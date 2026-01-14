Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že vypátrali identitu tvůrce bitcoinu

Systém Bitcoin vytvořil Satoshi Nakamoto. Dodnes 100% jistě nevíme, zda jde o jednotlivce nebo skupinu lidí vystupující pod tímto pseudonymem. I když bitcoin funguje dál, identita osoby, která za jeho vznikem stojí, zůstává i po mnoha letech neodhalena. Ne že by o ní svět už mnohokrát neteoretizoval.
Na začátku loňského prosince trojice českých autorů (Pavel Kolář, Josef Habas Urban a Ivo Krátký) uvedla na trh knihu, která má být biografií vynálezce první digitální měny světa, který se později stáhl z veřejného online světa a pod touto identitou o sobě přestal dávat vědět.
Jedním z autorů knihy Zmizení Satoshi Nakamota je Ivo Krátký.
Právě jeden z autorů knihy byl hostem 25. dílu našeho podcastu. Ivo Krátký je producent, podnikatel a nyní také spoluautor knihy Zmizení Satoshi Nakamota. Podle něj trojice autorů při svém pátrání po skutečné identitě schované za zmíněným pseudonymem zjistila, že nejde o skupinu osob, ale jedná se o jednoho muže.
Klíčový text, The Bitcoin Whitepaper, kde je myšlenka a logika celého systému Bitcoinu popsána na několika málo stranách, Satoshi Nakamoto zveřejnil dva měsíce po krachu americké investiční banky Lehman Brothers, která spustila v roce 2008 velkou finanční krizi. Samotný program pak spustil na začátku roku 2009.
Podcast si můžete poslechnout přímo tady:
Ačkoli síť Bitcoin je open source, takže její kód je veřejně dostupný, o jejím autorovi přesnější informace chybí.
O sobě nikdy nic neprozrazoval a když, tak zjevně záměrně mlžil, domnívá se Krátký, podle kterého se Nakamotovi podařilo podchytit všechny nutné podmínky, aby digitální měna fungovala, nebylo možné systém zneužít a zároveň byl odolný proti snahám ho vypnout.
I když měl Nakamoto později své spolupracovníky, na přelomu roku 2010 a 2011 se odmlčel s tím, že systém je v dobrých rukou a on se chce věnovat jiným věcem.
Říkalo se, že Nakamoto bude asi Brit, protože používal naprosto čistou, téměř vědeckou britskou angličtinu, používal britské fráze. Čili všechno směřovalo k tomu, že to je Brit, a nikoliv Japonec. A v té knize se nám podařilo odhalit, kdo to s nejvyšší pravděpodobností byl a jaký byl jeho osud, vypráví Krátký, který se k pátrání po jeho identitě dostal náhodou, když na rodinné návštěvě ve Velké Británii narazil na historku, jak se někdo v jedné pivnici v roce, kdy o bitcoinu skoro nikdo nevěděl, pokusil zaplatit touto digitální měnou:
Došlo zde pak k nějaké potyčce s tím majitelem pubu a ten člověk potom zmizel. To mě zaujalo, začal jsem po tom trošku pátrat a tím se to celé spustilo.
Při odhalování tajné identity pomohla pátrající trojici i výměna informací, v rámci které v Americe získali deníkové zápisky, jejichž autorství přisuzují právě Nakamotovi.
Jak ale Krátký upozorňuje, kniha není faktografickým životopisem. Jde o příběh, kterým autoři obalili fakta, na která při svých cestách za odhalením identity Satoshi Nakamota narazili.
Naznačil zároveň, že bude mít pravděpodobně pokračování:
Je to dobrodružná kniha, kde jsme v tomto dílu nemohli říci úplně všechno. Musíte si také uvědomit, že ta anonymita pro něj znamená úžasnou ochranu. Kdyby se vědělo, kde bydlí a že má na kontě ty neuvěřitelné peníze.....Zkuste mafiánovi vysvětlit, že už k nim třeba nemáte ty (privátní – pozn. red.) klíče. V knize i popisujeme důvod, proč se podle nás odmlčel. Myslíme si, že jsme ten příběh našli. Kdo to skutečně fyzicky je bychom odhalili až ve druhém dílu.
V našem podcastu také Ivo Krátký vysvětlil, proč nevěří teoriím, že by Satoshi Nakamoto mohl být jedním z jeho nejbližších spolupracovníků, u nichž je občanská identita veřejně známá. Bavili jsme se také o tom, kdo z nich má ještě bitcoiny z nejranější fáze fungování sítě a jak by tyto bitcoiny mohly ovlivnit kvantové počítače.
Dále probíráme to, jak se to tak stane, že se dohromady dá věhlasný fyzioterapeut, spisovatel a scénárista a producent a podnikatel, kteří dohromady jako autorské trio napíší knihu o bitcoinu.
