tak od 1. ledna 2026 se u Keni přechází z eura na americký dolar. A pak dochází k valorizaci základní sazby zahraničního stravného u dalších 17 zemí. Celkem se tedy mění sazba pro 18 zemí. Změny zachycuje tabulka.
Změny sazeb zahraničního stravného pro rok 2026
|STÁT/ZEMĚ
|Rok poslední změny (úpravy)
|Měnový kód
|Dosavadní základní sazba
|Návrh nových sazeb dle Ministerstva zahraničních věcí
|Sazby dle Ministerstva financí
|Změna měny
|BELIZE
|2009
|USD
|50
|55
|55
|BULHARSKO
|2021
|EUR
|40
|45
|45
|GRUZIE
|2024
|EUR
|45
|50
|50
|IZRAEL
|2022
|USD
|60
|65
|65
|KEŇA
|2009
|EUR
|45
|55
|55
|USD
|KOSOVO
|2009
|EUR
|45
|50
|50
|KUVAJT
|2010
|EUR
|40
|45
|45
|LIBÉRIE
|2009
|EUR
|45
|50
|50
|LITVA
|2004
|EUR
|40
|45
|45
|MALEDIVY
|2007
|USD
|55
|60
|60
|MAURETÁNIE
|2025
|EUR
|45
|50
|50
|MONGOLSKO
|2017
|EUR
|40
|45
|45
|NĚMECKO
|2009
|EUR
|45
|50
|50
|POBŘEŽÍ SLONOVINY
|2008
|EUR
|40
|45
|45
|SLOVENSKO
|2013
|EUR
|35
|40
|40
|USA
|2025
|USD
|65
|70
|70
|TOGO
|2008
|EUR
|40
|45
|45
|TURECKO
|2025
|EUR
|45
|50
|50
Rozdíly pro rozpočtový a soukromý sektor
U zaměstnavatelů, kteří jsou státem, územním samosprávným celkem (obcí nebo krajem), státním fondem, příspěvkovou organizací (jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele), školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona nebo veřejnou kulturní institucí podle zákona o veřejných kulturních institucích, jsou sazby zahraničního stravného uvedené ve vyhlášce při vybavování jejich zaměstnanců závazné.
Je však možné jejich navýšení pro šéfy, a to pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou.
Ostatní zaměstnavatelé – z podnikatelského sektoru – mohou svým lidem poskytovat i vyšší sazby. Zaměstnavatel také může při zahraniční pracovní cestě poskytnout pracovníkům i další cestovní náhrady, např. kapesné.
Ovšem daňově uznatelnými náklady je finanční vybavení zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty jen výše stanovených základních sazeb zahraničního stravného.
Zaměstnavatelé též mohou svým zaměstnancům sazby stanovené vyhláškou snížit až o 25 %, resp. až o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. K tomuto opatření (tedy krácení až o 25 % a v případě námořníků a dalšího personálu vnitrozemské plavby až o 50 %) je nutno přistoupit předem, před započetím pracovní cesty do zahraničí. To platí nejen v případě, určí-li zaměstnavatel základní sazbu zahraničního stravného individuálně pro jednotlivého zaměstnance, ale i v případě, je-li tato sazba určena obecně vnitřním (vnitropodnikovým) předpisem. Zpětné krácení je však nepřípustné.
Příklady a výpočty v praxi – zvyšování a snižování stravného, třeba za poskytnuté jídlo
O tom jak vysoké stravné, kolik peněz skutečně dostanete, rozhoduje samozřejmě celková délka trvání pracovní cesty, ale i délka pracovní cesty v kalendářním dni.
Ke krácení stravného dochází z důvodu poskytnutého jídla v naturáliích (v podobě jídla, pokrmu). To vše si přiblížíme v dalším článku na toto téma.
Pracovní cesta nemusí trvat celý den. Jaké jsou pak sazby stravného?
Pobyt v zahraničí nemusí trvat dlouho. Může nastat i situace, kdy zaměstnanec vyjede do zahraničí a ještě se ten den vrátí.
Zaměstnanec má nárok na zahraniční stravné ve výši:
- celé (plné) základní sazby, jestliže doba strávená mimo území ČR trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin,
- 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin.
- 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.
Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2026
|Stát/země
|Měnový kód
|Měna
|Základní sazba zahraničního stravného
|Afghánistán
|EUR
|euro
|45
|Albánie
|EUR
|euro
|40
|Alžírsko
|EUR
|euro
|50
|Andorra
|EUR
|euro
|50
|Angola
|EUR
|euro
|60
|Argentina
|USD
|americký dolar
|55
|Arménie
|EUR
|euro
|50
|Austrálie a Oceánie – ostrovní státy1)
|USD
|americký dolar
|70
|Ázerbájdžán
|EUR
|euro
|40
|Bahamy
|USD
|americký dolar
|60
|Bahrajn
|EUR
|euro
|45
|Bangladéš
|USD
|americký dolar
|50
|Belgie
|EUR
|euro
|50
|Belize
|USD
|americký dolar
|55
|Benin
|EUR
|euro
|45
|Bermudy
|USD
|americký dolar
|50
|Bělorusko
|EUR
|euro
|45
|Bhútán
|USD
|americký dolar
|50
|Bolívie
|USD
|americký dolar
|50
|Bosna a Hercegovina
|EUR
|euro
|40
|Botswana
|EUR
|euro
|50
|Brazílie
|USD
|americký dolar
|60
|Brunej
|USD
|americký dolar
|40
|Bulharsko
|EUR
|euro
|45
|Burkina Faso
|EUR
|euro
|40
|Burundi
|USD
|americký dolar
|55
|Čad
|EUR
|euro
|50
|Černá Hora
|EUR
|euro
|45
|Čína
|EUR
|euro
|50
|Dánsko
|EUR
|euro
|65
|Džibutsko
|USD
|americký dolar
|65
|Egypt
|EUR
|euro
|50
|Ekvádor
|USD
|americký dolar
|50
|Eritrea
|USD
|americký dolar
|50
|Estonsko
|EUR
|euro
|45
|Etiopie
|EUR
|euro
|50
|Filipíny
|EUR
|euro
|40
|Finsko
|EUR
|euro
|65
|Francie
|EUR
|euro
|50
|Francouzská zámořská území2)
|EUR
|euro
|50
|Gabon
|EUR
|euro
|50
|Gambie
|EUR
|euro
|45
|Ghana
|EUR
|euro
|55
|Gibraltar
|EUR
|euro
|40
|Gruzie
|EUR
|euro
|50
|Guatemala
|USD
|americký dolar
|45
|Guinea
|EUR
|euro
|50
|Guinea-Bissau
|EUR
|euro
|45
|Guyana
|USD
|americký dolar
|50
|Honduras
|USD
|americký dolar
|45
|Hongkong
|EUR
|euro
|50
|Chile
|USD
|americký dolar
|55
|Chorvatsko
|EUR
|euro
|50
|Indie
|EUR
|euro
|45
|Indonésie
|EUR
|euro
|40
|Irák
|EUR
|euro
|55
|Írán
|EUR
|euro
|40
|Irsko
|EUR
|euro
|55
|Island
|EUR
|euro
|65
|Itálie
|EUR
|euro
|55
|Izrael
|USD
|americký dolar
|65
|Japonsko
|USD
|americký dolar
|65
|Jemen
|EUR
|euro
|35
|Jihoafrická republika
|EUR
|euro
|50
|Jižní Súdán
|USD
|americký dolar
|55
|Jordánsko
|EUR
|euro
|50
|Kambodža
|USD
|americký dolar
|45
|Kamerun
|EUR
|euro
|50
|Kanada
|USD
|americký dolar
|50
|Kapverdy
|EUR
|euro
|40
|Karibik – ostrovní státy3)
|USD
|americký dolar
|60
|Katar
|USD
|americký dolar
|50
|Kazachstán
|EUR
|euro
|45
|Keňa
|USD
|americký dolar
|55
|Kolumbie
|USD
|americký dolar
|45
|Komory
|USD
|americký dolar
|55
|Konžská republika
|USD
|americký dolar
|60
|Konžská demokratická republika
|USD
|americký dolar
|65
|Korejská lidově demokratická republika
|EUR
|euro
|45
|Korejská republika
|EUR
|euro
|60
|Kosovo
|EUR
|euro
|50
|Kostarika
|USD
|americký dolar
|50
|Kuba
|EUR
|euro
|60
|Kuvajt
|EUR
|euro
|45
|Kypr
|EUR
|euro
|45
|Kyrgyzstán
|EUR
|euro
|40
|Laos
|USD
|americký dolar
|45
|Lesotho
|EUR
|euro
|45
|Libanon
|USD
|americký dolar
|60
|Libérie
|EUR
|euro
|50
|Libye
|EUR
|euro
|50
|Lichtenštejnsko
|CHF
|švýcarský frank
|75
|Litva
