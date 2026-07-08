Salonky zdarma jen někdy. mBank přidala Priority Pass ke dvěma kartám, každá ho má jinak

Změna se týká mKreditky Travel a mKarty Business Mastercard. Nejde ale o stejný benefit pro obě karty.
U mKreditky Travel dostanete 4 vstupy ročně bez poplatku. Limit platí dohromady pro vás i doprovod. Pokud tedy půjdete do salonku ve dvou, odečtou se vám 2 vstupy. Po vyčerpání bezplatného limitu se další návštěvy řídí podmínkami programu Priority Pass, tj. každý vstup za 35 $ (cca 743 Kč) nebo 30 € (cca 728 Kč). To je ale pořád niží cena, než „pultová“ cena v saloncích.
U mKarty Business Mastercard nejsou žádné bezplatné vstupy. Do salonků vstupujete za zvýhodněný poplatek 35 $/30 € za osobu, stejnou cenu platí váš doprovod. Výhoda je v tom, že nemusíte samostatně platit roční členství v Priority Pass. To se jinak u standardního tarifu platí zvlášť, a teprve poté se platí jednotlivé vstupy do salonků.
|Služba
|Poplatky Priority Pass
|Roční
Tarif Standard
|89 € (cca 2160 Kč)
jako klienti mBank neplatíte
u karet mKreditka Travel a mKarta Business
|mKreditka Travel
|30 € (cca 728 Kč)
35 $ (cca 744 Kč)
4 bezplatné vstupy ročně celkem
|mKreditka Business
|30 € (cca 728 Kč
35 $ (cca 744 Kč)
Platí se za každý vstup
V obou případech je nutná registrace karty do programu Priority Pass. Bez ní se do salonku přes novou službu nedostanete. Po registraci lze při vstupu použít registrovanou platební kartu nebo digitální členskou kartu v aplikaci Priority Pass.
Registrace do Priority Pass pro mKreditku Travel.
Registrace do Priority Pass pro mKartu Business.
U mKreditky Travel zůstávají i další cestovní výhody. mBank u této karty používá velmi přátelské směnné kurzy Mastercard při platbách v cizí měně, součástí je cestovní pojištění pro vás a rodinu a také až 4 využití fast tracku ročně na vybraných letištích. Pozor, i u fast tracku se limit vztahuje na držitele nebo spolucestující. Jediným háčkem je tuto kartu získat: jde o úvěrový produkt, takže je určena jen pro bonitní klienty.
mKreditka Travel je první tři měsíce bez poplatku, poté stojí 99 Kč měsíčně, pokud s ní nezaplatíte alespoň 5000 Kč měsíčně. Jde zároveň o kreditní kartu, takže se vyplatí hlídat splacení celé dlužné částky v bezúročném období, jinak se úročí sazbou 23,80 % ročně. Výběry z bankomatu kreditkou vyjdou na 1 % z vybírané částky, minimálně 49 Kč.
Naproti tomu mKarta Business je součástí firemního účtu pro OSVČ a získá ji každý. Vydání a vedení této karty je bez poplatku.
Jak se registrovat do Priority Pass
Níže si ukážeme příklad, jak registrujete soukromou kreditní kartu nebo firemní kartu mBank do služby Priority Pass.
1. Neregistrujte se, proveďte aktivaci
Na webu Priority Pass neprovádějte novou registraci. Ta je určena pro klienty bez podpory bank. Vy přímo službu aktivujete zadáním čísla firemní karty mBank.
2. Zadejte své osobní údaje
Následně si volíte uživatelské jméno, heslo a standarním způsobem zadáváte vaše osobní údaje a číslo firemní karty. Nic mimořádného.
3. Potvrďte ověření v aplikaci mBank
Prirority Pass vám pošle k ověření částku 0 USD jako autorizaci vaší karty. Potvrďte ji, je to v pořádku.
4. Stáhněte si appku
Tím to končí. Přístup k Prirority Pass máte buď přes web, nebo přes mobilní aplikaci (Android, iOS)