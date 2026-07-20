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S osvobozením zaměstnaneckých benefitů to bude opět jinak. Stěžovat si ale (asi) nebudete

Gabriela Hájková
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Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Pravidla pro osvobození zaměstnaneckých benefitů se od příštího roku opět změní. Přibudou plnění, která budou osvobozená bez limitu i další způsoby, jak budou moci zaměstnavatelé svým lidem přispět.
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V oblasti osvobození zaměstnaneckých benefitů se v poslední době odehrává jedna změna za druhou a chystá se další. Byla posvěcena v Poslanecké sněmovně při schvalování vládního zákona o evidenci tržeb

Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů jsou od daně a odvodů osvobozena nepeněžní plnění poskytnutá zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění či na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Do této skupiny můžeme zahrnout benefity dvojího druhu: 

  • Zdravotní benefity osvobozené do výše průměrné mzdy (letos 48 967 Kč): např. úhrada pořízení zboží či služeb zdravotnického a obdobného charakteru poskytovaného zdravotnickým zařízením či na náklady na zdravotnické prostředky na lékařský předpis, úhrada rehabilitační a rekonvalescenční služby, zdravotní prohlídky, vitaminové doplňky na podporu imunity, psychologické poradenství, očkování proti chřipce, zubařské zákroky, testování na nemoci, online zdravotní konzultace a jiné zdravotní služby, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
  • Volnočasové benefity osvobozené do výše poloviny průměrné mzdy (letos 24 483 Kč): plnění od zaměstnavatele využité u vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, příspěvek na kulturní či sportovní akci, příspěvek na knihu (kde není víc než 50 % plochy tvořenou reklamou), plnění poskytnuté na rekreaci či zájezd, využité v zařízení péče o děti předškolního věku, knihovně zaměstnavatele nebo tělovýchovných a sportovních zařízeních. 

Výše zmíněné příspěvky od zaměstnavatele jsou tedy dle druhu do těchto limitů osvobozené od daně i pojistného. Pokud byste od něj dostali více, budou se nad tyto stanovené hranice považovat za váš příjem, ze kterého odvedete daň z příjmů i zdravotní a sociální pojištění. 

Protože někteří zaměstnavatelé obcházeli smysl právní úpravy a nahrazovali zaměstnancům část mzdy těmito benefity kvůli tomu, že se z nich neodvádí daň ani pojistná, začalo od letoška platit zpřesnění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP s tím, že jsou od daně osvobozena nepeněžní plnění, která nejsou mzdou, platem, odměnou ani náhradou za ušlý příjem, poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě

Chystané změny pro rok 2027

Novela, která opět vzkřísí evidenci tržeb, také změní pravidla pro zastropování u osvobození některých benefitů od daně z příjmů.

Řada volnočasových benefitů nově bude osvobozena bez limitu, jde např. o příspěvek na knihy či využití knihovny zaměstnavatele, příspěvek na kulturní a sportovní akce, na využití vzdělávacích, rekreačních, tělovýchovných a sportovních zařízení nebo příspěvek na školku či obdobné zařízení péče o předškolní děti. 

Příspěvek na poskytnutí rekreace a zájezdu bude osvobozen v úhrnu do výše 20 000 Kč

Nově budou zaměstnavatelé svým lidem nebo jejich rodinným příslušníkům moci přispět i na registrované sociální služby, např. na osobní asistenci, pečovatelskou službu, tísňovou péči nebo odlehčovací službu. Tyto příspěvky nebudou mít osvobození limitované, pro zaměstnavatele však nebudou představovat daňově uznatelný náklad.

Ač mnoho volnočasových benefitů přišlo o limit (letos jsou do poloviny průměrné mzdy), zastropování u těch zdravotních (do výše průměrné mzdy) paradoxně zůstává.

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Na základě pozměňovacího návrhu od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se však vybrané příspěvky od zaměstnavatele nově budou osvobozovat od daně podle § 6 odst. 7 ZDP a podle nového písmena f) a nebudou se tak vůbec započítávat do limitu ve výši průměrné mzdy, který je pro zdravotní benefity určen.

Pro zaměstnance to opět znamená, že z těchto příspěvků nebude platit daň ani odvádět pojistné. Zaměstnavatel si tyto příspěvky bude moci odečíst jako daňový náklad.

Návrh rozšířil možnosti poskytování zdravotních benefitů o:

  •  nadstandardní preventivní prohlídky,
  •  rozšířené onkologické screeningy (např. kolonoskopie či mamograf),
  • vyšetření kardiovaskulárního rizika,
  • screening diabetu u rizikových skupin,
  • související zobrazovací a laboratorní vyšetření,
  • vybraná očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.
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Zaměstnavatelé dlouhodobě podporují programy prevence a péče o zdraví svých zaměstnanců. Pozměňovací návrh je výsledkem dlouhodobých jednání s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí o tom, jak rozšířit možnosti poskytování zdravotních benefitů. Jsme přesvědčeni, že zaměstnavatelé mohou v oblasti prevence sehrát ještě významnější roli, a jsme připraveni tuto odpovědnost i nadále přebírat, uvedl prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jiří Horecký.

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Autor článku

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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