|EUR
|euro
|45
|Lotyšsko
|EUR
|euro
|45
|Lucembursko
|EUR
|euro
|55
|Macao
|EUR
|euro
|45
|Madagaskar
|EUR
|euro
|45
|Maďarsko
|EUR
|euro
|50
|Malajsie
|USD
|americký dolar
|45
|Malawi
|USD
|americký dolar
|45
|Maledivy
|USD
|americký dolar
|60
|Mali
|EUR
|euro
|50
|Malta
|EUR
|euro
|50
|Maroko
|EUR
|euro
|50
|Mauretánie
|EUR
|euro
|50
|Mauricius
|EUR
|euro
|55
|Mexiko
|USD
|americký dolar
|50
|Moldavsko
|EUR
|euro
|45
|Monako
|EUR
|euro
|45
|Mongolsko
|EUR
|euro
|45
|Mosambik
|EUR
|euro
|55
|Myanmar
|USD
|americký dolar
|55
|Namibie
|EUR
|euro
|50
|Německo
|EUR
|euro
|50
|Nepál
|USD
|americký dolar
|50
|Niger
|EUR
|euro
|50
|Nigérie
|EUR
|euro
|50
|Nikaragua
|USD
|americký dolar
|45
|Nizozemsko
|EUR
|euro
|50
|Norsko
|EUR
|euro
|65
|Nový Zéland
|USD
|americký dolar
|65
|Omán
|EUR
|euro
|50
|Pákistán
|EUR
|euro
|50
|Panama
|USD
|americký dolar
|50
|Paraguay
|USD
|americký dolar
|50
|Peru
|USD
|americký dolar
|52
|Pobřeží Slonoviny
|EUR
|euro
|45
|Polsko
|EUR
|euro
|50
|Portugalsko
|EUR
|euro
|45
|Rakousko
|EUR
|euro
|45
|Rovníková Guinea
|EUR
|euro
|50
|Rumunsko
|EUR
|euro
|45
|Rusko
|EUR
|euro
|45
|Rwanda
|USD
|americký dolar
|55
|Řecko
|EUR
|euro
|40
|Salvador
|USD
|americký dolar
|45
|San Marino
|EUR
|euro
|55
|Saúdská Arábie
|EUR
|euro
|50
|Senegal
|EUR
|euro
|55
|Severní Makedonie
|EUR
|euro
|40
|Seychely
|EUR
|euro
|55
|Sierra Leone
|EUR
|euro
|40
|Singapur
|USD
|americký dolar
|65
|Spojené arabské emiráty
|USD
|americký dolar
|55
|Slovensko
|EUR
|euro
|40
|Slovinsko
|EUR
|euro
|40
|Somálsko
|USD
|americký dolar
|55
|Spojené státy americké
|USD
|americký dolar
|70
|Srbsko
|EUR
|euro
|40
|Srí Lanka
|USD
|americký dolar
|50
|Středoafrická republika
|USD
|americký dolar
|50
|Súdán
|USD
|americký dolar
|55
|Surinam
|USD
|americký dolar
|50
|Svatý Tomáš a Princův ostrov
|EUR
|euro
|40
|Svazijsko
|EUR
|euro
|50
|Sýrie
|EUR
|euro
|60
|Španělsko
|EUR
|euro
|50
|Švédsko
|EUR
|euro
|65
|Švýcarsko
|CHF
|švýcarský frank
|75
|Tádžikistán
|EUR
|euro
|40
|Tanzanie
|USD
|americký dolar
|55
|Thajsko
|EUR
|euro
|40
|Tchaj-wan
|EUR
|euro
|45
|Togo
|EUR
|euro
|45
|Tunisko
|EUR
|euro
|50
|Turecko
|EUR
|euro
|50
|Turkmenistán
|EUR
|euro
|45
|Uganda
|USD
|americký dolar
|55
|Ukrajina
|EUR
|euro
|45
|Uruguay
|USD
|americký dolar
|60
|Uzbekistán
|EUR
|euro
|40
|Vatikán
|EUR
|euro
|55
|Velká Británie
|GBP
|britská libra
|45
|Venezuela
|USD
|americký dolar
|65
|Vietnam
|EUR
|euro
|40
|Zambie
|USD
|americký dolar
|55
|Zimbabwe
|USD
|americký dolar
|50
|Ostatní země neuvedené v příloze
|EUR
|euro
|35
1) Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Západní Samoa.
2) Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Nová Kaledonie, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Wallis a Futuna.
3) Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curaçao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago, Turks a Caicos.