Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že vypátrali identitu tvůrce bitcoinu

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že vypátrali identitu tvůrce bitcoinu

Gabriela Hájková
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
1 nový názor

Sdílet

Satoshi Nakamoto
Autor: Měšec.cz s využitím ChatGPT
Identita autora bitcoinu byla dosud neznámá. Tři čeští autoři knižní novinky jsou však přesvědčení, že odhalili, o koho se skutečně jedná. Jak pátrání po tom, kdo je skutečně Satoshi Nakamoto, probíhalo?

Systém Bitcoin vytvořil Satoshi Nakamoto. Dodnes 100% jistě nevíme, zda jde o jednotlivce nebo skupinu lidí vystupující pod tímto pseudonymem. I když bitcoin funguje dál, identita osoby, která za jeho vznikem stojí, zůstává i po mnoha letech neodhalena. Ne že by o ní svět už mnohokrát neteoretizoval. 

Na začátku loňského prosince trojice českých autorů (Pavel Kolář, Josef Habas Urban a Ivo Krátký) uvedla na trh knihu, která má být biografií vynálezce první digitální měny světa, který se později stáhl z veřejného online světa a pod touto identitou o sobě přestal dávat vědět. 

Ivo Krátký

Jedním z autorů knihy Zmizení Satoshi Nakamota je Ivo Krátký.

Autor: Archiv Ivo Krátkého, publikováno se svolením

Právě jeden z autorů knihy byl hostem 25. dílu našeho podcastu. Ivo Krátký je producent, podnikatel a nyní také spoluautor knihy Zmizení Satoshi Nakamota. Podle něj trojice autorů při svém pátrání po skutečné identitě schované za zmíněným pseudonymem zjistila, že nejde o skupinu osob, ale jedná se o jednoho muže. 

Překlad The Bitcoin Whitepaper si můžete bezplatně stáhnout v PDF na serveru Bitperia.cz, která patří společnosti Braiins.

Klíčový text, The Bitcoin Whitepaper, kde je myšlenka a logika celého systému Bitcoinu popsána na několika málo stranách, Satoshi Nakamoto zveřejnil dva měsíce po krachu americké investiční banky Lehman Brothers, která spustila v roce 2008 velkou finanční krizi. Samotný program pak spustil na začátku roku 2009. 

Podcast si můžete poslechnout přímo tady:

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy věří, že vypátrali identitu tvůrce bitcoinu
Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy věří, že vypátrali identitu tvůrce bitcoinu
0:00/

Ačkoli síť Bitcoin je open source, takže její kód je veřejně dostupný, o jejím autorovi přesnější informace chybí. O sobě nikdy nic neprozrazoval a když, tak zjevně záměrně mlžil, domnívá se Krátký, podle kterého se Nakamotovi podařilo podchytit všechny nutné podmínky, aby digitální měna fungovala, nebylo možné systém zneužít a zároveň byl odolný proti snahám ho vypnout.

I když měl Nakamoto později své spolupracovníky, na přelomu roku 2010 a 2011 se odmlčel s tím, že systém je v dobrých rukou a on se chce věnovat jiným věcem.

bitcoin směnárna

Bezpečný a jednoduchý nákup bitcoinu

Vyzkoušej naší bitcoinovou směnárnu přímo na Měšci. Rychlý, bezpečný a jednoduchý nákup bitcoinu za české koruny a na pár kliknutí.

Říkalo se, že Nakamoto bude asi Brit, protože používal naprosto čistou, téměř vědeckou britskou angličtinu, používal britské fráze. Čili všechno směřovalo k tomu, že to je Brit, a nikoliv Japonec. A v té knize se nám podařilo odhalit, kdo to s nejvyšší pravděpodobností byl a jaký byl jeho osud, vypráví Krátký, který se k pátrání po jeho identitě dostal náhodou, když na rodinné návštěvě ve Velké Británii narazil na historku, jak se někdo v jedné pivnici v roce, kdy o bitcoinu skoro nikdo nevěděl, pokusil zaplatit touto digitální měnou: Došlo zde pak k nějaké potyčce s tím majitelem pubu a ten člověk potom zmizel. To mě zaujalo, začal jsem po tom trošku pátrat a tím se to celé spustilo

Při odhalování tajné identity pomohla pátrající trojici i výměna informací, v rámci které v Americe získali deníkové zápisky, jejichž autorství přisuzují právě Nakamotovi.

Jak ale Krátký upozorňuje, kniha není faktografickým životopisem. Jde o příběh, kterým autoři obalili fakta, na která při svých cestách za odhalením identity Satoshi Nakamota narazili.

Poslechněte si tento díl naší podcastové řady Bitcoin a blondýna, zodpovězte soutěžní otázku a vyhrajte hardwarové peněženky Trezor One a hlavní výhru Trezor T. Odpovědět můžete na tomto odkazu.

Kolik korun se dalo vyhrát v soutěži, která knihu doplňovala? (zajímá nás hodnota v korunách zmíněná v podcastu)

Naznačil zároveň, že bude mít pravděpodobně pokračování: Je to dobrodružná kniha, kde jsme v tomto dílu nemohli říci úplně všechno. Musíte si také uvědomit, že ta anonymita pro něj znamená úžasnou ochranu. Kdyby se vědělo, kde bydlí a že má na kontě ty neuvěřitelné peníze.....Zkuste mafiánovi vysvětlit, že už k nim třeba nemáte ty (privátní – pozn. red.) klíče. V knize i popisujeme důvod, proč se podle nás odmlčel. Myslíme si, že jsme ten příběh našli. Kdo to skutečně fyzicky je bychom odhalili až ve druhém dílu.

V našem podcastu také Ivo Krátký vysvětlil, proč nevěří teoriím, že by Satoshi Nakamoto mohl být jedním z jeho nejbližších spolupracovníků, u nichž je občanská identita veřejně známá. Bavili jsme se také o tom, kdo z nich má ještě bitcoiny z nejranější fáze fungování sítě a jak by tyto bitcoiny mohly ovlivnit kvantové počítače.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Dále probíráme to, jak se to tak stane, že se dohromady dá věhlasný fyzioterapeut, spisovatel a scénárista a producent a podnikatel, kteří dohromady jako autorské trio napíší knihu o bitcoinu. 

Podcast serveru Měšec.cz najdete na všech hlavních platformách – Spotify, Apple Podcasts i dalších. Sledovat můžete také náš kanál na YouTube, kam budeme jednotlivé epizody dávat.

Baví vás Bitcoin a blondýna? Můžete nás jednoduše podpořit. Stačí, když nás budete poslouchat v podcastových aplikacích nové generace, jako je Fountain. Co umí? Během poslechu podcastu posílají mikroskopické částky (např. 10 haléřů za minutu poslechu) autorům. Samozřejmě v bitcoinech a přes Lightning Network. Odkaz na tyto podcastové aplikace najdete na webu bitcoinablondyna.cz. Děkujeme.

Seriál: Bitcoin a blondýna
Přečtěte si všechny díly seriálu Bitcoin a blondýna nebo sledujte jeho RSS

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz
Dlužno dodat, že se ta kniha extrémně špatně čte. Zkoušel jsem to, ale nedal jsem víc než několik desítek stran. Příběh se furt jakoby rozvětvuje, ale nikam dál nevede. Přečtete několik stran a v podstatě se tam nic neudálo. Jestli někdo plánujete koupi, vřele doporučuju zkusit napřed přečíst ukázku. Já to neudělal a lituju vyhozených peněz. A taky je to beletrie, ne naučná kniha. Nevěřím, že je v ní něco objevného.
me vakérav

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Finanční limity, které se od letoška mění

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).