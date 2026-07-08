Měšec.cz  »  Účty a platby

Salonky zdarma jen někdy. mBank přidala Priority Pass ke dvěma kartám, každá ho má jinak

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Salonek Vienna Lounge na letišti ve Vídni, Terminál 1. (16. 06. 2026)
Autor: Dalibor Z. Chvátal
Salonek Vienna Lounge na letišti ve Vídni, Terminál 1. (16. 06. 2026)
mBank od 1. července 2026 přidala nové letištní benefity u dvou platebních karet. Obě  napojila na síť Priority Pass, která umožňuje vstup do více než 1900 letištních salonků a letištních služeb po celém světě. Je mj. reakce na ukončení podpory obecných karet Mastercard na pražském a vídeňském letišti.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Změna se týká mKreditky Travel a mKarty Business Mastercard. Nejde ale o stejný benefit pro obě karty.

Hlavní webová stránka Priority Pass pro klienty mBank se soukromou kreditní kartou. (08.07.2026)

Hlavní webová stránka Priority Pass pro klienty mBank se soukromou kreditní kartou. (08.07.2026)

Autor: Dalibor Z. Chvátal

U mKreditky Travel dostanete 4 vstupy ročně bez poplatku. Limit platí dohromady pro vás i doprovod. Pokud tedy půjdete do salonku ve dvou, odečtou se vám 2 vstupy. Po vyčerpání bezplatného limitu se další návštěvy řídí podmínkami programu Priority Pass, tj. každý vstup za 35 $ (cca 743 Kč) nebo 30 € (cca 728 Kč). To je ale pořád niží cena, než „pultová“ cena v saloncích.

U mKarty Business Mastercard nejsou žádné bezplatné vstupy. Do salonků vstupujete za zvýhodněný poplatek 35 $/30 € za osobu, stejnou cenu platí váš doprovod. Výhoda je v tom, že nemusíte samostatně platit roční členství v Priority Pass. To se jinak u standardního tarifu platí zvlášť, a teprve poté se platí jednotlivé vstupy do salonků.

Služba Poplatky Priority Pass
Roční
Tarif Standard		 89 € (cca 2160 Kč)
jako klienti mBank neplatíte
u karet mKreditka Travel a mKarta Business
mKreditka Travel 30 € (cca 728 Kč)
35 $ (cca 744 Kč)
4 bezplatné vstupy ročně celkem
mKreditka Business 30 € (cca 728 Kč
35 $ (cca 744 Kč)
Platí se za každý vstup

V obou případech je nutná registrace karty do programu Priority Pass. Bez ní se do salonku přes novou službu nedostanete. Po registraci lze při vstupu použít registrovanou platební kartu nebo digitální členskou kartu v aplikaci Priority Pass.

Registrace do Priority Pass pro mKreditku Travel.

Registrace do Priority Pass pro mKartu Business.

U mKreditky Travel zůstávají i další cestovní výhody. mBank u této karty používá velmi přátelské směnné kurzy Mastercard při platbách v cizí měně, součástí je cestovní pojištění pro vás a rodinu a také až 4 využití fast tracku ročně na vybraných letištích. Pozor, i u fast tracku se limit vztahuje na držitele nebo spolucestující. Jediným háčkem je tuto kartu získat: jde o úvěrový produkt, takže je určena jen pro bonitní klienty.

mKreditka Travel je první tři měsíce bez poplatku, poté stojí 99 Kč měsíčně, pokud s ní nezaplatíte alespoň 5000 Kč měsíčně. Jde zároveň o kreditní kartu, takže se vyplatí hlídat splacení celé dlužné částky v bezúročném období, jinak se úročí sazbou 23,80 % ročně. Výběry z bankomatu kreditkou vyjdou na 1 % z vybírané částky, minimálně 49 Kč.

Naproti tomu mKarta Business je součástí firemního účtu pro OSVČ a získá ji každý. Vydání a vedení této karty je bez poplatku.

Hlavní webová stránka Priority Pass pro klienty mBank s firemní debetní kartou. (08.07.2026)

Hlavní webová stránka Priority Pass pro klienty mBank s firemní debetní kartou. (08.07.2026)

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Jak se registrovat do Priority Pass

Níže si ukážeme příklad, jak registrujete soukromou kreditní kartu nebo firemní kartu mBank do služby Priority Pass. 

1. Neregistrujte se, proveďte aktivaci

Na webu Priority Pass neprovádějte novou registraci. Ta je určena pro klienty bez podpory bank. Vy přímo službu aktivujete zadáním čísla firemní karty mBank.

2. Zadejte své osobní údaje

Následně si volíte uživatelské jméno, heslo a standarním způsobem zadáváte vaše osobní údaje a číslo firemní karty. Nic mimořádného.

3. Potvrďte ověření v aplikaci mBank

Prirority Pass vám pošle k ověření částku 0 USD jako autorizaci vaší karty. Potvrďte ji, je to v pořádku.

4. Stáhněte si appku

Tím to končí. Přístup k Prirority Pass máte buď přes web, nebo přes mobilní aplikaci (Android, iOS)

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Nejžádanější na měšec.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).